Фернандо Гавирия, Элиа Вивиани, Примож Роглич о 2-м этапе Тура ОАЭ-2019

Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2019

24-колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия одержал победу в спринте на 2-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2019, опередив чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck - Quick Step) и австралийского гонщика Калеба Юэна (Lotto Soudal). Это третья победа Гавирии в цветах команды UAE Team Emirates и первая в этом сезоне на гонке Мирового тура.

Во время 2 этапа из-за бокового ветра образовались эшелоны. Примерно за 100 км до финиша образовалась группа лидеров, в которую вошли 26 гонщиков, в том числе Примож Роглич (Jumbo-Visma), Алехандро Вальверде (Movistar), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а также Фернандо Гавирия, Марсель Киттель (Katusha-Alpecin) и Калеб Юэн (Lotto Soudal). Элиа Вивиани, потерявший время из-за завала, был вынужден догонять вместе с товарищами по команде, и за 66 км до финиша пелотон собрался.

Элиа Вивиани отрицает, что погоня повлияла на финальный спринт: «Думаю, кто-то коснулся колёсами, поехал вправо и ударился в Москона. Москон упал, я тоже был там. Мне пришлось тормозить, в итоге я выпал из первой группы. Я сразу остановил ребят, но нам пришлось ещё много километров догонять. Конечно, я был разочарован, потому что, возможно, там могла получиться хорошая атака. К счастью, мы вернулись, у нас был план на финиш. На боковых ветрах те, кто едет впереди, прикладывают все силы. Мы позади также выкладывались, но ехали очень слаженно, так что не думаю, что это повлияло потом на спринт».

Photo Credit: LaPresse / Ferrari – Paolone

Фернандо Гавирия: «Эта победа важна не только для меня, но и для всей нашей команды, для наших спонсоров. Ведь это победа на домашней гонке. Меня идеально развезли в спринте. Александр Кристофф великолепно отработал. Он – один из лучших спринтеров мира, и был сегодня самым лучшим развозящим. Вся команда весь день работала идеально.

Сегодня был ветреный день, причём с довольно странным ветром, который сначала разбивал пелотон на группы, а затем все снова собирались через несколько километров. Спринт был довольно непростым, потому что на финише ветер был встречным.

Я начал спринт за 200 м до финиша. Моя нога идёт, буду бороться за большее количество побед до конца Тура ОАЭ-2019».

Элиа Вивиани: «Гавирия сегодня был сильнейшим, тут мне больше сказать нечего. Он начал спринт за 200 м до финиша при ветре, который сначала был левым встречно-боковым, а потом стал просто встречным. А он находился в центре дороги. Мы знаем, что если Фернандо идеально развезут, то победить его сложно. Ему подходит длинный спринт, по сравнению с другими спринтерами он продолжает спринтовать, когда кто-то находится рядом с ним. Мы сто метров ехали с ним голова к голове, но на финише он всегда опережает на полколеса. И когда такой гонщик как Кристофф трансформируется из лидера в развозящего, бороться сложно, потому что они оба хорошо чувствуют спринт.

Мне пришлось менять направление из-за ветра, но так сложилось. Мы вынесем урок из того, что случилось сегодня, и лучше подготовимся к следующему общему спринту».

Примож Роглич: «Гонка была типичная для этапа с боковым ветром. Появились эшелоны, но я находился в первой группе благодаря помощи товарищей по команде. Затем пелотон собрался. Из опыта Тур де Франс я уже знаю, что не должен упускать первый эшелон. Думаю, завтра много гонщиков будут меня атаковать. Тур ОАЭ – моя первая гонка после тренировочного лагеря, и пока не могу сказать, как ответит нога завтра».