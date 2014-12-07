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Том Дюмулин сошёл с Тиррено-Адриатико-2018 после падения

Том Дюмулин сошёл с Тиррено-Адриатико-2018 на 4-м этапе после падения

 

 

  Том Дюмулин упал во время 4-го этапа Тиррено-Адриатико-2018 и сошёл с гонки на первой половине дистанции. Команда Sunweb сообщила, что Тому Дюмулину не требуется госпитализация: «У Тома многочисленные синяки и ссадины на груди, руках и ноге. Переломов нет. Госпитализации не требуется».

 

 

 Том Дюмулин сошёл с Тиррено-Адриатико-2018 после падения

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 27-летний нидерландский гонщик ставил итальянскую гонку одной из своих целей сезона. Перед стартом 4-го этапа Том Дюмулин шёл 9-м в общем зачёте, уступая лидеру гонки Геранту Томасу 33 секунды. Теперь у команды Sunweb остаётся один капитан -  Вилко Келдерман, который перед стартом 4-го этапа шёл на 7-й позиции в общем зачёте, уступая Геранту Томасу 19 секунд.

 

  На 3-м этапе команда Sunweb потеряла Симона Гешке, который упал и сломал левую ключицу. Ему будет проведена операция. Команда ожидает, что через неделю после операции Симон Гешке сможет вернуться к тренировкам сначала на станке, а в полную силу вернётся через 4-5 недель.

 

  Симон Гешке: «Когда гонщик передо мной упал, я находился не в том месте и не в то время. На той скорости, на которой ехал, избежать падения было невозможно».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 16:17 | Регистрация: 7.12.2014

    МАЧО должен срочно перестать шаманить за Дюмулена. Результат получается прямо противоположным.

    1. Имя: Андрей

      ТОЛСТЫЙ МАЧО

      Вчера, 18:57 | Регистрация: 11.07.2015

      отчего же?)) Том целый)
      в отличии от Пулса,Кэва и так далее)
      я очень тщательно оберегаю свою курочку,несущую золотые яйца)

      "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

      «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 18:08 | Регистрация: 8.07.2017

    Береги себя, Том!

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
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Le Tour de Langkawi

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Комментарии

  • ROSt
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (28)
    ROSt-Фото
    только среди паравело...как-то так !!!
  • ROSt
    Микель Ланда – победитель 4 эт ... (1)
    ROSt-Фото

    Этот гонец ещЁ себя проявит на Гран-Турах !!!

    Он знает как и что делать против астматиков SKY...

    good

  • am14
    Париж-Ницца-2018. Этап 7. Резу ... (31)
    am14-Фото
    Уже в Андалусии было очевидно, что Тим фактически переквалифицировался в генеральщика
  • am14
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    am14-Фото
    Стоит иногда проверять недавнюю историческую статистику, прежде чем безосновательно ляпать языком. Иначе будет у Вас репутация балабола.
    Для справки:
    Конта замечательно возил на себе Роджерса на Дофине 2013, Акула тягал Ару на ТДФ, и на классиках без королевской гордыни работал в командном поезде.
  • 0x5F375A86
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    0x5F375A86-Фото
    Они один раз были вместена туре в 2016-м и принципиально отказывались возить друг друга и в итоге оба просели в генерале.
    Фрум же регулярно возит кого-то каждую весну и на Арденнах и на неделях.
  • Hammill
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Hammill-Фото

    Чёт "пшик-пшик" пока совсем не впечатляет, прикидывается простым британским парнем.

  • Zhanzhak
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    До, но имелось в виду когда стал УЖЕ капитаном. Корона ли не рухнет с головы возить кого либо? До этого все были развозящими.
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (28)
    RVL-Фото
    похоже имелся ввиду Виггинс а не Симпсон?
    или все же...
  • Бакеша
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Бакеша-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Кто меня впечатляет на этой ТА это Тьесъ Бенут; эта его виктория на Страде просто окрыляет велогонщика на итальянских дорогах.
    А ещё очеь хочется таких этапов по событиям, развитию и развязке на будущих ГТ (и вот почему я итальянскую ТА люблю больше чем французкую ПН)
    Да , и Джиро круче чем Тур
  • Бакеша
    Париж-Ницца-2018. Этап 7. Резу ... (31)
    Бакеша-Фото
    Цитата: velodoctor
    Согласен, себя показали, результат не показали. Надо было от обороны стараться.
    Согласен, тактическая ошибка спортдиректоров Астаны. И на ПН и на ТА ребят заставили возить весь пелетона на длинных горах! В итоге ближе к финишу они все выдохлись

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3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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