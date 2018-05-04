Gazprom — RusVelo дебютирует на "Четырех Днях Дюнкерка"





С 8 по 13 мая российская велокоманда Gazprom — RusVelo будет выступать на французской многодневной гонке высшей категории UCI — 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts de France.



За шесть этапов гонщики преодолеют 1029 километров по дорогам северной Франции. Маршрут гонки подходит специалистам холмистого рельефа, способным бороться с сильными боковыми ветрами. Решающее значение в распределении мест в генеральной классификации сыграет пятый этап с прохождением девяти кругов по 14,6км с двумя подъемами, в один из которых гонщикам предстоит взбираться по брусчатке.





Опытом выступления на французской многодневной гонке поделился гонщик Gazprom — RusVelo Николай Трусов: «В своей карьере я уже трижды выступал на "Четырех Днях Дюнкерка". Могу сказать, что сильные боковые ветра на заключительных этапах с брусчатыми подъемами вносят коррективы в ход развития гонки и добавляют ей непредсказуемости, поэтому нужно уметь быстро принимать решения и вовремя перестраиваться, атаковать. Наш состав на гонку отлично сформирован: Александр Порсев восстановился после травмы и рвется в бой, в то время как Сергей Шилов и Роман Майкин подошли к предстоящему старту в хорошей форме и способны побороться за высокий результат».



Состав на «Четыре дня Дюнкерка»: Игорь Боев, Николай Трусов, Александр Порсев, Сергей Шилов, Евгений Шалунов, Роман Майкин, Дмитрий Козончук.

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo