Элиа Вивиани – победитель 2 этапа Тура Абу-Даби-2018

Элиа Вивиани, Данни Ван Поппель, Паскаль Акерман о 2-м этапе Тура Абу-Даби-2018

29-летний итальянский велогонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани одержал победу на 2-м этапе Тура Абу-Даби-2018. Когда отрыв дня был пойман, команды Movistar и Katusha-Alpecin попробовали воспользоваться боковым ветром и порвали пелотон.

Элиа Вивиани оказался во второй группе, но разрыв в 30 секунд был нейтрализован и пелотон объединился за 20 км до финиша. За 3 км до финиша Жулиан Алафилипп вышел в голову пелотона по левой стороне, увеличив темп, чтобы освободить дорогу своим товарищам, которые вывозили Элиа Вивиани на колесе.

На финальном километре Альваро Ходег и Михаэль Мёркёв вышли на смену и довезли Вивиани до отметки 500 м до финиша, после чего Фабио Сабатини завершил работу развозящего поезда и помог Вивиани выйти на идеальную позицию для спринта.

Элиа Вивиани с большим преимуществом опередил на финише Данни Ван Поппеля (LottoNL-Jumbo) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe). Победа принесла итальянскому спринтеру и майку лидера общего зачёта.

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

Элиа Вивиани: «Мы упустили момент, когда команды Lotto и Movistar взвинтили скорость. Мы расслабились в неправильный момент. Они открыли просвет, и я попросил мой развозящий поезд, не генеральщиков, меня подождать. Александр Кристофф и другие спринтеры находились рядом со мной, так что мы смогли закрыть разрыв. Сегодня я чувствовал себя отлично, поэтому один раз провёл смену в эшелоне. Альваро (Ходег) и Джеймс (Нокс), оба нео-про, но суперсильные, смогли потрясающе вернуть меня назад, за что им большое спасибо.

Этап получился интересным, в стиле классик. Жулиан включился очень мощно перед тем, как начал тянуть Альваро, который передал смену Михаэлю. Михаэль показал, почему считается одним из самых опытных ребят в пелотоне. Саба (Сабатини) был рядом, я доверяю ему на 100%, поэтому ехал спокойно. Его великолепный развоз делает мою работу очень лёгкой. Мы знали, что в последней части этапа будет встречный ветер, но мне повезло, что меня развозит поезд Quick Step Floors, трое наших ребят способны ускориться до той скорости, с которой я спринтую. Фабио Сабатини знает, когда надо приложить усилия, он лучший развозящий в мире, и он теперь другой Саба, чем тот товарищ по команде, который был со мной в команде Liquigas прежде. А с Максом Ричезе у нас в команде два самых лучших развозящих, а не один.

После вчерашнего проигрыша я был предельно мотивирован, и счастлив, как сложилась сегодня гонка, что я смог отплатить ребятам победой за их невероятную работу.

Мы сняли с себя прессинг, будем просто наслаждаться гонкой и попробуем снова завтра, перед тем, как в центре внимания окажутся генеральщики».

Данни Ван Поппель: «Элиа Вивиани на данный момент самый быстрый спринтер. Мне не стыдно ему проиграть. Но я разочарован, потому что команда отлично отработала, я очень хотел отфиниишровать. Когда пелотон порвался на эшелоны, я был уверен, что наша первая группа удержится, потому что в ней было много генеральщиков, проводивших смены. Я подумал, что у меня есть хороший шанс выиграть этап, потому что Элиа Вивиани в первой группе не было. Но они добрали».

Паскаль Акерман: «На последнем повороте я находился позади, пришлось приложить много сил, чтобы выйти вперёд. После вчерашнего этапа мне хотелось показать хороший результат. Я очень доволен третьим местом, но завтра у меня будет ещё один шанс».