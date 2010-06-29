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Ильо Кейссе снят с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Ильо Кейссе снят с гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019 за неподобающее поведение

 

 

  36-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ильо Кейссе (Iljo Keisse) снят с гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. Организаторы исключили Кейссе за «поведение, наносящее ущерб репутации и чести гонки, Международному союзу велосипедистов и велоспорту в целом».

 

  Причиной послужила жалоба официантки кафе, которая 18 января, в пятницу, попросила гонщиков Deceuninck-Quick Step сфотографироваться с ней, а затем подала жалобу в полицию на оскорбившую её непристойную позу Ильо Кейссе.

 

 

 В интервью Telesol Diario официантка сказала: «Я немного говорю по-английски. Они сделали заказ. Я не знала, что здесь проходит гонка Вуэльта провинции Сан-Хуан. Они мне рассказали, что они – гонщики, приехали сюда на гонку. Я попросила их сделать фото, мне показалось, они ободряют меня. Сначала подумала, что всё непреднамеренно, но позже поняла, что это было не так.

 

  Я сильно разозлилась. Они проявили ко мне неуважение. Я находилась на работе, попросила сфотографироваться.  Я уже поговорила с моими адвокатами, чтобы посмотреть, что они смогут сделать. Мой партнёр видел, что произошло, он свидетель.

 

  Они не имеют права приезжать в другую страну и обращаться с женщиной как с вещью, как с чем-то незначительным, ничтожным. Это Аргентина, они не могут делать здесь что хотят. Надеюсь, что, по меньшей мере, он получит наказание или обратит внимание на то, что сделал».

 

Местный суд признал Кейссе виновным и оштрафовал гонщика на 3000 песо.

 

  Судья Энрике Маттар: «Нужно менять ситуацию, будь то французский, итальянский турист или житель Сан-Хуана. Будь это рабочий, инженер или адвокат. Женщины должны иметь возможность спокойно работать, быть счастливыми и на работе, и дома. Достаточно секстистких шуток или позиции «мачо». Подобное отношение больше нельзя терпеть обществу».

 

 

 Photo ©Deceuninck – Quick-Step Cycling Team/ Sigfrid Eggers

 

  Перед 3-м этапом Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 Ильо Кейссе официально принёс женщине извинения, признав, что стал в неприличную позу, но отрицал, что касался официантки:

 

  «Я совершил ошибку, осознал это. Такого больше не повторится. Хочу принести извинения всем жителям Аргентины и не только им, а всем, кто почувствовал себя оскорблённым тем, что я сделал. Прошу прощения у организаторов гонки, моей команды, которые из-за меня оказались в сложной ситуации. Я сглупил, поступив так. Хотел бы вернуть время назад, но не могу. На данный момент могу лишь извиниться и пообещать, что подобное никогда больше не повторится.

 

  Леди подала жалобу в полицию на меня и мои действия. Меня вызвали в полицию, где я дал свою версию фактов. Это было в понедельник. Они закрыли дело. Я вернулся в отель. Потом поехал на гонку. Дело официально было закрыто, но потом всё началось снова».

 

  Версия событий Ильо Кейссе: «После тренировки мы заехали выпить кофе. Это было на главной улице, в пятницу, в час дня. Мы были всей командой. Заказали кофе, пробыли в кафе около 45 минут, заплатили, дали чаевые официантке, взяли велосипеды, чтобы уезжать. Она спросила, можно ли с нами сфотографироваться. В день мы фотографируемся 1500 раз. Это обычная фотография. Она попросила сделать ещё один снимок, согнулась, чтобы лучше получиться на фото, и тут я сделал дурацкое движение руками, о чём сожалею. Вы все видели результат.

 

  Хочу со всей ясностью дать понять, что я не касался её. Я её не трогал ни руками, ни коленями, вообще не коснулся её. В тот момент леди никак не отреагировала. Мы были в большой компании, нас видели другие люди. Всё происходило на главной улице. Там было много людей.

 

  Я не тот человек, который не уважает других. Да, я совершил ошибку. Я человек. Но со мной начали обращаться как с преступником. Я могу понять, что эта леди пережила нелёгкие дни, но и мне, моей жене и детям дома тоже было тяжело. Думаю, ситуация сейчас немного вышла из-под контроля.

 

 Знаю, что я один из старших гонщиков команды, полагаю, что являюсь ролевой моделью, старался быть образцом всё время. Я всегда работаю на команду, но, как я уже сказал, я тоже человек. Я ошибся. В тот момент я не думал, бам, это была лишь доля секунды, и фотография сделана».

