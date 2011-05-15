Команда Sky – победитель командной гонки на 3-м этапе Критериума Дофине-2018

Команда Sky побеждает в командной гонке 3 этапа Критериума Дофине-2018, Михал Квятковски возвращает майку лидера

Гонщики британской команды Sky не оставили соперникам шанса на 3-м этапе Критериума Дофине-2018. В составе британской команды ехали действующие чемпионы Польши, Испании и Италии в гонке с раздельным стартом.

Дистанцию равнинной командной разделки протяженностью 35 км команда Sky преодолела быстрее всех - за 36 минут и 33 секунды со средней скоростью 57,456 км/час, заключительный отрезок гонщики команды Sky проехали со средней скоростью 60,191 км/час.

Sky лидировала на всех промежуточных отсечках и на финише опередила ближайшего конкурента, команду BMC на 37 секунд.

Представители команды Sky заняли первые четыре позиции в генеральной классификации, а чемпион Польши Михал Квятковски по итогам этапа вернул себе желтую майку лидера, так как команда Mitchelton-Scott и лидировавший в общем зачёте с преимуществом 2 секунды Дэрил Импи проиграли Sky 56 секунд.

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Михал Квятковски: «Падение на вчерашнем этапе обошлось без серьёзных травм, просто свёз кожу. Утром немного болел локоть, руки и бедро, но когда начинается гонка, об этом забываешь, потому что боль в ногах перекрывает другие болевые ощущения.

Перед стартом не ожидал, что дистанция будет такой сложной. По профилю разделка была равнинной, но когда мы провели разведку, оказалось, что это совсем не так, - постоянно вверх-вниз, с небольшими торчками, что требовало менять скорость. Одна из тех разделок, где команды должны были очень хорошо рассчитать скорость. Поэтому разрывы получились настолько большими. Мы долго обсуждали разделку сначала перед разведкой этапа, потом после, думали, как распределить силы, что делать, чтобы команда сработала идеально. Если бы рельеф был абсолютно плоским, больших разрывов между командами не было бы.

В прошлую субботу мы проводили тренировку командной разделки этапа Тур де Франс, чтобы освежить в голове эту дисциплину, потому что командные гонки проходят лишь несколько раз в год. Мы не ехали по этому маршруту, проехали по похожим дорогам вокруг Валанса, просто попрактиковались. Одну сессию – 6-10 минут прошли на скорости гонки, другие ехали в «третьей зоне», потому что через день после тренировки с пролога стартовал Критериум Дофине, и «убивать» друг друга нам не хотелось.

Решающие этапы Критериума Дофине-2018 впереди, поэтому для нас плюс начинать их с хорошим преимуществом. Горы решат, кто будет лидером. Будем надеяться, что неудачи остались позади, что мы больше не будем падать и сможем отлично разыграть наши карты. Я, Герант, Джаннии… все сильные горняки, но у нас много соперников, которые приехали бороться за победу на этой гонке. Думаю, смотреть гонку будет интересно».

Джанни Москон: «Сегодня всё сложилось просто идеально. Как команда мы проехали гладко, выступление было отличным. Мы хорошо разложились по скорости на подъёмах. Это была лучшая из всех командных гонок, которые я когда-либо проезжал. Конечно, я доволен. Я здесь, чтобы помогать Геранту и Квято, чтобы они могли привезти домой победу в общем зачёте. Здесь у нашей команды сильный состав, если мы объединим силы, у нас получится. Мне бы хотелось как можно дольше оставаться высоко в генеральной классификации, но всё зависит от того, как пойдёт гонка».

Герант Томас: «Разделку мы проехали идеально, гладко и быстро. Возможно, это была одна из самых лучших командных гонок Sky. Теперь впереди четыре тяжёлых этапа, посмотрим, как пойдёт гонка. Мы будем защищать майку. У нас есть несколько карт, хотя одержать победу, конечно, будет трудно».

Дэрил Импи: «Ехать командную гонку в жёлто-синей майке лидера – это фантастика. Я был очень горд. Если бы мне перед стартом Критериума Дофине сказали, что я хотя бы один день поеду в майке лидера, я уже был бы счастлив. Конечно, хотелось бы майку сохранить, но мы сделали всё, что в наших силах. Команда Sky проехала исключительную разделку. Мы ехали так быстро, как могли, не ошибались, но в команде Sky все раздельщики мирового уровня. Они знали, что победят нас сегодня. Но на Тур де Франс мы приедем с более сильным составом, который сможет лучше проехать разделку. Надеемся, что сможем победить команду Sky в июле».