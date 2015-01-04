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Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут и претенденты

 

 

  98-й выпуск велогонки Мирового тура Вуэльта Каталонии пройдёт с 19 по 25 марта. Организаторы в этом году представили традиционный маршрут и не стали повторять нововведение прошлого года – командную гонку на время. Решающие горные этапы Вуэльты Каталонии-2018  - 3-й и 4-й финишируют в подъём, на 5-м этапе участников вновь ждут высокие горы, но этап завершится спуском к финишу. Финальный этап – традиционные круги с прохождением с восьмикратным прохождением знаменитого подъема Монтжуик (Montjuic).

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

  

 

  1-й этап на Вуэльте Каталонии не менялся с 2012 года, он стартует и финиширует в Калелье (Calella) и обычно даёт возможность проявить себя спринтерам.

 

  2-й этап также проложен по пересечённому рельефу, но за 16 км до финиша участников ждёт 6,3 км подъём со средним градиентом 4,8% после которого идёт 8-км спуск. Финальные 2 км – плоские.

 

  3-й этап – первый из горных, с прохождением трёх подъёмов 1-й категории и  финишем в подъём высшей категории протяжённостью 12,7 км  со средним градиентом 7,4%. Участники финишируют на горнолыжном курорте Вальтер 2000 (Vallter 2000) на высоте 2141 м над уровнем моря.

 

  4-й этап – с классическим для Вуэльты Каталонии финишем на высоте 1700 м, в подъём 1-й категории Ла-Молина (La Molina), протяженностью  5,6 км, средним градиентом - 6,0%, максимальным -  8,0%. Но прежде, чем покорять Ла-Молину, участники на второй половине дистанции 171-км этапа должны будут преодолеть подъём 1-й категории Alt de Jou 4,7 км со средним градиентом 8,3%, после спуска с которого сразу начнётся восхождение в подъём высшей категории Coll de la Creueta - высота 1923 м, протяженность  17,5 км, средний градиент - 5,5%, максимальный - 9,0%.

 

  5-й этап – протяжённостью 212,9 км с прохождением подъёма высшей категории Порт де Канто (Port de Canto) - высота 1720м, протяженность 24,3 км, средний градиент - 4,5%, максимальный - 12,0%, после спуска с которого будет восхождение в подъём 1-й категории Coll de Perves 7,4 км со средним градиентом 9%. Третий подъём этапа – Tunel de Vielha 11,8 км со средним градиентом 4,6% начнётся за 26 км до финиша, после прохождение вершины пойдёт 13 км спуск, а финальный километр – равнинный.

 

  6-й этап отправится в путь из Валь д’Аран по той же дороге, по которой был проложен маршрут 5го этапа, но только в обратном направлении, и после спуска с Coll de Perves через 77 км после старта участники оставят Пиренеи позади и направятся на юг. Последний из трёх категорийных подъёмов дня за 60 км до финиша – Port d’Ager протяжённостью 9,2 км со средним градиентом 5,1%, после 18 км спуска с которого дорога пойдёт по слабопересечённому рельефу до самого финиша.

 

Финальный, 7-й этап, это холмистые круги по Барселоне с восьмикратным прохождением знаменитого подъёма Монтжуик – 2 км со средним градиентом 5,6%.

 

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

Претенденты.

 

 

  Под номером 1 стартует победитель прошлого года Алехандро Вальверде (Movistar), который будет защищать свой титул и является одним из главных претендентов на победу на Вуэльте Каталонии-2018. В этом году Вальверде уже показал, что находится в отличной форме, выиграв две многодневных гонки – Вуэльту Валенсии и Тур Абу-Даби, а также став 4-м на классике Страде Бьянке-2018.

 

 Но команда Movistar стартует с тремя возможными претендентами на высокие места в общем зачёте. Помимо Алехандро Вальверде на старт выйдет Наиро Кинтана, бывший победителем Вуэльты Каталонии в 2016 году, а также молодой гонщик Марк Солер, ставший призёром гонки в прошлом году.

 

  Сильным составом представлена и команда Mitchelton-Scott, где за победу на Вуэльте Каталонии могут бороться Адам и Саймон Йейтсы, а также Эстебан Чавес.

 

Среди других претендентов – Фабио Ару и Дэн Мартин (UAE Team Emirates), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Эган Берналь и Серхио Энао (Sky), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Майкл Вудс (Team EF Education First), Тиджей Ван Гардерен (BMC), Боб Юнгельс (Quick Step Floors) и другие.

