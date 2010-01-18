VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

  С 9 по 17 июня пройдёт 82-й выпуск гонки Мирового тура Тур Швейцарии  (Tour de Suisse). Как и Критериум Дофине, Тур Швейцарии многие гонщики рассматривают в качестве генеральной репетиции Тур де Франс. В этом году организаторы отказались от обычного в начале гонки пролога или более протяжённого этапа с индивидуальной гонкой на время, решив открыть Тур Швейцарии-2018 командной гонкой. А вот традиции завершать гонку индивидуальной гонкой изменять не стали. Между командной гонкой 1-го этапа и финишной разделкой, которая определит победителя Тура Швейцарии-2018 участников ждут три подходящих универсалам этапа с пересечённым рельефом, три горных этапа, два из которых с финишем в подъём, и один этап с прохождением подъёма 2-й категории, вершина которого будет находиться всего за 9 км до финиша.

 

 

  Победитель и призёры этапа получают бонусы 10, 6 и 4 секунды соотвественно (кроме этапов с командной и индивидуальной гонками на время).

 

  Тур Швейцарии-2018 стартует на севере Швейцарии, во Фрауэнфельде, с командной гонки на время на 1-м этапе. На 18,3 км дистанции участники преодолеют 1-км подъём со средним градиентом 5%, который начнётся через 2,8 км после старта. Второй подъём протяжённостью 1,4 км со средним градиентом 4,8% через 5,6 км после старта, после которого 2,5 км в тягун, финальные 6 км – равнина. Общий набор высоты на этапе составит 190 м.

 

  2-й этап  с пересечённым рельефом, дистанцию составят 4 круга по 39 км с четырёхкратным прохождением подъёма 3-й категории протяжённостью 1,7 км со средним градиентом 8,1%. Финальное прохождение за 21,6 км до финиша.

 

  3-й этап также с пересечённым рельефом с пятью подъёмами 3-й категории, общим набором высоты 1986 м. Пять подъёмов 3-й категории сосредоточены на второй половине дистанции. Финальный подъём протяжённостью 4,1 км со средним градиентом 4,5% в последний из трёх раз будет проходиться за 5,5 км до финиша.

 

  4-й этап с финишем в подъём 2-й категории Саненмёзер (Saanenmöser) 8,1 км протяжённостью и 4,2% средним градиентом. Этот подъём входил в маршрут Тур де Франс-2016 и Тура Романдии-2017. Общий набор высоты составит 2180 м.

 

Далее участников ждёт связка из трёх горных этапов, два из которых с финишем в подъём.

 

  На 5-м этапе со старта гонщики начнут штурмовать подъём 1-й категории Коль-дю-Пийон (Col du Pillon) 6,7 км со средним градиентом 5,3% После спуска и равнинной середины этапа финальная часть дистанции включает прохождение подъёма высшей категории Монтана (Montana) 13,9 км со средним градиентом 5,6%, вершина которой находится за 35,7 км до финиша. После спуска с Монтаны и некатегорийного подъёма 5,6 км со средним градиентом 3,8% участников ждёт финальный подъём 1-й категории Лойкербад (Leukerbad) 14,6 км со средним градиентом 4,5%. Общий набор высоты составит 2580 м.

 

  На 6-м этапе общий набор высоты составит 3328 м. Со старта гонщики поедут в тягун и через 21,8 км начнут штурм подъёма высшей категории Фурка (Furka) – 16,5 км со средним градиентом 6,3%. Вершина перевала Фурка находится на высоте 2429 м. В последний раз на Туре Швейцарии перевал Фурка проходили в 2016, это был первый подъём этапа, победу на котором тогда одержал Дарвин Атапума.

 

  Долгий спуск приведёт гонщиков к перевалу Клаузен (Klausen), которому также присвоена высшая категория. Восхождение на Клаузен, на высоты 1948 м начнётся через 100 км после старта и за 86 км до финиша. Первые 11,6 км подъёма с средним градиентом 4,8%, затем после 900-м плато начнётся вторая половина подъёма – 12,5 км со средним градиентом 7,2%.

 

22-км спуск вернёт пелотон на равнину, по которой участники проедут 45 км. За 4 км до финиша начнётся 2,5 км подъём со средним градиентом 5,2%. Градиенты на этом финальном подъёме 3-й категории распределены неравномерно – есть участки с 8%, а на финальных 400 м подъёма градиент подскочит до 12%. Финальные 1,5 км этапа – выполаживание.

 

  Финальный из связки горных этапов – 7-й этап с финишем в подъём высшей категории Ароза. Общий набор высоты составит 2923 м. Первые 69 км дистанции этапа холмистые, после спуска 70 км равнины. Финальный подъём Ароза можно разделить на четыре сектора – первые 11,8 км со средним градиентом 5,7%, затем 7,6 км с градиентом 2,9%, после которых начнётся самая сложная часть подъёма – 3 км с градиентом 10%, финальные 2 км – выполаживание.

 

8-й этап –   6 кругов по 21,5 км, проложенные по кантону Тичино, этап стартует и финиширует в Беллинцоне.

 

9-й этап –  индивидуальная гонка на время протяжённостью 34,1 км с равнинным рельефом. На финальных 2 км будет небольшой подъём 400 м со с 4% градиентом, после чего спуск до финиша. Сложности на финальном километре добавят два поворота на 90 градусов.

