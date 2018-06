Критериум Дофине-2018. Этап 2 Категория:

Вчера, 17:19 Montbrison - Belleville, 181 км 1 Pascal Ackermann (Ger) BOH 04:19:57 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) DDD - 3 Daryl Impey (Rsa) MTS 4 Oliver Naesen (Bel) ALM 5 Jens Keukeleire (Bel) LTS 6 Julien Simon (Fra) COF 7 Dion Smith (Nzl) WGG 8 Patrick Bevin (Nzl) BMC 9 Toms Skujins (Lat) TFS 10 Romain Hardy (Fra) FST 11 Odd Christian Eiking (Nor) WGG 12 Michael Valgren Andersen (Den) AST 13 Heinrich Haussler (Aus) TBM 14 Hugo Houle (Can) AST 15 Xandro Meurisse (Bel) WGG 16 Julian Alaphilippe (Fra) QST 17 Leo Vincent (Fra) GFC 18 Simon Clarke (Aus) EFD 19 Rudy Molard (Fra) GFC 20 Jay Mc Carthy (Aus) BOH 21 Emanuel Buchmann (Ger) BOH 22 Neilson Powless (Usa) TLJ 23 Damiano Caruso (Ita) BMC 24 Geraint Thomas (Gbr) SKY 25 Jaime Roson Garcia (Esp) MOV 26 Pierre Roger Latour (Fra) ALM 27 Guillaume Martin (Fra) WGG 28 Pierre Rolland (Fra) EFD 29 Vincenzo Nibali (Ita) TBM 30 Romain Bardet (Fra) ALM 31 Jelle Vanendert (Bel) LTS 32 Pello Bilbao (Esp) AST 33 Joseph Rosskopf (Usa) BMC 34 Fabio Felline (Ita) TFS 35 Jorge Arcas (Esp) MOV 36 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) TKA 37 Brent Bookwalter (Usa) BMC 38 Valerio Conti (Ita) UAD 39 Dario Cataldo (Ita) AST 40 Thomas Degand (Bel) WGG 41 Maxime Bouet (Fra) FST 42 Amael Moinard (Fra) FST 43 Tiesj Benoot (Bel) LTS 44 Daniel Martin (Irl) UAD 45 Werkilul Ghebreigzabhier (Eri) DDD 46 Jonathan Castroviejo (Esp) SKY 47 Antwan Tolhoek (Ned) TLJ 48 Lucas Hamilton (Aus) MTS 49 Pavel Kochetkov (Rus) TKA 50 Tao Geoghegan Hart (Gbr) SKY 51 Ian Boswell (Usa) TKA 52 Edward Ravasi (Ita) UAD 53 Jesus Herrada (Esp) COF 54 Rob Power (Aus) MTS 55 Daniel Navarro Garcia (Esp) COF 56 Adam Yates (Gbr) MTS 57 Laurens De Plus (Bel) QST 58 Bob Jungels (Lux) QST 59 Nicolas Edet (Fra) COF 60 Simone Petilli (Ita) UAD 61 Ilnur Zakarin (Rus) TKA 62 Tony Gallopin (Fra) ALM 63 Gianluca Brambilla (Ita) TFS 64 Gianni Moscon (Ita) SKY 65 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) TFS 66 Warren Barguil (Fra) FST 67 Sepp Kuss (Usa) TLJ 68 Tiago Machado (Por) TKA 69 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) AST 70 Sergei Chernetski (Rus) AST 71 Franco Pellizotti (Ita) TBM 72 Peter Kennaugh (Gbr) BOH 73 Daniel Moreno Fernandez (Esp) EFD 74 Axel Domont (Fra) ALM 75 Marc Soler (Esp) MOV 76 Robert Kišerlovski (Cro) TKA 77 Antoine Duchesne (Can) GFC 78 Alexis Gougeard (Fra) ALM 79 Michal Kwiatkowski (Pol) SKY 80 Alex Howes (Usa) EFD 81 Nikita Stalnov (Kaz) AST 0:00:42 82 Matteo Fabbro (Ita) TKA 0:00:55 83 James Knox (Gbr) QST 0:01:04 84 Tomasz Marczynski (Pol) LTS 0:01:05 85 Jose Herrada (Esp) COF 86 Dylan Van Baarle (Ned) SKY 87 Damien Howson (Aus) MTS 0:01:21 88 Carlos Verona (Esp) MTS 0:02:18 89 Pierre Luc Perichon (Fra) FST 90 Serge Pauwels (Bel) DDD 0:05:22 91 Tobias Ludvigsson (Swe) GFC 92 Bruno Armirail (Fra) GFC 93 Van Zyl Johann Van Zyl (Rsa) DDD 94 Stephen Cummings (Gbr) DDD 95 Johan Le Bon (Fra) VCC 96 Arnaud Courteille (Fra) VCC 97 Jay Robert Thomson (Rsa) DDD 98 Daniel Teklehaimanot (Eri) COF 99 Danilo Wyss (Sui) BMC 100 Ramunas Navardauskas (Ltu) TBM 101 Marco Minnaard (Ned) WGG 102 Mike Teunissen (Ned) SUN 103 Roy Curvers (Ned) SUN 104 Rory Sutherland (Aus) UAD 105 Brendan Canty (Aus) EFD 106 Luka Pibernik (Slo) TBM 107 Imanol Erviti (Esp) MOV 108 Anthony Turgis (Fra) COF 109 Ivan Garcia Cortina (Esp) TBM 110 Lukas Postlberger (Aut) BOH 111 Jasha Sutterlin (Ger) MOV 112 Rudiger Selig (Ger) BOH 113 Lawson Craddock G (Usa) EFD 114 David Gaudu (Fra) GFC 115 Benjamin Thomas (Fra) GFC 116 Yukiya Arashiro (Jpn) TBM 117 Brice Feillu (Fra) FST 118 Manuele Mori (Ita) UAD 119 Bryan Coquard (Fra) VCC 120 Luke Rowe (Gbr) SKY 121 Dylan Teuns (Bel) BMC 122 Quentin Pacher (Fra) VCC 123 Niki Terpstra (Ned) QST 0:09:01 124 Pieter Serry (Bel) QST 125 Fabio Jakobsen (Ned) QST 126 Thomas De Gendt (Bel) LTS 0:10:56 127 Sven Erik Bystrom (Nor) UAD 128 Tom Bohli (Sui) BMC 129 Lars Boom (Ned) TLJ 130 Jaime Castrillo Zapater (Esp) MOV 131 Jelle Wallays (Bel) LTS 132 Victor Campenaerts (Bel) LTS 133 Alexander Edmondson (Aus) MTS 134 Aleksejs Saramotins (Lat) BOH 135 Johannes Frohlinger (Ger) SUN 136 Martijn Tusveld (Ned) SUN 137 Jos Van Emden (Ned) TLJ 138 Hector Carretero (Esp) MOV 139 Laurent Pichon (Fra) FST 140 Floris De Tier (Bel) TLJ 141 Matthias Brandle (Aut) TFS 142 Sebastian Langeveld (Ned) EFD 143 Kiel Reijnen (Usa) TFS 144 Frederik Backaert (Bel) WGG 0:13:15 145 Kevin Reza (Fra) VCC 146 Lorrenzo Manzin (Fra) VCC 0:18:30 147 Corentin Ermenault (Fra) VCC 148 Phil Bauhaus (Ger) SUN DNS Alexis Vuillermoz (Fra) ALM DNS Nicholas Dlamini (Rsa) DDD DNF Ruben Guerreiro (Por)TFS Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Daryl Impey (Rsa) MTS 08:51:46 2 Michal Kwiatkowski (Pol) SKY 0:00:02 3 Gianni Moscon (Ita) SKY 0:00:05 4 Bob Jungels (Lux) QST 0:00:09 5 Julian Alaphilippe (Fra) QST 0:00:10 6 Jens Keukeleire (Bel) LTS 0:00:11 7 Jonathan Castroviejo (Esp) SKY 8 Brent Bookwalter (Usa) BMC 0:00:13 9 Edvald Boasson Hagen (Nor) DDD 0:00:14 10 Damiano Caruso (Ita) BMC 0:00:17 11 Laurens De Plus (Bel) QST 12 Fabio Felline (Ita) TFS 0:00:18 13 Michael Valgren Andersen (Den) AST 14 Joseph Rosskopf (Usa) BMC 15 Ilnur Zakarin (Rus) TKA 0:00:20 16 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) TFS 0:00:21 17 Marc Soler (Esp) MOV 0:00:22 18 Pello Bilbao (Esp) AST 0:00:23 19 Adam Yates (Gbr) MTS 20 Geraint Thomas (Gbr) SKY 21 Rudy Molard (Fra) GFC 0:00:24 22 Romain Bardet (Fra) ALM 0:00:25 23 Lucas Hamilton (Aus) MTS 24 Pascal Ackermann (Ger) BOH 25 Leo Vincent (Fra) GFC 26 Vincenzo Nibali (Ita) TBM 0:00:26 27 Tiesj Benoot (Bel) LTS 28 Jaime Roson Garcia (Esp) MOV 0:00:27 29 Jesus Herrada (Esp) COF 0:00:28 30 Pierre Roger Latour (Fra) ALM 31 Valerio Conti (Ita) UAD 0:00:29 32 Pierre Rolland (Fra) EFD 33 Dario Cataldo (Ita) AST 34 Simon Clarke (Aus) EFD 0:00:30 35 Daniel Martin (Irl) UAD 0:00:31 36 Peter Kennaugh (Gbr) BOH 37 Antoine Duchesne (Can) GFC 38 Tiago Machado (Por) TKA 39 Alex Howes (Usa) EFD 0:00:32 40 Oliver Naesen (Bel) ALM 0:00:33 41 Emanuel Buchmann (Ger) BOH 0:00:34 42 Gianluca Brambilla (Ita) TFS 0:00:36 43 Werkilul Ghebreigzabhier (Eri) DDD 0:00:37 44 Edward Ravasi (Ita) UAD 0:00:38 45 Sergei Chernetski (Rus) AST 46 Rob Power (Aus) MTS 47 Xandro Meurisse (Bel) WGG 0:00:39 48 Jelle Vanendert (Bel) LTS 49 Julien Simon (Fra) COF 50 Thomas Degand (Bel) WGG 0:00:46 51 Guillaume Martin (Fra) WGG 0:00:48 52 Daniel Navarro Garcia (Esp) COF 53 Ian Boswell (Usa) TKA 0:00:49 54 Warren Barguil (Fra) FST 0:00:51 55 Odd Christian Eiking (Nor) WGG 0:00:54 56 Romain Hardy (Fra) FST 0:01:02 57 Daniel Moreno Fernandez (Esp) EFD 0:01:09 58 Antwan Tolhoek (Ned) TLJ 0:01:17 59 Maxime Bouet (Fra) FST 0:01:18 60 Amael Moinard (Fra) FST 0:01:34 61 Neilson Powless (Usa) TLJ 0:01:35 62 Jay Mc Carthy (Aus) BOH 0:01:39 63 Tao Geoghegan Hart (Gbr) SKY 64 Tony Gallopin (Fra) ALM 0:01:40 65 Hugo Houle (Can) AST 0:01:44 66 Robert Kišerlovski (Cro) TKA 0:02:01 67 Jorge Arcas (Esp) MOV 0:02:56 68 Dion Smith (Nzl) WGG 0:03:09 69 Heinrich Haussler (Aus) TBM 0:03:12 70 Toms Skujins (Lat) TFS 0:03:21 71 Nikita Stalnov (Kaz) AST 0:03:55 72 Alexis Gougeard (Fra) ALM 0:03:58 73 Dylan Van Baarle (Ned) SKY 0:04:11 74 Pierre Luc Perichon (Fra) FST 0:04:15 75 Sepp Kuss (Usa) TLJ 0:04:16 76 Tomasz Marczynski (Pol) LTS 77 Nicolas Edet (Fra) COF 0:04:26 78 Patrick Bevin (Nzl) BMC 0:04:41 79 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) TKA 0:05:04 80 Simone Petilli (Ita) UAD 0:05:16 81 Franco Pellizotti (Ita) TBM 0:05:17 82 Carlos Verona (Esp) MTS 0:05:32 83 Mike Teunissen (Ned) SUN 0:05:37 84 Jasha