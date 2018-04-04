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Люк Роу был дисквалифицирован с Тура Фландрии-2018

Люк Роу был снят с Тура Фландрии-2018 за езду по велодорожке

 

 

  Британский гонщик команды Sky Люк Роу (Luke Rowe) был дисквалифицирован во время Тура Фландрии-2018 судейским жюри за  езду по велодорожке.

Перед вторым прохождением Кваремонта, за 58 км до финиша Люк Роу, находясь в хвосте группы, боровшейся за позиции перед поворотом, проехал по велодорожке и тротуару, лавируя среди болельщиков.

 

О том, что гонщик снят с гонки, сообщил официальный твиттер Тура Фландрии.

 

Люк Роу был дисквалифицирован с Тура Фландрии-2018

 

Люк Роу был дисквалифицирован с Тура Фландрии-2018

 

 

  Сам Люк Роу позже в своём твиттере написал: «Что я могу сказать, я просто ужасно расстроен. Не знаю, показали ли судьям все кадры, но в группе резко дёрнулись, я находился в хвосте. Оставалось выбирать – или падать, или поехать по велодорожке. Решение было принято за доли секунды, я поехал по велодорожке, затормозил, потом лавировал, чтобы вернуться на дорогу, когда стало возможно это сделать. Мне сказали по радио, и я сразу же был снят с гонки.

 

  После того, как последние шесть месяцев я боролся с собой, чтобы вернуться на эту гонку, я просто раздавлен, что вынужден покинуть её таким образом. Комиссары приняли решение, с которым я не согласен, но придётся принять и двигаться дальше. Какая-то бессмыслица, я ужасно разочарован».

 

Результаты Тура Фландрии-2018

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Теги к статье: Люк Роу Luke Rowe Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2018?

Комментарии

  • Student
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    Student-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ezhachok
    Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.
    Правильно, ясно же было что отпустят кого то , а Жильбер уже должен с колеса финишировать. Но ребята заигрались ,ставили как сговорившись одного своего вперёд вместо того что бы их в отрыв запускать или перекладывается, осс был сильнее сагана сегодня ,не острее как финишер а сильнее, его надо было в отрыв садить но никак не тянуть, это не Рубе, там не экономятся , или или. ВМС такая же ошибка, Скай так же. В таких ситуациях как с сегодняшним квикстепом надо иметь людей впереди а они проехали статистами. Ооочень порадовала Астана реально команда перестроилась и так много гонцов сохранили только потому что опережали и выезжали ровно 6 балов по пятибальной. Сегафреддо шапо, педерсен просто молодец , какой характер у гонщика. Только мне показалось или нет , ван марке очень похудел? Вообще весь канондейль худые какие то кажется дежавю и вижу Скай. (Могут быть не приятные сюрпризы для топ команд на многодневках?) вут ванаэрт вообще человек оркестр сегодня был очень силён. Лефевр из всей этой ситуации смог выжать максимум . Если команды мозгами не перестроятся, Патрик имеет все шансы на париж-рубе, как в старые добрые времена, увидеть троих своих гонщиков. Может сагану дать свободу действий осу ? А ван авермарту дать свободу друкеру и роэландсу? Как это сделала Астана.
    Все гораздо проще против лома, нет приёма. И точка. Победили сильнейшие.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ezhachok
    Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.
    Правильно, ясно же было что отпустят кого то , а Жильбер уже должен с колеса финишировать. Но ребята заигрались ,ставили как сговорившись одного своего вперёд вместо того что бы их в отрыв запускать или перекладывается, осс был сильнее сагана сегодня ,не острее как финишер а сильнее, его надо было в отрыв садить но никак не тянуть, это не Рубе, там не экономятся , или или. ВМС такая же ошибка, Скай так же. В таких ситуациях как с сегодняшним квикстепом надо иметь людей впереди а они проехали статистами. Ооочень порадовала Астана реально команда перестроилась и так много гонцов сохранили только потому что опережали и выезжали ровно 6 балов по пятибальной. Сегафреддо шапо, педерсен просто молодец , какой характер у гонщика. Только мне показалось или нет , ван марке очень похудел? Вообще весь канондейль худые какие то кажется дежавю и вижу Скай. (Могут быть не приятные сюрпризы для топ команд на многодневках?) вут ванаэрт вообще человек оркестр сегодня был очень силён. Лефевр из всей этой ситуации смог выжать максимум . Если команды мозгами не перестроятся, Патрик имеет все шансы на париж-рубе, как в старые добрые времена, увидеть троих своих гонщиков. Может сагану дать свободу действий осу ? А ван авермарту дать свободу друкеру и роэландсу? Как это сделала Астана.
  • dedkoff
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    dedkoff-Фото
    Если нибали так поедет брусчатку на туре , то все будет решено ещё до гор. Какой тут кинтана
  • RVL
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    RVL-Фото
    имхо, никто за Сагана сегодня не топит. прокатил середнячком и все.
  • RVL
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    RVL-Фото
    сэнкс
  • Yuriy 17
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    Yuriy 17-Фото
    Вам также.
  • RVL
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    RVL-Фото

    респект

    я на Кристофа бы..бы..быы еслибы все доехали.  думал так будет

    но поставил на другого

  • ezhachok
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    ezhachok-Фото

    Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.

  • RVL
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    RVL-Фото
    интересно послушать вью Нибали.
    нюх есть...вдвоем бы доехали еще быстрее...наверное.
  • Yuriy 17
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    Yuriy 17-Фото

    Если вопрос про тех, кто ставил здесь на сайте VeloLive, то один из 5-ти это я.

    Также ранее было мною отмечена сила Терпстры в этом комментарии: https://velolive.com/velo_team/15767-sostav-komandy-quick-step-floors-na-ronde-
    van-vlaanderen-2018.html#comment    .

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1126
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

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