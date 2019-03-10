Организаторы классики E3 BinckBank-2019 поменяли баннер

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 21:16
Организаторы E3 BinckBank-2019 сделали новый баннер после протеста UCI
Организаторы классики Мирового тура E3 BinckBank-2019, которая пройдёт 29 марта, заменили баннер, рекламирующий гонку. Предыдущий баннер, где изображение лягушки состояло из фигур двух девушек, вызвал категорический протест Международного союза велосипедистов (UCI), потребовавшего «убрать созданную ими рекламу со всех каналов, на которых она появилась».
Второй баннер вновь сделал дизайнер Жак Куссан (Jacques Coussens), который в интервью Focus-wtv выразил недоумение по поводу негативной реакции UCI относительно его первого баннера: «До сих пор не понимаю шума вокруг старого баннера. Думаю, он был вполне оригинальным и никаким образом не оскорбительным для женщин. Но мы должны подчиниться требованиям UCI. Нам пришлось искать что-то новое, чтобы объявить о гонке. Теперь это обычная лягушка, лежащая на спине. Она как будто упала с трона».
Организаторы оставили подпись: «Кто станет принцем на Харельбеке?»
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (172)