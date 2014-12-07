 Том Дюмулин сошёл с Тиррено-Адриатико-2018 после падения

Том Дюмулин сошёл с Тиррено-Адриатико-2018 на 4-м этапе после падения

Том Дюмулин упал во время 4-го этапа Тиррено-Адриатико-2018 и сошёл с гонки на первой половине дистанции. Команда Sunweb сообщила, что Тому Дюмулину не требуется госпитализация: «У Тома многочисленные синяки и ссадины на груди, руках и ноге. Переломов нет. Госпитализации не требуется».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

27-летний нидерландский гонщик ставил итальянскую гонку одной из своих целей сезона. Перед стартом 4-го этапа Том Дюмулин шёл 9-м в общем зачёте, уступая лидеру гонки Геранту Томасу 33 секунды. Теперь у команды Sunweb остаётся один капитан - Вилко Келдерман, который перед стартом 4-го этапа шёл на 7-й позиции в общем зачёте, уступая Геранту Томасу 19 секунд.

На 3-м этапе команда Sunweb потеряла Симона Гешке, который упал и сломал левую ключицу. Ему будет проведена операция. Команда ожидает, что через неделю после операции Симон Гешке сможет вернуться к тренировкам сначала на станке, а в полную силу вернётся через 4-5 недель.

Симон Гешке: «Когда гонщик передо мной упал, я находился не в том месте и не в то время. На той скорости, на которой ехал, избежать падения было невозможно».