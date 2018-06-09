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Дэн Мартин и Герант Томас о 5-м этапе Критериума Дофине-2018

Дэн Мартин побеждает на 5-м этапе, Герант Томас надевает майку лидера Критериума Дофине-2018

 

 

  31-летний ирландский гонщик Дэн Мартин одержал первую победу в цветах команды UAE Team Emirates. На 5-м этапе Критериума Дофине-2018 Мартин атаковал на финальном подъёме за 3,5 км до финиша и уехал от соперников в одиночку, сумев удержать до финиша минимальное преимущество в 4 секунды, позволившее взять победу на этапе.

 

  Британский гонщик команды Sky Герант Томас возглавил общий зачёт, забрав майку у своего товарища по команде Джанни Москона, выпавшего на финальном подъёме 5-го этапа и финишировавшего через 1 минуту 13 секунд после победителя.

 

  За километр до финиша Герант Томас, который до этого сидел на колесе своего товарища по команде Sky Тео Геогана Харта, ускорился и уехал от просеявшейся группы лидеров. На рывок Томаса ответил Роман Барде (AG2R), но через несколько сотен метров отстал, не выдержав темпа британца. Тройку лучших на этапе замкнул Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), финишировавший через 15 секунд после Дэна Мартина.

 

 

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

  Дэн Мартин: «Вчера я тоже атаковал, но не выиграл. А сегодня всё сработала. Подумал, что если атакую, они меня отпустят, потому что иду далековато в генеральной классификации. Я воспользовался шансом в то время, когда все шли в красной зоне после атаки Адама Йейтса.

 

  У меня и команды старт сезона получился нелёгким. Фантастические чувства, что сегодня всё сработало, особенно после вчерашнего 2-го места и периода привыкания к новой команде, где мы всё лучше узнаём друг друга.

 

  Команда работает идеально, даже когда мы не побеждаем, всегда действуем слаженно. Меня постоянно поддерживают. Победа – вознаграждение каждому за работу. После того, как в 2013 году выиграл этап на Тур де Франс, я, наверное, раз десять финишировал вторым и третьим. Поэтому так приятно взять победу здесь, перед стартом французского Гран-тура. Сегодня я удивил сам себя.

 

  Хоть я хорошо потренировался несколько недель перед гонкой, но я не на пике формы. Я шёл на пределе, ждал, когда другие гонщики  сбавят скорость. чтобы потом я мог ускориться. Но лучше ехать так, чем потом испытывать трудности на Тур де Франс. Я выложился полностью, боялся проиграть в конце, и когда увидел последний поворот, почувствовал огромное облегчение».

 

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

  Герант Томас: «Ребята отлично работали с самого старта, мы контролировали ситуацию, а потом вперёд вышла команда Bora, что нам было выгодно. Понятно, что на финальном подъёме команда Mitchelton-Scott и Йейтс взвинтили скорость, было тяжело, но мы все держались вместе.

 

  Тэо невероятно отработал. На финальном километре я подъехал так близко, как только было возможно, а последний поворот прошёл на ровной скорости, не хотел повторения того, что случилось на прологе. Этап прошёл хорошо! Эти четыре дня в горах – самые тяжёлые из всех, что я когда-либо ездил на недельных гонках. Супертяжёлая горная гонка, и она является важным тестом. Последние два дня будут ещё более сложными. Завтра постараюсь наслаждаться тем, что еду в майке лидера, буду защищать её, хотя будет очень сложно».

 

 

Результаты 5 этапа Критериума Дофине-2018

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Теги к статье: Дэн Мартин Daniel Martin Герант Томас Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Комментарии

  • Адриен
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    Адриен-Фото

    Врач совершенно правильно заметил - гель дает, скорее всего, психологическое преимущество. А вот аэродинамическое... Наверняка таким веществом и сам велосипед стоило бы покрыть, почему только ноги ?.. Наверное, этот или подобный гель уже  давно применяли бы в авиации, например, или в авто и мотогонках, в каких то еще технических решениях, допустим, на лопастях ветровых электростанций, в судостроении или -  гипотетически -  в военном деле - на ракетах, артснарядах, даже на обычных пулях... Что-то про эдакое не слышно... Другое дело, если этот гель СТИМУЛИРУЕТ какие-то мышечные процесы, оказывает фармакологическое действие - тогда разговора нет - тот же допинг.

  • vvr
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    vvr-Фото
    а кто этого врача за язык тянул? что за недержание?
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    velodoctor-Фото

    Ну не настолько поезд скай и силен, отар правильно заметил нельзя им давать диктовать етм в начале финальных подъемов. 

  • M-07
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    M-07-Фото
    Всё по плану, к Туру должен форму набрать.
  • Brodyazhnik
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    Brodyazhnik-Фото
    Юська ещеине начала расследование по поводу аэродинамических болезней у гонщиков с терапевтическими исключениями? Или гель то посильнее нааерно влияет
  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    Николай Н.-Фото

    Закарин ещё сыроват. Думал, что он попробует себя в горах. Но видно ещё не тянет.

  • uran
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    uran-Фото

    о запрете ношения элементов одежды или предметов, способных влиять на выступление гонщиков (уменьшать сопротивление воздуха или изменять очертания тела гонщика)

    аэрокомбезы и бахилы тоже вне закона? 

  • Sezar
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    Sezar-Фото

    Интересно, жалеет ли Баргиль о переходе в другую команду?

  • шурави
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    шурави-Фото

    Бред. Скоро запретят и ноги брить... Женщинамfool

  • paziz
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    paziz-Фото
    А дело одного малоизвестного афроангличанина когда "решат"?

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