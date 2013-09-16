VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Паскаль Акерман, Дэрил Импи, Михал Квятковский о 2-м этапе Критериума Дофине-2018

Паскаль Акерман – победитель 2-го этапа, Дэрил Импи – новый лидер общего зачёта Критериума Дофине-2018

 

 

    Паскаль Акерман одержал победу на 2-м этапе Критериума Дофине-2018. Это вторая профессиональная победа 24-летнего немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe, первую он взял в этом же году, выиграв этап на Туре Романдии-2018.

 

2-й этап развивался по традиционному сценарию спринтерского, отрыв дня, уехавший со старта, был пойман на финальных километрах, дольше всех пелотону сопротивлялся казахстанский гонщик команды Astana Никита Стальнов, которого группа добрала лишь за 900 м до финиша.

 

В спринте Паскаль Акерман опередил норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена и южноафриканского гонщика команды Mitchelton-Scott Дэрила Импи.

 

 В финале этапа упал на повороте и потерял жёлтую майку лидера Михал Квятковский (Sky). Так как падение произошло в пределах трёх последних километров, Квятковский получил одно время с группой. Но бонусные секунды позволили победителю вчерашнего этапа Дэрилу Импи (Mitchelton-Scott), финишировавшему 3-м, перехватить жёлтую майку лидера общего зачёта с преимуществом в 2 секунды.

 

Паскаль Акерман, Дэрил Импи, Михал Квятковский о 2-м этапе Критериума Дофине-2018

 

 

  Паскаль Акерман: «Из-за того многочисленных подъёмов и сложного  финального подъёма за 30 км до финиша этап вовсе не был лёгким для спринтеров. Так как здесь стартовало не так много чистых спринтеров, то победу на этапе Критериума Дофине-2018 я поставил своей целью. Вчера допустил ошибку, начав спринт с первых позиций, но сегодня её уже не повторил. Команда вывезла меня на идеальную позицию, очень благодарен всем моим товарищам по команде.  Всё прошло отлично. Потрясающе, что я взял победу, теперь моя гонка закончена, буду работать на команду на оставшихся этапах. Наш лидер на генеральную классификацию – Эмануэль Бухман».

 

Паскаль Акерман, Дэрил Импи, Михал Квятковский о 2-м этапе Критериума Дофине-2018

 

 

  Эдвальд Боассон Хаген: «Начало этапа было относительно лёгким, и только когда начались подъёмы, а скорость в пелотоне выросла, стало тяжело. Финальный подъём я прошёл с первой группой и удерживался на хорошей позиции во время спуска. Поэтому и к спринту вышел на удобной позиции, но мне показалось, что гонщики, находившиеся впереди, в самый неподходящий момент сбросили скорость, что позволило гонщикам позади ехать быстрее, в то время как я начал  снова ускоряться.  Всё, что мог, я сделал, но Акерман был быстрее. Я всё равно доволен своим результатом, который показывает, что моя форма становится лучше перед Тур де Франс-2018».

 

Паскаль Акерман, Дэрил Импи, Михал Квятковский о 2-м этапе Критериума Дофине-2018

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

  Дэрил Импи: «Сегодня был коварный финал, мы изо всех сил старались догнать этого парня, Никиту Стальнова. В финале я сел на колесо Йенса Кёкелейра, другие начали выпрыгивать впереди нас. Хотелось бы выиграть этап, но бонусные секунды принесли мне жёлто-синюю майку лидера, а это огромный бонус. Этап контролировали спринтерские команды, но в конце никто не хотел брать на себя ответственность за преследование. Я знал, что у нас хорошие шансы взять майку, если этап завершится общим спринтом.

 

  Хорошо, что завтра в командной гонке мы стартуем последними, будем знать время каждой команды. А ехать командную разделку в жёлтой майке будет потрясающе, это напоминает Тур де Франс-2013. Мы – сильная команда, одна из сильнейших в разделке. Наша цель – не проиграть время, но если удержим майку, это будет фантастика. Кроме того, это позволит нам вывести Адама Йейтса на хорошую позицию перед горными этапами».

