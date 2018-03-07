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Саймон Йейтс – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2018

Саймон Йейтс, Дилан Тёнс, Йон Исагирре, Тим Велленс о 7-м этапе Париж-Ницца-2018

 

 

   Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал победу на 7-м этапе Париж-Ницца-2018, дважды атаковав на финальном подъёме и в итоге в одиночку уехав от соперников, опередил их на финише на 8 секунд. Команда Mitchelton-Scott всё подготовила для атаки своего капитана, Роман Кройцигер задавал скорость в голове группы, после чего за 4,2 км Саймон Йейтс атаковал, но за ним сразу поехал гонщик команды Bahrain-Merida Йон Исагирре (Ion Izagirre), которого Йейтс сбросил второй атакой за 1,4 км до финиша. За 2 км до финиша из группы атаковал бельгийский гонщик команды BMC Дилан Тёнс (Dylan Teuns), которому удалось обойти Йона Исагирре, но догнать Саймона Йейтса уже не получилось, и Тёнс финишировал 2-м, в то время как Йон Исагирре замкнул тройку лучших на этапе.

 

  Саймон Йейтс стал новым лидером общего зачёта, перехватив жёлтую майку лидера у Луиса-Леона Санчеса (Astana), финишировавшего через 4 минуты 22 секунды после победителя.

 

  На 7-м этапе не обошлось без падений. На спуске примерно за 30 км до финиша Алессандро Де Марки (BMC) перелетел через ограждения в овраг, но, к счастью, сумел выбраться и отделаться ссадинами. Он смог продолжить гонку после замены велосипеда.

 

Саймон Йейтс – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2018

 

Саймон Йейтс – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2018

 

Саймон Йейтс – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2018

 Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Саймон Йейтс: «День с самого старта получился очень тяжёлым, но мои товарищи по команде отлично за мной приглядывали. Мы избежали разрывов пелотона, всё время находились на идеальных позициях, в то время как многие потратили силы во время этих разрывов. Думаю, именно это очень помогло мне в финале.  

 

  В начале подъёма команда Astana ехала на высокой скорости, а нам надо было быть терпеливыми. В какой-то момент мы с Романом Кройцигером решили, что надо создать небольшое давление в гонке, и мы поехали, а затем я атаковал и понял, что нога идёт отлично. Братья Исагирре очень сильны, всё время сложно понять, как они себя чувствуют. Они не проявляют эмоций. Тим Велленс тоже великолепный гонщик.

 

  Не думаю, что кому-то нравится выступать в таких погодных условиях, но я не возражаю гоняться в дождь. Обычно мне не нравится сидеть впереди группы, предпочитаю находиться сзади, немного расслабиться, но сегодня был один из тех дней, когда было совершенно необходимо находиться  на первых позициях.  

 

  Думаю, конечно, это одна из моих самых больших побед и первая на настоящем горном финише, я очень этим горжусь. Я много работал, чтобы выиграть этот этап, и все усилия себя оправдали.

 

  Защитить майку завтра будет сложно, разрыв между мной и соперниками небольшой. Так что посмотрим, как пойдёт. Это будет финальный этап. Последние пару лет борьба на нём начиналась очень рано, думаю, завтра будет то же самое».

 

 

  Дилан Тёнс: «Я хорош на коротких крутых подъёмах, но когда длинном подъёме идёт чередование между крутыми и равнинными секторами, это мне не подходит. А на протяжённых подъёмах со стабильным градиентом, как сегодня, я чувствую себя намного лучше. И скорость, которую задали, была очень удобной. Я сидел в первой половине группы до этой небольшой равнинной секции, был уверен, что нога идёт. После равнинного участка команда Mitchelton-Scott начала наращивать темп, но я был в порядке.

 

  Я понимал, что на финальных 4 км что-то произойдёт, но подумал, что мне рано предпринимать что-то так задолго до финиша. В итоге мне пришлось поехать за Саймоном Йейтсом, потому что это был верный момент. Сначала, когда я атаковал, просвет не был большим. Тим Велленс, Горка Исагирре и Серхио Энао преследовали позади, они были довольно близко, и я подумал, что, наверное, не надо было мне атаковать. Они сильные гонщики, и если бы они меня добрали, мне было бы трудно. Я немного сбавил скорость, а потом атаковал во второй раз, увидел, что получился просвет, и тогда уже поехал, больше не оглядываясь назад.

