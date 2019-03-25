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Петер Саган о Милан-Сан-Ремо-2019

Петер Саган: «Я ещё не в своей обычной форме, но чувствую лучше, чем на прошлой неделе»

 

 

  29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган первым ответил на атаку победителя Милан-Сан-Ремо-2019 Жулиана Алафилиппа за 6,5 км до финиша. Но в спринте, который на финише разыграла группа лидеров, Петер Саган остался четвёртым, в шаге от подиума, в третий раз за девять участий в этой итальянской классике.

 

Петер Саган о Милан-Сан-Ремо-2019

  Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 Петер Саган: «Я снова был рядом, но не первый… После Поджио был встречный ветер. На подъёме команда Deceuninck-QuickStep провела отличную работу, а Алафилипп был слишком силён. Мы держались поближе к нему, я попробовал что-то предпринять с Квятковски и Вальверде, но они просто контролировали ситуацию. Когда мы спустились в Сан-Ремо, Трентин атаковал на финальных двух километрах, я постарался закрыть просвет. Потом была ещё одна атака, затем Алафилипп пробовал атаковать, Мохорич атаковал, в итоге мы все приехали вместе.

 

Сегодня я чувствовал себя довольно хорошо, но это не моя обычная форма, хотя ощущения лучше, чем на предыдущих неделях.

 

  Финал Милан-Сан-Ремо был разыгран, как я и ожидал. Большая группа доехала до подножия Поджио, а потом в голове задали высокую скорость, и пошли атаки. Я понимал, что мне надо быть впереди, так что закрывал атаки. Мы разбили пелотон, на вершине Поджио в нашей группе было десять человек. Пелотон не смог догнать нас на спуске, так что спринт получился из очень небольшой группы. Я бы сказал, что спринт вышел странным, на очень медленной скорости. Финальные атаки пошли поздно. Меня зажали, и когда я нашёл пространство для спринта, было поздно. Алафилипп опережал уже на длину двух велосипедов, было сложно обойти его.

 

  Хочу поблагодарить моих товарищей по команде Bora-hansgrohe за их великолепную работу. Поздравляю Алафилиппа с победой».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Я бы оценил нашу гонку как хорошую. В начале в отрыв уехали только десять гонщиков и все они были из небольших команд, что для нас было идеально. Мы контролировали гонку вместе с Deceuninck-Quickstep. На Поджио Петер был на хорошей позиции, отвечал на важные атаки, в финале остался в лидирующей группе. В ней не было быстрых спринтеров, но, думаю, Петеру не хватило свежести, финального рывка, потому что он всё ещё восстанавливается после болезни. Он финишировал четвёртым, но, на мой взгляд, это хороший результат. На следующих гонках будем бороться за победу».

 

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Теги к статье: Петер Саган Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    На такой гонке, при таком спринтерском батле ещё успел победно руки поднять за 2-3 метра до финиша, однозначно силён bb --> Триумфатор ЖуЖу

    А тем временем - рекорд от Квято (на Поджо)

    According to Kwiatkowski’s strava profile he clocked 5:41 for the Poggio ascend at a mindblowing speed of 38,3 km/h for a 4% climb. This breaks the record from 1995 set by Fondriest and Jalabert.

     

     

  • AleDe
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    AleDe-Фото
    Трентин едва ли слабее Сагана после 290 км пути, именно в этом его сила - спринт на дикой усталости. Но сегодня он пошел во банк, чтобы победить, а если бы сидел, то не факт, что и Сагану проиграл бы.
  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Успел посмотреть только последние 25 км. гонки, но кажись ничего не пропустил.

    Болел за Трентина; с удивлением и улыбкой смотрел как Нибали снова отобрался в 10-ку сильнейших, но понятно что шансов в такой компании на финише у него было нуль. Саган явно ошибся и поплатился, даже подиум не зацепил. Ну а ЖуЖу этой победой наверное себя закрепил как самый мощный действующий спринтер в компании НЕ спринтеров...на досаду Петеру С.

    В компани из первой 10-ки, которая боролась за победу и подиум этой МСР дожен был быть и Дегенкольб, но проблемы с цепью (как же он досадовал) не дали возможность Джонни вмешаться в этот батл.

    Заметил также как 4 Квиковца (в т. ч. и Вивани) финишировали через полторы минуты после Алафилиппа дружно подняли руки вверх отмечая победу своего комрада, так что мечта Элии переносится на 2020.

     

    P.S.

    Ну я тут с Шаламом из Урала...мы это...почти угадали)) хотя признаюсь в превью гонки ставил на Э.Вивани

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: EL-Fenomeno
    я бы не сбрасывал со списка и таких ещё гонцов как Алафаилипп

    если что - Алафилипп фигурирует в тексте именно как претендент, никто его не сбрасывает. понятно, что его шанс не в масс-спринте, но.. тут вообще всё возможно)

  • 3NSN
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    3NSN-Фото

    Рад за Алафилиппа, желаю такого же феноменального продолжения сезона и карьеры. Сдаётся мне, что по успешности будет рядом с Саганом и Вальверде. 

    Тем не менее резкость ускорения на подъёме, а теперь и на плоскаче удивляет раз за разом. 

    Раньше казалось бы, что Саган при спринте из группы с такими соперниками должен был  быть впереди 95% вероятностью ан нет. Но у всех бывает не очень удачные дни. 

  • Astanaforever
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    Astanaforever-Фото
    С возвращением Микель Ланда.
  • motte
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    motte-Фото

    Тут Петя сказал ,что и день для него сложился и чувствовал не плохо ,но на виа рома вышел впереди всех, не самая удачная позиция, пас Вальва,а спринт был открыт слева и не мог взорваться с малой скорости, тогда как Жужу на пару байков был впереди

     Остается , положа руку на сердце, что форма есть и показать себя на предстоящих брусчатках .

    Примерно так я бегло прочитал на сайклинге

  • Серафим
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    Серафим-Фото
    Сдается мне, что Вы несколько тут усложняете. Просто Жужу был явно сильнее всех сегодня. Как у Высоцкого: "Мне представляется совсем простая штука - Хотели кушать - и съели Кука"
  • Anna P.
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    Anna P.-Фото

    Только сейчас (через час дороги) заметила, что Том-то в 3 секундах от группы лидеров! Это тоже стоит отметить.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Бакеша
    А где Газпром?
    Не прикалывайтесь))))) разве что спонсором будут ,тогда и этап выиграть дадут.
  • AleDe
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    AleDe-Фото
    Спасибо, а то нам в голову не приходило, что же пошло не так.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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