Наиро Кинтана, Якоб Фульсанг, Ричи Порт о 7-м этапе Тура Швейцарии-2018

Наиро Кинтана – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2018

Наиро Кинтана стал победителем финального из связки горных этапов Тура Швейцарии-2018. На 7-м этапе 28-летний колумбийский гонщик команды Movistar атаковал у подножия финального подъёма Ароза за 28 км до финиша. Он добрал и прошёл гонщиков большого отрыва дня. Товарищ Наиро Кинтаны по команде Виктор де ла Парте, находившийся в отрыве, помог своему капитану пройти часть подъёма. А Грег Ван Авермат (BMC), также бывший в отрыве дня, стал последним из помощников Ричи Порта, сменив Тиджея Ван Гардерена. В то время как Наиро Кинтана начал удаляться от группы жёлтой майки, Микель Ланда атаковал за 13 км до финиша, сбивая ритм, который устанавливал Грег Ван Авермат. За 10 км до финиша разрыв между Наиро Кинтаной и обладателем жёлтой майки лидера составлял 28 секунд.

За 5 км до финиша Грег Ван Авермат провёл последнюю мощную протяжку, увозя Ричи Порта от соперников, после чего австралийский гонщик продолжил уезжать в одиночку. За 3 км до финиша разрыв между Портом и Кинтаной составлял около 14 секунд. В это время Ричи Порта добрал гонщик команды Astana Якоб Фульсанг, который поехал первым колесом. Но догнать Наиро Кинтану Порту и Фульсангу не удалось. Колумбийский гонщик выиграл этап с преимуществом в 22 секунды, благодаря чему поднялся в общем зачёте с 4-й на 2-ю позицию. Ричи Порт финишировал 3-м, защитив жёлтую майку лидера, от Наиро Кинтаны в генеральной классификации его отделяют 17 секунд.

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Наиро Кинтана: «Я хотел проверить, в какой форме нахожусь. К счастью, чувствую себя отлично! Команда очень много работала с самого начала этапа, каждый выдавал максимум возможного. Мы отправили работать в голове пелотона Даниэле Беннати, который задавал скорость на равнине перед подъёмом, стараясь не отпускать отрыв далеко.

Мы также воспользовались преимуществом того, что Виктор де ла Парте находился в отрыве. Его помощь заложила фундамент успеха, он отработал на плоских участках между подъёмами, продавливая изо всех сил. А в конце Микель Ланда выполнил мою просьбу – атаковал из группы генеральщиков, нейтрализуя скорость команды BMC.

Вся команда отработала этап отлично, и я, и команда довольны тем, что смогли преподнести победу в подарок нашему спортивному директору Хосе-Луису Арриете, который сегодня работал за рулём технички в свой день рождения.

И для меня, и для всей команды важно перед Тур де Франс показать высокий результат. Сегодня мы проходили важный тест, ещё один ждёт в воскресенье. Будем защищать позицию. Эти девять дней гонки помогают нам спокойно готовиться к июлю».

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Якоб Фульсанг: «Мы не ожидали, что Кинтана будет атаковать так рано, практически у подножия подъёма. До вершины было ещё далеко, и я понадеялся, что мы его догоним. Но сегодня он был очень силён.

Я чувствовал себя хорошо, доволен своей формой и тем, как прошёл этот этап. Конечно, сегодня ставил целью выиграть этап, и когда я присоединился к Ричи Порту, то сделал всё, что в моих силах, чтобы догнать Кинтану. Но мы его упустили. В любом случае, это был хороший тест. Я в форме, которую надеюсь ещё улучшить, потому что до последних недель Тур де Франс ещё далеко».

Ричи Порт: «Подъём был длинным, и мы не ожидали, что у самого подножия, настолько рано атакует Наиро. Со мной был Тиджей, потом Грег Ван Авермат фантастически отработал для меня. Я не слишком волновался, но выложился полностью. Снимаю шляпу перед Наиро. Сегодня он был суперсилён и полностью заслужил победу на этапе.

Я проиграл время в генеральной классификации, но жду финальную разделку. Обычно я неплохо еду индивидуальную гонку на время. Я приехал на Тур Швейцарии, чтобы выиграть эту гонку. Я доволен своей формой, надеюсь, на финальном этапе в воскресенье нога будет идти как сейчас».

Результаты 7 этапа Тура Швейцарии-2018