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Организаторы Тура Фландрии-2017 будут снимать с гонки за объезд брусчатки

Организаторы Тура Фландрии-2017 предупредили о снятии с гонки за попытку объехать брусчатку по тротуарам

 

  Организаторы Тура Фландрии предупредили, что не будут проявлять снисходительность, если гонщики начнут объезжать брусчатку по тротуарам и велодорожкам. За подобное нарушение предусмотрено наказание от штрафа в 200 швейцарских франков до снятия с гонки. Это правило было введено Международным союзом велосипедистов в 2014 году после нескольких случаев столкновения гонщиков со зрителями.

 

  Дидье Симон (Didier Simon), главный комиссар UCI, в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что если увидит, как гонщик «едет по тротуару с целью выиграть несколько метров», он будет «без всяких церемоний снят с гонки, это не обсуждается».

 

  Вим Ван Херревег (Wim Van Herreweghe), директор Тура Фландрии, в интервью Cyclingnews сказал, что призывает комиссаров гонки применять более суровый вариант правила, снимая гонщиков за нарушение независимо от имени: «Не важно, кто это будет. Просто спросите Романа Барде (Прим. – Роман Барде был снят с гонки Париж-Ницца-2017 после нарушения правил, когда пытался догнать пелотон, держась за техничку, на 1-м этапе). Становится слишком опасно оставаться толерантными. Никто не хочет снимать с гонки участников, но если произойдёт инцидент со зрителями, это очень серьёзно».

 

  В этом году самым громким был случай на Омлоп Хет Ниусблад, когда отрыв, в котором находились лидеры Петер Сагана, Грег Ван Авермат и Сеп Ванмарке, не стали наказывать за то, что они объезжали брусчатку по тротуарам. Группы, следовавшие за отрывом, уже не могли облегчить себе задачу, так как объезжать по тротуарам помешали машины комиссаров гонки.

 

   На 1-м этапе «Трёх дней де Панне» организаторы ограничились штрафом, которые получили 15 гонщиков, в том числе и Филипп Жильбер, за то, что объезжали брусчатку. Снятие с гонки стольких участников организаторы трёхдневной гонки посчитали нецелесообразным.

 

  Спортивные директора команд считают, что единственным способом избежать подобных нарушений – поставить барьеры везде, где возможен объезд сложных участков с брусчаткой.

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Есть два решения. Или сделать объезд невозможным, поставив барьеры вдоль дороги, или исключить такие участки из маршрута. Другого варианта нет, потому что гонщики всегда стараются сократить, это нормально. Если они видят возможность облегчить себе задачу хотя бы на сотню метров, они используют её».

 

  Мэтт Уилсон, спортивный директор команды Orica-Scott: «Если объезжать начинает один гонщик, все сделают то же самое. Кто-нибудь обязательно воспользуется более короткой дорогой, если увидит. Эти гонки проходят уже 100 лет, и так было всегда. Не думаю, что культура изменилась. Если есть опасные участки, и организаторы знают, что гонщики ими воспользуются, то нужно просто поставить заграждение. Я понимаю, что это дорого и сложно, но такое решение кажется единственно возможным».

 

 Торстен Шмидт, спортивный директор команды Katusha-Alpecin: «Мне не понравилось бы стоять на обочине с детьми и с женой, когда гонщики проносят на расстоянии полуметра от моих ног на скорости 50 км/ч. Нам необходимы барьеры, а тот, кто попытается заехать за них, должен быть дисквалифицирован».

 

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour of Flanders

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 12:43 | Регистрация: 11.07.2015

    Спортивные директора команд считают, что единственным способом избежать подобных нарушений – поставить барьеры везде, где возможен объезд сложных участков с брусчаткой.

     

    вот именно,надо не штрафовать гонцов,а сделать так,что бы правила было нарушить невозможно..но орги как обычно,пошли по самому легкому пути.

    проще говорить о снисходительности,чем работать(

     

    когда едешь на максимуме,зачастую даже не видишь ничего,прешь просто за колесом,которое впереди.

    какой тут выбор дороги((

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Спортивные директора команд считают, что единственным способом избежать подобных нарушений – поставить барьеры везде, где возможен объезд сложных участков с брусчаткой.

     

    вот именно,надо не штрафовать гонцов,а сделать так,что бы правила было нарушить невозможно..но орги как обычно,пошли по самому легкому пути.

    проще говорить о снисходительности,чем работать(

     

    когда едешь на максимуме,зачастую даже не видишь ничего,прешь просто за колесом,которое впереди.

    какой тут выбор дороги((

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Петер Саган не понес наказания ... (8)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    мы раньше насосами по спине фигачили хамов))  мож кто помнит-были такие-с тоненьким стерженьком,аллюминиевые)) им как вдаришь по спине-он и согнется))

  • RVL
    Петер Саган не понес наказания ... (8)
    RVL-Фото

    тема яйца выеденного не стоит.

    есть же бачки...всегда можно в плечи засандалить. pardon

  • Vadim Serbakov
    Тур Страны Басков 2017. Превью (3)
    Vadim Serbakov-Фото

    Пино вроде как нету в первоначальной заявке?

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Петер Саган не понес наказания ... (8)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    )) ничо такого криминального я не увидел.это спорт.ДЛЯ МУЖЧИН.не бальные танцы.да,Саган применил силовой прием) ну,а кто мешает это сделать против Сагана? чо? не успевают догнать?)))) ну а кто виноват то)

  • velodoctor
    Гранд-тур на Аравийском полуос ... (3)
    velodoctor-Фото

    Кроме шуток, в Абу-даби  хотят построить гору, для того чтобы формировать облака и вызывать дожди. biggrin 

  • Vadim Serbakov
    Гранд-тур на Аравийском полуос ... (3)
    Vadim Serbakov-Фото

    Я думаю,это первоапрельская шутка от сайта.Спасибо!

  • Bjoern
    Тур Фландрии-2017. Превью (10)
    Bjoern-Фото

    Ожидаю борьбу Сагана и Жильбера за победу. И надеюсь, что фаворитам удастся избежать завалов и проколов

  • Bjoern
    Тур Страны Басков 2017. Превью (3)
    Bjoern-Фото
    Вот как раз поклонники прощают всё, даже если он после первого км сойдет, со словами "мне сегодня лень крутить педали. поеду я домой"

    Фаворитом считаю Вальверде
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Страны Басков 2017. Превью (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    экзамен для Контадора) еще одного не выигрыша общего зачета поклонники могут и не понять)

    Вамос Альберто)

    пора уже стрелять)

     

    пы сы.

    если Контадор сможет победить ТАКОГО Вальверде-значит это прежний Альберто)

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1498
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

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