VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Ригоберто Уран – победитель 5 этапа Colombia Oro y Paz-2018

Ригоберто Уран, Наиро Кинтана, Серхио Энао и Эган Берналь о 5-м этапе Colombia Oro y Paz-2018

 

 

  Ригоберто Уран принёс своей команде Ef Education First – Drapac первую победу в сезоне, выиграв 5-й этап на домашней гонке Colombia Oro y Paz-2018. На финальном подъёме за километр до финиша впереди остались четверо сильнейших колумбийских гонщиков – Ригоберто Уран, Наиро Кинтана (Movistar), Эган Берналь и Серхио Энао (Sky), которые в итоге разыграли спринт на финише, где Ригоберто Уран обошёл Наиро Кинтану, Эгана Берналя и Серхио Энао. Наиро Кинтана возглавил генеральную классификацию, где перед финальным решающим этапом опережает Ригоберто Урана на 3 секунды.

 

 

 

Ригоберто Уран – победитель 5 этапа Colombia Oro y Paz-2018

 Ригоберто Уран – победитель 5 этапа Colombia Oro y Paz-2018

 Ригоберто Уран – победитель 5 этапа Colombia Oro y Paz-2018

 Ригоберто Уран – победитель 5 этапа Colombia Oro y Paz-2018

 Photo © EF Education First-Drapac p/b Cannondale

 

 

  Ригоберто Уран: «Очень короткий финальный подъём был взрывным. Я знал финиш. Мне было выгодно, что скорость была высокой. Дани (Даниэль Мартинес) феноменально отработал, чтобы вывезти меня на позицию, к счастью, я смог завершить его работу. Серхио меня беспокоил больше всех, потому что у него сильный рывок.

 

  Команда с самого начала этапа работала великолепно. Мы знали, что на таком финише я смогу хорошо выступить. Все ребята сделали важную работу, чтобы помочь мне одержать победу на очень красивом этапе. Мне очень радостно взять победу в Колумбии, я не выступал дома уже 11 лет. Я очень признателен болельщикам за то, что так много зрителей собралось на старте и финише.

 

  Финиш в гору на финальном этапе будет довольно трудным, но со мной сильная команда, готовая бороться за победу. На этой гонке очень высокий уровень соперников, будет интересно».

 

  Хуан-Мануэль Гарате, спортивный директор команды Ef Education First: «Хулиан Кардона, Алекс Хаус, Нейт Браун собирались отобраться в отрыв в том случае, если бы отрыв получился большим. Отрыв долго не мог сформироваться, никто из важных гонщиков туда не попал, и с того момента мы поняли, что гонка будет решаться из группы.

 

  Я видел видео с Вуэльты Колумбии, знал, где будет самая критическая точка. Мы впервые ехали здесь, подготовили стратегию, которая сработала. Всё, что я просил сделать Дани (Мартинеса), он сделал, на данный момент у него отличная форма. Я попросил его использовать свои шансы, сказал ему, что каждый будет следить за Риго, что ему придётся закрывать просветы, но что он также может агрессивно. Он так и поступил, и это сыграло на пользу Риго на подъёме.

 

  Уверен, команда Movistar захочет вырваться вперёд, чтобы забрать бонусные секунды и не оставить Риго шансов. Конечно, нам бы хотелось, чтобы было наоборот, чтобы взять бонусные секунды на финише, а это значит, что нам невыгодно, чтобы отрыв удержался до финиша. Трудно будет взять секунды, атак будет много. Нам надо внимательно следить и быть готовыми ко всему. Наш шанс – бонусные секунды на финише».

 

  Наиро Кинтана: «Наш план был в том, чтобы завершить первый подъём так, чтобы впереди осталась небольшая группа, потому что так безопаснее на спуске. После этого оставалось лишь следить за рывками соперников, правильно разыграть наши карты и постараться поехать за победой. Саленто – подъём для взрывных гонщиков, он не слишком мне подходит, но завтра – другое дело. Всегда, на каждой гонке, со мной отличная команда, ребята потрясающе работали от старта до финиша, до самого финального подъёма. Я должен бороться за победу, чтобы отплатить им за их работу.

 

  Во время спринта я подумал, что Серхио Энао поедет раньше, но его притёрли к барьерам. Возможно, я слишком оптимистично думал о своих шансах в спринте, на таких финишах Риго в любом случае обладает большей мощностью, он немного меня опередил. К счастью, бонусные секунды позволили мне возглавить общий зачёт.

 

  На финальном этапе мы с командой сделаем всё, чтобы защитить майку. Все видели, как Эган Берналь великолепно помогал Серхио Энао, так что команда Sky не упустит шанса сделать гонку сложнее. И у отрыва есть шансы доехать до финиша, плюс слишком много команд ещё не взяли победу, а остался один этап. Мы просто будем контролировать гонку, пока хватит сил, будем держать высокую скорость в подъёме, следить за атаками, чтобы майка осталась у нас».

