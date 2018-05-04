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Gazprom — RusVelo дебютирует на "Четырех Днях Дюнкерка"

Gazprom — RusVelo дебютирует на "Четырех Днях Дюнкерка"

 



С 8 по 13 мая российская велокоманда Gazprom — RusVelo будет выступать на французской многодневной гонке высшей категории UCI — 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts de France.
 
За шесть этапов гонщики преодолеют 1029 километров по дорогам северной Франции. Маршрут гонки подходит специалистам холмистого рельефа, способным бороться с сильными боковыми ветрами. Решающее значение в распределении мест в генеральной классификации сыграет пятый этап с прохождением девяти кругов по 14,6км с двумя подъемами, в один из которых гонщикам предстоит взбираться по брусчатке.

 

 



Опытом выступления на французской многодневной гонке поделился гонщик Gazprom — RusVelo Николай Трусов: «В своей карьере я уже трижды выступал на "Четырех Днях Дюнкерка". Могу сказать, что сильные боковые ветра на заключительных этапах с брусчатыми подъемами вносят коррективы в ход развития гонки и добавляют ей непредсказуемости, поэтому нужно уметь быстро принимать решения и вовремя перестраиваться, атаковать. Наш состав на гонку отлично сформирован: Александр Порсев восстановился после травмы и рвется в бой, в то время как Сергей Шилов и Роман Майкин подошли к предстоящему старту в хорошей форме и способны побороться за высокий результат».
 
Состав на «Четыре дня Дюнкерка»: Игорь Боев, Николай Трусов, Александр Порсев, Сергей Шилов, Евгений Шалунов, Роман Майкин, Дмитрий Козончук.

 

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Gazprom — RusVelo 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts de France

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4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Оскар Севилья станет победител ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Наверно ,но вообще ,если без шуток, то жаль очень . в латинской Америке через раз ловят целыми пачками. Видно у ребят другой возможности не было кроме как накачаться ,что бы показать себя и получить шанс на то что бы уйти в клубы Европы или северной америки
  • Earl57
    Оскар Севилья станет победител ... (4)
    Earl57-Фото
    Надо полагать, допинг-контроль во время гонки все призеры проходили одновременно. А первые разговоры о допинге на Сан-Хуане появились примерно месяца два назад, просто орги гонки пытались "замять" это дело.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Оскар Севилья станет победител ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Если иль ниньо пройдёт допинг контроль. Знаю одного с тур де Франс он лучший результат показал 44 место в 2002, так уже первую десятку дисквалифицировали ,плюс трое в мемуарах написали что применяли допинг , так что он ждёт ,через десять лет может в десятку попадёт.))))
  • Cyclisme
    Тур Йоркшира-2018. Этап 4 (5)
    Cyclisme-Фото
    Ван Авермат большой молодец, если честно, не очень то верилось в его победу. Жаль Ивера, что не заехал на подиум. Обидно за Корта, что не удалось сохранить майку лидера. Росетто конечно показал театр одного актера, дотерпев против такой группы из одиночного отрыва, заслуженная победа гонщика Кофидиса
  • Cyclisme
    Оскар Севилья станет победител ... (4)
    Cyclisme-Фото
    Смотрел трансляцию с того этапа до Альто-Колорадо, очень был удивлен тем как Нахар уехал от Бенота и Майки в одиночку, за 20 километров до финиша, против ветра и привез всем две минуты. А вон оно как оказалось. У Севильи появится ещё одна победа
  • kimi
    Тур Йоркшира-2018. Этап 4 (5)
    kimi-Фото

    что-то все астанинцы дружно сошли. прям совсем одного оставили корта. редкий случай. один в команде остался.

    все же если бы гидич был может и генерал остался бы за нашими

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот завтра и начнется настоящая гонка. Будет ясно кто будет претендовать на генерал. А здесь нужна будет командная тактика, кто, как и где вывезет своих лидеров. Все от команды, от их построений.
  • levonardo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    levonardo-Фото

    Хороший этап для отрыва, догонять только БМС будет, могут и удержаться. 

  • Giant72
    Элиа Вивиани - победитель 3 эт ... (16)
    Giant72-Фото
    Цитата: Paco1986
    И вы считаете это правильно? Ну давайте все пусть так делают,тогда это уже не велоспорт будет.
    Извините, но это велоспорт... Все против насилия, но на финише разрешена борьба за позицию, главное не нарушать траекторию финиша и не отрывать руки от руля при контакте с другими гонщиками.
  • Сарвар Хайдаров
    Элиа Вивиани - победитель 3 эт ... (16)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    если бы дожал, то минимум наложили бы штраф, максимум - вылетел бы с Джиро спровоцировав падение гонщика ( ваш пример с ТДФ-17 и Саганом )

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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