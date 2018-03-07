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Перед стартом Тиррено-Адриатико-2018. Цитаты участников

Петер Саган, Крис Фрум, Том Дюмулин, Винченцо Нибали и Фабио Ару о целях на Тиррено-Адриатико-2018

 

  Накануне старта Тиррено-Адриатико-2018, по традиции, организаторы итальянской велогонки провели пресс-конференцию, на которой ведущие гонщики – Петер Саган, Крис Фрум, Том Дюмулин, Винченцо Нибали и Фабио Ару рассказали о том, на что нацелены и чего ожидают от «Гонки двух морей».

 

 

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

   Петер Саган (Bora–Hansgrohe) с 2012 года принимает участие в каждом выпуске Тиррено-Адриатико, в этом сезоне стартуя на гонке в седьмой раз подряд. За это время Саган выиграл 7 этапов гонки, а в 2016 году финишировал на второй ступени подиума, проиграв Грегу Ван Авермату 1 секунду: «Конечно, для меня это будет другая Тиррено-Адриатико. В прошлом перед стартом здесь я участвовал в гонках в Катаре, Омане или Аргентине, а также на первых бельгийских классиках. В этом году мой календарь гонок изменился. Теперь Тиррено-Адриатико -  настоящее начало моего сезона. Я четыре раза выигрывал здесь очковую классификацию, мне бы хотелось повторить это ещё раз. Победа здесь, на Тиррено-Адриатико, была бы великолепным способом подойти к Милан-Сан-Ремо, гонке, которая волнует меня больше всего».

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Винченцо Нибали (Bahrain Merida), с 2007 года проехал 9 выпусков Тиррено-Адриатико, побеждал на гонке в 2012 и 2013: «Перед стартом Тиррено-Адриатико всегда находишься в состоянии неизвестности. Я точно не знаю, какова моя форма, так как проблемы в начале сезона отложили мой старт. У меня нет больших амбиций, поедем гонку день за днём, посмотрим, на что я смогу рассчитывать. Наша команда приехала сильным составом. Мы сделаем максимум возможного. Доменико Поццовиво будет бороться за общий зачёт».

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Крис Фрум (Sky) участвовал в Тиррено-Адриатико лишь один раз, в 2013 году, тогда он одержал победу на Прати ди Тиво, опередив Мауро Сантамбролжио и Винченцо Нибали и финишировал 2-м в общем зачёте, уступив Нибали: «Прошло много лет с тех пор, как я выступал в Италии (это был чемпионат мира во Флоренции 2013 года). Конечно, в прошлые годы у меня была другая программа подготовки, так как главной целью был Тур д Франс. Я не возвращался на Тиррено-Адриатико после 2013 года, когда завершил гонку вторым после Винченцо Нибали.

 

  Но вместе с командой Barloworld в Италии начиналась моя профессиональная карьера. Италия и велоспорт очень тесно связаны, у них долгая история. Видно, с какой страстью относятся здесь к гонкам. Великолепно вернуться сюда. У нас на Тиррено-Адриатико стартует сильный состав, мы обязательно будем бороться за генеральную классификацию. На бумаге у нас хороший состав для командной гонки, а также есть разные варианты в борьбе за общий зачёт. Завтра сделаем всё, от нас зависящее».

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Том Дюмулин (Sunweb) трижды участвовал в Тиррено-Адриатико в 2013, 2014 и 2017, его лучшим результатом в общем зачёте было 6-е место в прошлом году: «Я не в стопроцентной форме, перед Страде Бьянке немного простудился, а гонка, которая проходила в холод и под дождём, не улучшила моё состояние. Но я надеюсь, что к горному финишу буду в порядке. Тиррено-Адриатико – одна из моих любимых весенних гонок. Мне всегда нравится сюда возвращаться. В прошлом году впервые я проехал гонку довольно хорошо, стал 6-м в общем зачёте. Надеюсь улучшить этот результат, но посмотрим в ближайшие дни, будет ли это возможным».