 

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Теги к статье: Ильо Кейссе Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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  1. close2you

    Вчера, 10:57 | Регистрация: 22.07.2017

    Хорошо Ильо, что ты так сделал не на туре UAE ))

  2. Имя: Иван

    StVano

    Вчера, 11:01 | Регистрация: 21.09.2014

    Я его, конечно не одобряю, но девушка стала в такую позу, что больше смахивает на провокацию... 

    1. Имя: Аля

      Alya

      Вчера, 11:15 | Регистрация: 6.08.2016

      А насильники провоцируются наличием вагины у женщины?
      Если у вас украдут велосипед вы скажете - да, я сам спровоцировал?

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 11:20 | Регистрация: 22.05.2013

    в голове пустота, люди приветливы с душой а у этих детство игарет 

  4. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Вчера, 11:22 | Регистрация: 14.02.2016

    социум, средства массовой информации и кинематограф закладывают в сознание формы поведения. Психика (велосипедиста и официантки) лишь реагирует на ситуацию.

    Велосипедист в стрессе перед первой многодневкой сезона, перед ним поставлены серьезные задачи по работе на результат команды - разум и анализ отключен. Официантка из Аргентины мало зарабатывает и решает 3 дня оскорбили её или нет. Её партнёр, который всё видел - промолчал и не вступился за женщину, которую оскорбили на его глазах.

    В ситуации замешаны 3 стороны: велосипедист, официантка и Аргентина. Но есть ещё одна - правительства, управляющие социумом и размещающие идеи, которые оболванивают граждан. Из 4 участников замысел отсутствовал только у одного. Велосипедист не виновен, наказание безосновательно.

    1. Имя: Аля

      Alya

      Вчера, 11:32 | Регистрация: 6.08.2016

      рауфик неуиноват

    2. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 15:20 | Регистрация: 17.05.2015

      Какой такой "стресс" ?!Вы еще напишите - аффект ! Многодневки, велоспорт - его РАБОТА. Все по ОБЫЧНОМУ - тренировка, перекус в кафе... Порядочным человеком надо оставаться ВСЕГДА, при ЛЮБЫХ обстоятельствах... Такие вольности допустимы с друзьями и близкими, да и то - как когда. А здесь - чужая страна, человек приветливо попросил сфотографироваться с заезжими "звездами" велоспорта, а один из них проявляет - мимолетно - высокомерие, пренебрежение и ХАМСТВО.Вот в этом его жесте проявилась вся его СУЩНОСТЬ - как бы не оправдывался.

  5. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 11:40 | Регистрация: 23.05.2017

    Товарищ  КАЙСЕ не прав. Это явно не случайность и "не то на что вы подумли".

    Оправвдания неуместны. 

  6. Имя: Аля

    Alya

    Вчера, 15:07 | Регистрация: 6.08.2016

    Цитата: Виктор Сироткин
    социум, средства массовой информации и кинематограф закладывают в сознание формы поведения. Психика (велосипедиста и официантки) лишь реагирует на ситуацию.
    Велосипедист в стрессе перед первой многодневкой сезона, перед ним поставлены серьезные задачи по работе на результат команды - разум и анализ отключен. Официантка из Аргентины мало зарабатывает и решает 3 дня оскорбили её или нет. Её партнёр, который всё видел - промолчал и не вступился за женщину, которую оскорбили на его глазах.
    В ситуации замешаны 3 стороны: велосипедист, официантка и Аргентина. Но есть ещё одна - правительства, управляющие социумом и размещающие идеи, которые оболванивают граждан. Из 4 участников замысел отсутствовал только у одного. Велосипедист не виновен, наказание безосновательно.
    Меня мучает давно вопрос. Почему среди велосипедистов так много инфантилов. Я уже слышала это от профессиональных велосипедистов. Что во всем виновато государство, общественный строй, окружающие люди и кто угодно. Только не сам велосипедист. Он видишь ли в стрессе, бедненький. 36 лет мужику. Семья, дети, контракт с командой. Но виновата Аргентина. А чего не иллюминаты или рептилоиды?

    1. Имя: Виктор Сироткин

      Виктор Сироткин

      Вчера, 20:22 | Регистрация: 14.02.2016

      Каким образом было определено количество инфантилов среди велосипедистов? Или это фантазии автора комментария? А то, что "во всем виновато государство, общественный строй, окружающие люди" ясно уже давно и всем. Однако, не многие находят в себе смелость разложить по полочкам участие в этой вине всех сторон и спокойно браться за ту часть проблемы, решение которой им доступно. Остальные либо паникуют, либо соглашаются с "законами жизни", либо используют эти проблемы для своей выгоды.
      У велосипедиста больше возможностей и необходимости сосредотачиваться на самом себе и, как следствие, осознавать себя и положение вещей. Может поэтому их умозаключения более осознаны и больше соответствуют действительности, а это не всем и не всегда нравится.

