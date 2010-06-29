Ильо Кейссе снят с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Ильо Кейссе снят с гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019 за неподобающее поведение

36-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ильо Кейссе (Iljo Keisse) снят с гонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. Организаторы исключили Кейссе за «поведение, наносящее ущерб репутации и чести гонки, Международному союзу велосипедистов и велоспорту в целом».

Причиной послужила жалоба официантки кафе, которая 18 января, в пятницу, попросила гонщиков Deceuninck-Quick Step сфотографироваться с ней, а затем подала жалобу в полицию на оскорбившую её непристойную позу Ильо Кейссе.

В интервью Telesol Diario официантка сказала: «Я немного говорю по-английски. Они сделали заказ. Я не знала, что здесь проходит гонка Вуэльта провинции Сан-Хуан. Они мне рассказали, что они – гонщики, приехали сюда на гонку. Я попросила их сделать фото, мне показалось, они ободряют меня. Сначала подумала, что всё непреднамеренно, но позже поняла, что это было не так.

Я сильно разозлилась. Они проявили ко мне неуважение. Я находилась на работе, попросила сфотографироваться. Я уже поговорила с моими адвокатами, чтобы посмотреть, что они смогут сделать. Мой партнёр видел, что произошло, он свидетель.

Они не имеют права приезжать в другую страну и обращаться с женщиной как с вещью, как с чем-то незначительным, ничтожным. Это Аргентина, они не могут делать здесь что хотят. Надеюсь, что, по меньшей мере, он получит наказание или обратит внимание на то, что сделал».

Местный суд признал Кейссе виновным и оштрафовал гонщика на 3000 песо.

Судья Энрике Маттар: «Нужно менять ситуацию, будь то французский, итальянский турист или житель Сан-Хуана. Будь это рабочий, инженер или адвокат. Женщины должны иметь возможность спокойно работать, быть счастливыми и на работе, и дома. Достаточно секстистких шуток или позиции «мачо». Подобное отношение больше нельзя терпеть обществу».

Photo ©Deceuninck – Quick-Step Cycling Team/ Sigfrid Eggers

Перед 3-м этапом Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 Ильо Кейссе официально принёс женщине извинения, признав, что стал в неприличную позу, но отрицал, что касался официантки:

«Я совершил ошибку, осознал это. Такого больше не повторится. Хочу принести извинения всем жителям Аргентины и не только им, а всем, кто почувствовал себя оскорблённым тем, что я сделал. Прошу прощения у организаторов гонки, моей команды, которые из-за меня оказались в сложной ситуации. Я сглупил, поступив так. Хотел бы вернуть время назад, но не могу. На данный момент могу лишь извиниться и пообещать, что подобное никогда больше не повторится.

Леди подала жалобу в полицию на меня и мои действия. Меня вызвали в полицию, где я дал свою версию фактов. Это было в понедельник. Они закрыли дело. Я вернулся в отель. Потом поехал на гонку. Дело официально было закрыто, но потом всё началось снова».

Версия событий Ильо Кейссе: «После тренировки мы заехали выпить кофе. Это было на главной улице, в пятницу, в час дня. Мы были всей командой. Заказали кофе, пробыли в кафе около 45 минут, заплатили, дали чаевые официантке, взяли велосипеды, чтобы уезжать. Она спросила, можно ли с нами сфотографироваться. В день мы фотографируемся 1500 раз. Это обычная фотография. Она попросила сделать ещё один снимок, согнулась, чтобы лучше получиться на фото, и тут я сделал дурацкое движение руками, о чём сожалею. Вы все видели результат.

Хочу со всей ясностью дать понять, что я не касался её. Я её не трогал ни руками, ни коленями, вообще не коснулся её. В тот момент леди никак не отреагировала. Мы были в большой компании, нас видели другие люди. Всё происходило на главной улице. Там было много людей.

Я не тот человек, который не уважает других. Да, я совершил ошибку. Я человек. Но со мной начали обращаться как с преступником. Я могу понять, что эта леди пережила нелёгкие дни, но и мне, моей жене и детям дома тоже было тяжело. Думаю, ситуация сейчас немного вышла из-под контроля.

Знаю, что я один из старших гонщиков команды, полагаю, что являюсь ролевой моделью, старался быть образцом всё время. Я всегда работаю на команду, но, как я уже сказал, я тоже человек. Я ошибся. В тот момент я не думал, бам, это была лишь доля секунды, и фотография сделана».