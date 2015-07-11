 Ригоберто Уран – победитель 5 этапа Colombia Oro y Paz-2018

Ригоберто Уран, Наиро Кинтана, Серхио Энао и Эган Берналь о 5-м этапе Colombia Oro y Paz-2018

Ригоберто Уран принёс своей команде Ef Education First – Drapac первую победу в сезоне, выиграв 5-й этап на домашней гонке Colombia Oro y Paz-2018. На финальном подъёме за километр до финиша впереди остались четверо сильнейших колумбийских гонщиков – Ригоберто Уран, Наиро Кинтана (Movistar), Эган Берналь и Серхио Энао (Sky), которые в итоге разыграли спринт на финише, где Ригоберто Уран обошёл Наиро Кинтану, Эгана Берналя и Серхио Энао. Наиро Кинтана возглавил генеральную классификацию, где перед финальным решающим этапом опережает Ригоберто Урана на 3 секунды.

Photo © EF Education First-Drapac p/b Cannondale

Ригоберто Уран: «Очень короткий финальный подъём был взрывным. Я знал финиш. Мне было выгодно, что скорость была высокой. Дани (Даниэль Мартинес) феноменально отработал, чтобы вывезти меня на позицию, к счастью, я смог завершить его работу. Серхио меня беспокоил больше всех, потому что у него сильный рывок.

Команда с самого начала этапа работала великолепно. Мы знали, что на таком финише я смогу хорошо выступить. Все ребята сделали важную работу, чтобы помочь мне одержать победу на очень красивом этапе. Мне очень радостно взять победу в Колумбии, я не выступал дома уже 11 лет. Я очень признателен болельщикам за то, что так много зрителей собралось на старте и финише.

Финиш в гору на финальном этапе будет довольно трудным, но со мной сильная команда, готовая бороться за победу. На этой гонке очень высокий уровень соперников, будет интересно».

Хуан-Мануэль Гарате, спортивный директор команды Ef Education First: «Хулиан Кардона, Алекс Хаус, Нейт Браун собирались отобраться в отрыв в том случае, если бы отрыв получился большим. Отрыв долго не мог сформироваться, никто из важных гонщиков туда не попал, и с того момента мы поняли, что гонка будет решаться из группы.

Я видел видео с Вуэльты Колумбии, знал, где будет самая критическая точка. Мы впервые ехали здесь, подготовили стратегию, которая сработала. Всё, что я просил сделать Дани (Мартинеса), он сделал, на данный момент у него отличная форма. Я попросил его использовать свои шансы, сказал ему, что каждый будет следить за Риго, что ему придётся закрывать просветы, но что он также может агрессивно. Он так и поступил, и это сыграло на пользу Риго на подъёме.

Уверен, команда Movistar захочет вырваться вперёд, чтобы забрать бонусные секунды и не оставить Риго шансов. Конечно, нам бы хотелось, чтобы было наоборот, чтобы взять бонусные секунды на финише, а это значит, что нам невыгодно, чтобы отрыв удержался до финиша. Трудно будет взять секунды, атак будет много. Нам надо внимательно следить и быть готовыми ко всему. Наш шанс – бонусные секунды на финише».

Наиро Кинтана: «Наш план был в том, чтобы завершить первый подъём так, чтобы впереди осталась небольшая группа, потому что так безопаснее на спуске. После этого оставалось лишь следить за рывками соперников, правильно разыграть наши карты и постараться поехать за победой. Саленто – подъём для взрывных гонщиков, он не слишком мне подходит, но завтра – другое дело. Всегда, на каждой гонке, со мной отличная команда, ребята потрясающе работали от старта до финиша, до самого финального подъёма. Я должен бороться за победу, чтобы отплатить им за их работу.

Во время спринта я подумал, что Серхио Энао поедет раньше, но его притёрли к барьерам. Возможно, я слишком оптимистично думал о своих шансах в спринте, на таких финишах Риго в любом случае обладает большей мощностью, он немного меня опередил. К счастью, бонусные секунды позволили мне возглавить общий зачёт.

На финальном этапе мы с командой сделаем всё, чтобы защитить майку. Все видели, как Эган Берналь великолепно помогал Серхио Энао, так что команда Sky не упустит шанса сделать гонку сложнее. И у отрыва есть шансы доехать до финиша, плюс слишком много команд ещё не взяли победу, а остался один этап. Мы просто будем контролировать гонку, пока хватит сил, будем держать высокую скорость в подъёме, следить за атаками, чтобы майка осталась у нас».

Эган Берналь: «Я не собирался бороться за общий зачёт, но оказался в группе лидеров. План состоял в том, чтобы я помогал Серхио Энао, он очень мощно шёл на финальном подъёме. Я должен был приехать к подъёму с ним, даже одно это было бы великолепно, но главным для меня было работать на Серхио, который является лидером команды на этой гонке. Я продолжу работать на него, отдавая максимум сил».

Серхио Энао: «Мансалес – подъём гораздо более протяжённый, конечно, там будет трудно. Наша задача – продолжать бороться, всех разделяют секунды. Этап будет великолепным».