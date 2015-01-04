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Команда Jumbo-Visma – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2019

Команда Jumbo-Visma - победитель командной гонки на время на 1-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

 

  Гонщики нидерландской команды Jumbo-Visma одержали победу в командной гонке на время, открывшей первый выпуск Тура ОАЭ-2019. Дистанцию в 16 км гонщики Jumbo-Visma, выступающие на велосипедах Bianchi Aquila CV, преодолели за 16 минут 49 секунд со средней скоростью 57 км/ч.

 

  Хотя на промежуточной отсечке команда Sunweb была лучшей, опережая Jumbo-Visma на 2 секунды, на финише Sunweb проиграли гонщикам нидерландской команды 7 секунд, заняв в итоге 2-е место на этапе. Тройку лучших команд на 1-м этапе замкнула команда Bahrain-Merida, проигравшая гонщикам Jumbo-Vimsa 9 секунд. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич надел майку лидера в гонке, которая для него является первой в этом сезоне.  Лауренс Де Плюс облачился в белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Команда Jumbo-Visma – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2019

 

 

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

 

  Примож Роглич: «Если взглянуть на состав, мы приехали сюда с сильной командой для командной гонки на время. Но и другие команды были сильны. Так что мы должны были постараться. Ребята выложились на сто процентов. Приятно так начать сезон, осознавая, как хорошо мы можем выступать в командной разделке. Гонщики Sunweb были довольно близко, мы нервничали, ожидая, когда они пересекут финишную черту. Да, наша цель – победа в общем зачёте, но задача ещё не выполнена. Нашими соперниками будут те же, с кем придётся бороться и на следующих гонках. Моя главная цель – Джиро д’Италия, но я просто постараюсь проехать как можно лучше».

 

  Лауренс Де Плюс: «Сбылась мечта. Я хотел хорошо выступить на моей первой гонке в команде Jumbo-Visma, и у меня получилось. В январе мы уже готовились к этой гонке, много тренировались вместе. Было трудно, потому что мы приехали на Тур ОАЭ из тренировочного лагеря на высоте. Но в итоге всё сработало отлично. У нас прекрасно сбалансированная команда. Тони Мартин провёл очень долгую смену, Том Лезер проехал лучший километр в своей жизни. Мы уже счастливы! Я теперь стал лучшим молодым гонщиком, но наш приоритет – победа в генеральной классификации с Приможем Рогличем».

 

  Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «На сегодня у нас был чёткий план. Мы знали, что надо стартовать активно, удерживая темп до первой отсечки, что ребята прекрасно выполнили. Но потом ветер изменил направление, хотя команда справилась с этой сложностью – ребята долго держались вместе».

 

  Том Дюмулин: «Мы хотим попробовать выиграть гонку, поэтому нам надо будет атаковать Роглича. Мы на хорошей позиции, правда, всё зависит от того, как пойдёт нога. Конечно, мне и Вилко будет сложно.

 

  Сегодня нам не хватило немного мощности, но, в общем, мы можем быть довольны, учитывая, с каким молодым составом здесь стартовали. Конечно, хотелось бы взять победу, но и это отличный результат. У нас есть пара ребят, которые никогда не ездили командную гонку. Мы почти всё сделали правильно. Начали на большой скорости, но не смогли полностью удержать её до конца.  У команды Jumbo-Visma сильный состав с Тони Мартином и Йосом Ван Эмденом, особенно на короткие дистанции».

 

  Дэвид Бейли, главный тренер команды Bahrain-Merida: «Выступили очень хорошо. За последние несколько месяцев ребята многому научились. Они были решительно настроены на старте. Многое в выступлении радует. Все проехали хорошо. Для нас это отличная отправная точка для того, чтобы продолжать совершенствоваться. Главным словом на этом этапе было слово «команда». Надо было проехать как команда, думая о своих товарищах. Об этом мы говорили перед стартом. Ребята отлично проехали вместе».

 

 

Результаты 1 этапа Тура ОАЭ-2019

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 4.01.2015

    Ну шо ж, Примо, давай как настоящий многодневщик на ГТ. Одел (или надел) лидерскую майку после первого этапа и не отдавать до самого финиша последнего этапа!

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Paris - Nice

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Комментарии

  • Roscomsport
    Двойная победа «Астаны»: Якоб ... (2)
    Roscomsport-Фото

    Убедительное начало сезона. Продолжайте!

  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: MinoR
    Подскажите, где бесплатно трансляцию можно посмотреть?
    http://kineskop.tv/?page=watch&ch=91 http://telego19.net/eurosport-2.html

    Или там или там
  • Astanaforever
    Двойная победа «Астаны»: Якоб ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Поздрааление Фульсу и команде... Но, планы выступления Якоба капитаном на туре считаю утопическими. Все таки три недели он не потянет как генеральщик. Лучше я думаю ему и лучшим горнякам команды стоит помочь Лопесу взять или Джиро или Вуэльту не распыляясь на все три грантура. Время Астаны на тур де Франс еще не подошло да и не с кем. А цель места в десятке думаю не устроит команду и руководство. Если только отдельные этапы.
  • EL-Fenomeno
    Команда Jumbo-Visma – победите ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, Примо, давай как настоящий многодневщик на ГТ. Одел (или надел) лидерскую майку после первого этапа и не отдавать до самого финиша последнего этапа!

  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2019. Маршрут (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    спасибо; да уж, выходит у них там свои заморочки..."восток (Ближний ) дело тонкое") umnik
    Но если честно, я не против такого 2-недельного ГТ по дорогам Катара, Омана, Бахрейна и ОАЭ в календаре UCI. Было бы интересно поГлазеть на всех сильных в начале сезона, вот только не факт что все сильные выкладывались бы на 100%, да и февраль, пожалуй единственный месяц для такого многодневного тура.

  • MinoR
    Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (4)
    MinoR-Фото

    Подскажите, где бесплатно трансляцию можно посмотреть?

  • Rokka
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Rokka-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Он говорил, что Якоб пытается уехать от Изагирре, боясь что тот может угрожать его первому месту в генерале. Призрачно намекая, что в команде царит конкурентная обстановка. Но не о каком расколе речь не шла. Как то так.
    Интересный вывод Отара. Спасибо!
  • kwwk
    Вольта Альгарве-2019. Этап 5 (1)
    kwwk-Фото

    Погачар и Андерсен (вдвойне) просто молодчаги, практически в одиночку обыграли Скай. Штыбару мое личное - ФУ, невпервой въехал на победу на чужом горбу.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Николай Н.-Фото

    Прорвало Астану. Не рано ли они так собирают призы. Вить ещё только февраль.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Zhanzhak-Фото

    Я не приняла в штыки, как раз таки наоборот, я высказала своё мнение в поддержку победам Астаны. Это я писала к отсылу на вчерашние дебаты в комментариях, которые, как мне показались были спровоцированны комментариями Отара, который обозначил, что не все гладко внутри команды. Как говорится: слово не воробей. Согласна, может не так резко, но все же. Человек обычно говорит, то что думает или знает, правильно? Он сказал, то что думал. И странно, что в моих суждениях вы увидели чёрные тучи. Я наоборот позитивный человек и скорее оптимист и на многие вещи смотрю так, как оно есть без полу тонов.

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