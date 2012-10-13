Штраф для Петера Сагана, Грега Ван Авермата и Сепа Ванмарке?

Петеру Сагану, Грегу Ван Авермату и Сепу Ванмарке грозит штраф за объезд брусчатки по тротуарам во время классики «Омлоп Хет Ниусблад»-2017

Несмотря на то, что правилами UCI гонщикам запрещено объезжать секции брусчатки по тротуарам и велодорожкам, на «Омлоп Хет Ниусблад»-2017 группа лидеров во главе с чемпионом мира Петером Саганом и олимпийским чемпионом Грегом Ван Аверматом, ставшим победителем классики, пренебрегла запретом.

Перед стартом «Омлоп Хет Ниусблад»-2017 комиссары напомнили всем гонщикам, что они рискуют быть снятыми с гонки, если будут объезжать брусчатку по тротуарам или велодорожкам.

Группы гонщиков, догонявших лидеров Петера Сагана, Грега Ван Авермата и Сепа Ванмарке, уже не могли миновать брусчатки, так как тротуары были перекрыты мотоциклами комиссаров гонки, представителей Международного союза велосипедистов (UCI). Поэтому сразу после финиша Фабио Феллине (Trek-Segafredo), финишировавший 4-м, а также некоторые спортивные директора сразу подали жалобу по поводу нарушения правил лидирующим отрывом.

Свидетелем реакции гонщиков из второй группы стал фотограф Тим Де Вале, который в интервью Cyclingnews рассказал: «Группа, в которой находились Яспер Стейвен, Джанни Москон, Маттео Трентин, Иэн Стэннард, были в гневе, когда мотоциклы перекрыли им возможность объехать сектор брусчатки».

Яспер Стейвен (Trek-Segafredo): «Я ехал как любитель в спринте. Вообще-то победитель – Фабио Феллине, потому что остальные проехали по тротуару, а нам это сделать запретили».

Фабио Феллине (Trek-Segafredo): «Каждый знает, что нельзя ехать по велодорожке. И все видели, что первая группа это делала. Не мне решать, а судьям, но если есть правила, они должны быть для всех».

Люк Роу (Sky): «Всё, что я знаю, так это то, что утром нам сказали не ехать по велодорожкам, а если мы это сделаем, нас снимут с гонки. Но ехали ли они (Петер Саган, Грег Ван Авермат и Сеп Ванмарке) по тротуарам или по бручатке, они всё равно были тройкой сильнейших».

Марк Сержант, спортивный директор команды Lotto Soudal: «UCI говорит нам, что они хотят улучшить имидж велоспорта. Так давайте работать вместе и больше не использовать тротуары и велодорожки. Они обозначили секцию и предупредили, что объезжать не позволяется. Группа лидеров и следующая группа поехали по велодорожки. А следующую группу комиссары согнали с велодорожек, кричали, чтобы гонщики не заезжали на неё. Дискуссия возникла, потому что одним позволили, а другим – нет. UCI предупреждали, что будут проверять по картинке телетрансляции. Но когда я подошёл к ним с вопросом, они ответили, что гонка пройдена. Зачем предупреждать, если они не будут заставлять соблюдать правила».

Комиссары UCI подготовили рапорт, а Международный союз велосипедистов должен определить, какое наказание получат гонщики. Однако, дисквалифицировать гонщиков и аннулировать результаты гонки никто не собирается. Им грозит штраф. Но комиссар UCI заметил, что если бы на тротуаре на тот момент находились люди, то нарушивших правила гонщиков могли снять с гонки. Об этом в интервью Sporza рассказал комиссар гонки Гэй Доббелер (Guy Dobbelaere).

Комиссар UCI о нарушении правил Петером Саганом, Грегом Ван Аверматом и Сепом Ванмарке

«Правила гласят, что гонщики могут быть оштрафованы, если они поехали по расположенной отдельно велодорожке. Конечно, мы подготовили рапорт, который отправили в UCI. Теперь UCI будет решать, пойдёт ли дело в дисциплинарный комитет. Наказанием может быть штраф. Имена гонщиков не важны, это дело принципа.

Все должны признать, что трое сильнейших претендентов заняли первые три места. Дисквалифицировать таких гонщиков за подобное нарушение было бы слишком.

Я могу понять критику. Или разрешено всем, или никому. Преследователям не повезло, что комиссары находились рядом с ними.

И эти правила находятся в «серой зоне». Что считать тротуаром? Где велодорожку можно считать находящейся отдельно от дороги? Во Фландрии, наверное, сотни разных типов велодорожке, одни отделены от дороги деревьями, другие кустами, третьи находятся чуть выше полотна дороги, а другие просто отделены разметкой.

Гонщик может быть наказан снятием с гонки, если подверг опасности других. Но я считаю, что в субботу такого не было. Там не было массы людей».