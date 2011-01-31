Видеокомиссары на Милан-Сан-Ремо-2018

Видеокомиссары впервые на Милан-Сан-Ремо-2018

Впервые на итальянской классике Милан-Сан-Ремо в гонке будут присутствовать видеокомиссары. Решение о введении дополнительной судейской бригады было принято UCI после инцидента с Петером Саганом и Марком Кэвендишем на Тур де Франс-2017.

Необходимость в видеокомиссарах также подтвердил случай с Джанни Москоном на чемпионате мира, когда он, оказавшись запертым завалом, затем воспользовался протяжкой технички, чтобы догнать пелотон. Это было замечено судьями лишь после финиша, когда они просмотрели видеозапись, появившуюся в соцсетях. Если бы судья обнаружил это во время гонки, то Москон был бы снят с соревнования ещё до финиша.

Кроме того, именно на Милан-Сан-Ремо в 2016 году возникла полемика по поводу победы Арно Демара, которого несколько гонщиков (Маттео Тозатто и Эрос Капекки) обвинили в том, что он держался за техничку, чтобы догнать пелотон после падения у подножия Чипрессы. Демар и его команда категорически это отрицали, а видеозаписи, подтверждающей или опровергающей слова обвинителей, не нашлось, и судьи не стали рассматривать это дело.

На Милан-Сан-Ремо-2018 будут четыре видеокомиссара, трое из них поедут гонку с пелотоном на автомобиле и мотоцикле, а четвёртый будет наблюдать за гонкой по телевизионной картинке с нескольких мониторов, расположенных в фургоне у финишной черты.

Судья из Нидерландов Мартейн Свинкелс (Martijn Swinkels) будет президентом жюри гонки и поедет гонку за пелотоном. Судья из Италии Джанлука Крочетти (Gianluca Crocetti) будет видеокомиссаром Милан-Сан-Ремо, а в дальнейшем в этом качестве поедет Джиро д’Италия и Ломбардию.

В отличие от других видов спорта, где видеорефери имеют право лишь рекомендовать судьям решение в случае конфликтной ситуации, в велоспорте видеокомиссар будет иметь равные права с судьёй при принятии решения во время и после гонки. Голос президента судейского жюри остаётся решающим при подсчёте голосов во время инцидентов.