Диего Улисси, Микель Ланда, Ричи Порт о 5-м этапе Тура Швейцарии-2018

Диего Улисси – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2018, Ричи Порт – новый лидер общего зачёта

28-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси одержал победу на 5-м этапе, первом из этапов с финишем в подъём Тура Швейцарии-2018. За 6 км до финиша из группы атаковал Микель Ланда (Movistar), сначала добравший уехавших ранее Хью Карти (EF Education First) и Франсуа Бидаром (AG2R), а затем поехал в одиночку. Но группа из 15 гонщиков нагнала Микеля Ланду всего за 200 м до финиша, разыгрывая спринт, в котором Диего Улисси опередил испанского гонщика команды Quick Step Floors Энрика Маса и голландского гонщика команды Dimension Data Тома-Йелте Слагтера.

Майка лидера Тура Швейцарии-2018 осталась в команде BMC, но поменяла своего владельца, перейдя от Стефана Кюнга Ричи Порту.

Диего Улисси: «Горжусь, что выиграл этап на этой престижной гонке, победа на Туре Швейцарии очень значима. У меня получилось остаться в хорошей форме после Джиро д’Италия. Я не терял концентрацию, зная, что некоторые этапы Тура Швейцарии-2018 мне подходят. Сегодня был один из таких этапов.

В финале я боялся, что не получится догнать Микеля Ланду, который атаковал довольно рано. Но к счастью, я добрал его и продолжил удерживать скорость. Собираюсь бороться на гонке до конца, потому что в горах чувствую себя хорошо, а в разделке смогу себя защитить».

Микель Ланда: «Первые два часа гонки шли с безумной скоростью, потому что никак не мог сформироваться отрыв. В финале, когда у команды BMC не осталось тех, кто продавливал бы в голове группы, я атаковал. Очень обидно, когда тебя настигают всего за 200 м до финиша. Ощущения ужасные. Но на финальных километрах был встречный ветер, поэтому я ничего не мог поделать.

Однако я всё равно очень доволен, потому что видно, что я на правильном пути к июлю. Несколько недель я не участвовал в гонках, раз смог бороться за победу всего через пять дней после возвращения – это хороший знак. Впереди два горных этапа. Посмотрим, кто поедет за победой, особенно из тех гонщиков, которые ставят целью Тур де Франс-2018».

Ричи Порт: «Команда работала фантастически весь день. Первые 100 км мы проехали очень быстро, не думаю, что кому-то было легко. Возможно, в финале не было заметно, но мы все шли на пределе. Когда начало этапа настолько трудное, то и весь этап будет непростым.

Я счастлив, что майка лидера осталась в команде. Думаю, полноценные горные этапы подходят мне больше, чем сегодняшний и даже завтрашний, но я просто очень рад вернуться в гонки и быть в хорошей форме. Майка лидера – полностью заслуга ребят команды. Сегодня исполнилось 50 лет нашему спортивному директору Фабио Бальдато, мы планировали преподнести ему в подарок ещё одну майку лидера».

Стефан Кюнг: «Мы ожидали, что со старта пелотон поедет быстро, но нам это подходило, потому что, в конце концов, многие потратили силы, и уехал отрыв, в котором не было опасных для нас гонщиков. В начале подъёма Монтана кто-то из гонщиков врезался в заднее колесо моего велосипеда. Мне пришлось ждать техничку, чтобы получить колесо, а потом пришлось закрывать минутный просвет. Конечно, я потратил на это массу сил, наверное, поэтому я проиграл в финале.

Последний подъём я не знал. После того, как я выпал, началось выполаживание. Я не готовился к борьбе за общий зачёт, не ожидал, что буду четыре дня носить жёлтую майку. А когда ты не чистый горняк, то не можешь позволить себе проколы. Я счастлив, что был обладателем майки лидера четыре дня. Теперь в жёлтом Ричи, мы сделаем всё, чтобы помочь ему выиграть гонку».