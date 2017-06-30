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Ричи Порт дебютирует на Туре Швейцарии

Ричи Порт впервые в карьере стартует на Туре Швейцарии

 

  Ричи Порт (Richie Porte) в качестве финальной подготовительной гонки к Тур де Франс-2018 выбрал Тур Швейцарии, где стартует впервые в карьере. Раньше   Порт всегда принимал участие в Критериуме Дофине, где дважды становился призёром (занимал 2-е место в 2013 и 2017 году). Теперь 33-летний австралийский гонщик команды BMC ставит целью борьбу за генеральную классификацию на Туре Швейцарии-2018.

 

  Ричи Порт: « В этом году мы изменили мой календарь. На Туре Швейцарии стартую впервые, эта гонка отлично подходит в качестве подготовки к Тур де Франс-2018. Думаю, 9 этапов станут индикатором уровня моей формы.

 

 Мне нравится, что гонка начинается с командной разделки. Чувствую себя хорошо, после Тура Романдии у меня было несколько недель насыщенных тренировок. Надеюсь, что продолжу показывать хорошие результаты и в Швейцарии. Мы одна из сильнейших команд на Туре Швейцарии, с нетерпением жду гонки, которая, как я уверен, будет идти агрессивно».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Тур Швейцарии – важная для команды гонка. В этом году мы выставили на неё один из сильнейших составов. Эта гонка служит в качестве подготовки к Тур де Франс, поэтому, естественно, мы будем поддерживать Ричи Порта в борьбе за генеральную классификацию. Ричи мотивирован, хорошо потренировался после Тура Романдии, с нетерпением ждём старта, чтобы посмотреть, как он продвинулся в подготовке. Тиджей Ван Гардерен после Калифорнии в хорошей форме, как и Алессандро Де Марки, который проехал Джиро д’Италия-2018, а также Саймон Герранс, показавший сильную форму на гонках «Хаммер» в Лимбурге. Эти три гонщика будут помогать Ричи на ключевых для генеральной классификации этапах».

 

Состав команды BMC на Тур Швейцарии-2018: Alessandro De Marchi (ITA), Simon Gerrans (AUS), Stefan Kung (SUI), Richie Porte (AUS), Michael Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL), Tejay van Garderen (USA).

 

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Просто супер сильный состав. Если в таком составе поедут тур..то просто будут конкуренты Фруму номер один.

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Criterium du Dauphine

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • Адриен
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    Адриен-Фото

    Врач совершенно правильно заметил - гель дает, скорее всего, психологическое преимущество. А вот аэродинамическое... Наверняка таким веществом и сам велосипед стоило бы покрыть, почему только ноги ?.. Наверное, этот или подобный гель уже  давно применяли бы в авиации, например, или в авто и мотогонках, в каких то еще технических решениях, допустим, на лопастях ветровых электростанций, в судостроении или -  гипотетически -  в военном деле - на ракетах, артснарядах, даже на обычных пулях... Что-то про эдакое не слышно... Другое дело, если этот гель СТИМУЛИРУЕТ какие-то мышечные процесы, оказывает фармакологическое действие - тогда разговора нет - тот же допинг.

  • vvr
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    vvr-Фото
    а кто этого врача за язык тянул? что за недержание?
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    velodoctor-Фото

    Ну не настолько поезд скай и силен, отар правильно заметил нельзя им давать диктовать етм в начале финальных подъемов. 

  • M-07
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    M-07-Фото
    Всё по плану, к Туру должен форму набрать.
  • Brodyazhnik
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    Brodyazhnik-Фото
    Юська ещеине начала расследование по поводу аэродинамических болезней у гонщиков с терапевтическими исключениями? Или гель то посильнее нааерно влияет
  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    Николай Н.-Фото

    Закарин ещё сыроват. Думал, что он попробует себя в горах. Но видно ещё не тянет.

  • uran
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    uran-Фото

    о запрете ношения элементов одежды или предметов, способных влиять на выступление гонщиков (уменьшать сопротивление воздуха или изменять очертания тела гонщика)

    аэрокомбезы и бахилы тоже вне закона? 

  • Sezar
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    Sezar-Фото

    Интересно, жалеет ли Баргиль о переходе в другую команду?

  • шурави
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    шурави-Фото

    Бред. Скоро запретят и ноги брить... Женщинамfool

  • paziz
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    paziz-Фото
    А дело одного малоизвестного афроангличанина когда "решат"?

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