      1. Имя: Аля

        Alya

        Вчера, 20:48 | Регистрация: 6.08.2016

        Итак:
        В одной и том же регионе нашей страны непрофессионалами от велоспорта было сделано:
        Появление велодорожек в городе
        строительство 2 памп треков
        строительство площадки для велоспорта триала, где в этом году проводился чемпионат россии по этому виду.
        создание спортивного детского фестиваля с 500 участниками со всей россии, который существует уже 7 лет.
        ПРоведение чемпионатов региона с элекронным хронометражем, призовым фондом с поддержкой сми


        Инфантилами от велоспорта было сделано:
        Просраны имеющиеся велодорожки в городе.
        Чемпион региона получает грамоту, рукопожатие и нихуя. даже медали не всегда.
        не было построени ни одного спорт объекта не было открыто ни одной спортшколы.
        Проведение соревнований на традиционном месте н смогли отстоять и в результате шоссе выгнали на промышеленную окраину среди чадящих труб, а кросс кантри просто перестало существовать.

        Во во всем виновато государство))

        Почему мы в условиях отсутвия финансирования, спортшколы, гос поддержки и вообще в условиях - "кругом враги" умудряемся держать велоспрт на плаву и даже где то его немного приподнимать. А профи от велоспорта ноют что ах государство не такое им досталось их так воспитали и ваще.

  7. explosiveua

    Вчера, 15:22 | Регистрация: 3.09.2014

    Ох уж эти ссаные феменистки..
    Трогал ? - нет
    Насиловал ? - нет

     

    Снова за взгляд в сторону сисек будут пожизненое давать. епт

    =__=

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Вчера, 15:41 | Регистрация: 23.05.2017

      Тут совсем другое. Банальное неуважение человека к человеку. Без привязки к полу.

  8. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 15:33 | Регистрация: 4.09.2010

    хм.. странный у девушки "партнёр". - должен был, как минимум, также поиметь этого игруна. или что такое партнёр? может всё-таки коллега?

    ну ладно, хоть под зад с гонки дали

  9. Adriano

    Вчера, 15:56 | Регистрация: 2.04.2015

    Вот если бы он так к парню-все бы хлопали в свои заднеприводно-радужные ладошки и говорили ай молодец.Ну основываясь на современных либерастически-толерантных тенденциях.

    А так он показал себя унылым натуралом,а это сейчас не модно. Как же надоели эти антисексизмы,феминизмы и другие дыбилизмы. Мужчина всегда хочет самку,а тут случайно вырвалось у парня. 

     

  10. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 15:56 | Регистрация: 21.05.2014

    Женщины частенько перегибают палку со всеми этими непристойностями, оскорблениями, домогательствами и т.д. Особенно в аглосаксонских странах. Это факт.
    Но женщина имеет полное право обидеться, возмутиться действиями которые предпринял в её отношении мужчина. Тем более что любому нормальному человеку на подкорке ясно что шутка перестает быть шуткой и становится оскорблением, если её объект счел себя униженным. Мужик бы в такой ситуации скорее всего сразу в табло двинул. Женщина вряд ли имела силы и волю наказать козла физически (природа, физиология, ничего не поделаешь). Наказала по своему. И правильно сделала. козлов надо наказывать.

  11. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 17:31 | Регистрация: 7.12.2014

    Кого она действительно наказала, так это десятки других девушек, которые хотели бы сфотографироваться с гонщиками. Потому что гонщики теперь будут шарахаться от девушек. На всякий случай...

    1. Имя: Юрий

      Крайний

      Вчера, 18:03 | Регистрация: 21.05.2014

      Мечтаете заполнить стену подобными фото со всем пелотоном? :)

    2. Имя: Аля

      Alya

      Вчера, 19:43 | Регистрация: 6.08.2016

      А то все женщины мира мечтают о фотографии с имитацией полового акта с участие женатого пошляка?

  12. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 18:51 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Adriano
    Мужчина всегда хочет самку,а тут случайно вырвалось у парня.
    ну тогда уж не мужчина, а самец. самец может хотеть что угодно, но тихонечко, про себя. если, конечно, жизней не как у кошки. и не все женщины самки. и случайно такое не происходит

  13. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 19:19 | Регистрация: 4.08.2018

     Дурацкий поступок обсуждать не хочу. Но представил ситуацию в ридной Московии. Приходит девушка в полицию с фотографией. Ага, щас. Думаю, уйдет оттуда не просто не солоно хлебавши, а практически униженной и оскорбленной. Да так, что Достоевский отдыхает. Куда там до суда дойти, ноги бы унести.

