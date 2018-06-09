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Герант Томас, Дэн Мартин, Роман Барде о 6-м этапе Критериума Дофине-2018

Герант Томас, Дэн Мартин, Роман Барде о 6-м этапе Критериума Дофине-2018

 

 

  Герант Томас увеличил своё преимущество в общем зачёте, атаковав на финальных 500 метрах подъёма 1-й категории Ла-Розьер (La Rosiere) на 6-м этапе Критериума Дофине-2018. 32-летний британский гонщик команды Sky финишировал 2-м, забрав 6 бонусных секунд, и теперь опережает блжижайшего соперника Адама Йейтса (Mitchelton-Scott) на 1:29.

 

Роман Барде (AG2R)  пытался уехать на спуске с предпоследней вершины дня Корме-де-Розелен, но затем вернулся в группу жёлтой майки, а Дэн Мартин (UAE Team Emirates) дважды пытался уехать от соперников, атаковав на финальном подъёме этапа, но Адам Йейтс, Герант Томас и Роман Барде добрали его. В то время как Герант Томас удержал майку лидера и увеличил преимущество, Адам Йейтс поднялся на вторую строчку общего зачёта, Роман Барде замкнул тройку лидеров, а Дэн Мартин улучшил своё положение в генеральной классификации сразу на 10 позиций, поднявшись с 14-го на 4-е место.

 

 

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

  Герант Томас: «AG2R сегодня отлично ехали, взяли гонку в свои руки, создали на нас давление. К счастью, у нас очень сильная команда, и если один чувствует себя не слишком хорошо, на его место выходит другой. Тэо и Кастро сегодня отлично отработали, мы всё время контролировали ситуацию, не паниковали.

  Я чувствовал себя довольно хорошо, но не хотел слишком увлекаться, потому что можно было неверно рассчитать силы, недооценить, насколько далеко финиш, потратиться и проиграть время. К тому же завтра тоже очень важный этап, я старался затрачиваться по минимуму, а в конце просто решил поехать и посмотреть, что получится. Мне удалось взять несколько бонусных секунд».

 

  Дэн Мартин: «Мне хотелось использовать преимущество своей формы, того, как шла нога. Но день был очень тяжёлым. В финале нужно было выстраивать тактику, потому что генеральщики немного устали. Завтра посмотрим, постараюсь хорошо проехать финальный этап, чтобы улучшить положение в генеральной классификации».

 

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

  Роман Барде: «Мы задали высокую скорость на предпоследнем подъёме, создали некоторые проблемы команде Sky. Снимаю шляпу перед моими товарищами по команде, которые выложились полностью. Критериум Дофине – подготовительная гонка, мы сделали себе заметки на Тур де Франс-2018.  Если честно, сегодня я не смог ничего сделать в отношении Томаса. Он сильный лидер, умеет справляться с ситуацией. В финале он был сильнейшим. Когда градиент уменьшился, он, как бывший трековый гонщик, начал раздачу. За неделю накопилась усталость, сегодня уже получились значительные просветы, думаю, завтра будет то же самое».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R: «Не сработало, как мы хотели, но мы старались брать инициативу на себя, Роман в финале снова был рядом с сильными гонщиками.  Подняться на первую позицию будет трудно, если только лидер совсем не провалится. Но, учитывая, какая у них команда, такого не случится. Сейчас Роман идёт третьим. Йейтс проявил признаки слабости в конце этапа. Это показывает, что надо бороться за второе место. Это Дофине. Надеемся снова вести гонку активно».

 

 

Результаты 6 этапа Критериум Дофине-2018

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Теги к статье: Герант Томас Дэн Мартин Роман Барде Geraint Thomas Daniel Martin Romain Bardet Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2018. Этап 1 (18)
    Earl57-Фото

    Еще "грантурщики" есть у Кожевниковой

  • f16
    Тур Швейцарии-2018. Этап 1 (18)
    f16-Фото
    Цитата: Андрон
      Заново открыл для себя названия команд - Алпэ'син, Санвёб. Вон оно значит как.
    Не говоря уже о двухголовых и трехголовых организациях
  • Zhanzhak
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Zhanzhak-Фото
    )))) ой, простите , ну правда! Ну вообще мимо.

    P/s: здесь столько болельщиков, которые пишут отличные комментарии, без слов вредителей ;), но, именно мой комментарий сподвигнул вас зарегистрироваться, что бы преподнести мне уроки филологии и лингвистики вместе взятыми. Не трудитесь, уже поздно.

    P/s 2: здесь люди регестрируются исключительно из любви к велоспорту (так навсякий..).

    Прекрасного вам дня! ;-)
  • Roscomsport
    Ричи Порт дебютирует на Туре Ш ... (5)
    Roscomsport-Фото

    Поставил на Ричи.  Если будет в десятке - выиграю $5К, если в тройке $25К, если проедет плохо, все равно буду за него болеть... 

  • Слава Е
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Слава Е-Фото
    Вам гугл в помощь. Хамство, зазнайство, и прочее.
  • Sezar
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Sezar-Фото

    Это к тому что Правила Сайта для всех, конечно, равны, но для некоторых особенно равны?

  • Zhanzhak
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Zhanzhak-Фото
    Ну так вы новичек здесь? А я здесь уже дано и знаю о чем пишу. Может вы не знакомы с этими словами и что они означают, тогда googl в помощь.
  • Слава Е
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Слава Е-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Вы знаете, это уже и вправду перебор. Я ярая болельщица Астаны. Я уважаю команду и каждого ее гонца в отдельности. Зачем здесь вы акцентируете внимание на неудачах команды, за которую, как вы утверждаете, что болеете? Для чего разводить лишний хайп? Здесь хватает хэйтеров , а вы ещё добавляете для них почву для стеба и троллинга! Есть претензии напишите Бахтияру в личку. Уверена он ответит. Тем более на просторах интернета найти его не проблема. За своих горой стоять надо и в радости и в поражениях! Как это делает Елена. И правильно. Я ее понимаю. Она блюдёт интересы мужа. Все нормальные жёны, коснись интересов их мужей встанут на их защиту. Да и не пристало настоящим мужчинам спорить так уничижительно с женщиной!
    Специально зарегистрировался для данного коментария: хайп, хейтер, стеб, троллинг. Вам самим не противно от этого набора слов? Или это подчеркивает какой-то определенный образ поведения и???
  • rude_rider
    Критериум Дофине-2018. Этап 6. ... (3)
    rude_rider-Фото
    где то смеются Тони и Роджерс когда слышат слово горняки
  • Бакеша
    Критериум Дофине-2018. Этап 6. ... (3)
    Бакеша-Фото
    Цитата: ktilp-12
      Поздравляю! Молодцы!Теперь выход Чернецского,  Вальгрена или Уля, Вперед!
    К сожалению, все они не горняки

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