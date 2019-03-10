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Организаторы классики E3 BinckBank-2019 поменяли баннер

Организаторы E3 BinckBank-2019 сделали новый баннер после протеста UCI

 

 

  Организаторы классики Мирового тура E3 BinckBank-2019, которая пройдёт 29 марта, заменили баннер, рекламирующий гонку. Предыдущий баннер, где изображение лягушки состояло из фигур двух девушек, вызвал категорический протест Международного союза велосипедистов (UCI), потребовавшего «убрать созданную ими рекламу со всех каналов, на которых она появилась».

Организаторы классики E3 BinckBank-2019 поменяли баннер

 

 

  Второй баннер вновь сделал дизайнер Жак Куссан (Jacques Coussens), который в интервью Focus-wtv выразил недоумение по поводу негативной реакции UCI относительно его первого баннера: «До сих пор не понимаю шума вокруг старого баннера. Думаю, он был вполне оригинальным и никаким образом не оскорбительным для женщин. Но мы должны подчиниться требованиям UCI. Нам пришлось искать что-то новое, чтобы объявить о гонке. Теперь это обычная лягушка, лежащая на спине. Она как будто упала с трона».

 

Организаторы оставили подпись: «Кто станет принцем на Харельбеке?»  

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Теги к статье: E3 BinckBank E3 BinckBank Classic

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ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • GTX
    Стартовый протокол 1 этапа Тир ... (1)
    GTX-Фото
    Скай или лотто-юмбо должны брать
  • litxaa
    Париж-Ницца-2019. Этап 3 (7)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а может быть они все ставят целью набрать форму к Джиро?
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2019. Этап 3 (7)
    Николай Н.-Фото

    После двух этапов с ветром, группа решила просто прокатится. Даже после завала беглецов не было. И только на последней пятёрки пошла раздача. А финиш всё таки был групповой.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2019. Этап 3 (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Квики регулярно в тройке.
  • Shalam s Urala
    Париж-Ницца-2019. Этап 3 (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Серафим
    Разве Беннет не нарушил прямолинейность движения на финише, помешав Юэну?
    слегонца нарушил, конечно, но пострадавших то нет. всмысле никто его перспективно не накатывал. иначе б обиженные крылами замахали, как обычно

    просто с фронтальной камеры этовыглядело страшнее, чем сверху

  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2019. Этап 3 (7)
    Astanaforever-Фото
    Жалко смотреть на санвеб в этом году...команда " мертвяков"
  • Freejazz
    Париж-Ницца-2019. Этап 3 (7)
    Freejazz-Фото
    Он был достаточно далеко, да и Юэн не накатывал.
    Скай знатно раздал за 5 км - укатали все поезда.
  • Серафим
    Париж-Ницца-2019. Этап 3 (7)
    Серафим-Фото

     Разве Беннет не нарушил прямолинейность движения на финише, помешав Юэну?

    Наверно у меня что-то со зрением, вижу то, чего не было.

  • raspik
    Париж-Ницца-2019. Маршрут (17)
    raspik-Фото
    Первая версия ПН состоялась в 1933г.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Сходы и травмы гонщиков на 2-м ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ой ,ой,ой, скорее поправится и без последствий в будущем.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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