 

Этапы Вуэльты Каталонии-2018:

 

Этап 1. 19.03. Calella – Calella, 152,3 км

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

 

Этап 2. 20. 03. Mataró – Valls, 175,6 км

 

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

 

 

 

Этап 3. 21. 03. Sant Cugat del Vallès - Vallter 2000, 199,2 км

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

 

 

Этап 4. 22. 03. Llanars - La Molina/Alp, 170,8 км

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

 

 

 

Этап 5. 23. 03. Llívia - Vielha Val d’Aran, 212,9 км

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

 

 

 

Этап 6. 24.03. Vielha Val d’Aran – Torrefarrera, 194,2 км

 

 

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

 

Этап 7. 25. 03. L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona, 154,8 км

 

 

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

 

 

Вуэльта Каталонии-2018. Маршрут

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:40 | Регистрация: 4.01.2015

    Вальверде или Кинтана - вот в чём вопрос.
    А если говорить шутя, то на итоговом подиуме кажись очевидно ждать только испано_язычных))



    Вальверде или Кинтана - вот в чём вопрос.
    А если говорить шутя, то на итоговом подиуме кажись очевидно ждать только испано_язычных))

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Ближайшие старты

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Earl57
    Винченцо Нибали – победитель М ... (16)
    Earl57-Фото

    А между тем уже появлись те, кто вдохновился примером Нибали.

    Польская гонщица Катаржина Невядома выиграла женский вариант Милан-Санремо. В интервью после гонки она рассказала, что смотрела, как Нибали атаковал и никогда не оглядывался назад. Просто делал, что было в его силах. Катаржина вдохновилась и решила действовать таким же образом. В итоге победила.

    Нибали сломал стереотип, что МСР гонка для спринтеров. И теперь говоря "Нибали же сделал" туда пойдут и классики, и горняки-генеральщики.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2018. Маршру ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вальверде или Кинтана - вот в чём вопрос.
    А если говорить шутя, то на итоговом подиуме кажись очевидно ждать только испано_язычных))



    Вальверде или Кинтана - вот в чём вопрос.
    А если говорить шутя, то на итоговом подиуме кажись очевидно ждать только испано_язычных))

  • EL-Fenomeno
    Винченцо Нибали – победитель М ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    His ability to win both Grand Tours and monument Classics makes him a rarity in hyper-specialised modern cycling. He joins Felice Gimondi, Bernard Hinault and Merckx in the exclusive club of riders who have won all three Grand Tours and two different monuments.

    Нибали присоединяется к Феличе Жимонди, Бернару Ино и Мерксу в эксклюзивный клуб гонщиков, которые выигрывали все три Грантура и два разных Монумента.

    После Джиро, ТА, Ломбардии и МСР В.Нибали пожалуй в будущем нужно взять ещё только 1 важную итальянскую гонку - Страде Бьянки (хотя она и не входит почему то дос их пор(?) в календарь Мирового ПроТура

  • EL-Fenomeno
    Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото
    а кому место, извольте узнать?
    А может вам просто не нравятся его победы (победные спринты), и звание ЧМ он тоже добыл нечестно, разбросав на финише своих комрадов по спринтерскому цеху
  • M-07
    Петер Саган и Михал Квятковски ... (20)
    M-07-Фото

    Саган правильно делает: караулят его, не хотят дать ему победить, а за счёт него, так не будет ничего делать, всё сами, нечего на своём горбу тащить этих наглых халявщиков, чтобы они тебя в итоге опередили.

    И как соперники Сагана в очередной раз просто позорятся в интервью, жалуясь, что Саган не привёз их к лидерам, любо дорого вспомнить плач Квик-Степа в прошлом году после Гент-Вевельгем, для меня Бонен только одним интервью после той гонки из уважаемого гонщика опустился до позора.

  • M-07
    Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (13)
    M-07-Фото

    Вот не жаль его, сколько завалов намеренно устроил, сколько спортсменов покалечил, таким гадким людям не место в спорте.

  • M-07
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (80)
    M-07-Фото
    Он так-то атаковал, когда у Фрума были проблемы с велосипедом, тогда выиграл этап, причём в вашей любимой и мною неуважаемой Астане (у этой командочки таких некрасивых поступков немало, стоит только Контадора вспомнить, который и после Астаны был "хорош" в этом плане, и, например, Ару на прошлогоднем Туре). При этом в Туре-2014 я болел за Нибали с самого начала, но 2015 год изменил моё к ему отношение.
  • Zhanzhak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (80)
    Zhanzhak-Фото
    Атаковал? Он уже был впереди .. розовая майка ехала намного позади . Догонял именно лидер гонки. Так что не убедительный пример.
  • staurt
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (80)
    staurt-Фото
    Великие гонщики типа Армстронга не атаковали когда соперник съехал в кювет или сугроб, тем более майка лидера гонки. При желании можно много чего вспомнить...
  • Zhanzhak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (80)
    Zhanzhak-Фото
    В наших рядах пополнение! Я имею в виду поклонников Энцо! Добро пожаловать!

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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