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Элиа Вивиани – победитель 2 этапа Тура Абу-Даби-2018

Элиа Вивиани, Данни Ван Поппель, Паскаль Акерман о 2-м этапе Тура Абу-Даби-2018

 

 

  29-летний итальянский велогонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани одержал победу на 2-м этапе Тура Абу-Даби-2018. Когда отрыв дня был пойман, команды Movistar и Katusha-Alpecin попробовали воспользоваться боковым ветром и порвали пелотон.

 

  Элиа Вивиани оказался во второй группе, но разрыв в 30 секунд был нейтрализован и пелотон объединился за 20 км до финиша. За 3 км до финиша Жулиан Алафилипп вышел в голову пелотона по левой стороне, увеличив темп, чтобы освободить дорогу своим товарищам, которые вывозили Элиа Вивиани на колесе.

 

  На финальном километре Альваро Ходег и Михаэль Мёркёв вышли на смену и довезли Вивиани до отметки 500 м до финиша, после чего Фабио Сабатини завершил работу развозящего поезда и помог Вивиани выйти на идеальную позицию для спринта.

 

  Элиа Вивиани с большим преимуществом опередил на финише Данни Ван Поппеля (LottoNL-Jumbo) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe). Победа принесла итальянскому спринтеру и майку лидера общего зачёта.

 

Элиа Вивиани – победитель 2 этапа Тура Абу-Даби-2018

Элиа Вивиани – победитель 2 этапа Тура Абу-Даби-2018

Элиа Вивиани – победитель 2 этапа Тура Абу-Даби-2018

Элиа Вивиани – победитель 2 этапа Тура Абу-Даби-2018

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

 

  Элиа Вивиани: «Мы упустили момент, когда команды Lotto и Movistar взвинтили скорость. Мы расслабились в неправильный момент. Они открыли просвет, и я попросил мой развозящий поезд, не генеральщиков, меня подождать. Александр Кристофф и другие спринтеры находились рядом со мной, так что мы смогли закрыть разрыв. Сегодня я чувствовал себя отлично, поэтому один раз провёл смену в эшелоне. Альваро (Ходег) и Джеймс (Нокс), оба нео-про, но суперсильные, смогли потрясающе вернуть меня назад, за что им большое спасибо.

 

  Этап получился интересным, в стиле классик. Жулиан включился очень мощно перед тем, как начал тянуть Альваро, который передал смену Михаэлю. Михаэль показал, почему считается одним из самых опытных ребят в пелотоне. Саба (Сабатини) был рядом, я доверяю ему на 100%, поэтому ехал спокойно. Его великолепный развоз делает мою работу очень лёгкой. Мы знали, что в последней части этапа будет встречный ветер, но мне повезло, что меня развозит поезд Quick Step Floors, трое наших ребят способны ускориться до той скорости, с которой я спринтую. Фабио Сабатини знает, когда надо приложить усилия, он лучший развозящий в мире, и он теперь другой Саба, чем тот товарищ по команде, который был со мной в команде Liquigas прежде. А с Максом Ричезе у нас в команде два самых лучших развозящих, а не один.

 

 После вчерашнего проигрыша я был предельно мотивирован, и счастлив, как сложилась сегодня гонка, что я смог отплатить ребятам победой за их невероятную работу.

  Мы сняли с себя прессинг, будем просто наслаждаться гонкой и попробуем снова завтра, перед тем, как в центре внимания окажутся генеральщики».

 

  Данни Ван Поппель: «Элиа Вивиани на данный момент самый быстрый спринтер. Мне не стыдно ему проиграть. Но я разочарован, потому что команда отлично отработала, я очень хотел отфиниишровать. Когда пелотон порвался на эшелоны, я был уверен, что наша первая группа удержится, потому что в ней было много генеральщиков, проводивших смены. Я подумал, что у меня есть хороший шанс выиграть этап, потому что Элиа Вивиани в первой группе не было. Но они добрали».