 

  Обычно финальный этап Париж-Ниццы мне подходит он короткий, но трудный. Не знаю, чего ожидать, завтра дорога будет идти вверх-вниз, гонка с самого старта будет тяжёлой».

 

Саймон Йейтс – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2018

 Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Йон Исагирре: «Мы знали, что Йейтс собирается атаковать, поэтому мне надо было ехать за ним после его первой атаки. Затем он атаковал ещё раз, и на этот раз я не смог ответить на его рывок. Мне немного не хватило сил, и гонщик BMC обошёл меня на финише, но в общем выступление на этапе было хорошим».

Саймон Йейтс – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2018

 Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

  Тим Велленс: «Было очень холодно, всем было тяжело. Мы всё время ехали в хорошем темпе. На длинном спуске пелотон раскололся, я оказался во второй группе. Нам пришлось сокращать отставание в 15 секунд, а потом пелотон дал полный газ. Мне пришлось отдать все силы, чтобы вернуться. Мы влились в группу у подножия подъёма. Весь этап пришлось ехать на максимальной скорости. И когда Йейтс и Исагирре атаковали, я был почти мёртвым. В финале сделал всё, что мог. 13 секунд, всё ещё возможно. Я отлично знаю дистанцию, уже выигрывал здесь два года назад, у меня с финальным этапом связаны отличные воспоминания. Я выиграл четыре недельных гонки, но здесь более высокий уровень. В последний раз бельгиец побеждал на Париж-Ницце 20 лет назад, мне бы хотелось одержать победу для Бельгии».

 

 

Результаты 7 этапа Париж-Ницца-2018

 

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • ROSt
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (28)
    ROSt-Фото
    только среди паравело...как-то так !!!
  • ROSt
    Микель Ланда – победитель 4 эт ... (1)
    ROSt-Фото

    Этот гонец ещЁ себя проявит на Гран-Турах !!!

    Он знает как и что делать против астматиков SKY...

    good

  • am14
    Париж-Ницца-2018. Этап 7. Резу ... (31)
    am14-Фото
    Уже в Андалусии было очевидно, что Тим фактически переквалифицировался в генеральщика
  • am14
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    am14-Фото
    Стоит иногда проверять недавнюю историческую статистику, прежде чем безосновательно ляпать языком. Иначе будет у Вас репутация балабола.
    Для справки:
    Конта замечательно возил на себе Роджерса на Дофине 2013, Акула тягал Ару на ТДФ, и на классиках без королевской гордыни работал в командном поезде.
  • 0x5F375A86
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    0x5F375A86-Фото
    Они один раз были вместена туре в 2016-м и принципиально отказывались возить друг друга и в итоге оба просели в генерале.
    Фрум же регулярно возит кого-то каждую весну и на Арденнах и на неделях.
  • Hammill
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Hammill-Фото

    Чёт "пшик-пшик" пока совсем не впечатляет, прикидывается простым британским парнем.

  • Zhanzhak
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    До, но имелось в виду когда стал УЖЕ капитаном. Корона ли не рухнет с головы возить кого либо? До этого все были развозящими.
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (28)
    RVL-Фото
    похоже имелся ввиду Виггинс а не Симпсон?
    или все же...
  • Бакеша
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Бакеша-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Кто меня впечатляет на этой ТА это Тьесъ Бенут; эта его виктория на Страде просто окрыляет велогонщика на итальянских дорогах.
    А ещё очеь хочется таких этапов по событиям, развитию и развязке на будущих ГТ (и вот почему я итальянскую ТА люблю больше чем французкую ПН)
    Да , и Джиро круче чем Тур
  • Бакеша
    Париж-Ницца-2018. Этап 7. Резу ... (31)
    Бакеша-Фото
    Цитата: velodoctor
    Согласен, себя показали, результат не показали. Надо было от обороны стараться.
    Согласен, тактическая ошибка спортдиректоров Астаны. И на ПН и на ТА ребят заставили возить весь пелетона на длинных горах! В итоге ближе к финишу они все выдохлись

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
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