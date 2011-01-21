Организаторы Тура Фландрии-2018 пригласили Лэнса Армстронга

Организаторы Тура Фландрии-2018 не стали отменять приглашение Лэнсу Армстронгу, несмотря на просьбу президента UCI

Организаторы Тура Фландрии-2018, одной из старейших бельгийских классик, входящей в список Монументов велоспорта, пригласили на гонку дисквалифицированного пожизненно Лэнса Армстронга. Директор Тура Фландрии Ваутер Ванденхаут (Wouter Vandenhaut) в интервью Het Nieuwsblad сообщил, что организаторы не собираются отменять это приглашение, несмотря на недовольство президента UCI Давида Лаппартьена.

Ваутер Ванденхаут подчеркнул, что Лэнс Армстронг приглашён для выступления в мероприятии Tour of Flanders Business Academy, но не будет участвовать в велогонке для любителей, которая будет организована в субботу и по традиции проводится перед Туром Фландрии. В воскресенье, 1 апреля, Лэнс Армстронг будет присутствовать на классике в качестве гостя, а не как официальное лицо.

Tour of Flanders Business Academy – это мероприятие, которое организаторы Тура Фландрии будут проводить в пятницу, 30 марта, где планируют собрать общественных деятелей, представителей бизнеса и велоспорта.

На сайте tourofflandersacademy.com говорится: «Герои вдохновляют нас, потому что у них есть выдающиеся достижения. Они выделяются среди нас своими историями. Герои пробуждают воспоминания. Героями становятся не после одного достижения, они получают свой статус после того, как смогут повторить результаты. Это делает их суперлюдьми.

Мы вместе с Tour of Flanders Business Academy ставим целью каждый год приглашать во Фландрию лучших выступающих, которыми может стать кто-то из мира велоспорта, но также это запросто может быть представитель и другого вида спорта, другого общества. Самым первым спикером мы пригласили Лэнса Армстронга, который рад посетить Фландрию, чтобы лично рассказать свою историю о его любимой однодневной гонке».

Ваутер Ванденхаут: «В начале декабря на встрече в Монтрё я проинформировал Давида Лаппартьена о моих планах пригласить Армстронга. Я знал, что не обязан был это делать, но, учитывая, что мои отношения с UCI всегда были конструктивными, было логично немедленно сообщить им о приглашении. Давид выслушал меня, а через две недели прислал написанное в дружеском тоне письмо с многочисленными вопросами, на которые я вежливо ответил.

Я хочу, чтобы визит Амстронга понимали правильно. Он не почётный гость, не будет выполнять никакой официальной роли. Он также не будет являться часть каравана, который следует за гонкой от старта до финиша.

Лэнс сказал, что он не хочет стать для меня бременем, и разрешил мне подготовить другие мероприятия. Но я не хочу так делать, потому что он будет ключевым выступающим на мероприятии в пятницу. Считаю, что будет грубо и негостеприимно не приглашать его на гонку, которая пройдёт в воскресенье».

Давид Лаппартьен, президент Международного союза велосипедистов (UCI) попросил организаторов отозвать приглашение Лэнсу Армстронгу. В интервью Het Nieuwsblad сказал, что не будет посещать Тур Фландрии-2018, и считает, что внимание к Лэнсу Армстронгу будет не тем, что необходимо велоспорту.

Давид Лаппартьен, президент UCI: «Я не могу конфисковать американский паспорт и запретить ему приехать в Бельгию. Понимаю, что его пригласили выступить на мероприятии. Он, конечно, привлечёт к себе много внимания, но мы не хотим, чтобы такое лицо представляло велоспорт. Мы хотим пропагандировать чистый спорт, а Армстронг не является его символом.

Ему не разрешено посещать гонку в автомобиле организаторов, потому что он отстранён пожизненно. Я дал понять Ваутеру Ванденхауту, что недоволен этой ситуацией. Я не приеду на Тур Фландрии, собираюсь побывать какой-то другой бельгийской гонке начала сезона, но ещё не знаю, на какой именно».