 

Паскаль Акерман, Дэрил Импи, Михал Квятковский о 2-м этапе Критериума Дофине-2018

 

Паскаль Акерман, Дэрил Импи, Михал Квятковский о 2-м этапе Критериума Дофине-2018

 

Паскаль Акерман, Дэрил Импи, Михал Квятковский о 2-м этапе Критериума Дофине-2018

Photo © @TDWsport @GettySport

 

  Михал Квятковский: «Возможно, я слишком быстро зашёл в поворот на круговой развязке, или слишком сильно нажал на педаль, стараясь сесть на колесо Геранта Томаса, после чего сразу оказался на земле. Падение избежать не мог. В тот момент лишь надеялся, что со мной всё будет в порядке. Думаю, так и есть.

  Немного свёз кожу, но в остальном в порядке. Будем надеяться, что завтра на разделочном велосипеде не будет больно сидеть. Посмотрим, как буду чувствовать себя утром, думаю, это падение не должно сильно повлиять».

 

 

Результаты 2 этапа Критериума Дофине-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Паскаль Акерман Pascal Ackermann Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. M-07

    Сегодня, 01:13 | Регистрация: 27.05.2017

    А видео падения Квятковского есть где-нибудь, кто знает? Никак найти не могу.

    1. Имя: Елена

      Shega

      Сегодня, 02:06 | Регистрация: 16.09.2013

      В самой трансляции его не было. На повторах тоже не было. По словам комментатора этот момент технически не мог быть заснят, т.к.мешали деревья.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

7 - 29 июля 2018

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2018?

Комментарии

  • veloster
    Эган Берналь: «Я в предварител ... (3)
    veloster-Фото

    Герайнт уже наверное бесится, когда говорят только о помощи Фруму выиграть. А меж тем еще не известно, захотят ли французы допустить Фрума. Ведь без Фрума интрига будет еще больше закручена.

  • rude_rider
    Эган Берналь: «Я в предварител ... (3)
    rude_rider-Фото

    да..охота увидеть его на туре как со капитан и как темную лошадку.

    все таки Скаю надо будет что то противоспоставлять тройке с мувистар..

    Фрум и Иган против Ланды и Кинтаны. томас и алекс на подстраховке или глаза помозолить.

  • Cyclisme
    Эган Берналь: «Я в предварител ... (3)
    Cyclisme-Фото
    Вуэльте для него больше бы подошла. Но увидеть Егана на Туре будет здорово!
  • Shega
    Паскаль Акерман, Дэрил Импи, М ... (2)
    Shega-Фото
    В самой трансляции его не было. На повторах тоже не было. По словам комментатора этот момент технически не мог быть заснят, т.к.мешали деревья.
  • M-07
    Паскаль Акерман, Дэрил Импи, М ... (2)
    M-07-Фото

    А видео падения Квятковского есть где-нибудь, кто знает? Никак найти не могу.

  • M-07
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (59)
    M-07-Фото
    Так Том же один спускался тогда, ибо отстал из-за того, что ему приспичило.
  • uran
    Критериум Дофине-2018. Этап 2 (4)
    uran-Фото
    "На Джиро даже и ехать не стоит, из скай никто никогда не выиграет": слышалось много лет на просторах велолайва.
    Фрум хороший бубен нашел?
  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (59)
    Sergei76-Фото
    Боюсь что спускаться он может только за быстрым гонщиком уровня Нибали. Сам он наверное так спускаться не может.
  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (59)
    Sergei76-Фото
    Вы считаете что соперники, упустившие три минут преимущества за один этап достойны ??? Или Вас все же мучают смутные сомнения в допинговой чистоте Фрума перед этим этапом ??? Судя по некоторым цифрам которые я заметил выше, Фрум шел ниже рекордных значений, а, значит, преследователи шли существенно хуже. Разве нет?
  • opaque
    Сюрприз от организаторов Тур д ... (48)
    opaque-Фото
    Если первой двадцатки будет гандикап перед второй и так далее то в этом не видится никакой проблемы: кого когда волновало отставание 21го места в часах минутах секундах от первой шестерки? И сейчас не будет волновать. Лишние пять минут не решают, а интерес добавляется, молодцы!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 июня

Alexis Guerin (Delko - Marseille-Provence)

7 июня

Matthew Brammeier (Aqua Blue Sport)

Steven Kruijswijk (Team Lotto NL - Jumbo)

Victor Langellotti (Burgos - BH)

8 июня

Jose Joaquin Rojas (Movistar Team)

Ben Hermans (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2018 (22)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)