 Джей Маккарти – победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2018

Джей Маккарти, Элиа Вивиани и Дэрил Импи о гонке Cadel Evans Great Ocean Road Race-2018

Джей Маккарти (Jay McCarthy) одержал победу в однодневной гонке Мирового тура Cadel Evans Great Ocean-2018, став первым австралийским победителем за четыре года с момента основания гонки. 164 км гонки проходили в сложных погодных условиях, в 40-градусную жару и при большой влажности, но для 25-летнего гонщика команды BORA – hansgrohe эта погода оказалась подходящей. В финальном спринте Джей Маккарти обошёл Элиа Вивиани (Quick Step Floors) и Дэрила Импи (Mitchelton-Scott), одержав вторую в карьере победу на гонке Мирового тура (первая победа – этап Тура Даун Андер в 2016 году).

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Джей Маккарти: «Гонка прошла отлично. Я был немного разочарован моим выступлением на Туре Даун Андер, но в Джилонг приехал с уверенностью, мне хотелось показать высокий результат. Сегодня влажность была выше, чем обычно, в сочетании с жарой мне эти условия были на руку. Помогло также, что Даниэль (Осс) был со мной на последнем километре, потому что у нас на колесе сидели Вивиани и Чавес. Я находился в Австралии почти всё лето, и очень счастлив завершить гонки в Австралии победой перед возвращением в Европу».

Элиа Вивиани: «В январе я всегда в хорошей форме. Но я разочарован, потому что мог выиграть на этой отличной гонке. Когда я увидел, что до финиша осталось 500 м, то подумал, что будет трудно. Но я решил поехать справа от Саймона Герранса. Если бы финишная черта была на метр дальше, я бы выиграл».

Дэрил Импи: «Весь день чувствовал себя хорошо, сказал ребятам, что я в порядке, и они помогали мне. Мэтт Хейман провёл огромную работу, везя на подъёме, Джек Бауэр и Майкл Хэпберн также работали весь день. Численное преимущество было на нашей стороне, мы с Эстебаном находились в первой группе из восьми или девяти человек. Сначала атаковал Эстебан, но с ним никто не поехал, мы решили, что потом создадим выгодную нам ситуацию. И мы это попробовали. Эстебан замечательно удерживал давление, мы заставили других ребят немного поработать. Мы хорошо провели гонку, но Джей и Вивиани оказались быстрее».