 

  Паскаль Акерман: «На последнем повороте я находился позади, пришлось приложить много сил, чтобы выйти вперёд. После вчерашнего этапа мне хотелось показать хороший результат. Я очень доволен третьим местом, но завтра у меня будет ещё один шанс».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Абу-Даби-2018

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Quick Step Floors Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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  1. Walther

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 23.01.2016

    Вивиани попал в велорай.

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Paris-Nice

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (11)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Цитата: Eugeny1210
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    и пусть тебе Том повезет)
    я,как старый опытный шаман,сделаю всё для твоих побед)))
    главное верить мне Том)))))

     
    Дело в том, что у Нибали тоже есть опытный шаман, судя по всему.;-)

    прошлая Джиро показала,что я,как шаман-лучше)

     

  • Rokka
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ма ... (2)
    Rokka-Фото
    Почему интересно не едет Саган? Да и Скай не выпустила Йана Стэннарда, хотя он весьма не плох на брусчатке, да и выигрывал здесь дважды

    А у Бахрейна судя по всему едет сборная Словении))
  • paziz
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (11)
    paziz-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    страшно,но я напишу это-и пусть камнями закидают меня всего всего)
    Том выиграет в этом году и Джиро и Тур)
    и Вуэльту до кучи)))
    ну а почему нет?
    у него есть для этого все.
    ВСЁ!!!
    понимаете?
    и ягоды в ягодицах, и порох в пороховницах.
    он лучший раздельщик современности.
    он лучший горняк в мире.
    а самое главное,он умный,расчетливый,объективный и НЕ БОЯЩИЙСЯ насрать ГОНЩИК.
    кто может выиграть у Тома?
    ну? много у вас вариантов?
    даже Фрум слабее почти во всех компонентах.
    а ведь что такое Джиро,как Голландцы любят снег,дождь и прочее-мы знаем.
    какая там Кения0)
    плюс у Тома в этом году ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА.
    команда под Тома,команда,готова за Тома УМЕРЕТЬ.
    а теперь скажите мне-готов ли умереть за Фрума,ну,к примеру Томас?))
    то то и оно.
    потому Король умер,да здравствует Король.
    Шоу Тома Дюмулана будет  самым захватывающим блюдом велосипедного сезона.
    и пусть тебе Том повезет)
    я,как старый опытный шаман,сделаю всё для твоих побед)))
    главное верить мне Том)))))
    Все свои 20 пальцев поднимаю за!
  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ма ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А где мувики?
  • Brodyazhnik
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 2 (7)
    Brodyazhnik-Фото

    Катюша чем дальше, тем печальнее. С поездом беда-беда. Только в защиту Халлера могу сказать: судя по инстраграмму у него что-то с коленом. Но не Халлером же единым?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (11)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Eugeny1210
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    и пусть тебе Том повезет)
    я,как старый опытный шаман,сделаю всё для твоих побед)))
    главное верить мне Том)))))

     
    Дело в том, что у Нибали тоже есть опытный шаман, судя по всему.;-)
    Да да ламборджини
  • Walther
    Элиа Вивиани – победитель 2 эт ... (1)
    Walther-Фото

    Вивиани попал в велорай.

  • Eugeny1210
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (11)
    Eugeny1210-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    и пусть тебе Том повезет)
    я,как старый опытный шаман,сделаю всё для твоих побед)))
    главное верить мне Том)))))

     

    Дело в том, что у Нибали тоже есть опытный шаман, судя по всему.;-)

  • Sezar
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (11)
    Sezar-Фото

    Очень интересно раскрывается Том как гонщик. Один из тех редких кто едет и готовится не столько по методике, сколько по ощущению. Вроде простой парень, а насколько же доверяет он себе и своим поступкам, что он все делает верно, удивительная вера и готовность опираться на свои ощущения!

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 2 (7)
    velodoctor-Фото
    В Омане 2 победы в том году примерно в это время

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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