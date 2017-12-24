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Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия, Марсель Киттель, Примож Роглич о 5-м этапе Тура ОАЭ-2019

Элиа Вивиани – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2019

 

 

  30-летний итальянский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Элиа Вивиани одержал победу на 5-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2019, которая стала 70-й победой в его карьере. В общем спринте Вивиани обошёл на финишной черте своего бывшего товарища по команде, гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и гонщика команды Katusha-Alpecin Марселя Киттеля. Примож Роглич сохранил майку лидера на своих плечах.

 

 

Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия, Марсель Киттель, Примож Роглич о 5-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия, Марсель Киттель, Примож Роглич о 5-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия, Марсель Киттель, Примож Роглич о 5-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия, Марсель Киттель, Примож Роглич о 5-м этапе Тура ОАЭ-2019

Photo Credit: LaPresse / Ferrari – Paolone

 

  Элиа Вивиани: «Вдохновляет, что я продолжаю выигрывать после успешного сезона прошлого года и то, что я смог выиграть у Фернандо Гавирии, который больше не выступает со мной в одной команде, но которого считаю лучшим спринтером мира. Победить его сложнее всего. Я рад, что наша команда сегодня победила после того, как на втором этапе мы проиграли ему. Мой развозящий поезд работал отлично в таком хаотичном спринте.

 

  Я попросил моих товарищей по команде постараться в развозе, но начать его позднее. Мы не стали рисковать и замедлились, чтобы соперники не выскочили из-за спины. Мёркёв начал за 500 м до финиша, Дрис Девенинс тоже отлично отработал, но в тот самый момент Кристофф предвосхитил нас по левой стороне, что создало не то чтобы путаницу, но все спринтеры сразу начали спринт. 

 

  Когда я увидел всех топовых спринтеров, выстроившихся в линию, подумал, что мне надо ехать по правой стороне. Не паниковал, выждал точный момент. Горжусь, что выиграл этот спринт.

 

  Вчера мы правильно решили не тратить много сил и сфокусироваться на сегодняшнем этапе. Мы не можем всегда побеждать, но сегодня мы рассчитывали сделать короткий и мощный развоз, и всё идеально сработало».

 

 

  Фернандо Гавирия: «Я всегда борюсь за победу, так что не буду скрывать, что немного расстроен. В таких спринтах иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Я подумал, что ветер не такой сильный, и начал спринт слишком рано. В любом случае, чувствую себя хорошо, буду пробовать снова».

 

  Марсель Киттель: «Думаю, мы хорошо поработали, можем быть довольны результатом, потому что проиграть Элиа Вивиани и Фернандо Гавирии не стыдно. Вивиани точно рассчитал спринт. Когда мы пересекали финиш, я взглянул направо и увидел, что он нас обходит. Он использовал слипстрим, вышел в нужный момент».

 

  Примож Роглич: «Все этапы для меня новые. Я здесь впервые, и завтра в первый раз поеду Джебель Джаис. Но мы с командой показали, что готовы защищать майку лидера. На этом подъёме нам нет необходимости атаковать и что-то предпринимать».

 

 

Результаты 5 этапа Тура ОАЭ-2019

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Deceuninck-Quick-Step Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 24.12.2017

    К теме отношения не имеет но второй день идёт чемпионат мира по велоспорту на треке в Польше ,который принёс массу сюрпризов , взять хотя бы выступление Тринидад иТобаго. Провал китаянок в квалификации олимпийском спринте и англичан. Новые колёса ,новые посадки, новые материалы. Вылет на стадии квалификации сборной Италии в командной гонке . Падение группы в финале скретч у женщин! Где выиграла англичанка у звездной Вилд!!! И много другого что случилось!!!! И ещё нас ждут 3 дня удовольствия. Где все читатели сайта могут так же поболеть за своих героев: литовцы за Крупецкайте, казахи за Захарова, россияне за Дмитриева и Войнову со Шмелевой, украинцы за Старикову и Шулику( я не знаю ,стартуют ли все вышеперечисленные ,это пример ) Короче ,я думаю ,тем для обсуждения было бы больше чем сегодняшний этап ОАЭ тура.( эта вся моя писанина родилась из того, что думал написать о Вивиани который пропустил ЧМ но смог выиграть этап ОАЭ,иначе и здесь был бы пролет) короче предложение ,если можно, освещать и чемпионат мира !!!!!( ещё раз повторяю МИРА!!!!!! А не только локосфинкса ) Думаю читателям было бы не менее интересно, а с этим может и количество читателей смогли повысить? Извините ,спасибо.

