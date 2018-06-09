VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Наиро Кинтана, Якоб Фульсанг, Ричи Порт о 7-м этапе Тура Швейцарии-2018

Наиро Кинтана – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2018

 

 

  Наиро Кинтана стал победителем финального из связки горных этапов Тура Швейцарии-2018. На 7-м этапе 28-летний колумбийский гонщик команды Movistar атаковал у подножия финального подъёма Ароза за 28 км до финиша. Он добрал и прошёл гонщиков большого отрыва дня. Товарищ Наиро Кинтаны по команде Виктор де ла Парте, находившийся в отрыве, помог своему капитану пройти часть подъёма. А Грег Ван Авермат (BMC), также бывший в отрыве дня, стал последним из помощников Ричи Порта, сменив Тиджея Ван Гардерена. В то время как Наиро Кинтана начал удаляться от группы жёлтой майки, Микель Ланда атаковал за 13 км до финиша, сбивая ритм, который устанавливал Грег Ван Авермат.  За 10 км до финиша разрыв между Наиро Кинтаной и обладателем жёлтой майки лидера составлял 28 секунд.

 

  За 5 км до финиша Грег Ван Авермат провёл последнюю мощную протяжку, увозя Ричи Порта от соперников, после чего австралийский гонщик продолжил уезжать в одиночку. За 3 км до финиша разрыв между Портом и Кинтаной составлял около 14 секунд. В это время Ричи Порта добрал гонщик команды Astana Якоб Фульсанг, который поехал первым колесом. Но догнать Наиро Кинтану Порту и Фульсангу не удалось. Колумбийский гонщик выиграл этап с преимуществом в 22 секунды, благодаря чему поднялся в общем зачёте с 4-й на 2-ю позицию. Ричи Порт финишировал 3-м, защитив жёлтую майку лидера, от Наиро Кинтаны в генеральной классификации его отделяют 17 секунд.

 

 

 

Picture (c): Photo Gomez Sport

 

  Наиро Кинтана: «Я хотел проверить, в какой форме нахожусь. К счастью, чувствую себя отлично! Команда очень много работала с самого начала этапа, каждый выдавал максимум возможного. Мы отправили работать в голове пелотона Даниэле Беннати, который задавал скорость на равнине перед подъёмом, стараясь не отпускать отрыв далеко.

 

  Мы также воспользовались преимуществом того, что Виктор де ла Парте находился в отрыве. Его помощь заложила фундамент успеха, он отработал на плоских участках между подъёмами, продавливая изо всех сил. А в конце Микель Ланда выполнил мою просьбу – атаковал из группы генеральщиков, нейтрализуя скорость команды BMC.

 

  Вся команда отработала этап отлично, и я, и команда довольны тем, что смогли   преподнести победу в подарок нашему спортивному директору Хосе-Луису Арриете, который сегодня работал за рулём технички в свой день рождения.

 

  И для меня, и для всей команды важно перед Тур де Франс показать высокий результат. Сегодня мы проходили важный тест, ещё один ждёт в воскресенье.  Будем защищать позицию. Эти девять дней гонки помогают нам спокойно готовиться к июлю».

 

  Photo credit: ©Bettiniphoto

 

  Якоб Фульсанг: «Мы не ожидали, что Кинтана будет атаковать так рано, практически у подножия подъёма. До вершины было ещё далеко, и я понадеялся, что мы его догоним. Но сегодня он был очень силён.

 

  Я чувствовал себя хорошо, доволен своей формой и тем, как прошёл этот этап. Конечно, сегодня ставил целью выиграть этап, и когда я присоединился к Ричи Порту, то сделал всё, что в моих силах, чтобы догнать Кинтану. Но мы его упустили. В любом случае, это был хороший тест. Я в форме, которую надеюсь ещё улучшить, потому что до последних недель Тур де Франс ещё далеко».

 

  Ричи Порт: «Подъём был длинным, и мы не ожидали, что у самого подножия, настолько рано атакует Наиро. Со мной был Тиджей, потом Грег Ван Авермат фантастически отработал для меня. Я не слишком волновался, но выложился полностью. Снимаю шляпу перед Наиро. Сегодня он был суперсилён и полностью заслужил победу на этапе.

 

  Я проиграл время в генеральной классификации, но жду финальную разделку. Обычно я неплохо еду индивидуальную гонку на время. Я приехал на Тур Швейцарии, чтобы выиграть эту гонку. Я доволен своей формой, надеюсь, на финальном этапе в воскресенье нога будет идти как сейчас».

 

 

Результаты 7 этапа Тура Швейцарии-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Наиро Кинтана Ричи Порт Якоб Фульсанг Nairo Quintana Jakob Fuglsang Richie Porte Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

13 - 17 июня 2018

Tour de Slovenie

14 - 17 июня 2018

La Route d'Occitanie

21 - 24 июня 2018

Le Tour de Savoie Mont Blanc

7 - 29 июля 2018

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тибо Пино не примет участие в ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Мне хотелось восстановиться до Тур де Франс, думал, у меня получится. Но, к сожалению, я не смогу..."

    Да всё понятно было уже давно.
    Зачем это говорить сейчас? — Привет спонсорам, видимо.
    Здоровья Тибо.

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (12)
    VeloVelo-Фото

    Ничего ему не светило в Астане в генерале. Как и в других командах.  
    Ланда - элитный грегори и охотник за горными этапами. Не капитан. Это не его тема. 

  • VeloVelo
    Dwars door het Hageland - Aars ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Нейландс, ну наконец-то! Поздравления! )

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Супер , все молодцы.

    Если не внесет своих коректив группа то Власов на разделке я на него надеюсь.
  • Андрон
    Тур Словении-2018. Этап 3 (1)
    Андрон-Фото

      Роглич собирается и эту гонку забрать? Тем более опыт такой есть.

  • LLL
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (12)
    LLL-Фото

    Смотрю в полглаза, но концовку все же посмотрела нормально. Кинтана удивил, осмелел. Ланда? Пропустила я что-то. Любит он феерить, вчера пытался, а что сегодня отстал? Ричи Порт, болею за него, все нормально. Но, для Тура этого мало. А команда очень старалась. 

    Безвременье. Футбол затмил все!

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (12)
    Earl57-Фото

    Как по мне настоящий герой этапа Ван Авермат. Бессменно вез группу Порта и сократил разрыв с двух с половиной минут до 30 сек. А дальше Ричи уже сам пошел.

  • Earl57
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (3)
    Earl57-Фото

    Они вертушку крутили, а потом финиш колумбийцы с колеса Власова вырезали.

  • kimi
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (12)
    kimi-Фото

    оомен и мас каковы. удивительно, после джиры выдают

  • velodoctor
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (3)
    velodoctor-Фото

    Что-то на этой гонке не пойми чё происходит, колумбийцы чуть власова к победе в генерале не привезли, хотя я не смотрел может наоборот власов их вез, но у молодежи каждый день перестановки, вот какие гонки должны быть)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 июня

Pim Ligthart (Roompot NL Loterij)

Bert-Jan Lindeman (Team Lotto NL - Jumbo)

Andrea Palini (Androni Giocattoli)

17 июня

Georg Preidler (Groupama - FDJ)

Aime De Gendt (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1303
6 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
7 Вальгрен М. (Den) (AST) 1215
8 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
10 Барде Р. (Fra) (ALM) 1080

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2018 (75)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)