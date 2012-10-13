VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Штраф для Петера Сагана, Грега Ван Авермата и Сепа Ванмарке?

Петеру Сагану, Грегу Ван Авермату и Сепу Ванмарке грозит штраф за объезд брусчатки по тротуарам во время классики «Омлоп Хет Ниусблад»-2017

 

 

   Несмотря на то, что правилами UCI гонщикам запрещено объезжать секции брусчатки по тротуарам и велодорожкам, на «Омлоп Хет Ниусблад»-2017 группа лидеров во главе с чемпионом мира Петером Саганом и олимпийским чемпионом Грегом Ван Аверматом, ставшим победителем классики, пренебрегла запретом.

 

 

  Перед стартом «Омлоп Хет Ниусблад»-2017 комиссары напомнили всем гонщикам, что они рискуют быть снятыми с гонки, если будут объезжать брусчатку по тротуарам или велодорожкам.

 

  Группы гонщиков, догонявших лидеров Петера Сагана, Грега Ван Авермата и Сепа Ванмарке, уже не могли миновать брусчатки, так как тротуары были перекрыты мотоциклами комиссаров гонки, представителей Международного союза велосипедистов (UCI). Поэтому сразу после финиша Фабио Феллине (Trek-Segafredo), финишировавший 4-м, а также некоторые спортивные директора сразу подали жалобу по поводу нарушения правил лидирующим отрывом.

 

  Свидетелем реакции гонщиков из второй группы стал фотограф Тим Де Вале, который в интервью Cyclingnews рассказал: «Группа, в которой находились Яспер Стейвен, Джанни Москон, Маттео Трентин, Иэн Стэннард, были в гневе, когда мотоциклы перекрыли им возможность объехать сектор брусчатки».

 

  Яспер Стейвен (Trek-Segafredo): «Я ехал как любитель в спринте. Вообще-то победитель – Фабио Феллине, потому что остальные проехали по тротуару, а нам это сделать запретили».

 

  Фабио Феллине (Trek-Segafredo): «Каждый знает, что нельзя ехать по велодорожке. И все видели, что первая группа это делала. Не мне решать, а судьям, но если есть правила, они должны быть для всех».

 

  Люк Роу (Sky): «Всё, что я знаю, так это то, что утром нам сказали не ехать по велодорожкам, а если мы это сделаем, нас снимут с гонки. Но ехали ли они (Петер Саган, Грег Ван Авермат и Сеп Ванмарке) по тротуарам или по бручатке, они всё равно были тройкой сильнейших».

 

  Марк Сержант, спортивный директор команды Lotto Soudal: «UCI говорит нам, что они хотят улучшить имидж велоспорта. Так давайте работать вместе и больше не использовать тротуары и велодорожки. Они обозначили секцию и предупредили, что объезжать не позволяется. Группа лидеров и следующая группа поехали по велодорожки. А следующую  группу комиссары согнали с велодорожек, кричали, чтобы гонщики не заезжали на неё. Дискуссия возникла, потому что одним позволили, а другим – нет. UCI предупреждали, что будут проверять по картинке телетрансляции. Но когда я подошёл к ним с вопросом, они ответили, что гонка пройдена. Зачем предупреждать, если они не будут заставлять соблюдать правила».

 

  Комиссары UCI подготовили рапорт, а Международный союз велосипедистов должен определить, какое наказание получат гонщики. Однако, дисквалифицировать гонщиков и аннулировать результаты гонки никто не собирается. Им грозит штраф. Но комиссар UCI заметил, что если бы на тротуаре на тот момент находились люди, то нарушивших правила гонщиков могли снять с гонки. Об этом в интервью Sporza рассказал комиссар гонки Гэй Доббелер (Guy Dobbelaere).

 

Комиссар UCI о нарушении правил Петером Саганом, Грегом Ван Аверматом и Сепом Ванмарке

 

  «Правила гласят, что гонщики могут быть оштрафованы, если они поехали по расположенной отдельно велодорожке. Конечно, мы подготовили рапорт, который отправили в UCI. Теперь UCI будет решать, пойдёт ли дело в дисциплинарный комитет. Наказанием может быть штраф. Имена гонщиков не важны, это дело принципа.

 

  Все должны признать, что трое сильнейших претендентов заняли первые три места. Дисквалифицировать таких гонщиков за подобное нарушение было бы слишком.

 

Я могу понять критику. Или разрешено всем, или никому. Преследователям не повезло, что комиссары находились рядом с ними.