      Аргентина, доколе мы будем тебя догонять, да не догоним? Ну очень хочется Аргентину у себя дома, иногда хоть.

  14. Имя: Аля

    Alya

    Вчера, 20:55 | Регистрация: 6.08.2016

    А потом будет плач! Ах, спонсорам не интересен велоспорт!!!
    А нафига спонсору нести репутационные потери? Если велосипедист которого он спонсирует в форме с его логотипом цинично изображает половой акт с девушкой, которая восхитиась велосипедистами и попросила с ними сфотографироваться.

  15. Имя: Павел

    wintermute

    Вчера, 21:04 | Регистрация: 29.06.2010

    Искренне надеюсь, что теперь команды прямо запретят своим гонщикам общаться с публикой. Никаких "фото с обезьянкой", автографов и тому подобного.

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Комментарии

  • serghi
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (3)
    serghi-Фото

    DQS - 4

  • serghi
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (3)
    serghi-Фото

    DQS - 3

  • serghi
    Элиа Вивиани – победитель Cade ... (1)
    serghi-Фото

    DQS - 2

  • wintermute
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    wintermute-Фото

    Искренне надеюсь, что теперь команды прямо запретят своим гонщикам общаться с публикой. Никаких "фото с обезьянкой", автографов и тому подобного.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото

    А потом будет плач! Ах, спонсорам не интересен велоспорт!!!
    А нафига спонсору нести репутационные потери? Если велосипедист которого он спонсирует в форме с его логотипом цинично изображает половой акт с девушкой, которая восхитиась велосипедистами и попросила с ними сфотографироваться.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото
    Итак:
    В одной и том же регионе нашей страны непрофессионалами от велоспорта было сделано:
    Появление велодорожек в городе
    строительство 2 памп треков
    строительство площадки для велоспорта триала, где в этом году проводился чемпионат россии по этому виду.
    создание спортивного детского фестиваля с 500 участниками со всей россии, который существует уже 7 лет.
    ПРоведение чемпионатов региона с элекронным хронометражем, призовым фондом с поддержкой сми


    Инфантилами от велоспорта было сделано:
    Просраны имеющиеся велодорожки в городе.
    Чемпион региона получает грамоту, рукопожатие и нихуя. даже медали не всегда.
    не было построени ни одного спорт объекта не было открыто ни одной спортшколы.
    Проведение соревнований на традиционном месте н смогли отстоять и в результате шоссе выгнали на промышеленную окраину среди чадящих труб, а кросс кантри просто перестало существовать.

    Во во всем виновато государство))

    Почему мы в условиях отсутвия финансирования, спортшколы, гос поддержки и вообще в условиях - "кругом враги" умудряемся держать велоспрт на плаву и даже где то его немного приподнимать. А профи от велоспорта ноют что ах государство не такое им досталось их так воспитали и ваще.
  • Виктор Сироткин
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Виктор Сироткин-Фото
    Каким образом было определено количество инфантилов среди велосипедистов? Или это фантазии автора комментария? А то, что "во всем виновато государство, общественный строй, окружающие люди" ясно уже давно и всем. Однако, не многие находят в себе смелость разложить по полочкам участие в этой вине всех сторон и спокойно браться за ту часть проблемы, решение которой им доступно. Остальные либо паникуют, либо соглашаются с "законами жизни", либо используют эти проблемы для своей выгоды.
    У велосипедиста больше возможностей и необходимости сосредотачиваться на самом себе и, как следствие, осознавать себя и положение вещей. Может поэтому их умозаключения более осознаны и больше соответствуют действительности, а это не всем и не всегда нравится.
  • Sezar
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Sezar-Фото

    Силен, пацан!

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото
    А то все женщины мира мечтают о фотографии с имитацией полового акта с участие женатого пошляка?
  • Серафим
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Серафим-Фото

     Дурацкий поступок обсуждать не хочу. Но представил ситуацию в ридной Московии. Приходит девушка в полицию с фотографией. Ага, щас. Думаю, уйдет оттуда не просто не солоно хлебавши, а практически униженной и оскорбленной. Да так, что Достоевский отдыхает. Куда там до суда дойти, ноги бы унести.

      Аргентина, доколе мы будем тебя догонять, да не догоним? Ну очень хочется Аргентину у себя дома, иногда хоть.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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