Перед стартом Тиррено-Адриатико-2018. Цитаты участников

Петер Саган, Крис Фрум, Том Дюмулин, Винченцо Нибали и Фабио Ару о целях на Тиррено-Адриатико-2018

Накануне старта Тиррено-Адриатико-2018, по традиции, организаторы итальянской велогонки провели пресс-конференцию, на которой ведущие гонщики – Петер Саган, Крис Фрум, Том Дюмулин, Винченцо Нибали и Фабио Ару рассказали о том, на что нацелены и чего ожидают от «Гонки двух морей».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Петер Саган (Bora–Hansgrohe) с 2012 года принимает участие в каждом выпуске Тиррено-Адриатико, в этом сезоне стартуя на гонке в седьмой раз подряд. За это время Саган выиграл 7 этапов гонки, а в 2016 году финишировал на второй ступени подиума, проиграв Грегу Ван Авермату 1 секунду: «Конечно, для меня это будет другая Тиррено-Адриатико. В прошлом перед стартом здесь я участвовал в гонках в Катаре, Омане или Аргентине, а также на первых бельгийских классиках. В этом году мой календарь гонок изменился. Теперь Тиррено-Адриатико - настоящее начало моего сезона. Я четыре раза выигрывал здесь очковую классификацию, мне бы хотелось повторить это ещё раз. Победа здесь, на Тиррено-Адриатико, была бы великолепным способом подойти к Милан-Сан-Ремо, гонке, которая волнует меня больше всего».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Винченцо Нибали (Bahrain Merida), с 2007 года проехал 9 выпусков Тиррено-Адриатико, побеждал на гонке в 2012 и 2013: «Перед стартом Тиррено-Адриатико всегда находишься в состоянии неизвестности. Я точно не знаю, какова моя форма, так как проблемы в начале сезона отложили мой старт. У меня нет больших амбиций, поедем гонку день за днём, посмотрим, на что я смогу рассчитывать. Наша команда приехала сильным составом. Мы сделаем максимум возможного. Доменико Поццовиво будет бороться за общий зачёт».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Крис Фрум (Sky) участвовал в Тиррено-Адриатико лишь один раз, в 2013 году, тогда он одержал победу на Прати ди Тиво, опередив Мауро Сантамбролжио и Винченцо Нибали и финишировал 2-м в общем зачёте, уступив Нибали: «Прошло много лет с тех пор, как я выступал в Италии (это был чемпионат мира во Флоренции 2013 года). Конечно, в прошлые годы у меня была другая программа подготовки, так как главной целью был Тур д Франс. Я не возвращался на Тиррено-Адриатико после 2013 года, когда завершил гонку вторым после Винченцо Нибали.

Но вместе с командой Barloworld в Италии начиналась моя профессиональная карьера. Италия и велоспорт очень тесно связаны, у них долгая история. Видно, с какой страстью относятся здесь к гонкам. Великолепно вернуться сюда. У нас на Тиррено-Адриатико стартует сильный состав, мы обязательно будем бороться за генеральную классификацию. На бумаге у нас хороший состав для командной гонки, а также есть разные варианты в борьбе за общий зачёт. Завтра сделаем всё, от нас зависящее».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Том Дюмулин (Sunweb) трижды участвовал в Тиррено-Адриатико в 2013, 2014 и 2017, его лучшим результатом в общем зачёте было 6-е место в прошлом году: «Я не в стопроцентной форме, перед Страде Бьянке немного простудился, а гонка, которая проходила в холод и под дождём, не улучшила моё состояние. Но я надеюсь, что к горному финишу буду в порядке. Тиррено-Адриатико – одна из моих любимых весенних гонок. Мне всегда нравится сюда возвращаться. В прошлом году впервые я проехал гонку довольно хорошо, стал 6-м в общем зачёте. Надеюсь улучшить этот результат, но посмотрим в ближайшие дни, будет ли это возможным».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Фабио Ару (UAE Team Emitates) стартовал на Тиррено-Адриатико только раз в карьере, в прошлом году, но сошёл с гонки перед 5-м этапом: «Тиррено-Адриатико – важная для меня гонка в подготовке к Джиро д’Италия-2018. Впервые я принял участие в ней в прошлом году, мне хотелось вернуться, я рад, что я здесь. На прошлой неделе ездил тренироваться на Сицилию, хорошо поработал на подъёме к Этне, потому что там пройдёт этап Джиро д’Италия. А здесь я чувствую себя как дома».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari