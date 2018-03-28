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Алехандро Вальверде – трёхкратный победитель Вуэльты Каталонии

Алехандро Вальверде о победе на Вуэльте Каталонии-2018

 

 

  В третий раз за последние девять лет  и второй год подряд Алехандро Вальверде становится победителем Вуэльты Каталонии, сравнявшись по количеству побед на этой, одной из старейших испанских многодневных гонок, с Мигелем Индурайном. На Вуэльте Каталонии-2018 37-летний испанский гонщик команды Movistar выиграл два этапа, удерживал майку лидера на протяжении пяти этапов. В итоге три гонщика команды Movistar вошли в топ-10 общего зачёта. Наиро Кинтана поднялся на вторую ступень подиума, а Марк Солер финишировал 5-м.

 

Благодаря победе на этой гонке Мирового тура Алехандро Вальверде стал лидером текущего индивидуального рейтинга Мирового UCI.

 

  Foto: Namuss Films

 

 

  Алехандро Вальверде: «Всегда говорят, что гонка не выиграна, пока не пересечена финишная черта. Этап сегодня был очень нервным и быстрым, без единой минуты передышки. Дороги всё время были немного влажными, а на финальном круге пошёл мелкий дождь, что сделало гонку очень опасной, хуже, чем обычно. Мы увидели, как упали два мотоцикла, один – организаторов, второй – телеоператоров, а позже мой товарищ по команде Хосе-Хоакин Рохас упал вместе с Берналем на том же самом месте, где и мотоциклы, и, наверное, на дороге оставалось масло.

 

Очень жаль, что так случилось с Эганом. Сегодня он вновь показал свою силу, переложился в отрыв, мне пришлось очень сильно напрячься, чтобы сесть ему на колесо и нейтрализовать его атаку.

 

  Что-то случается, когда совсем не ждёшь. Он талантливый парень, с большим будущим, уже вписавший высокие результаты в свой список достижений. Я надеюсь, что он быстро и полностью восстановится, так же, как и мой товарищ Хосе-Хоакин.

 

  Этап был трудным, но мои товарищи по команде как и в течение всей недели, смогли держать ситуацию под контролем. Когда гонка стала безумной, я просто ускорился на подъёме, чтобы нейтрализовать самые опасные атаки и чтобы облегчить моим товарищам по команде жизнь.

 

Нам пришлось поработать после моей атаки, потому что Йейтс представлял определённую угрозу в общем зачёте. В итоге всё сложилось хорошо.

 

 Для нас эта неделя была фантастической, Наиро занял 2-е место, Солер стал 5-м, у нас две победы на этапах… Команда все семь дней отработала, отдавая себя на сто процентов, мы заслужили этот результат. Ужасным моментом стало падение Рохаса, жаль, что он не смог присоединиться к нам на подиуме после финиша.

 

Для меня не было лучшего способа начать сезон, учитывая, после чего я вернулся в гонки. Бороться за четвёртый титул победителя Вуэльты Каталонии в 2019 году? Не знаю, сейчас у нас три победы, это фантастика, и самое главное, я выиграл в этом сезоне уже три многодневных гонки!»

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Каталонии-2018

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура

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1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


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Комментарии

  • ungvar
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    ungvar-Фото

    Trek ниочем.

  • Rebellix
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    Rebellix-Фото
    И уровень, и замена. Киттель перешёл в вело-помойку, где проведёт 2-3 провальных года со считанными победами на этапах а-ля стол. Блестящий трековик Вивиани уже в этом году начнёт побеждать (вообще - то, уже начал, см Де Пан) в гораздо более селективных гонках, а с тем развозом, что могут предложить ему Квики, есть вероятность, что он и в чистых спринтах на Туре (если поедет туда) побед поимеет более чем немец
  • EL-Fenomeno
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, теперь будем ждать "злобного" реванша от ГВА на Фландрии. Там ставки будут ещё выше и берги ещё внушительнее/тяжелее

    Вот кого снова нужно отметить так это Жильбера. На его старания что на Е3 что на ГВ просто любо смотреть, аплодисменты Филу, с такой формой он просто обязан что-то взять этой весной.

    Цитата: velodoctor
    Мне кажется шанс, что победит спринтер сегодня как никогда велик, погода хорошая, ветра нет.

    Вы почти угадали, шанс у них был сегодня как никогда велик (вот что значит +10 по Цельсию), но Пэто поставил всех на место)

  • EL-Fenomeno
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото
    Тем более что с погодой было все ништяк + Элия удачно перетерпело все бергы, но сделал роковую ошибку сидя на последнем км. за велосипедом Демара...и прогадал (и позицию, и того за кем НЕ нужно было сидеть) вот поэтому и расплакался, тем боле сколько то вторых мест у него Вивиани было в 2017 году и тут вот тебе ещё одно серебро.
    Те его слёзы от обиды , досады, злости пока один из самых эмоциональных моментов этого вело-сезоне (как будто проиграл финиш Олимпиады или ЧМ)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а я вам расскажу почему.
    Саган ВООБЩЕ не спринтер.
    он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.
    у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.
    и команды для развоза у него нет.
    он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.
    и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.
    Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет.
    Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.
    Кнопки залипают ,телефоне экран треснул, буду стараться.
  • Student
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    Student-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а я вам расскажу почему.
    Саган ВООБЩЕ не спринтер.
    он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.
    у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.
    и команды для развоза у него нет.
    он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.
    и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.
    Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет.
    Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гент-Вевельгем-2018. Женская в ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень радует что начинаете уделять внимание и женскому велоспорту, девочки молодцы ,стараются, марта заслуженно выиграла , хоскинг такой развоз устроила , за 3 км все время впереди сидела, ну и марта молодец все таки мамка как никак пример многим. Ожидал ваовдеалс и боэлс , кроме дидериксен ничего яркого. А вообще велолайв чаще инфы о женском спорте. Признателен .
  • collega2011
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    collega2011-Фото

    По моему Пете после гонки было просто скучноbiggrin

    Ничего нового против него не придумали...пришлось наказать всех как обычноgood

  • Николай Степаныч
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    Николай Степаныч-Фото

    Потому что редкая возможность спринтеру взять северную классику. Кто знает, когда у Вивиани будет еще такой шанс, а вот сегодня сложилось - отобрался в первую пачку, команда прекрасно работала на него, но не вышло.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7 (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: kwwk
    Что-то сезон у Скай не задаётся: шкипер на крючке подвис, Пулс поломался, Берналь ломается, Энао не в форме, а есть еще потенциальный невезунчик Томас. Я уже писал, что на Джиро Квято выставят главным - тот фартовый.
    п.с. И Москона на однодневках укатают
     

    Слух идет, что Москону приговор после Рубе вынесут. Он правда отрицает, что разбирательство жалобы Рейшенбаха идет, но Элисон жаловался, что его вызывают как свидетеля. А он оказался между бывшим товарищем по команде и нынешним, и не хочет принимать чью-либо сторону. Я, говорит, ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю и не понимаю, почему от меня чего-то хотят.
    слух идёт что даже может и Рубе не стартанет .

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Julen Irizar Laskurain (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1039
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
5 Демар А. (Fra) (GFC) 792
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 766
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Нибали В. (Ita) (TBM) 570

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