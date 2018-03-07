Марсель Киттель– победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2018

Марсель Киттель, Петер Саган, Патрик Бевин о 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2018

Марсель Киттель одержал первую победу в этом сезоне и первую в цветах команды Katusha-Alpecin, выиграв 2-й этап Тиррено-Адриатико-2018. В общем спринте 29-летний немецкий велогонщик опередил чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo). Майка лидера генеральной классификации осталась в команде BMC, но перешла от Дамиано Карузо Патрик Бевину.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Марсель Киттель: «В последний раз я побеждал 8 месяцев назад, на этапе Тур де Франс-2017 в По, это было давно. Приятно выиграть снова. В этом сезоне не сразу всё пошло хорошо, нам пришлось справляться с поражениями, которые являются частью процесса построения команды. Сегодняшняя победа принесла огромную уверенность ребятам, которые работали на меня. Мы верили, что у нас получится.

Пять лет назад, когда я стал профессионалом, мне приходилось справляться с таким моментом, как сейчас. Сейчас я повзрослел, это мне помогло.

Я ехал на Тиррено-Адриатико, зная, что нахожусь в хорошей форме, мы поддерживали мотивацию друг друга на сегодняшнем этапе. Ребята вывезли меня на идеальную позицию, так, что я мог выбирать, где начинать свой спринт. Я был очень голоден до успеха, потому что так долго ждал победу. Я также очень рад, потому что это моя первая профессиональная победа в Италии. На Джиро д’Италия я выигрывал, когда гонка находилась на территории других стран».

Петер Саган: «Думаю, второе место, что занял сегодня, хороший результат, потому что этап подходил чистым спринтерам. Второе место – лучшее, что я мог сделать. Марсель начал спринт за 300 м, я постарался выйти у него с колеса за 250 м, но обойти его оказалось невозможно. Он поставил другую передачу и уехал от меня. Поздравляю Марселя, потому что он был сегодня сильнейшим. Я тоже счастлив, потому что не упал в завале. Финиш был довольно опасным. Мне пришлось немного потолкаться локтями с Сашей Модоло и Джакомо Ниццоло, но это часть спринта. Я был первым за колесом Марселя, и имел право защищать своё место».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Патрик Бевин: «Лидерство в гонке – результат работы команды. Сегодня я оказался позади завала, мы вернулись в группу за 3 км до финиша, но были рассредоточены по пелотону. Такой завал влияет на спринт. Для меня привилегия – надеть майку лидера на такой крупной гонке, мы с командой этого не планировали, но некоторые товарищи по команде подходили ко мне и говорили, чтобы я попробовал себя в спринте. Я новичок в этой команде, но это показывает дружескую атмосферу. Мне странно забирать майку у товарища по команде, но, полагаю, это часть правил велогонки, и это ничего не изменит завтра. Я буду работать на команду так же, как и обычно».