Тур Швейцарии-2018. Маршрут

С 9 по 17 июня пройдёт 82-й выпуск гонки Мирового тура Тур Швейцарии (Tour de Suisse). Как и Критериум Дофине, Тур Швейцарии многие гонщики рассматривают в качестве генеральной репетиции Тур де Франс. В этом году организаторы отказались от обычного в начале гонки пролога или более протяжённого этапа с индивидуальной гонкой на время, решив открыть Тур Швейцарии-2018 командной гонкой. А вот традиции завершать гонку индивидуальной гонкой изменять не стали. Между командной гонкой 1-го этапа и финишной разделкой, которая определит победителя Тура Швейцарии-2018 участников ждут три подходящих универсалам этапа с пересечённым рельефом, три горных этапа, два из которых с финишем в подъём, и один этап с прохождением подъёма 2-й категории, вершина которого будет находиться всего за 9 км до финиша.

Победитель и призёры этапа получают бонусы 10, 6 и 4 секунды соотвественно (кроме этапов с командной и индивидуальной гонками на время).

Тур Швейцарии-2018 стартует на севере Швейцарии, во Фрауэнфельде, с командной гонки на время на 1-м этапе. На 18,3 км дистанции участники преодолеют 1-км подъём со средним градиентом 5%, который начнётся через 2,8 км после старта. Второй подъём протяжённостью 1,4 км со средним градиентом 4,8% через 5,6 км после старта, после которого 2,5 км в тягун, финальные 6 км – равнина. Общий набор высоты на этапе составит 190 м.

2-й этап с пересечённым рельефом, дистанцию составят 4 круга по 39 км с четырёхкратным прохождением подъёма 3-й категории протяжённостью 1,7 км со средним градиентом 8,1%. Финальное прохождение за 21,6 км до финиша.

3-й этап также с пересечённым рельефом с пятью подъёмами 3-й категории, общим набором высоты 1986 м. Пять подъёмов 3-й категории сосредоточены на второй половине дистанции. Финальный подъём протяжённостью 4,1 км со средним градиентом 4,5% в последний из трёх раз будет проходиться за 5,5 км до финиша.

4-й этап с финишем в подъём 2-й категории Саненмёзер (Saanenmöser) 8,1 км протяжённостью и 4,2% средним градиентом. Этот подъём входил в маршрут Тур де Франс-2016 и Тура Романдии-2017. Общий набор высоты составит 2180 м.

Далее участников ждёт связка из трёх горных этапов, два из которых с финишем в подъём.

На 5-м этапе со старта гонщики начнут штурмовать подъём 1-й категории Коль-дю-Пийон (Col du Pillon) 6,7 км со средним градиентом 5,3% После спуска и равнинной середины этапа финальная часть дистанции включает прохождение подъёма высшей категории Монтана (Montana) 13,9 км со средним градиентом 5,6%, вершина которой находится за 35,7 км до финиша. После спуска с Монтаны и некатегорийного подъёма 5,6 км со средним градиентом 3,8% участников ждёт финальный подъём 1-й категории Лойкербад (Leukerbad) 14,6 км со средним градиентом 4,5%. Общий набор высоты составит 2580 м.

На 6-м этапе общий набор высоты составит 3328 м. Со старта гонщики поедут в тягун и через 21,8 км начнут штурм подъёма высшей категории Фурка (Furka) – 16,5 км со средним градиентом 6,3%. Вершина перевала Фурка находится на высоте 2429 м. В последний раз на Туре Швейцарии перевал Фурка проходили в 2016, это был первый подъём этапа, победу на котором тогда одержал Дарвин Атапума.

Долгий спуск приведёт гонщиков к перевалу Клаузен (Klausen), которому также присвоена высшая категория. Восхождение на Клаузен, на высоты 1948 м начнётся через 100 км после старта и за 86 км до финиша. Первые 11,6 км подъёма с средним градиентом 4,8%, затем после 900-м плато начнётся вторая половина подъёма – 12,5 км со средним градиентом 7,2%.

22-км спуск вернёт пелотон на равнину, по которой участники проедут 45 км. За 4 км до финиша начнётся 2,5 км подъём со средним градиентом 5,2%. Градиенты на этом финальном подъёме 3-й категории распределены неравномерно – есть участки с 8%, а на финальных 400 м подъёма градиент подскочит до 12%. Финальные 1,5 км этапа – выполаживание.

Финальный из связки горных этапов – 7-й этап с финишем в подъём высшей категории Ароза. Общий набор высоты составит 2923 м. Первые 69 км дистанции этапа холмистые, после спуска 70 км равнины. Финальный подъём Ароза можно разделить на четыре сектора – первые 11,8 км со средним градиентом 5,7%, затем 7,6 км с градиентом 2,9%, после которых начнётся самая сложная часть подъёма – 3 км с градиентом 10%, финальные 2 км – выполаживание.

8-й этап – 6 кругов по 21,5 км, проложенные по кантону Тичино, этап стартует и финиширует в Беллинцоне.

9-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 34,1 км с равнинным рельефом. На финальных 2 км будет небольшой подъём 400 м со с 4% градиентом, после чего спуск до финиша. Сложности на финальном километре добавят два поворота на 90 градусов.

Топ-10 Тура Швейцарии-2017 1 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 28:37:11 2 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:48 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:08 4 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 2:37 5 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 3:09 6 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 3:51 7 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 4:00 8 Marc Soler (Spa) Movistar Team 4:14 9 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 4:47 10 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 5:30

31-летний словенский гонщик команды Katusha-Alpecin, двукратный победитель Тура Швейцарии Симон Шпилак выйдет на старт под номером 1 и будет защищать свой титул. Конкуренцию в борьбе за первое место в общем зачёте ему составят Ричи Порт (BMC), Микель Ланда и Наиро Кинтана (Movistar), Вилко Келдерман (Sunweb), Якоб Фульсанг (Astana), братья Йон и Горка Исагирре (Bahrain-Merida), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Михаэль Альбазини и Роман Кройцигер (Mitchelton-Scott), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), трёхкратный победитель Тура Швейцарии Руй Кошта и Диего Улисси (UAE Team Emirates) и другие.

Этапы Тура Швейцарии-2018:

Этап 1. Frauenfeld – Frauenfeld, ТТТ, 18,3 км

Этап 2. Frauenfeld – Frauenfeld, 155 км

Этап 3. Oberstammheim – Gansingen, 182,8 км

Этап 4. Gansingen – Gstaad, 189,2 км

Этап 5. Gstaad – Leukerbad, 155,7 км

Этап 6. Fiesch – Gommiswald, 186 км

Этап 7. Eschenbach/Atzmännig – Arosa, 170,5 км

Этап 8. Bellinzona – Bellinzona, 123,8 км