 

 

  Топ-10 Тура Швейцарии-2017  
  1   Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin   28:37:11  
  2   Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team   0:48  
  3   Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo   1:08  
  4   Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale   2:37  
  5   Rui Costa (Por) UAE Team Emirates   3:09  
  6   Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida   3:51  
  7   Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale   4:00  
  8   Marc Soler (Spa) Movistar Team   4:14  
  9   Mikel Nieve (Spa) Team Sky   4:47  
  10   Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team   5:30

 

  31-летний словенский гонщик команды Katusha-Alpecin, двукратный победитель Тура Швейцарии Симон Шпилак выйдет на старт под номером 1 и будет защищать свой титул. Конкуренцию в борьбе за первое место в общем зачёте ему составят Ричи Порт (BMC), Микель Ланда и Наиро Кинтана (Movistar), Вилко Келдерман (Sunweb), Якоб Фульсанг (Astana), братья Йон и Горка Исагирре (Bahrain-Merida), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Михаэль Альбазини и Роман Кройцигер (Mitchelton-Scott), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), трёхкратный победитель Тура Швейцарии Руй Кошта и Диего Улисси (UAE Team Emirates) и другие.

 

 

 

Этапы Тура Швейцарии-2018:

 

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

Этап 1. Frauenfeld – Frauenfeld, ТТТ, 18,3 км

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

Этап 2. Frauenfeld – Frauenfeld, 155 км

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

Этап 3. Oberstammheim – Gansingen, 182,8 км

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

Этап 4. Gansingen – Gstaad, 189,2 км

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

Этап 5. Gstaad – Leukerbad, 155,7 км

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

 

 

Этап 6. Fiesch – Gommiswald, 186 км

 

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

 

 

Этап 7. Eschenbach/Atzmännig – Arosa, 170,5 км

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

 

Этап 8. Bellinzona – Bellinzona, 123,8 км

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

Этап 9. Bellinzona – Bellinzona, ITT, 34,1 км

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

Тур Швейцарии-2018. Маршрут

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Какие имена! Покруче чем Критериум.

  2. DV

    Вчера, 17:26 | Регистрация: 28.05.2014

    Арена покажет.

  3. Бакеша

    Вчера, 17:32 | Регистрация: 1.02.2018

    Составы команд?

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:46 | Регистрация: 15.04.2010

    А будут эту многодневку показывать, что-то в программах нет.

  5. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 18.01.2010

    Швейцарию евроспорт никогда не показывал

  6. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 19:26 | Регистрация: 22.05.2016

    На Матч Арена будут трансляции

  7. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 8.07.2017

    Надеюсь, комментировать будет, как и в прошлом году, Елизавета А. Кожевникова.

    Тогда двойное удовольствие от гонки  будет обеспечено!

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

7 - 29 июля 2018

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2018?

Комментарии

  • ARC
    Жулиан Алафилипп, Дэн Мартин, ... (1)
    ARC-Фото

    Что-то я сомневаюсь что Квято в горах сильнее Москона

  • старт-шоссе 82
    Том Дюмулин стартует на Тур де ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    Идиотизм?...согласен, а ехать на тур после Джиро?... нормально? Смотрит на Фрума или хочет создать иллюзию соперничества ФРУМА и ТОМА?... хотя я могу и ошибаться, он может сойти после этапа с брусчаткой, он вполне может его выиграть.
  • uran
    Критериум Дофине-2018. Этап 4 (12)
    uran-Фото

    Сценарий ТДФ, скай тянет из под них все атакуют.

  • Александра
    Том Дюмулин стартует на Тур де ... (15)
    Александра-Фото

    Вот, значит, как...

  • Yuriy 17
    Тур Швейцарии-2018. Маршрут (7)
    Yuriy 17-Фото

    Надеюсь, комментировать будет, как и в прошлом году, Елизавета А. Кожевникова.

    Тогда двойное удовольствие от гонки  будет обеспечено!

  • ktilp-12
    Критериум Дофине-2018. Этап 4 (12)
    ktilp-12-Фото

      Астана радует смелой борьбой за этапы, Стальнов и Катальдо   выезжали на рейды: " А ля Винокуров", в этот раз не получилось, будет в следующий раз. Молодцы!

    Ленин говорил:" Учиться, учиться еще раз учиться", по отношению к Астане хочу сказать: "Ребята, бороться, бороться  еще и еще раз бороться". Желаю вам отчаянно и смело бороться на каждой гонке.



     У Квиков 38 победа.

  • serghi
    Критериум Дофине-2018. Этап 4 (12)
    serghi-Фото

    А что, за Жулиана никто не радуется, кроме меня?



    Кто-нибудь еще считает которая уже победа QS?

  • velodoctor
    Критериум Дофине-2018. Этап 4 (12)
    velodoctor-Фото

    Хорошо солировал катальдо, почти как дегент. Ну а Томас настроен очень решительно, даже как-то обидно что интриги почти нет. 

  • veloster
    Том Дюмулин стартует на Тур де ... (15)
    veloster-Фото
    Сойти на Туре после 3-го этапа и оставить команду -1 это идиотизм. Даже если ГК не пойдет, то есть еще его профильный этап в конце, за который тоже можно упереться.
  • Rokka
    Критериум Дофине-2018. Этап 4 (12)
    Rokka-Фото
    Мартин раньше привозил Вальверде к финишу, теперь в его отсутствие возит француза?) А Катальдо да, держался до последнего. Тем более после такой джиро это вообще шикарный показатель силы. Надеюсь он ещё возьмёт свою победу

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 июня

Jose Joaquin Rojas (Movistar Team)

Ben Hermans (Israel Cycling Academy)

9 июня

Johannes Frohlinger (Team Sunweb)

Guillaume Martin (Wanty - Groupe Gobert)

Jimmy Duquennoy (WB Veranclassic - Aqua Protect)

Andrew Dahlheim (Holowesko - Citadel p/b Araphaoe Resources)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2018 (28)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)