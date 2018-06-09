Дэн Мартин и Герант Томас о 5-м этапе Критериума Дофине-2018

Дэн Мартин побеждает на 5-м этапе, Герант Томас надевает майку лидера Критериума Дофине-2018

31-летний ирландский гонщик Дэн Мартин одержал первую победу в цветах команды UAE Team Emirates. На 5-м этапе Критериума Дофине-2018 Мартин атаковал на финальном подъёме за 3,5 км до финиша и уехал от соперников в одиночку, сумев удержать до финиша минимальное преимущество в 4 секунды, позволившее взять победу на этапе.

Британский гонщик команды Sky Герант Томас возглавил общий зачёт, забрав майку у своего товарища по команде Джанни Москона, выпавшего на финальном подъёме 5-го этапа и финишировавшего через 1 минуту 13 секунд после победителя.

За километр до финиша Герант Томас, который до этого сидел на колесе своего товарища по команде Sky Тео Геогана Харта, ускорился и уехал от просеявшейся группы лидеров. На рывок Томаса ответил Роман Барде (AG2R), но через несколько сотен метров отстал, не выдержав темпа британца. Тройку лучших на этапе замкнул Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), финишировавший через 15 секунд после Дэна Мартина.

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Дэн Мартин: «Вчера я тоже атаковал, но не выиграл. А сегодня всё сработала. Подумал, что если атакую, они меня отпустят, потому что иду далековато в генеральной классификации. Я воспользовался шансом в то время, когда все шли в красной зоне после атаки Адама Йейтса.

У меня и команды старт сезона получился нелёгким. Фантастические чувства, что сегодня всё сработало, особенно после вчерашнего 2-го места и периода привыкания к новой команде, где мы всё лучше узнаём друг друга.

Команда работает идеально, даже когда мы не побеждаем, всегда действуем слаженно. Меня постоянно поддерживают. Победа – вознаграждение каждому за работу. После того, как в 2013 году выиграл этап на Тур де Франс, я, наверное, раз десять финишировал вторым и третьим. Поэтому так приятно взять победу здесь, перед стартом французского Гран-тура. Сегодня я удивил сам себя.

Хоть я хорошо потренировался несколько недель перед гонкой, но я не на пике формы. Я шёл на пределе, ждал, когда другие гонщики сбавят скорость. чтобы потом я мог ускориться. Но лучше ехать так, чем потом испытывать трудности на Тур де Франс. Я выложился полностью, боялся проиграть в конце, и когда увидел последний поворот, почувствовал огромное облегчение».

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Герант Томас: «Ребята отлично работали с самого старта, мы контролировали ситуацию, а потом вперёд вышла команда Bora, что нам было выгодно. Понятно, что на финальном подъёме команда Mitchelton-Scott и Йейтс взвинтили скорость, было тяжело, но мы все держались вместе.

Тэо невероятно отработал. На финальном километре я подъехал так близко, как только было возможно, а последний поворот прошёл на ровной скорости, не хотел повторения того, что случилось на прологе. Этап прошёл хорошо! Эти четыре дня в горах – самые тяжёлые из всех, что я когда-либо ездил на недельных гонках. Супертяжёлая горная гонка, и она является важным тестом. Последние два дня будут ещё более сложными. Завтра постараюсь наслаждаться тем, что еду в майке лидера, буду защищать её, хотя будет очень сложно».