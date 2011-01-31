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Видеокомиссары на Милан-Сан-Ремо-2018

Видеокомиссары впервые на Милан-Сан-Ремо-2018

 

 

Впервые на итальянской классике Милан-Сан-Ремо в гонке будут присутствовать видеокомиссары. Решение о введении дополнительной судейской бригады было принято UCI после инцидента с Петером Саганом и Марком Кэвендишем на Тур де Франс-2017.

 

   Необходимость в видеокомиссарах также подтвердил случай с Джанни Москоном на чемпионате мира, когда он, оказавшись запертым завалом, затем воспользовался протяжкой технички, чтобы догнать пелотон. Это было замечено судьями лишь после финиша, когда они просмотрели видеозапись, появившуюся в соцсетях. Если бы судья обнаружил это во время гонки, то Москон был бы снят с соревнования ещё до финиша.

 

  Кроме того, именно на Милан-Сан-Ремо в 2016 году возникла полемика по поводу победы Арно Демара, которого несколько гонщиков (Маттео Тозатто и Эрос Капекки) обвинили в том, что он держался за техничку, чтобы догнать пелотон после падения у подножия Чипрессы. Демар и его команда категорически это отрицали, а видеозаписи, подтверждающей или опровергающей слова обвинителей, не нашлось, и судьи не стали рассматривать это дело.

 

  На Милан-Сан-Ремо-2018 будут четыре видеокомиссара, трое из них поедут гонку с пелотоном на автомобиле и мотоцикле, а четвёртый будет наблюдать за гонкой по телевизионной картинке с нескольких мониторов, расположенных в фургоне у финишной черты.

 

  Судья из Нидерландов Мартейн Свинкелс (Martijn Swinkels) будет президентом жюри гонки и поедет гонку за пелотоном. Судья из Италии Джанлука Крочетти (Gianluca Crocetti) будет видеокомиссаром Милан-Сан-Ремо, а в дальнейшем в этом качестве поедет Джиро д’Италия и Ломбардию.

 

  В отличие от других видов спорта, где видеорефери имеют право лишь рекомендовать судьям решение в случае конфликтной ситуации, в велоспорте видеокомиссар будет иметь равные права с судьёй при принятии решения во время и после гонки. Голос президента судейского жюри остаётся решающим при подсчёте голосов во время инцидентов.  

 

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Теги к статье: видеокомиссары Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика гонка Мирового тура Классичиссима Милан-Сан-Ремро-2018

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  1. Adriano

    Вчера, 10:52 | Регистрация: 2.04.2015

    Ну наконец-то!

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 11:47 | Регистрация: 24.12.2017

    как было интересно наблюдать как после финиша приезжали технички разбитые с оторванными зеркалами ,так как мешали друг другу не подвозить гонцов , а теперь этого не будет, жаль жаль.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 11:51 | Регистрация: 4.01.2015

    этакая Video Assistant Referee (VAR) только в живом виде. Но главное чтобы все было объективно от этих комиссаров и не посыпались опосля протесты от велогонщиков и босов команд после будущих инцидентов-прецедентов  

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  4. Имя: Владимир

    hodorik

    Вчера, 13:15 | Регистрация: 31.01.2011

    проще несколько взаимосвязанных квадрокоптеров дорогих зарядить и там не будет уже точно не точно, видно не видно)))

    Greg Hodorini
    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Вчера, 16:42 | Регистрация: 14.12.2015

      Рациональное зерно в этом есть, но квадрокоптеры опасная штука! По Евроспорту нарезка целая была с инцидентами, виновниками которых становились именно они. Так что лучше положиться на «глаз человеческий». Наземный транспорт в виде мотоциклов и техничек доставляют различные проблемы пелотону, так тут ещё и на голову может прилететь «нежданчик».

  5. f16

    Вчера, 13:18 | Регистрация: 16.08.2017

    надеюсь не на мотоциклах

  6. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 16:21 | Регистрация: 17.07.2014

    Отлично. Надеюсь, всех читеров смогут вычислить и выпилить.

  7. Имя: Артем

    stalcker23

    Вчера, 16:49 | Регистрация: 11.10.2011

    Ввели бы в 2016 на той же гонке - демар бы не выиграл)

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1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Сможет ли Петер Саган одержать победу на Милан-Сан-Ремо-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Поставим, надеюсь.
  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Т.е., капитан Власов? Или нет?
    Ау, Русвело. 

  • byvshiy
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    byvshiy-Фото

    300 км и 7 с лишним часов на велосипеде это не плохо ,если до Cipresa  доедут ,то можно уже памятник ставить молодым 

  • Shega
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    Shega-Фото
    Этот разговор на сайте не к месту, ибо не про гонки, но я отвечу только: в том, что Вы называете "игрой на публику" гораздо больше доброжелательности к собеседникам, чем в некоторых - может быть - абсолютно точных замечаниях, изложенных в уничижительных (а иногда оскорбительных) по отношению к гонщикам и участникам диалога выражениях.
    Я ни в коем случае не про сегодняшний разговор!
    Публика не ведется, а просто принимает тон разговора (не все, но кто-то). А свое согласие или несогласие с мнением Толстого Мачо оставляет при себе)
    Я прошу прощения у всех за свои высказывания. Пошла читать...анализировать мнения знатоков.. продолжать учиться велоспорту и сидеть тихо)
  • marketbk
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    marketbk-Фото

    Ну Фирсанов в старт-листе. Как бы и прозвище Батя и возраст.

    Ринат что-то грозился показать "обновленного" Фолифорова)) Пока не видно.

  • marketbk
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    marketbk-Фото

    Цитата: Shega
    Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).
    Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.
    Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.
    P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.

     

    Вот именно логика здесь маловато, товарищ играет на публику( она ведется) Вы тому потверждение.

    Так главное - человек разбирается, и сам гонялся, а ведет себя как клоун. Вот что поразительно!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гонщики Gazprom — RusVelo гото ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодым дают дорогу , звоночек старичкам.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Handzame Classic-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Как приятно только эти гонщики схлестывались на лавенире а вот уже и в профах сошлись, ходег не ординарный финишер , весёлый и жизнерадостный очень самоотверженно работал до последнего на созу и Берналя . гоночка супер получилась.
  • Shega
    Милан-Сан-Ремо-2018. Превью (27)
    Shega-Фото
    Так ведь это индивидуальное вИдение гонки. Оно может быть ошибочное. Чем это так плохо? Для кого-то - не такого знатока (искренне говорю) велоспорта, как Вы - повод поразмыслить...сопоставить со своим видением предстоящего: с чем-то согласиться, против чего-то возразить (про себя или вслух).
    Мне кажется, что любое логическое рассуждение по поводу гонок имеет право быть высказанным, а затем быть обсужденным. Но - мнение, а не сам человек.
    Если же отталкиваться от того, что только 100% сбывающиеся прогнозы высказывать, то, боюсь, настанет тишина.
    P.S.Всегда с уважением и большим интересом читаю всё, что Вы пишете. Правда.
  • RVL
    Handzame Classic-2018 (2)
    RVL-Фото

    Краем глаза, заметил среди победителей этой гонки всех времен и народов Евгения Гутаровича!

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2 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
3 Солер М. (Esp) (MOV) 545
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 543
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
6 Исагирре Г. (Esp) (BHR) 500
7 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
8 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
9 Карузо Д. (Ita) (BMC) 433
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