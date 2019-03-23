 Примож Роглич – победитель Тиррено-Адриатико-2019

Примож Роглич, Адам Йейтс и Якоб Фульсанг о Тиррено-Адриатико-2019

Победитель 54-го выпуска Тиррено-Адриатико определился на финальном 7-м этапе, индивидуальной гонке на время. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич всего через две недели после успеха на Туре ОАЭ-2019 выиграл общий зачёт на Тиррено-Адриатико-2019, второй гонке своего сезона. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс, надевший майку лидера итальянской гонки после 2-го этапа, проиграл Приможу Рогличу 25 секунд на 7-м этапе, в индивидуальной гонке на время, а в общем зачёте отставание британского гонщика составило всего 31 сотую секунды.

Третье место на Тиррено-Адриатико-2019 занял датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг, а его товарищ по команде Алексей Луценко стал победителем классификации лучшего горного гонщика. Мирко Маэстри (Bardiani-CSF) выиграл очковую классификацию, Сэм Оомен (Sunweb) стал лучшим молодым гонщиком.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Примож Роглич: «Тиррено-Адриатико-2019 было моей большой целью на старте сезона. Очень рад, что смог выиграть. Конечно, я был уверен, что выиграю, но контролировал себя. Я не знал, как быстро сможет проехать Адам Йейтс. Сам же выжал из своего тела 100%. К счастью, этого хватило. Я хотел проехать как можно быстрее. Я старался сделать задел на второй части дистанции, где был сильный встречный ветер.

Для меня победа на Тиррено-Адриатико-2019 очень много значит, и я не смог бы выиграть без моих товарищей по команде. Они все были очень сильны. Горжусь тем, что мы показали на этой очень тяжёлой неделе.

На Джиро д’Италия история будет другой, там будут большие горы, но теперь я вернусь в Италию после тренировок на высоте очень решительно настроенным».

Адам Йейтс: «Я сделал всё, что мог. Перед стартом этапа говорил, что 25 секунд будет недостаточно, так и вышло. Но я хорошо проехал разделку. Мощность была высокой, я удерживал позицию так долго, насколько хватило сил. Дистанция совсем мне не подходила, и я это понимал, мало что мог сделать. Такова гонка, спорт высшего уровня. Конечно, я вернусь на следующий год, надеюсь, буду сильнее, и, наконец, одержу победу в общем зачёте на Тиррено-Адриатико».

Якоб Фульсанг: «После командной гонки на время было сложно бороться за финальный подиум. Казалось, генеральная классификация от нас ушла, но мы боролись всей командой, чтобы вернуться. Мы выиграли два сложнейших этапа, Алексей Луценко взял майку горного короля, я стал третьим в общем зачёте. Я доволен результатами, которых мы добились. Сегодня отдал все силы на разделке, но мне было сложно из-за её протяжённости и разрывов. В любом случае, это был хороший тест. Мне не казалось, что я летел, но и не полз, так что, хотя в общем зачёте для меня ничего не изменилось в итоге, этот день сложился хорошо. Гонка показала, что мы на правильном пути, старт был хорошим».