 

  Эган Берналь: «Я не собирался бороться за общий зачёт, но оказался в группе лидеров. План состоял в том, чтобы я помогал Серхио Энао, он очень мощно шёл на финальном подъёме. Я должен был приехать к подъёму с ним, даже одно это было бы великолепно, но главным для меня было работать на Серхио, который является лидером команды на этой гонке. Я продолжу работать на него, отдавая максимум сил».

 

  Серхио Энао: «Мансалес – подъём гораздо более протяжённый, конечно, там будет трудно. Наша задача – продолжать бороться, всех разделяют секунды. Этап будет великолепным».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ригоберто Уран Colombia Oro y Paz Наиро Кинтана

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Вчера, 18:09 | Регистрация: 11.07.2015

    Риго чин чин)

    Наиро-у вас плохо план) в нем не хватает колес Фрума.

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  2. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 22.05.2016

    С Берналя похоже новый Кинтаныч скоро будет

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

17-18 февраля 2018

Tour Cycliste International du Haut Var Matin

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Rokka
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: VeloVelo
    1. Dayer Quintana (Col) Movistar
    2. Egan Bernal (Col) Team Sky
    3. Sergio Henao (Col) Team Sky
    4. Angel Alexander Gil Sanchez (Col) EPM    
    5. Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale    
    6. Oscar Sevilla Rivera (Spa) Medellin         
    7. Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale      
    8. Nairo Quintana (Col) Movistar Team    
    9. Sergio Henao (Col) Team Sky         
    10. Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors

    Два раза Sergio Henao. Каким на самом деле заехал Sergio Henao?
    Третьим заехал все таки Себастьян Энао. Видать сегодня у братьев звёзд свой звездный час :)
  • VeloVelo
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (4)
    VeloVelo-Фото

    1. Dayer Quintana (Col) Movistar
    2. Egan Bernal (Col) Team Sky
    3. Sergio Henao (Col) Team Sky

    4. Angel Alexander Gil Sanchez (Col) EPM    
    5. Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale    
    6. Oscar Sevilla Rivera (Spa) Medellin         
    7. Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale      
    8. Nairo Quintana (Col) Movistar Team    
    9. Sergio Henao (Col) Team Sky         
    10. Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors

    Два раза Sergio Henao. Каким на самом деле заехал Sergio Henao?

  • Юджин
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (4)
    Юджин-Фото

    Ах, какой хороший спектакль.

     

    Детектив с неожиданной развязкой. 

     

    Только смелым покоряются моря. Берналь атаковал за 3 км до финиша,с группы фаворитов и победил в генерале. 

     

    Конечно чувствуется, что батя Скай в Колумбии. Скай мастерски разыграл свою карту и утер нос  Мовистар. И этап могли выиграть с младшим Энао, если бы ему не дали команду ждать Берналя. Которого выключело на последнем км. 

    Поехал по синусоиде, чуть не врезавшись в мотоцкл.

    Но пинок под зад, через наушник, привел его в чувства и вот - Победа в генерале.

     

    Похоже, что на этой гонке произошо рождение звездочки. Которая может стать большой звездой. 

     

    P.S. И как любо глянуть на популярнось велоспорта в Колумбии. На финишном км. массовый психоз у болельщиков. Толпы людей вдоль дороги.

     

    Все - решено, лечу в Колумбию след зимой. скажу жене что смотреть велогоку)

     

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Colombia Oro y Paz-2018. Этап ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Все расставил по своим местам,молодец эган
  • GTX
    Ригоберто Уран – победитель 5 ... (2)
    GTX-Фото

    С Берналя похоже новый Кинтаныч скоро будет

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Trofeo Laigueglia-2018 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Нет он не ушел, участвовал  как представитель Италии. Команды высшей лиги не принимали участие. Соревнование походило на родине Скарпони, было открытие мемориала или памятника.
    Скарпони родился в Ези это Анкона регион Марки ,это рядом с Филотрано где он жил с семьёй и где погиб и похоронен, но от Марок до Лигурии больше 500 км. Это не его родина
  • Berdok
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (38)
    Berdok-Фото
    а я, наивный, еще осуждал баночку с мочой
    а ведь этого было мало
  • Berdok
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (38)
    Berdok-Фото

  • Berdok
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (38)
    Berdok-Фото
    поддерживаю!
  • Berdok
    Дэйв Брэйлсфорд о ситуации с К ... (38)
    Berdok-Фото
    болеешь?
    в открытой форме?
    ты совсем другое рассказывал, например, об Астане и Нибали
    почему?
    наверное джентльмен?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 февраля

Marco Marcato (UAE Team Emirates)

Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport)

Amund Grondahl Jansen (Team Lotto NL - Jumbo)

12 февраля

Scott Thwaites (Dimension Data)

Simone Antonini (Wanty - Groupe Gobert)

Jonathan Dibben (Team Sky)

Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2018 (62)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)