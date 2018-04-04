Люк Роу был дисквалифицирован с Тура Фландрии-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 20:33
Люк Роу был снят с Тура Фландрии-2018 за езду по велодорожке
Британский гонщик команды Sky Люк Роу (Luke Rowe) был дисквалифицирован во время Тура Фландрии-2018 судейским жюри за езду по велодорожке.
Перед вторым прохождением Кваремонта, за 58 км до финиша Люк Роу, находясь в хвосте группы, боровшейся за позиции перед поворотом, проехал по велодорожке и тротуару, лавируя среди болельщиков.
О том, что гонщик снят с гонки, сообщил официальный твиттер Тура Фландрии.
Сам Люк Роу позже в своём твиттере написал: «Что я могу сказать, я просто ужасно расстроен. Не знаю, показали ли судьям все кадры, но в группе резко дёрнулись, я находился в хвосте. Оставалось выбирать – или падать, или поехать по велодорожке. Решение было принято за доли секунды, я поехал по велодорожке, затормозил, потом лавировал, чтобы вернуться на дорогу, когда стало возможно это сделать. Мне сказали по радио, и я сразу же был снят с гонки.
После того, как последние шесть месяцев я боролся с собой, чтобы вернуться на эту гонку, я просто раздавлен, что вынужден покинуть её таким образом. Комиссары приняли решение, с которым я не согласен, но придётся принять и двигаться дальше. Какая-то бессмыслица, я ужасно разочарован».
Результаты Тура Фландрии-2018
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