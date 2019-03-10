VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

Герант Томас, Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Примож Роглич, Жулиан Алафилипп о старте на Тиррено-Адриатико-2019

 

 

  Накануне старта 54-го выпуска Тиррено-Адриатико RCS Sport, который 13 марта откроет командная гонка на время, организаторы итальянской велогонки Мирового тура, по традиции, провели пресс-конференцию. Герант Томас (Sky), Том Дюмулин (Sunweb), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) рассказали о своих ожиданиях и настрое  на гонку.

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

Тиррено-Адриатико-2019: два моря, один король. Цитаты перед стартом

 

  Герант Томас: «В прошлом году в это же время чувствовал себя сильнее, но моя форма становится всё лучше. Если честно, я долго избегал весов. Мог сказать, что потолстел, лишь глядя на себя в зеркало. Наверное, только перед Валенсией стал выглядеть нормально. Сейчас вешу около 71 кг, что нормально. Я в той форме, в какой и должен быть.  Команда понимала, какую зиму я провёл, какое у меня было межсезонье. Не было смысла торопиться с возвращением в форму.

 

  Сейчас идёт просто стабильная работа, как всегда. Всё в порядке. Я провёл отличный блок тренировок в Лос-Анжелесе, потом проехал первую гонку в Валенсии, немного отдохнул и поехал в тренировочный лагерь на Тенерифе. Сейчас чувствую, что поднялся на уровень выше, что показала Страде Бьянке. Проеду Тиррено-Адриатико, потом снова вернусь на Тенерифе, после чего стартую на Туре Страны Басков и Туре Романдии.

 

На Тиррено-Адриатико у нас также есть Ваут Пулс, у нас будут две хороших карты.

 

 Мы привезли сюда сильный состав для командной гонки на время, потому что первый этап в этом году, определённо, будет более открытым. Претендентами на победу являются пять или шесть команд. Приятно, что в нашем составе будет Филиппо Ганна, победивший недавно в индивидуальной гонке преследования на чемпионате мира по велоспорту на треке.

 

  Этап в воскресенье, наверное, будет иметь такое же влияние на гонку, как и длинный подъём в прошлом году. Этот подъём взрывной, крутой, и если у кого-то хорошо пойдёт нога, на подъёме они смогут заработать и пять, и семь, и десять секунд. Точно будет нелегко».

 

  Том Дюмулин: «У меня было мало времени для восстановления после падения на Туре ОАЭ-2019.  Я не стал форсировать, но теперь готов к борьбе на Тиррено-Адриатико-2019. В этом году не будет длинных подъёмов, однако, в регионе Марке маршрут  тоже сложный для гонки. Команда Jumbo-Visma была сильна на Туре ОАЭ-2019, здесь они с тем же составом. Но я надеюсь, что мы сможем очень хорошо проехать командную разделку, чтобы получить преимущество. На Тиррено всякое может случиться. Это коварная гонка. Надо всё сделать идеально, чтобы добиться победы, которую будут решать секунды».

 

  Винченцо Нибали: «Мы постараемся проехать командную гонку как можно лучше. Две разделки важны для общего зачёта. Командная гонка на время поможет понять, какой будет наша задача в общем зачёте».

 

  Примож Роглич: «Мы хорошо начали сезон на Туре ОАЭ-2019, где наша команда выступила очень сильно. Мне было довольно тяжело защищать майку. После гонки я нуждался в отдыхе, но теперь вся наша команда готова бороться на Тиррено-Адриатико».

 

  Жулиан Алафилипп: «Я впервые приму участие в Тиррено-Адриатико, и  в восторге, что выйду на старт. После победы на Страде Бьянке-2019 знаю, что я в хорошей форме. Командная гонка очень важна. Мы попробуем выиграть несколько этапов с Элиа Вивиани и  со мной. После первого этапа посмотрим, получится ли что-нибудь сделать и в общем зачёте».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 марта

Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team)

Arnaud Courteille (Vital Concept - BB Hotels)

Simon Geschke (CCC Team)

Frederik Backaert (Wanty-Gobert Cycling Team)

Luca Wackermann (Bardiani - CSF)

Jaime Castrillo (Movistar Team)

Emmanuel Morin (Cofidis)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2019 (43)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)