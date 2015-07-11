Организаторы Тура Фландрии-2017 будут снимать с гонки за объезд брусчатки

Организаторы Тура Фландрии-2017 предупредили о снятии с гонки за попытку объехать брусчатку по тротуарам

Организаторы Тура Фландрии предупредили, что не будут проявлять снисходительность, если гонщики начнут объезжать брусчатку по тротуарам и велодорожкам. За подобное нарушение предусмотрено наказание от штрафа в 200 швейцарских франков до снятия с гонки. Это правило было введено Международным союзом велосипедистов в 2014 году после нескольких случаев столкновения гонщиков со зрителями.

Дидье Симон (Didier Simon), главный комиссар UCI, в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что если увидит, как гонщик «едет по тротуару с целью выиграть несколько метров», он будет «без всяких церемоний снят с гонки, это не обсуждается».

Вим Ван Херревег (Wim Van Herreweghe), директор Тура Фландрии, в интервью Cyclingnews сказал, что призывает комиссаров гонки применять более суровый вариант правила, снимая гонщиков за нарушение независимо от имени: «Не важно, кто это будет. Просто спросите Романа Барде (Прим. – Роман Барде был снят с гонки Париж-Ницца-2017 после нарушения правил, когда пытался догнать пелотон, держась за техничку, на 1-м этапе). Становится слишком опасно оставаться толерантными. Никто не хочет снимать с гонки участников, но если произойдёт инцидент со зрителями, это очень серьёзно».

В этом году самым громким был случай на Омлоп Хет Ниусблад, когда отрыв, в котором находились лидеры Петер Сагана, Грег Ван Авермат и Сеп Ванмарке, не стали наказывать за то, что они объезжали брусчатку по тротуарам. Группы, следовавшие за отрывом, уже не могли облегчить себе задачу, так как объезжать по тротуарам помешали машины комиссаров гонки.

На 1-м этапе «Трёх дней де Панне» организаторы ограничились штрафом, которые получили 15 гонщиков, в том числе и Филипп Жильбер, за то, что объезжали брусчатку. Снятие с гонки стольких участников организаторы трёхдневной гонки посчитали нецелесообразным.

Спортивные директора команд считают, что единственным способом избежать подобных нарушений – поставить барьеры везде, где возможен объезд сложных участков с брусчаткой.

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Есть два решения. Или сделать объезд невозможным, поставив барьеры вдоль дороги, или исключить такие участки из маршрута. Другого варианта нет, потому что гонщики всегда стараются сократить, это нормально. Если они видят возможность облегчить себе задачу хотя бы на сотню метров, они используют её».

Мэтт Уилсон, спортивный директор команды Orica-Scott: «Если объезжать начинает один гонщик, все сделают то же самое. Кто-нибудь обязательно воспользуется более короткой дорогой, если увидит. Эти гонки проходят уже 100 лет, и так было всегда. Не думаю, что культура изменилась. Если есть опасные участки, и организаторы знают, что гонщики ими воспользуются, то нужно просто поставить заграждение. Я понимаю, что это дорого и сложно, но такое решение кажется единственно возможным».

Торстен Шмидт, спортивный директор команды Katusha-Alpecin: «Мне не понравилось бы стоять на обочине с детьми и с женой, когда гонщики проносят на расстоянии полуметра от моих ног на скорости 50 км/ч. Нам необходимы барьеры, а тот, кто попытается заехать за них, должен быть дисквалифицирован».