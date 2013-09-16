Паскаль Акерман, Дэрил Импи, Михал Квятковский о 2-м этапе Критериума Дофине-2018

Паскаль Акерман – победитель 2-го этапа, Дэрил Импи – новый лидер общего зачёта Критериума Дофине-2018

Паскаль Акерман одержал победу на 2-м этапе Критериума Дофине-2018. Это вторая профессиональная победа 24-летнего немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe, первую он взял в этом же году, выиграв этап на Туре Романдии-2018.

2-й этап развивался по традиционному сценарию спринтерского, отрыв дня, уехавший со старта, был пойман на финальных километрах, дольше всех пелотону сопротивлялся казахстанский гонщик команды Astana Никита Стальнов, которого группа добрала лишь за 900 м до финиша.

В спринте Паскаль Акерман опередил норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена и южноафриканского гонщика команды Mitchelton-Scott Дэрила Импи.

В финале этапа упал на повороте и потерял жёлтую майку лидера Михал Квятковский (Sky). Так как падение произошло в пределах трёх последних километров, Квятковский получил одно время с группой. Но бонусные секунды позволили победителю вчерашнего этапа Дэрилу Импи (Mitchelton-Scott), финишировавшему 3-м, перехватить жёлтую майку лидера общего зачёта с преимуществом в 2 секунды.

Паскаль Акерман: «Из-за того многочисленных подъёмов и сложного финального подъёма за 30 км до финиша этап вовсе не был лёгким для спринтеров. Так как здесь стартовало не так много чистых спринтеров, то победу на этапе Критериума Дофине-2018 я поставил своей целью. Вчера допустил ошибку, начав спринт с первых позиций, но сегодня её уже не повторил. Команда вывезла меня на идеальную позицию, очень благодарен всем моим товарищам по команде. Всё прошло отлично. Потрясающе, что я взял победу, теперь моя гонка закончена, буду работать на команду на оставшихся этапах. Наш лидер на генеральную классификацию – Эмануэль Бухман».

Эдвальд Боассон Хаген: «Начало этапа было относительно лёгким, и только когда начались подъёмы, а скорость в пелотоне выросла, стало тяжело. Финальный подъём я прошёл с первой группой и удерживался на хорошей позиции во время спуска. Поэтому и к спринту вышел на удобной позиции, но мне показалось, что гонщики, находившиеся впереди, в самый неподходящий момент сбросили скорость, что позволило гонщикам позади ехать быстрее, в то время как я начал снова ускоряться. Всё, что мог, я сделал, но Акерман был быстрее. Я всё равно доволен своим результатом, который показывает, что моя форма становится лучше перед Тур де Франс-2018».

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Дэрил Импи: «Сегодня был коварный финал, мы изо всех сил старались догнать этого парня, Никиту Стальнова. В финале я сел на колесо Йенса Кёкелейра, другие начали выпрыгивать впереди нас. Хотелось бы выиграть этап, но бонусные секунды принесли мне жёлто-синюю майку лидера, а это огромный бонус. Этап контролировали спринтерские команды, но в конце никто не хотел брать на себя ответственность за преследование. Я знал, что у нас хорошие шансы взять майку, если этап завершится общим спринтом.

Хорошо, что завтра в командной гонке мы стартуем последними, будем знать время каждой команды. А ехать командную разделку в жёлтой майке будет потрясающе, это напоминает Тур де Франс-2013. Мы – сильная команда, одна из сильнейших в разделке. Наша цель – не проиграть время, но если удержим майку, это будет фантастика. Кроме того, это позволит нам вывести Адама Йейтса на хорошую позицию перед горными этапами».

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Михал Квятковский: «Возможно, я слишком быстро зашёл в поворот на круговой развязке, или слишком сильно нажал на педаль, стараясь сесть на колесо Геранта Томаса, после чего сразу оказался на земле. Падение избежать не мог. В тот момент лишь надеялся, что со мной всё будет в порядке. Думаю, так и есть.

Немного свёз кожу, но в остальном в порядке. Будем надеяться, что завтра на разделочном велосипеде не будет больно сидеть. Посмотрим, как буду чувствовать себя утром, думаю, это падение не должно сильно повлиять».