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Фабио Ару (UAE Team Emitates) стартовал на Тиррено-Адриатико только раз в карьере, в прошлом году, но сошёл с гонки перед 5-м этапом: «Тиррено-Адриатико – важная для меня гонка в подготовке к Джиро д’Италия-2018. Впервые я принял участие в ней в прошлом году, мне хотелось вернуться, я рад, что я здесь. На прошлой неделе ездил тренироваться на Сицилию, хорошо поработал на подъёме к Этне, потому что там пройдёт этап Джиро д’Италия. А здесь я чувствую себя как дома».

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

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Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Маршру ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Там склеп. И поворот тоже проезжать будут .не только нибали ,для всех за честь выиграть там, друг все таки был многим , а в марках горки огого .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Так на преодолении сопротивления воздуха и построенна вся стратегия тактика и суть велоспорта кто меньше его поймал по ходу гонки тот и победитель в конце. Конечно хочется каждый день видеть сухорученкова который сам по 200 км ездит но так уже не будет.ну и в каждой техничке говорят своему гонцу экономься, а там уже у кого нервы окажутся крепче тот и выдержит и не начнёт тупо тратится. Санчесу удачи ,он майку одел ,не факт что довезет ,но это его выбор он рискнул по крупному а Ивер рискнул на этапе .
  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Есть еще психология. Она, конечно, весьма неточная наука, но, она существует. И таки влияет на физиологию, кто бы что не говорил )

    ЗЫ: В целом по вашему посту - поддерживаю!

  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Насколько знаю, в Соединенном королевстве, в отличие от большинства "цивилизованных стран", как раз НЕТ презумпции невиновности.
    Т.е., если тебя в чем-то обвиняют, то доказать свою невиновность должен ты сам.

  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    А смысл? Кому это выгодно?

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Маршру ... (16)
    Earl57-Фото

    Нибали сказал, что хочет побороться на этапе до Филотрано.

    Вероятно на могилку сходит после этапа.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    На финише выскочил с колеса Лулу. В отрыве он не работал, сидел на колесе и ждал, пока Лулу и Ди Грегорио привезут его. Они потратились, а он был самым свежим.
    Смешно вы говорите а зачем тогда на вел садится если не выигрывать

    То есть цель оправдывает средства и колесники теперь уважаемые люди в велоспорте?

  • Zhanzhak
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Zhanzhak-Фото
    Цель была желтая майка, а этап как приятный бонус. Если бы не сработалась эта троица, то не было бы праздника сегодня в Астане (да и у меня, чего уж там :) .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    На финише выскочил с колеса Лулу. В отрыве он не работал, сидел на колесе и ждал, пока Лулу и Ди Грегорио привезут его. Они потратились, а он был самым свежим.
    Смешно вы говорите а зачем тогда на вел садится если не выигрывать
  • Shalam s Urala
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    Shalam s Urala-Фото

    Бредли не чёрт из табакерки, уже в 2008-м нахватал звёзд будь здоров, на посмертно хватило-б. но.. большая шоссейная лихорадка дело такое. не остановиться. вот как Лэнс - остался б воистину 7-кратным не только де-факто, но и де-юре, если-б не этот чёртов камбэк..

    "аппетит" там приходит и до, и во время, и после, и ещё бог знает как. велоспорт ГТ-формата - самая тяжкая спортивная судьба. каждый из этой обоймы - чемпионы упёртости. да любой красный фонарь любого ГТ отдал себя больше, чем любой Пеле и прочие рональды вместе взятые. какой градус у всех этих ГТ в районе 10-20 гк - говорить нечего. это вершина. и голову сносит, и "гибнут" чемпионы. и, как на Эвересте, - своё кладбище

    кстати, Виго заехал впервые Тур 4-м отнюдь не в Скае, даже помню его сокровенный инсайд, он тогда неплохо подал

    "по чесноку" - предпочту чтоб всех нынешних, а теперь уже и слегка прошлых героев ГТ валили также цинично и показательно, как ЛА (ну - если есть за что). только потому, что он (ЛА) не оправдал ожидания организаторов пост-фестиновского Тура (по средней скорости, по некоторым подъёмам и пр.пр) точно также, как его не оправдывали почти все из его (ЛА) последователей

    физиология - довольно точная наука, несмотря на всех дейвов и тренеров по плаванию

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