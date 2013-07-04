Маттео Трентин – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2019

Маттео Трентин и Бен Свифт о 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2019

Чемпион Европы Маттео Трентин одержал первую победу в сезоне 2019 года, выиграв 2-й этап Вуэльты Валенсии-2019. На этапе, завершившимся общим спринтом, 29-летний итальянский гонщик команды Mitchelton-SCOTT вышел на первой позиции из финальной круговой развязки и опередил на финише в Аликанте французского гонщика команды Cofidis Насэра Буанни и британского гонщика команды Sky Бена Свифта. Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data) сохранил на плечах майку лидера.

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Маттео Трентин: «Команда сегодня работала потрясающе. Вместе с командой Astana мы составили план во время гонки – хотели сделать гонку как можно сложнее для чистых спринтеров, таких, как Кристофф, Груневеген и других. План отлично сработал. В финале я сидел на колесе Луки Мезгеца. Когда увидел, что кто-то, не знаю кто, начал спринт задолго до финиша, я прыгнул на колесо Буанни, после чего спуртовал на максимально возможной скорости. И всё получилось.

В прошлом году мой сезон начался плохо, с падений и травмы. Поэтому мне хотелось в этом году начать его как можно лучше, с победы или хорошего выступления, чтобы подойти к классикам в спокойном состоянии. Теперь всё в порядке.

Чувствую себя отлично. Я очень много работал всю зиму. Но показатели мощности на тренировках и в гонке – совершенно разные вещи. Сегодня мне не пришлось мучиться, я переходил с одного колеса на другое, в финале выстрелил в самый верный момент, был на самой выгодной позиции. Я очень счастлив. Конечно, то, что команда на первом же групповом этапе так старалась ради меня, мотивировало меня ещё больше.

Мы знали, что для победы на этапе выходить из последней развязки нужно максимум на второй позиции. Когда круговая развязка так близко к финишу, если окажешься на четвёртой позиции, ребята впереди тебя начнут спринт, а ты будешь всё ещё проходить поворот».

Бен Свифт: «Ребята были невероятны. Мне очень не хватало этой настоящей командной сплочённости. Когда начали финальный развоз, чуть запоздали. Нас обошли, потому что ехали на 3 – 4 км/ч быстрее, оставалось лишь попытаться догнать. А эта финальная развязка была немного опасной. Крис Лоулесс второй год в профессионалах, он уже приобрёл опыт в развозе и в этой команде в ближайшую пару лет станет спринтером.

Приятно показать результат. Я много тренировался, хорошо справился с подъёмами. Но в глубине души жалею, что не начал спринт немного раньше, что надо было спринтовать так, как будто финиш на круговой развязке».