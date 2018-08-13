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Грегор Мюльбергер – победитель 6 этапа BinckBank Tour-2018

Сольная атака принесла Грегору Мюльбергеру победу на 6-м этапе BinckBank Tour-2018  

 

 

  24-летний австрийский гонщик команды Bora –hansgrohe Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура. На финальных километрах этапа многие гонщики пытались уехать в отрыв из проредившегося пелотона, но успешной оказалась атака Грегора Мюльбергера, который на 3 секунды опередил ближайшего преследователя Тима Велленса (Lotto Soudal).

 

Грегор Мюльбергер – победитель 6 этапа BinckBank Tour-2018

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto 

 

  Грегор Мюльбергер: «Все мои товарищи по команде сегодня работали блестяще. Руди (Селиг), Джей (МакКарти) и Мачей (Боднар) находятся в отличной форме. Моя победа стала неожиданной даже для меня самого, потому что, конечно, такой финал больше подходил Джею МакКарти. Но так как мне терять было нечего, я обеими руками схватился за представившуюся возможность и боролся за победу. Я более чем счастлив, что у меня всё получилось, и что я могу отпраздновать мою первую победу на гонке Мирового тура вместе с товарищами по команде».

 

  Йенс Земке, спортивный директор: «Сегодня вся наша команда боролась за победу. Мы так рады, что усилия не пропали даром. Атака Мачея Боднара за 50 км до финиша и виртуальная майка лидера заставили работать другие команды. Грегор атаковал в правильный момент и одержал  победу из сольного отрыва. Отлично выступил, мы очень им гордимся».

 

  Тим Велленс: «Когда я атаковал в одиночку, набрал хорошее преимущество, но потом ко мне переложился Штыбар. Мы с ним немного опасались друг друга и начали следить друг за другом. Потом подъехали другие гонщики, нас стало пятеро . А потом гонщик  Bora уехал, ему улыбнулась удача.

Мне было трудно, потому что в маршруте больше нет этапа, на котором я каждый год выигрывал. Сложно было создать задел.

 

 Если на самом деле хочешь выиграть общий зачёт, завтра на финальном этапе надо уезжать задолго до финиша. Но, думаю, фавориты будут следить друг за другом, и уехать будет нелегко. Всем нужна удача.  Два финальных этапа – самые важные в гонке. Сегодня Мохорич немного дрогнул. Завтра этап будет длиться на час дольше, так что станет совсем тяжело».

 

  Матей Мохорич: «Сегодня этап оказался даже тяжелее, чем я ожидал. Я старался держаться впереди, когда это было возможно, но когда Грег Ван Авермат и Мэттьюс атаковали и переложились к отрыву, мне немного не хватило сил. Я подумал, что они смогут остаться впереди до финиша. Так как другие не стали их догонять, мне пришлось вести преследование самому, на что потратил массу сил.

 

   Лампарт упал передо мной, поэтому я не смог занять хорошую позицию для спринта. Рад, что мне и моим товарищам по команде удалось удержать майку лидера. Завтра решающий этап, надеюсь, у меня пойдёт нога как сегодня. Сделаю всё возможное, чтобы одержать победу в общем зачёте BinckBank Tour-2018».

 

 

Результаты 6 этапа BinckBank Tour-2018

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Теги к статье: Грегор Мюльбергер Gregor Muhlberger BinckBank Tour гонка Мирового тура

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