Sutterlin (Ger) MOV 0:05:41 85 Bryan Coquard (Fra) VCC 0:05:44 86 Dylan Teuns (Bel) BMC 0:06:00 87 Serge Pauwels (Bel) DDD 0:06:09 88 Marco Minnaard (Ned) WGG 0:06:11 89 Stephen Cummings (Gbr) DDD 0:06:22 90 Imanol Erviti (Esp) MOV 0:06:29 91 Damien Howson (Aus) MTS 0:06:39 92 Lukas Postlberger (Aut) BOH 0:07:01 93 Luke Rowe (Gbr) SKY 0:07:05 94 Ivan Garcia Cortina (Esp) TBM 0:07:06 95 Jay Robert Thomson (Rsa) DDD 0:07:13 96 Pavel Kochetkov (Rus) TKA 0:07:20 97 Yukiya Arashiro (Jpn) TBM 0:07:21 98 Axel Domont (Fra) ALM 0:07:27 99 Roy Curvers (Ned) SUN 0:07:34 100 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) AST 0:07:46 101 Jose Herrada (Esp) COF 0:07:55 102 Matteo Fabbro (Ita) TKA 0:08:18 103 Ramunas Navardauskas (Ltu) TBM 0:08:25 104 James Knox (Gbr) QST 0:08:38 105 Arnaud Courteille (Fra) VCC 0:08:52 106 Rudiger Selig (Ger) BOH 0:08:54 107 Anthony Turgis (Fra) COF 0:09:28 108 Brendan Canty (Aus) EFD 0:09:30 109 Tobias Ludvigsson (Swe) GFC 0:09:32 110 Pieter Serry (Bel) QST 0:09:33 111 Daniel Teklehaimanot (Eri) COF 0:09:42 112 Brice Feillu (Fra) FST 0:10:01 113 Benjamin Thomas (Fra) GFC 0:10:12 114 Danilo Wyss (Sui) BMC 0:10:27 115 Lawson Craddock G (Usa) EFD 0:10:31 116 Rory Sutherland (Aus) UAD 0:10:32 117 Van Zyl Johann Van Zyl (Rsa) DDD 118 Quentin Pacher (Fra) VCC 0:10:36 119 Hector Carretero (Esp) MOV 0:11:31 120 Sven Erik Bystrom (Nor) UAD 0:11:37 121 Victor Campenaerts (Bel) LTS 0:12:22 122 Jaime Castrillo Zapater (Esp) MOV 0:12:40 123 Fabio Jakobsen (Ned) QST 0:12:45 124 Manuele Mori (Ita) UAD 0:12:51 125 Matthias Brandle (Aut) TFS 0:13:39 126 Alexander Edmondson (Aus) MTS 0:13:44 127 Niki Terpstra (Ned) QST 0:13:50 128 Bruno Armirail (Fra) GFC 0:14:42 129 David Gaudu (Fra) GFC 0:14:49 130 Luka Pibernik (Slo) TBM 0:14:57 131 Tom Bohli (Sui) BMC 0:15:02 132 Frederik Backaert (Bel) WGG 0:15:21 133 Jos Van Emden (Ned) TLJ 0:15:33 134 Johan Le Bon (Fra) VCC 0:15:43 135 Lars Boom (Ned) TLJ 0:15:46 136 Jelle Wallays (Bel) LTS 0:15:47 137 Aleksejs Saramotins (Lat) BOH 0:15:59 138 Floris De Tier (Bel) TLJ 0:16:06 139 Johannes Frohlinger (Ger) SUN 0:16:17 140 Laurent Pichon (Fra) FST 0:16:23 141 Sebastian Langeveld (Ned) EFD 0:18:06 142 Martijn Tusveld (Ned) SUN 0:18:07 143 Thomas De Gendt (Bel) LTS 0:18:18 144 Kevin Reza (Fra) VCC 0:18:47 145 Lorrenzo Manzin (Fra) VCC 0:21:58 146 Kiel Reijnen (Usa) TFS 0:23:51 147 Phil Bauhaus (Ger) SUN 0:25:02 148 Corentin Ermenault (Fra) VCC 0:25:25 Критериум Дофине-2018. Критериум Дофине-2018. Маршрут Результаты пролога Критериум Дофине-2018 Результаты 1 этапа Критериум Дофине-2018



