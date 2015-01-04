Команда Jumbo-Visma – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2019

Команда Jumbo-Visma - победитель командной гонки на время на 1-м этапе Тура ОАЭ-2019

Гонщики нидерландской команды Jumbo-Visma одержали победу в командной гонке на время, открывшей первый выпуск Тура ОАЭ-2019. Дистанцию в 16 км гонщики Jumbo-Visma, выступающие на велосипедах Bianchi Aquila CV, преодолели за 16 минут 49 секунд со средней скоростью 57 км/ч.

Хотя на промежуточной отсечке команда Sunweb была лучшей, опережая Jumbo-Visma на 2 секунды, на финише Sunweb проиграли гонщикам нидерландской команды 7 секунд, заняв в итоге 2-е место на этапе. Тройку лучших команд на 1-м этапе замкнула команда Bahrain-Merida, проигравшая гонщикам Jumbo-Vimsa 9 секунд. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич надел майку лидера в гонке, которая для него является первой в этом сезоне. Лауренс Де Плюс облачился в белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Примож Роглич: «Если взглянуть на состав, мы приехали сюда с сильной командой для командной гонки на время. Но и другие команды были сильны. Так что мы должны были постараться. Ребята выложились на сто процентов. Приятно так начать сезон, осознавая, как хорошо мы можем выступать в командной разделке. Гонщики Sunweb были довольно близко, мы нервничали, ожидая, когда они пересекут финишную черту. Да, наша цель – победа в общем зачёте, но задача ещё не выполнена. Нашими соперниками будут те же, с кем придётся бороться и на следующих гонках. Моя главная цель – Джиро д’Италия, но я просто постараюсь проехать как можно лучше».

Лауренс Де Плюс: «Сбылась мечта. Я хотел хорошо выступить на моей первой гонке в команде Jumbo-Visma, и у меня получилось. В январе мы уже готовились к этой гонке, много тренировались вместе. Было трудно, потому что мы приехали на Тур ОАЭ из тренировочного лагеря на высоте. Но в итоге всё сработало отлично. У нас прекрасно сбалансированная команда. Тони Мартин провёл очень долгую смену, Том Лезер проехал лучший километр в своей жизни. Мы уже счастливы! Я теперь стал лучшим молодым гонщиком, но наш приоритет – победа в генеральной классификации с Приможем Рогличем».

Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «На сегодня у нас был чёткий план. Мы знали, что надо стартовать активно, удерживая темп до первой отсечки, что ребята прекрасно выполнили. Но потом ветер изменил направление, хотя команда справилась с этой сложностью – ребята долго держались вместе».

Том Дюмулин: «Мы хотим попробовать выиграть гонку, поэтому нам надо будет атаковать Роглича. Мы на хорошей позиции, правда, всё зависит от того, как пойдёт нога. Конечно, мне и Вилко будет сложно.

Сегодня нам не хватило немного мощности, но, в общем, мы можем быть довольны, учитывая, с каким молодым составом здесь стартовали. Конечно, хотелось бы взять победу, но и это отличный результат. У нас есть пара ребят, которые никогда не ездили командную гонку. Мы почти всё сделали правильно. Начали на большой скорости, но не смогли полностью удержать её до конца. У команды Jumbo-Visma сильный состав с Тони Мартином и Йосом Ван Эмденом, особенно на короткие дистанции».

Дэвид Бейли, главный тренер команды Bahrain-Merida: «Выступили очень хорошо. За последние несколько месяцев ребята многому научились. Они были решительно настроены на старте. Многое в выступлении радует. Все проехали хорошо. Для нас это отличная отправная точка для того, чтобы продолжать совершенствоваться. Главным словом на этом этапе было слово «команда». Надо было проехать как команда, думая о своих товарищах. Об этом мы говорили перед стартом. Ребята отлично проехали вместе».