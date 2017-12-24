Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия, Марсель Киттель, Примож Роглич о 5-м этапе Тура ОАЭ-2019

Элиа Вивиани – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2019

30-летний итальянский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани одержал победу на 5-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2019, которая стала 70-й победой в его карьере. В общем спринте Вивиани обошёл на финишной черте своего бывшего товарища по команде, гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и гонщика команды Katusha-Alpecin Марселя Киттеля. Примож Роглич сохранил майку лидера на своих плечах.

Photo Credit: LaPresse / Ferrari – Paolone

Элиа Вивиани: «Вдохновляет, что я продолжаю выигрывать после успешного сезона прошлого года и то, что я смог выиграть у Фернандо Гавирии, который больше не выступает со мной в одной команде, но которого считаю лучшим спринтером мира. Победить его сложнее всего. Я рад, что наша команда сегодня победила после того, как на втором этапе мы проиграли ему. Мой развозящий поезд работал отлично в таком хаотичном спринте.

Я попросил моих товарищей по команде постараться в развозе, но начать его позднее. Мы не стали рисковать и замедлились, чтобы соперники не выскочили из-за спины. Мёркёв начал за 500 м до финиша, Дрис Девенинс тоже отлично отработал, но в тот самый момент Кристофф предвосхитил нас по левой стороне, что создало не то чтобы путаницу, но все спринтеры сразу начали спринт.

Когда я увидел всех топовых спринтеров, выстроившихся в линию, подумал, что мне надо ехать по правой стороне. Не паниковал, выждал точный момент. Горжусь, что выиграл этот спринт.

Вчера мы правильно решили не тратить много сил и сфокусироваться на сегодняшнем этапе. Мы не можем всегда побеждать, но сегодня мы рассчитывали сделать короткий и мощный развоз, и всё идеально сработало».

Фернандо Гавирия: «Я всегда борюсь за победу, так что не буду скрывать, что немного расстроен. В таких спринтах иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Я подумал, что ветер не такой сильный, и начал спринт слишком рано. В любом случае, чувствую себя хорошо, буду пробовать снова».

Марсель Киттель: «Думаю, мы хорошо поработали, можем быть довольны результатом, потому что проиграть Элиа Вивиани и Фернандо Гавирии не стыдно. Вивиани точно рассчитал спринт. Когда мы пересекали финиш, я взглянул направо и увидел, что он нас обходит. Он использовал слипстрим, вышел в нужный момент».

Примож Роглич: «Все этапы для меня новые. Я здесь впервые, и завтра в первый раз поеду Джебель Джаис. Но мы с командой показали, что готовы защищать майку лидера. На этом подъёме нам нет необходимости атаковать и что-то предпринимать».