Саймон Йейтс – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2018

Саймон Йейтс, Дилан Тёнс, Йон Исагирре, Тим Велленс о 7-м этапе Париж-Ницца-2018

Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал победу на 7-м этапе Париж-Ницца-2018, дважды атаковав на финальном подъёме и в итоге в одиночку уехав от соперников, опередил их на финише на 8 секунд. Команда Mitchelton-Scott всё подготовила для атаки своего капитана, Роман Кройцигер задавал скорость в голове группы, после чего за 4,2 км Саймон Йейтс атаковал, но за ним сразу поехал гонщик команды Bahrain-Merida Йон Исагирре (Ion Izagirre), которого Йейтс сбросил второй атакой за 1,4 км до финиша. За 2 км до финиша из группы атаковал бельгийский гонщик команды BMC Дилан Тёнс (Dylan Teuns), которому удалось обойти Йона Исагирре, но догнать Саймона Йейтса уже не получилось, и Тёнс финишировал 2-м, в то время как Йон Исагирре замкнул тройку лучших на этапе.

Саймон Йейтс стал новым лидером общего зачёта, перехватив жёлтую майку лидера у Луиса-Леона Санчеса (Astana), финишировавшего через 4 минуты 22 секунды после победителя.

На 7-м этапе не обошлось без падений. На спуске примерно за 30 км до финиша Алессандро Де Марки (BMC) перелетел через ограждения в овраг, но, к счастью, сумел выбраться и отделаться ссадинами. Он смог продолжить гонку после замены велосипеда.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

Саймон Йейтс: «День с самого старта получился очень тяжёлым, но мои товарищи по команде отлично за мной приглядывали. Мы избежали разрывов пелотона, всё время находились на идеальных позициях, в то время как многие потратили силы во время этих разрывов. Думаю, именно это очень помогло мне в финале.

В начале подъёма команда Astana ехала на высокой скорости, а нам надо было быть терпеливыми. В какой-то момент мы с Романом Кройцигером решили, что надо создать небольшое давление в гонке, и мы поехали, а затем я атаковал и понял, что нога идёт отлично. Братья Исагирре очень сильны, всё время сложно понять, как они себя чувствуют. Они не проявляют эмоций. Тим Велленс тоже великолепный гонщик.

Не думаю, что кому-то нравится выступать в таких погодных условиях, но я не возражаю гоняться в дождь. Обычно мне не нравится сидеть впереди группы, предпочитаю находиться сзади, немного расслабиться, но сегодня был один из тех дней, когда было совершенно необходимо находиться на первых позициях.

Думаю, конечно, это одна из моих самых больших побед и первая на настоящем горном финише, я очень этим горжусь. Я много работал, чтобы выиграть этот этап, и все усилия себя оправдали.

Защитить майку завтра будет сложно, разрыв между мной и соперниками небольшой. Так что посмотрим, как пойдёт. Это будет финальный этап. Последние пару лет борьба на нём начиналась очень рано, думаю, завтра будет то же самое».

Дилан Тёнс: «Я хорош на коротких крутых подъёмах, но когда длинном подъёме идёт чередование между крутыми и равнинными секторами, это мне не подходит. А на протяжённых подъёмах со стабильным градиентом, как сегодня, я чувствую себя намного лучше. И скорость, которую задали, была очень удобной. Я сидел в первой половине группы до этой небольшой равнинной секции, был уверен, что нога идёт. После равнинного участка команда Mitchelton-Scott начала наращивать темп, но я был в порядке.

Я понимал, что на финальных 4 км что-то произойдёт, но подумал, что мне рано предпринимать что-то так задолго до финиша. В итоге мне пришлось поехать за Саймоном Йейтсом, потому что это был верный момент. Сначала, когда я атаковал, просвет не был большим. Тим Велленс, Горка Исагирре и Серхио Энао преследовали позади, они были довольно близко, и я подумал, что, наверное, не надо было мне атаковать. Они сильные гонщики, и если бы они меня добрали, мне было бы трудно. Я немного сбавил скорость, а потом атаковал во второй раз, увидел, что получился просвет, и тогда уже поехал, больше не оглядываясь назад.

Обычно финальный этап Париж-Ниццы мне подходит он короткий, но трудный. Не знаю, чего ожидать, завтра дорога будет идти вверх-вниз, гонка с самого старта будет тяжёлой».

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

Йон Исагирре: «Мы знали, что Йейтс собирается атаковать, поэтому мне надо было ехать за ним после его первой атаки. Затем он атаковал ещё раз, и на этот раз я не смог ответить на его рывок. Мне немного не хватило сил, и гонщик BMC обошёл меня на финише, но в общем выступление на этапе было хорошим».

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

Тим Велленс: «Было очень холодно, всем было тяжело. Мы всё время ехали в хорошем темпе. На длинном спуске пелотон раскололся, я оказался во второй группе. Нам пришлось сокращать отставание в 15 секунд, а потом пелотон дал полный газ. Мне пришлось отдать все силы, чтобы вернуться. Мы влились в группу у подножия подъёма. Весь этап пришлось ехать на максимальной скорости. И когда Йейтс и Исагирре атаковали, я был почти мёртвым. В финале сделал всё, что мог. 13 секунд, всё ещё возможно. Я отлично знаю дистанцию, уже выигрывал здесь два года назад, у меня с финальным этапом связаны отличные воспоминания. Я выиграл четыре недельных гонки, но здесь более высокий уровень. В последний раз бельгиец побеждал на Париж-Ницце 20 лет назад, мне бы хотелось одержать победу для Бельгии».