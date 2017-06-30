Ричи Порт дебютирует на Туре Швейцарии

Ричи Порт впервые в карьере стартует на Туре Швейцарии

Ричи Порт (Richie Porte) в качестве финальной подготовительной гонки к Тур де Франс-2018 выбрал Тур Швейцарии, где стартует впервые в карьере. Раньше Порт всегда принимал участие в Критериуме Дофине, где дважды становился призёром (занимал 2-е место в 2013 и 2017 году). Теперь 33-летний австралийский гонщик команды BMC ставит целью борьбу за генеральную классификацию на Туре Швейцарии-2018.

Ричи Порт: « В этом году мы изменили мой календарь. На Туре Швейцарии стартую впервые, эта гонка отлично подходит в качестве подготовки к Тур де Франс-2018. Думаю, 9 этапов станут индикатором уровня моей формы.

Мне нравится, что гонка начинается с командной разделки. Чувствую себя хорошо, после Тура Романдии у меня было несколько недель насыщенных тренировок. Надеюсь, что продолжу показывать хорошие результаты и в Швейцарии. Мы одна из сильнейших команд на Туре Швейцарии, с нетерпением жду гонки, которая, как я уверен, будет идти агрессивно».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Тур Швейцарии – важная для команды гонка. В этом году мы выставили на неё один из сильнейших составов. Эта гонка служит в качестве подготовки к Тур де Франс, поэтому, естественно, мы будем поддерживать Ричи Порта в борьбе за генеральную классификацию. Ричи мотивирован, хорошо потренировался после Тура Романдии, с нетерпением ждём старта, чтобы посмотреть, как он продвинулся в подготовке. Тиджей Ван Гардерен после Калифорнии в хорошей форме, как и Алессандро Де Марки, который проехал Джиро д’Италия-2018, а также Саймон Герранс, показавший сильную форму на гонках «Хаммер» в Лимбурге. Эти три гонщика будут помогать Ричи на ключевых для генеральной классификации этапах».

Состав команды BMC на Тур Швейцарии-2018: Alessandro De Marchi (ITA), Simon Gerrans (AUS), Stefan Kung (SUI), Richie Porte (AUS), Michael Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL), Tejay van Garderen (USA).