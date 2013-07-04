VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Маттео Трентин – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2019

Маттео Трентин и Бен Свифт о 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2019

 

 

  Чемпион Европы Маттео Трентин одержал первую победу в сезоне 2019 года, выиграв 2-й этап Вуэльты Валенсии-2019. На этапе, завершившимся общим спринтом, 29-летний итальянский гонщик команды  Mitchelton-SCOTT вышел на первой позиции из финальной круговой развязки и опередил на финише в Аликанте французского гонщика команды Cofidis Насэра Буанни и британского гонщика команды Sky Бена Свифта. Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data) сохранил на плечах майку лидера.

 

 

 

Photo © vueltacv

 

 

  Маттео Трентин: «Команда сегодня работала потрясающе. Вместе с командой Astana мы составили план во время гонки – хотели сделать гонку как можно сложнее для чистых спринтеров, таких, как Кристофф, Груневеген и других. План отлично сработал. В финале я сидел на колесе Луки Мезгеца. Когда увидел, что кто-то, не знаю кто, начал спринт задолго до финиша, я прыгнул на колесо Буанни, после чего спуртовал на максимально возможной скорости. И всё получилось.

 

  В прошлом году мой сезон начался плохо, с падений и травмы. Поэтому мне хотелось в этом году начать его как можно лучше, с победы или хорошего выступления, чтобы подойти к классикам в спокойном состоянии. Теперь всё в порядке.

 

  Чувствую себя отлично. Я очень много работал всю зиму. Но показатели мощности на тренировках и в гонке –  совершенно разные вещи. Сегодня мне не пришлось мучиться, я переходил с одного колеса на другое, в финале выстрелил в самый верный момент, был на самой выгодной позиции. Я очень счастлив. Конечно, то, что команда на первом же групповом этапе так старалась ради меня, мотивировало меня ещё больше.

 

  Мы знали, что для победы на этапе выходить из последней развязки нужно максимум на второй позиции. Когда круговая развязка так близко к финишу, если окажешься на четвёртой позиции, ребята впереди тебя начнут спринт, а ты будешь всё ещё проходить поворот».

 

  Бен Свифт: «Ребята были невероятны. Мне очень не хватало этой настоящей командной сплочённости. Когда начали финальный развоз, чуть запоздали. Нас обошли, потому что ехали на 3 – 4 км/ч быстрее, оставалось лишь попытаться догнать. А эта финальная развязка была немного опасной. Крис Лоулесс второй год в профессионалах, он уже приобрёл опыт в развозе и в этой команде в ближайшую пару лет станет спринтером.

 

  Приятно показать результат. Я много тренировался, хорошо справился с подъёмами. Но в глубине души жалею, что не начал спринт немного раньше, что надо было спринтовать так, как будто финиш на круговой развязке».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Валенсии-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Маттео Трентин Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА:
    "...Вместе с командой Astana мы составили план во время гонки – хотели сделать гонку как можно сложнее для чистых спринтеров..."

    Это уже нормально? )

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2019

Volta a la Comunitat Valenciana

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


ОПРОС

Будете ли вы следить за гонкой Colombia 2.1?

Комментарии

  • VeloVelo
    Маттео Трентин – победитель 2 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Вместе с командой Astana мы составили план во время гонки – хотели сделать гонку как можно сложнее для чистых спринтеров..."

    Это уже нормально? )

  • N.Pollit
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 2 (3)
    N.Pollit-Фото
    Его вообще невозможно слушать. C его бесконечным аканьем перед каждым почти словом приходится выключать звук, чтоб не портить нервную систему (гонщик.. а-испанской.. а-команды.. а-Мовистар). И тот же ужас на биатлоне и лыжных гонках
    Вообще не понимаю, как на Еврике держат такого непрофессионального комментатора.(с)Hammill
    АУ, русская редакция Евроспорта, ты нас слышишь??
  • sixpack
    Etoile de Besseges-2019. Этап ... (1)
    sixpack-Фото

    не пятый, но двадцать пятый (22й то есть). Кто то был недоволен Козончуком? Дмитрий мог бы и повыше заехать.

  • Anna P.
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 2 (3)
    Anna P.-Фото
    А то Кондрашов успел утомить даже за это время.
    Я, говорит, испанского не знаю... А Лаура и Роза по итальянски говорят...
    Ну а то,что мы на экране смену лидера видим минут за пять до него - ну штош, штош... Может у него другой экран.
  • Walther
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 2 (3)
    Walther-Фото
    Ура! Серёга вернулся! Ну, Курдюков в смысле...
  • allb46
    Герант Томас: «В этом году гла ... (6)
    allb46-Фото

    Привет, только, что в твиттере прочитал, что Томас не едет на Тур в этом году, наверное боятся, что опять отберет победу у Фрумми 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Серафим
    Если это вопрос к Боонену, то он Вам здесь не ответит.
    )))))) да вы правы)))))
  • sixpack
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (14)
    sixpack-Фото

    UAE, ТА, Польша. Этого хватит, много им все равно не съесть. Кататься по отвалам СБ и ТФ смысла нет.

    чтобы спуститься с небес на грешную землю, посмотрите рез-т Евтушенко на разделке Валенсии.

     

    А пропустил то, что эта гонка 2.1, причем тут спецприглашения?

  • ironharley
    Вуэльта Валенсии-2019. Маршрут (14)
    ironharley-Фото
    Да ну!? И на какие-же это ВТ-гонки у них "хватает" приглашений? Что я там пропустил?
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Валенсии-2019. Этап 1 (12)
    старт-шоссе 82-Фото

    К чему эти нападки на комментатора? Давайте смотреть велоспорт и наслаждаться гонкой, а не обсуждать около велосипедные новости... Организаторы могли бы выиграть (в плане шоу)если бы поставили на последнем км отсечку времени.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 февраля

Pascal Eenkhoorn (Team Jumbo - Visma)

Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick Step)

Rory Sutherland (UAE Team Emirates)

9 февраля

Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ)

Thimo Willems (Sport Vlaanderen - Baloise)

Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2019 (34)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)