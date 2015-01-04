Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут и претенденты

98-й выпуск велогонки Мирового тура Вуэльта Каталонии пройдёт с 19 по 25 марта. Организаторы в этом году представили традиционный маршрут и не стали повторять нововведение прошлого года – командную гонку на время. Решающие горные этапы Вуэльты Каталонии-2018 - 3-й и 4-й финишируют в подъём, на 5-м этапе участников вновь ждут высокие горы, но этап завершится спуском к финишу. Финальный этап – традиционные круги с прохождением с восьмикратным прохождением знаменитого подъема Монтжуик (Montjuic).

1-й этап на Вуэльте Каталонии не менялся с 2012 года, он стартует и финиширует в Калелье (Calella) и обычно даёт возможность проявить себя спринтерам.

2-й этап также проложен по пересечённому рельефу, но за 16 км до финиша участников ждёт 6,3 км подъём со средним градиентом 4,8% после которого идёт 8-км спуск. Финальные 2 км – плоские.

3-й этап – первый из горных, с прохождением трёх подъёмов 1-й категории и финишем в подъём высшей категории протяжённостью 12,7 км со средним градиентом 7,4%. Участники финишируют на горнолыжном курорте Вальтер 2000 (Vallter 2000) на высоте 2141 м над уровнем моря.

4-й этап – с классическим для Вуэльты Каталонии финишем на высоте 1700 м, в подъём 1-й категории Ла-Молина (La Molina), протяженностью 5,6 км, средним градиентом - 6,0%, максимальным - 8,0%. Но прежде, чем покорять Ла-Молину, участники на второй половине дистанции 171-км этапа должны будут преодолеть подъём 1-й категории Alt de Jou 4,7 км со средним градиентом 8,3%, после спуска с которого сразу начнётся восхождение в подъём высшей категории Coll de la Creueta - высота 1923 м, протяженность 17,5 км, средний градиент - 5,5%, максимальный - 9,0%.

5-й этап – протяжённостью 212,9 км с прохождением подъёма высшей категории Порт де Канто (Port de Canto) - высота 1720м, протяженность 24,3 км, средний градиент - 4,5%, максимальный - 12,0%, после спуска с которого будет восхождение в подъём 1-й категории Coll de Perves 7,4 км со средним градиентом 9%. Третий подъём этапа – Tunel de Vielha 11,8 км со средним градиентом 4,6% начнётся за 26 км до финиша, после прохождение вершины пойдёт 13 км спуск, а финальный километр – равнинный.

6-й этап отправится в путь из Валь д’Аран по той же дороге, по которой был проложен маршрут 5го этапа, но только в обратном направлении, и после спуска с Coll de Perves через 77 км после старта участники оставят Пиренеи позади и направятся на юг. Последний из трёх категорийных подъёмов дня за 60 км до финиша – Port d’Ager протяжённостью 9,2 км со средним градиентом 5,1%, после 18 км спуска с которого дорога пойдёт по слабопересечённому рельефу до самого финиша.

Финальный, 7-й этап, это холмистые круги по Барселоне с восьмикратным прохождением знаменитого подъёма Монтжуик – 2 км со средним градиентом 5,6%.

Претенденты.

Под номером 1 стартует победитель прошлого года Алехандро Вальверде (Movistar), который будет защищать свой титул и является одним из главных претендентов на победу на Вуэльте Каталонии-2018. В этом году Вальверде уже показал, что находится в отличной форме, выиграв две многодневных гонки – Вуэльту Валенсии и Тур Абу-Даби, а также став 4-м на классике Страде Бьянке-2018.

Но команда Movistar стартует с тремя возможными претендентами на высокие места в общем зачёте. Помимо Алехандро Вальверде на старт выйдет Наиро Кинтана, бывший победителем Вуэльты Каталонии в 2016 году, а также молодой гонщик Марк Солер, ставший призёром гонки в прошлом году.

Сильным составом представлена и команда Mitchelton-Scott, где за победу на Вуэльте Каталонии могут бороться Адам и Саймон Йейтсы, а также Эстебан Чавес.

Среди других претендентов – Фабио Ару и Дэн Мартин (UAE Team Emirates), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Эган Берналь и Серхио Энао (Sky), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Майкл Вудс (Team EF Education First), Тиджей Ван Гардерен (BMC), Боб Юнгельс (Quick Step Floors) и другие.

Этапы Вуэльты Каталонии-2018:

Этап 1. 19.03. Calella – Calella, 152,3 км

Этап 2. 20. 03. Mataró – Valls, 175,6 км

Этап 3. 21. 03. Sant Cugat del Vallès - Vallter 2000, 199,2 км

Этап 4. 22. 03. Llanars - La Molina/Alp, 170,8 км

Этап 5. 23. 03. Llívia - Vielha Val d’Aran, 212,9 км

Этап 6. 24.03. Vielha Val d’Aran – Torrefarrera, 194,2 км