 

  И эти правила находятся в «серой зоне». Что считать тротуаром? Где велодорожку можно считать находящейся отдельно от дороги? Во Фландрии, наверное, сотни разных типов велодорожке, одни отделены от дороги деревьями, другие кустами, третьи находятся чуть выше полотна дороги, а другие просто отделены разметкой.

 

Гонщик может быть наказан снятием с гонки, если подверг опасности других. Но я считаю, что в субботу такого не было. Там не было массы людей».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Петер Саган Грег Ван Авермат Сеп Ванмарке Омлоп Хет Ниусблад Omloop Het Nieuwsblad

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Георгий Борисенко

    Вчера, 19:52 | Регистрация: 3.11.2014

    по хорошему, штраф надо им, как денежный, так и временной

  2. DIM

    Вчера, 19:57 | Регистрация: 13.10.2012

    Всю гонку по обочине проехали, а под конец очнулись!

    http://www.steephill.tv/players/youtube3/?title=On-Demand+Broadcast+-+Last+70+K
    m+of+Omloop+Het+Nieuwsblad&dashboard=omloop-het-nieuwsblad&id=AH6kuFKCm
    IE&start=683&yr=2017

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 09:39 | Регистрация: 11.07.2015

    во все времена велогоны старались объезжать плохие участки.кто то мог это делать,а кто то нет.

    это элемент сорвенования по сути)

    так что чет тупят орги.

    гонщик когда едет,ему просто НЕКОГДА классифицировать где тротуар,где велодорожка,а где так-собачки писают.

    не правда ли?

    ну а чо тогда.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    во все времена велогоны старались объезжать плохие участки.кто то мог это делать,а кто то нет.

    это элемент сорвенования по сути)

    так что чет тупят орги.

    гонщик когда едет,ему просто НЕКОГДА классифицировать где тротуар,где велодорожка,а где так-собачки писают.

    не правда ли?

    ну а чо тогда.

  • DIM
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (3)
    DIM-Фото

    Всю гонку по обочине проехали, а под конец очнулись!

    http://www.steephill.tv/players/youtube3/?title=On-Demand+Broadcast+-+Last+70+K
    m+of+Omloop+Het+Nieuwsblad&dashboard=omloop-het-nieuwsblad&id=AH6kuFKCm
    IE&start=683&yr=2017

  • Георгий Борисенко
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (3)
    Георгий Борисенко-Фото

    по хорошему, штраф надо им, как денежный, так и временной

  • velodoctor
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (4)
    velodoctor-Фото

     

    кстати есть гифка смешная про Петера 

     

    biggrin

  • Meilleur
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (4)
    Meilleur-Фото

    Ну, это правда. Выглядит он плохо. Сколько минусов не влепи. )

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (5)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Абу-Даби-2017, у России в рейтинге Мирового Тура, а также Мировом рейтинге, 269 очков которые принесли:


    - Ильнур Закарин, 265 очков: 15 очков за 2 место на 3 этапе и 250 очков за 2 место в итоговой генеральной классификации;

    - Павел Кочетков: 2 очка за 52 место;

    - Сергей Чернецкий: 2 очка за 54 место.


    В зачет Мирового рейтинга также принесли очки:

    - Сергей Фирсанов: 5 очков за 32 место;

    - Иван Ровный: 2 очка за 51 место.

     

    Завершилась Омлоп Хет Ниусблад-2017, у России 0 очков в рейтинг Мирового Тура

  • Anton73
    Велотвиттер. 8-й (306) выпуск (2)
    Anton73-Фото

    @kimrokk Ким Роккьяр

    Рабочий инструмент для шеф-повара, не для гонщиков!

    Ой, да ладно!.. А то теперь любые неприятности во время гонок можно смело валить на дисковые тормоза - очень удобно...

    @NigelWynn 

    А мог ли разрез на туфле Доулла появиться из-за этой ножки ограждения?

    Очень даже может быть! И это гораздо более вероятно, судя по ржавому следу на туфле рядом с порезом...

  • Nikioleg
    Велотвиттер. 8-й (306) выпуск (2)
    Nikioleg-Фото


    @mikey.vk
    Война, жестокость полиции, глобальное потепление, Трамп…В Бельгии мы протестуем только по важному поводу, такому, как асфальтирование брусчатых подъёмов

     

    Скопировал с одной целью...прям девиз какой-то ...

  • RVL
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (4)
    RVL-Фото

    он человек ШОУ без вопросов

     

  • sashaney
    Первая победа Петера Сагана в ... (3)
    sashaney-Фото
    Я бы сказал Кировец :-)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 марта

Ruben Fernandez (Movistar Team)

Dylan Teuns (BMC Racing Team)

2 марта

Igor Anton (Dimension Data)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)