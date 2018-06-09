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Диего Улисси, Микель Ланда, Ричи Порт о 5-м этапе Тура Швейцарии-2018

Диего Улисси – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2018, Ричи Порт – новый лидер общего зачёта

 

 

  28-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси одержал победу на 5-м этапе, первом из этапов с финишем в подъём Тура Швейцарии-2018. За 6 км до финиша из группы атаковал Микель Ланда (Movistar), сначала добравший уехавших ранее Хью Карти (EF Education First) и Франсуа Бидаром (AG2R), а затем поехал в одиночку. Но группа из 15 гонщиков нагнала Микеля Ланду всего за 200 м до финиша, разыгрывая спринт, в котором Диего Улисси опередил испанского гонщика команды Quick Step Floors Энрика Маса и голландского гонщика команды Dimension Data Тома-Йелте Слагтера.

 

Майка лидера Тура Швейцарии-2018 осталась в команде BMC, но поменяла своего владельца, перейдя от Стефана Кюнга Ричи Порту.

 

Диего Улисси, Микель Ланда, Ричи Порт о 5-м этапе Тура Швейцарии-2018

 

 

  Диего Улисси: «Горжусь, что выиграл этап на этой престижной гонке, победа на Туре Швейцарии очень значима. У меня получилось остаться в хорошей форме после Джиро д’Италия. Я не терял концентрацию, зная, что некоторые этапы Тура Швейцарии-2018 мне подходят. Сегодня был один из таких этапов.

 

  В финале я боялся, что не получится догнать Микеля Ланду, который атаковал довольно рано. Но к счастью, я добрал его и продолжил удерживать скорость. Собираюсь бороться на гонке до конца, потому что в горах чувствую себя хорошо, а в разделке смогу себя защитить».

 

  Микель Ланда: «Первые два часа гонки шли с безумной скоростью, потому что никак не мог сформироваться отрыв. В финале, когда у команды BMC не осталось тех, кто продавливал бы в голове группы, я атаковал. Очень обидно, когда тебя настигают всего за 200 м до финиша. Ощущения ужасные. Но на финальных километрах был встречный ветер, поэтому я ничего не мог поделать.

 

  Однако я всё равно очень доволен, потому что видно, что я на правильном пути к июлю. Несколько недель я не участвовал в гонках, раз смог бороться за победу всего через пять дней после возвращения – это хороший знак. Впереди два горных этапа. Посмотрим, кто поедет за победой, особенно из тех гонщиков, которые ставят целью Тур де Франс-2018».

 

  Ричи Порт: «Команда работала фантастически весь день. Первые 100 км мы проехали очень быстро, не думаю, что кому-то было легко. Возможно, в финале не было заметно, но мы все шли на пределе. Когда начало этапа настолько трудное, то и весь этап будет непростым.  

 

  Я счастлив, что майка лидера осталась в команде. Думаю, полноценные горные этапы подходят мне больше, чем сегодняшний и даже завтрашний, но я просто очень рад вернуться в гонки и быть в хорошей форме. Майка лидера – полностью заслуга ребят команды. Сегодня исполнилось 50 лет нашему спортивному директору Фабио Бальдато, мы планировали преподнести ему в подарок ещё одну майку лидера».

 

  Стефан Кюнг: «Мы ожидали, что со старта пелотон поедет быстро, но нам это подходило, потому что, в конце концов, многие потратили силы, и уехал отрыв, в котором не было опасных для нас гонщиков. В начале подъёма Монтана кто-то из гонщиков врезался в заднее колесо моего велосипеда. Мне пришлось ждать техничку, чтобы получить колесо, а потом пришлось закрывать минутный просвет. Конечно, я потратил на это массу сил, наверное, поэтому я проиграл в финале.

 

  Последний подъём я не знал. После того, как я выпал, началось выполаживание. Я не готовился к борьбе за общий зачёт, не ожидал, что буду четыре дня носить жёлтую майку. А когда ты не чистый горняк, то не можешь позволить себе проколы. Я счастлив, что был обладателем майки лидера четыре дня. Теперь в жёлтом Ричи, мы сделаем всё, чтобы помочь ему выиграть гонку».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2018

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Теги к статье: Диего Улисси Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Словении-2018. Этап 1 (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    ))))пусть и Ныч будет , но Рябушенко вперёд, а Ныч тоже чемпион Европы?

    Кристофф чемпион Европы и что? Хде он сейчас? 

    Он сам говорит, что ему надо сбросить 2 кг, хотя там явно килограмм десять как минимум лишних, если не больше...)))

    Ладно, поглядим, как Рябушенко будет всяких там Мохоричей рвать аки Тузик грелку))

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да конечно а где не поднимайся то меньше 18 км не будет,там с 10 сторон поднимаются туристы на неё,но велогонки с четырёх, главное в концовке что бы все обошлось ,во дворы что бы не въехали, по середине спуска будет даже подъём не длинный на сколько я понимаю.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Словении-2018. Этап 1 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    ))))пусть и Ныч будет , но Рябушенко вперёд, а Ныч тоже чемпион Европы?
  • Earl57
    Тур Словении-2018. Этап 1 (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Рябушенко ,вперёд!!!

    И кто же его вперед пустит то? 

    И почему только Рябушенко? Почему не Ныч, например.

     

  • Earl57
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (5)
    Earl57-Фото

    Судя по альтиметрии 20 км подъема и 25 км спуска наличествуют.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Словении-2018. Этап 1 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Рябушенко ,вперёд!!!
  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2018. Этап 5 (14)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: kwwk
    Одна радость - Елизавета.

    Этот этап не смотрел - но целиком поддерживаю.

    Елизавета А. Кожевникова дарит душе неизъяснимую радость бытия.

    Думается, что лучшие из писателей комментариев сайта узнали велоспорт не более 12% от познаний Елизаветы А.

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Там с четырёх сторон можно подняться

    Или с трех
  • aksbor
    Тур Швейцарии-2018. Этап 5 (14)
    aksbor-Фото

    Елизавета имеет точно такое же отношение к велоспорту,как и весь холдинг "Матч",т.е. никакого отношения не имеют. Закупили права на трансляцию Тура Швейцарии,чтобы зрители с удивлением обнаружили,что существует еще какой-то вид спорта,кроме футбола и биатлона. 

  • Earl57
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (5)
    Earl57-Фото

    Монте Граппа на 8-м этапе всех раскидает. Жаль, что подъем на нее и спуск с нее скорее всего не покажут, потому что это середина этапа. Итальянцы трансляцию обычно позже начинают. Шикарная гора. Подъем тяжелый, а 25-километровый спуск еще круче.

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