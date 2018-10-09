Винченцо Нибали – призёр классики Ломбардия-2018

Винченцо Нибали: «2-е место на Ломбардии-2018 - моя победа»

33-летнему итальянскому гонщику команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали не удалось стать трёхкратным победителем классики Ломбардия, но он сумел финишировать вторым. За 48 км до финиша Винченцо Нибали, находившийсяв голове пелотона, атаковал на подъёме Сормано. На его рывок тут же ответил Тибо Пино (Groupama-FDJ), после чего оба гонщика быстро переложились к находящемуся в пределах видимости Приможу Рогличу (LottoNL-Jumbo), атаковавшему из пелотона за 49 км, а затем уехали от него. Хотя на спуске за 38 км Роглич вернулся к лидирующему дуэту, а потом их догнал и Эган Берналь (Sky), на подъёме Чивильо ни Роглич, ни Берналь не удержались с Нибали и Пино.

За 14 км до финиша после нескольких попыток Тибо Пино уехал от Винченцо Нибали. Группа преследователей догнала капитана команды Bahrain-Merida за 3 км до финиша, но он не сдался, вновь атаковав в одиночку, и финишировал вторым через 32 секунды после Тибо Пино и опередив преследователей на 11 секунд. Винченцо Нибали, вернувшийся после тяжёлой травмы позвоночника, назвал второе место на Ломбардии-2018 своей личной победой.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

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Винченцо Нибали: «Среди гонок Монументов Ломбардия - моя любимая. После падения на Тур де Франс второе место является показателем моего спортивного возвращения. Я хотел проехать на высшем уровне, но ноги шли не идеально, так что пришлось ехать, просчитывая ситуацию головой.

Я не заголодал, просто старался распределить силы, раз уехал в отрыв, когда до финиша было так далеко. И это Ломбардия, а не просто какая-то другая гонка.

Я отдал всё, чтобы вернуться, но не смог сделать больше. Врачи говорили, что без операции мне придётся восстанавливаться три месяца. Как раз сейчас они прошли. Так что финишировать вторым на Ломбардии после всего, через что я прошёл, для меня своего рода победа.

После классики Милан-Турин Тибо Пино в отличной форме, у него сейчас хороший период сезона. Он на пике своей формы, и должен был сделать что-то подобное тому, что сделал я в прошлом году.

Роглич уехал, но его было видно, так что я закрыл просвет. Пино присоединился ко мне и не сбавлял скорость, так что я поехал с ним. Когда оглянулся, увидел, что атака получилась хорошей, и мы продолжили уезжать. Возможно, в тот момент и решилась гонка. Но я тогда не был полностью уверен в наших действиях, потому что до финиша было ещё далеко. Потом Роглич вернулся, затем нас догнал Берналь, мы хорошо сработались. На Чивильо я отдал всё, но Пино был слишком силён и уехал, чтобы пройти спуск в одиночку.

Я знал, что кто-то может переложиться ко мне на последнем подъёме, но ни разу не оглянулся до самой вершины. Тогда увидел, что они слишком потратились, чтобы меня догнать. И я решил тщательно распределить силы. Я очень устал, но мне хотелось подняться на подиум. Я собрал последние силы и атаковал снова. Мне надо было ускориться лишь ещё один раз, а потом удержаться до финиша и взять второе место. Я выбрал верный момент.

Теперь после небольшого отдыха начну подготовку к следующему сезону».

Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida): «Мне всегда нравилась эта гонка. На ней я часто финишировал в первой группе. Когда Винченцо атаковал, мы защищали его позицию».

Альберто Вольпи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «День был великолепным, хотя мы и не выиграли. Винченцо показал, что он великий чемпион, даже если находится не в стопроцентной форме. Его товарищи по команде также великолепно работали весь день. Три гонщика команды финишировали в топ-10».