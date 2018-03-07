Дубль Марселя Киттеля на Тиррено-Адриатико-2018

Марсель Киттель, Петер Саган, Михал Квятковский о 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2018

Марсель Киттель одержал вторую победу на этапе Тиррено-Адриатико-2018, и во второй раз в общем спринте на итальянской гонке 29-летний немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin обошёл чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe).

Когда за 7,8 км до финиша в пелотоне произошёл завал, Петер Саган находился на колесе Фернандо Гавирии (Quick Step Floors), который упал, коснувшись колесом едущего впереди товарища по команде. Саган избежал падения, но ему пришлось менять велосипед и догонять пелотон. Несмотря на эту задержку, он финишировал 2-м, опередив Максимилиано Ричезе, ставшего планом В команды Quick Step Floors после падения Гавирии.

Михал Квятковски (Sky) перед финальным этапом «Гонки двух морей» сохранил на плечах майку лидера.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Марсель Киттель: «Первая победа на этапе Тиррено-Адриатико-2018 была особенной, потому что я впервые выиграл в Италии, вторая особенная, потому что сегодня день рождения моего товарища по команде Натана Хааса, а сам этап не был лёгким. Я горжусь командой. Katusha-Alpecin имеет большой потенциал в развозящем поезде с Риком Цабелем и Марко Халлером, с такими раздельщиками как Алекс Даусетт и Тони Мартин, мы сможем отлично всё комбинировать.

Сегодня на этапе дорога постоянно шла вверх-вниз, думаю, мы набрали приличное количество подъёмов, плюс было холодно, и шёл дождь. Мы очень старались контролировать гонку, задавать скорость, ребята старались, чтобы мне было полегче, потому что знали, что в конце этап мне подходил. Я очень рад, что мои товарищи по команде смогли так хорошо держать ситуацию под контролем и так работали на меня. Все выложились на 110%, я очень счастлив, что выиграл. Победа будет ещё больше мотивировать команду».

Петер Саган: «Мы отлично расположились в пелотоне, я сидел на колесе Гавирии, когда он упал. Чтобы самому избежать падения, мне пришлось нажать на тормоза. Гонщики позади меня упали друг на друга, заднее колесо моего велосипеда повредилось, оно не вращалось. Я остановил Боднара и мы попытались поменять заднее колесо, но в это самое время подъехала наша техничка, и я поменял велосипед.

Я постарался вернуться в группу, это было почти невозможно. Групп было так много, я прошёл одну машину, потом другую группу, ещё одну, и когда вернулся в основной пелотон, остался без сил. Я постарался восстановиться до спринта, но финишировал вторым с очень небольшой разницей. Сегодня мне и не повезло и повезло одновременно. Первое место на этапе было бы лучше, но я не могу иметь всего».

Михал Квятковски: «Сегодня гонка шла более нервно из-за дождя. Болельщикам интересно, когда гонщики проходят технически сложные круги, но нам они показались очень коварными. Надо было с осторожностью выбирать позицию в пелотоне перед прохождением поворотов. Но это часть велоспорта. Теперь моим соперником является Дамиано Карузо, который великолепный раздельщик. У меня есть хороший шанс на победу, но было бы легче, если бы моё преимущество было больше. Финальный этап будет зрелищным».