Петер Саган о Милан-Сан-Ремо-2019

Петер Саган: «Я ещё не в своей обычной форме, но чувствую лучше, чем на прошлой неделе»

29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган первым ответил на атаку победителя Милан-Сан-Ремо-2019 Жулиана Алафилиппа за 6,5 км до финиша. Но в спринте, который на финише разыграла группа лидеров, Петер Саган остался четвёртым, в шаге от подиума, в третий раз за девять участий в этой итальянской классике.

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Петер Саган: «Я снова был рядом, но не первый… После Поджио был встречный ветер. На подъёме команда Deceuninck-QuickStep провела отличную работу, а Алафилипп был слишком силён. Мы держались поближе к нему, я попробовал что-то предпринять с Квятковски и Вальверде, но они просто контролировали ситуацию. Когда мы спустились в Сан-Ремо, Трентин атаковал на финальных двух километрах, я постарался закрыть просвет. Потом была ещё одна атака, затем Алафилипп пробовал атаковать, Мохорич атаковал, в итоге мы все приехали вместе.

Сегодня я чувствовал себя довольно хорошо, но это не моя обычная форма, хотя ощущения лучше, чем на предыдущих неделях.

Финал Милан-Сан-Ремо был разыгран, как я и ожидал. Большая группа доехала до подножия Поджио, а потом в голове задали высокую скорость, и пошли атаки. Я понимал, что мне надо быть впереди, так что закрывал атаки. Мы разбили пелотон, на вершине Поджио в нашей группе было десять человек. Пелотон не смог догнать нас на спуске, так что спринт получился из очень небольшой группы. Я бы сказал, что спринт вышел странным, на очень медленной скорости. Финальные атаки пошли поздно. Меня зажали, и когда я нашёл пространство для спринта, было поздно. Алафилипп опережал уже на длину двух велосипедов, было сложно обойти его.

Хочу поблагодарить моих товарищей по команде Bora-hansgrohe за их великолепную работу. Поздравляю Алафилиппа с победой».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Я бы оценил нашу гонку как хорошую. В начале в отрыв уехали только десять гонщиков и все они были из небольших команд, что для нас было идеально. Мы контролировали гонку вместе с Deceuninck-Quickstep. На Поджио Петер был на хорошей позиции, отвечал на важные атаки, в финале остался в лидирующей группе. В ней не было быстрых спринтеров, но, думаю, Петеру не хватило свежести, финального рывка, потому что он всё ещё восстанавливается после болезни. Он финишировал четвёртым, но, на мой взгляд, это хороший результат. На следующих гонках будем бороться за победу».