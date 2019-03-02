VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фернандо Гавирия, Элиа Вивиани, Примож Роглич о 2-м этапе Тура ОАЭ-2019

Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2019

 

 

   24-колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия одержал победу в спринте на 2-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2019, опередив чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck - Quick Step) и австралийского гонщика Калеба Юэна (Lotto Soudal). Это третья победа Гавирии в цветах команды UAE Team Emirates и первая в этом сезоне на гонке Мирового тура.  

 

  Во время 2 этапа из-за бокового ветра образовались эшелоны. Примерно за 100 км до финиша образовалась группа лидеров, в которую вошли 26 гонщиков, в том числе Примож Роглич (Jumbo-Visma), Алехандро Вальверде (Movistar), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а также Фернандо Гавирия, Марсель Киттель (Katusha-Alpecin) и Калеб Юэн (Lotto Soudal). Элиа Вивиани, потерявший время из-за завала, был вынужден догонять вместе с товарищами по команде, и за 66 км до финиша пелотон собрался.

 

  Элиа Вивиани отрицает, что погоня повлияла на финальный спринт: «Думаю, кто-то коснулся колёсами, поехал вправо и ударился в Москона. Москон упал, я тоже был там. Мне пришлось тормозить, в итоге я выпал из первой группы. Я сразу остановил ребят, но нам пришлось ещё много километров догонять. Конечно, я был разочарован, потому что, возможно, там могла получиться хорошая атака. К счастью, мы вернулись, у нас был план на финиш. На боковых ветрах те, кто едет впереди, прикладывают все силы. Мы позади также выкладывались, но ехали очень слаженно, так что не думаю, что это повлияло потом на спринт».

 

 

Фернандо Гавирия, Элиа Вивиани, Примож Роглич о 2-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

Фернандо Гавирия, Элиа Вивиани, Примож Роглич о 2-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

Photo Credit: LaPresse / Ferrari – Paolone

 

  Фернандо Гавирия: «Эта победа важна не только для меня, но и для всей нашей команды, для наших спонсоров. Ведь это победа на домашней гонке. Меня идеально развезли в спринте. Александр Кристофф великолепно отработал. Он – один из лучших спринтеров мира, и был сегодня самым лучшим развозящим. Вся команда весь день работала идеально.

 

  Сегодня был ветреный день, причём с довольно странным ветром, который сначала разбивал пелотон на группы, а затем все снова собирались через несколько километров. Спринт был довольно непростым, потому что на финише ветер был встречным.

 

Я начал спринт за 200 м до финиша. Моя нога идёт, буду бороться за большее количество побед до конца Тура ОАЭ-2019».

 

  Элиа Вивиани: «Гавирия сегодня был сильнейшим, тут мне больше сказать нечего. Он начал спринт за 200 м до финиша при  ветре, который сначала был левым встречно-боковым, а потом стал просто встречным. А он находился в центре дороги. Мы знаем, что если Фернандо идеально развезут, то победить его сложно. Ему подходит длинный спринт, по сравнению с другими спринтерами он продолжает спринтовать, когда кто-то находится рядом с ним. Мы сто метров ехали с ним голова к голове, но на финише он всегда опережает на полколеса. И когда такой гонщик как Кристофф трансформируется из лидера в развозящего, бороться сложно, потому что они оба хорошо чувствуют спринт.  

 

  Мне пришлось менять направление из-за ветра, но так сложилось. Мы вынесем урок из того, что случилось сегодня, и лучше подготовимся к следующему общему спринту».

 

  Примож Роглич: «Гонка была типичная для этапа с боковым ветром. Появились эшелоны, но я находился в первой группе благодаря помощи товарищей по команде. Затем пелотон собрался. Из опыта Тур де Франс я уже знаю, что не должен упускать первый эшелон. Думаю, завтра много гонщиков будут меня атаковать. Тур ОАЭ – моя первая гонка после тренировочного лагеря, и пока не могу сказать, как ответит нога завтра».

 

 

Результаты 2 этапа Тура ОАЭ-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico


ОПРОС

Будете ли вы следить за гонкой Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Пьер Латур пропускает Тур Объе ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Даже в Эмиратах есть выбоины на дорогах.
    Латуру Здоровья и возвращения в гонки!

  • GTX
    Тур ОАЭ-2019. Этап 2 (6)
    GTX-Фото
    Цитата: close2you
    Все таки Фернандо сильнейший спринтер на равнине!
    Неа, на данный момент Груневеген
  • veloliveuser
    Тур ОАЭ-2019. Этап 2 (6)
    veloliveuser-Фото
    намекаете на дух команды (Катюша)?
  • AzaKonta
    Тур ОАЭ-2019. Этап 2 (6)
    AzaKonta-Фото
    Гавирия зверь. Главное чтобы не болел. Штампует. Для UAE год будет урожайным чувствую
  • veloster
    Тур ОАЭ-2019. Этап 2 (6)
    veloster-Фото

    Ну нормально Кристоф развез Гавирию. Без вопросов.

    И как Киттель болтался где-то там сам по себе. Чувствуется разница.

  • SVS
    Тадей Погачар – победитель Вол ... (7)
    SVS-Фото
    Хорошо, что есть люди, так переживающие за спортсменов! Особенно за тех, у кого проблемы. Спасибо Вам!
  • Patriotkz
    Тур ОАЭ-2019. Этап 2 (6)
    Patriotkz-Фото
    Гавирия оправдал надежд спонсоров. Да и как спринтер он один из сильнейших если не самый самый.
  • close2you
    Тур ОАЭ-2019. Этап 2 (6)
    close2you-Фото
    Все таки Фернандо сильнейший спринтер на равнине!
  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    На Сайклингньюс пишут, что средння скорость команды-победителя в 57 км/час - это рекорд на ТТТ, но ещё более внишительные цифры сообщает Race data, а именно: Примош Рошлич просто "проелетел" последние 5 км. командной разделки, показав при этом среднюю скорость в 64 км/час!

  • veloster
    Тадей Погачар – победитель Вол ... (7)
    veloster-Фото
    А кто там ставка? Элизон, Квят, Москон? Мне кажется еще более сомнительно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 февраля

Pello Bilbao (Astana Pro Team)

Heinrich Haussler (Bahrain Merida)

Eric Young (Rally - UHC Cycling)

27 февраля

Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen - Baloise)

Samuel Brand (Team Novo Nordisk)

Aur?lien Paret-Peintre (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2019 (120)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)