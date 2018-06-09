Герант Томас, Дэн Мартин, Роман Барде о 6-м этапе Критериума Дофине-2018

Герант Томас увеличил своё преимущество в общем зачёте, атаковав на финальных 500 метрах подъёма 1-й категории Ла-Розьер (La Rosiere) на 6-м этапе Критериума Дофине-2018. 32-летний британский гонщик команды Sky финишировал 2-м, забрав 6 бонусных секунд, и теперь опережает блжижайшего соперника Адама Йейтса (Mitchelton-Scott) на 1:29.

Роман Барде (AG2R) пытался уехать на спуске с предпоследней вершины дня Корме-де-Розелен, но затем вернулся в группу жёлтой майки, а Дэн Мартин (UAE Team Emirates) дважды пытался уехать от соперников, атаковав на финальном подъёме этапа, но Адам Йейтс, Герант Томас и Роман Барде добрали его. В то время как Герант Томас удержал майку лидера и увеличил преимущество, Адам Йейтс поднялся на вторую строчку общего зачёта, Роман Барде замкнул тройку лидеров, а Дэн Мартин улучшил своё положение в генеральной классификации сразу на 10 позиций, поднявшись с 14-го на 4-е место.

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Герант Томас: «AG2R сегодня отлично ехали, взяли гонку в свои руки, создали на нас давление. К счастью, у нас очень сильная команда, и если один чувствует себя не слишком хорошо, на его место выходит другой. Тэо и Кастро сегодня отлично отработали, мы всё время контролировали ситуацию, не паниковали.

Я чувствовал себя довольно хорошо, но не хотел слишком увлекаться, потому что можно было неверно рассчитать силы, недооценить, насколько далеко финиш, потратиться и проиграть время. К тому же завтра тоже очень важный этап, я старался затрачиваться по минимуму, а в конце просто решил поехать и посмотреть, что получится. Мне удалось взять несколько бонусных секунд».

Дэн Мартин: «Мне хотелось использовать преимущество своей формы, того, как шла нога. Но день был очень тяжёлым. В финале нужно было выстраивать тактику, потому что генеральщики немного устали. Завтра посмотрим, постараюсь хорошо проехать финальный этап, чтобы улучшить положение в генеральной классификации».

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Роман Барде: «Мы задали высокую скорость на предпоследнем подъёме, создали некоторые проблемы команде Sky. Снимаю шляпу перед моими товарищами по команде, которые выложились полностью. Критериум Дофине – подготовительная гонка, мы сделали себе заметки на Тур де Франс-2018. Если честно, сегодня я не смог ничего сделать в отношении Томаса. Он сильный лидер, умеет справляться с ситуацией. В финале он был сильнейшим. Когда градиент уменьшился, он, как бывший трековый гонщик, начал раздачу. За неделю накопилась усталость, сегодня уже получились значительные просветы, думаю, завтра будет то же самое».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R: «Не сработало, как мы хотели, но мы старались брать инициативу на себя, Роман в финале снова был рядом с сильными гонщиками. Подняться на первую позицию будет трудно, если только лидер совсем не провалится. Но, учитывая, какая у них команда, такого не случится. Сейчас Роман идёт третьим. Йейтс проявил признаки слабости в конце этапа. Это показывает, что надо бороться за второе место. Это Дофине. Надеемся снова вести гонку активно».

Результаты 6 этапа Критериум Дофине-2018