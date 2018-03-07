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Марсель Киттель– победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2018

Марсель Киттель, Петер Саган, Патрик Бевин о 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2018

 

  Марсель Киттель одержал первую победу в этом сезоне и первую в цветах команды Katusha-Alpecin, выиграв 2-й этап Тиррено-Адриатико-2018. В общем спринте 29-летний немецкий велогонщик опередил чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo). Майка лидера генеральной классификации осталась в команде BMC, но перешла от Дамиано Карузо Патрик Бевину.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Марсель Киттель: «В последний раз я побеждал 8 месяцев назад, на этапе Тур де Франс-2017 в По, это было давно. Приятно выиграть снова. В этом сезоне не сразу всё пошло хорошо, нам пришлось справляться с поражениями, которые являются частью процесса построения команды. Сегодняшняя победа принесла огромную уверенность ребятам, которые работали на меня. Мы верили, что у нас получится.

Пять лет назад, когда я стал профессионалом, мне приходилось справляться с таким моментом, как сейчас. Сейчас я повзрослел, это мне помогло.  

Я ехал на Тиррено-Адриатико, зная, что нахожусь в хорошей форме, мы поддерживали мотивацию друг друга на сегодняшнем этапе. Ребята вывезли меня на идеальную позицию, так, что я мог выбирать, где начинать свой спринт. Я был очень голоден до успеха, потому что так долго ждал победу. Я также очень рад, потому что это моя первая профессиональная победа в Италии. На Джиро д’Италия я выигрывал, когда гонка находилась на территории других стран».

 

  Петер Саган: «Думаю, второе место, что занял сегодня, хороший результат, потому что этап подходил чистым спринтерам. Второе место – лучшее, что я мог сделать. Марсель начал спринт за 300 м, я постарался выйти у него с колеса за 250 м, но обойти его оказалось невозможно. Он поставил другую передачу и уехал от меня. Поздравляю Марселя, потому что он был сегодня сильнейшим. Я тоже счастлив, потому что не упал в завале. Финиш был довольно опасным. Мне пришлось немного потолкаться локтями с Сашей Модоло и Джакомо Ниццоло, но это часть спринта. Я был первым за колесом Марселя, и имел право защищать своё место».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Патрик Бевин: «Лидерство в гонке – результат работы команды. Сегодня я оказался позади завала, мы вернулись в группу за 3 км до финиша, но были рассредоточены по пелотону. Такой завал влияет на спринт. Для меня привилегия – надеть майку лидера на такой крупной гонке, мы с командой этого не планировали, но некоторые товарищи по команде подходили ко мне и говорили, чтобы я попробовал себя в спринте. Я новичок в этой команде, но это показывает дружескую атмосферу. Мне странно забирать майку у товарища по команде, но, полагаю, это часть правил велогонки, и это ничего не изменит завтра. Я буду работать на команду так же, как и обычно».

 

 

Результаты 2 этапа Тиррено-Адриатико-2018

 

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Katusha-Alpecin Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: jerzyk
    88 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:02:09
    А в "генерале" без изменений?

    В окончательном протоколе у Чавеса время 0:04

    Он, Сирил Готье, Кристофер Юл-Йенсен и еще два гонщика получили нейтрализацию, поэтому и в генерале без изменений.

  • levonardo
    Жером Кузен: «Я не украл побед ... (1)
    levonardo-Фото

    Очень корректный коментарий от Политта, но думаю он сильно расстроен.

     

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото
    Да ничего похожего )
  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Нильс отдал Кузену горные очки, если вы не в курсе.
    В замен получил игнор.

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Похоже, карьере Кузена пришел конец. 

  • hodorik
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    hodorik-Фото

    Самая подлая победа которую я видел за много летний пелотон который я видел  и это очевидно , ну а Ильнур мог отобраться в этот не безнадёжный отрыв .

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    jerzyk-Фото

    43 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:00:13

    49 Wout Poels (Ned) Team Sky

     

    88 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:02:09

    А в "генерале" без изменений?

  • Kunavi
    Перед стартом Тиррено-Адриатик ... (16)
    Kunavi-Фото
    У вас прекрасные комментарии. Захочу специально почитать.
  • aksbor
    Париж-Ницца-2018. Этап 5. Резу ... (21)
    aksbor-Фото

    Да чего вы на бедного Кузана ополчились? На моей памяти таких случаев было множество. Это тактика. Политт мог бы бросить,но тогда потерял бы и второе место. Это дело выбора каждого. Не думаю,что после Армстронга и того,например, что Фрум преспокойно себе едет Тиррено-Адриатико (а Закарина,например,могли бы и пожизненно дисквалифицировать,не то что отстранить от соревнований) нужно вообще говорить о таких мелочах,да еще и какую-то морально-нравственную систему координат расставлять. 

  • Kunavi
    Перед стартом Тиррено-Адриатик ... (16)
    Kunavi-Фото
    Ну так два итальянца, остальные из разных стран.

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