    Кстати 3.48 это как???????? В определённый момент 68 км тянули , средняя 63!!!!

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    К теме отношения не имеет но второй день идёт чемпионат мира по велоспорту на треке в Польше ,который принёс массу сюрпризов , взять хотя бы выступление Тринидад иТобаго. Провал китаянок в квалификации олимпийском спринте и англичан. Новые колёса ,новые посадки, новые материалы. Вылет на стадии квалификации сборной Италии в командной гонке . Падение группы в финале скретч у женщин! Где выиграла англичанка у звездной Вилд!!! И много другого что случилось!!!! И ещё нас ждут 3 дня удовольствия. Где все читатели сайта могут так же поболеть за своих героев: литовцы за Крупецкайте, казахи за Захарова, россияне за Дмитриева и Войнову со Шмелевой, украинцы за Старикову и Шулику( я не знаю ,стартуют ли все вышеперечисленные ,это пример ) Короче ,я думаю ,тем для обсуждения было бы больше чем сегодняшний этап ОАЭ тура.( эта вся моя писанина родилась из того, что думал написать о Вивиани который пропустил ЧМ но смог выиграть этап ОАЭ,иначе и здесь был бы пролет) короче предложение ,если можно, освещать и чемпионат мира !!!!!( ещё раз повторяю МИРА!!!!!! А не только локосфинкса ) Думаю читателям было бы не менее интересно, а с этим может и количество читателей смогли повысить? Извините ,спасибо.

    Кстати 3.48 это как???????? В определённый момент 68 км тянули , средняя 63!!!!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Калеб Юэн - победитель 4 этапа ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Кстати ,вчера не написал, помню его первогодкой на неграр и пикардии ,помню когда на лавенире в том же году он цыкнул два этапа, тогда и Алафилипа и близнецов увидел первый раз. Но неграр оставил меня под впечатлением, там блин подъём 6 км каждый круг 7 раз был ,плюс финал вообще в облаках,австралы всей командой встали и выдавали там такое!!! Хотя ещё Валькенбург должен был навести на мысли что растёт чемпион, там левый поворот такой гадкий внизу был, но я тогда был под впечатлением от Мохорича. Так вот я к чему , я удивлялся почему такой как он лезет на равнинные этапы и все реже ищет разборок на таких горках,как по мне мог бы быть конкурентом Алафилипу , Вальверде, Порте, и тд и тп . Правда разделку не всегда выдаёт,нет середины то мощно то вообще никак ,хотя может и в тактике дело.
  • Sm1T
    Тур ОАЭ-2019. Этап 5 (1)
    Sm1T-Фото
    Эхх. Не порадовал эмира. Зря тот на старт приезжал :-)
  • Debora
    Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (4)
    Debora-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Точно? Я то думал что читают , даже был уверен!!! Наверное лучше позвонить??? Ну это все шутки ))) А вообще выражаю что чувствую, жаль ребят. Но больше не буду !!!
    Пиши?те, вы выражаете не только свои чувства, но и всех (ну может почти всех) нас - любителей велоспорта.
  • rude_rider
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (9)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Earl57
    Да, давайте насладимся зрелищем. Очень красиво!

    Такое практически на каждой гонке.и вы постояно плачите?так зачем смотреть тогда?
  • veltus85
    Тур ОАЭ-2019. Этап 3 (11)
    veltus85-Фото
    Потому-что Отару не велоспорт комментировать, а отары пасти и молчать.
  • дрокер
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (9)
    дрокер-Фото

    Ильнуру здоровья и удачи!

     

    Завтра можно ехать в отрыв за этапом, как правило там пару ребят из Газпрома, можно сработаться:)

  • Kitsune-taichou
    UCI вводит высокие штрафы за в ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото
    кстати была сценка. кажись на туре. перед стартом еще. когда по пелотону передали какой-то мусор вроде пакетика, и гонщик постучался в директорскую машину и пакетик в нее передал. выглядело забавно :)
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (9)
    Earl57-Фото

    Да, давайте насладимся зрелищем. Очень красиво!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Точно? Я то думал что читают , даже был уверен!!! Наверное лучше позвонить??? Ну это все шутки ))) А вообще выражаю что чувствую, жаль ребят. Но больше не буду !!!

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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