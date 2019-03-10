Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

Герант Томас, Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Примож Роглич, Жулиан Алафилипп о старте на Тиррено-Адриатико-2019

Накануне старта 54-го выпуска Тиррено-Адриатико RCS Sport, который 13 марта откроет командная гонка на время, организаторы итальянской велогонки Мирового тура, по традиции, провели пресс-конференцию. Герант Томас (Sky), Том Дюмулин (Sunweb), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) рассказали о своих ожиданиях и настрое на гонку.

Герант Томас: «В прошлом году в это же время чувствовал себя сильнее, но моя форма становится всё лучше. Если честно, я долго избегал весов. Мог сказать, что потолстел, лишь глядя на себя в зеркало. Наверное, только перед Валенсией стал выглядеть нормально. Сейчас вешу около 71 кг, что нормально. Я в той форме, в какой и должен быть. Команда понимала, какую зиму я провёл, какое у меня было межсезонье. Не было смысла торопиться с возвращением в форму.

Сейчас идёт просто стабильная работа, как всегда. Всё в порядке. Я провёл отличный блок тренировок в Лос-Анжелесе, потом проехал первую гонку в Валенсии, немного отдохнул и поехал в тренировочный лагерь на Тенерифе. Сейчас чувствую, что поднялся на уровень выше, что показала Страде Бьянке. Проеду Тиррено-Адриатико, потом снова вернусь на Тенерифе, после чего стартую на Туре Страны Басков и Туре Романдии.

На Тиррено-Адриатико у нас также есть Ваут Пулс, у нас будут две хороших карты.

Мы привезли сюда сильный состав для командной гонки на время, потому что первый этап в этом году, определённо, будет более открытым. Претендентами на победу являются пять или шесть команд. Приятно, что в нашем составе будет Филиппо Ганна, победивший недавно в индивидуальной гонке преследования на чемпионате мира по велоспорту на треке.

Этап в воскресенье, наверное, будет иметь такое же влияние на гонку, как и длинный подъём в прошлом году. Этот подъём взрывной, крутой, и если у кого-то хорошо пойдёт нога, на подъёме они смогут заработать и пять, и семь, и десять секунд. Точно будет нелегко».

Том Дюмулин: «У меня было мало времени для восстановления после падения на Туре ОАЭ-2019. Я не стал форсировать, но теперь готов к борьбе на Тиррено-Адриатико-2019. В этом году не будет длинных подъёмов, однако, в регионе Марке маршрут тоже сложный для гонки. Команда Jumbo-Visma была сильна на Туре ОАЭ-2019, здесь они с тем же составом. Но я надеюсь, что мы сможем очень хорошо проехать командную разделку, чтобы получить преимущество. На Тиррено всякое может случиться. Это коварная гонка. Надо всё сделать идеально, чтобы добиться победы, которую будут решать секунды».

Винченцо Нибали: «Мы постараемся проехать командную гонку как можно лучше. Две разделки важны для общего зачёта. Командная гонка на время поможет понять, какой будет наша задача в общем зачёте».

Примож Роглич: «Мы хорошо начали сезон на Туре ОАЭ-2019, где наша команда выступила очень сильно. Мне было довольно тяжело защищать майку. После гонки я нуждался в отдыхе, но теперь вся наша команда готова бороться на Тиррено-Адриатико».

Жулиан Алафилипп: «Я впервые приму участие в Тиррено-Адриатико, и в восторге, что выйду на старт. После победы на Страде Бьянке-2019 знаю, что я в хорошей форме. Командная гонка очень важна. Мы попробуем выиграть несколько этапов с Элиа Вивиани и со мной. После первого этапа посмотрим, получится ли что-нибудь сделать и в общем зачёте».