Gazprom – RusVelo завершит сезон на Туре Турции-2017

Gazprom – RusVelo завершит сезон на «Туре Турции»

С 10-го по 15-го октября российская проконтинентальная команда Gazprom – RusVelo завершит соревновательный сезон на входящей в зачет мирового тура многодневной гонке «Тур Турции».

Впервые главная турецкая велогонка была проведена в 1963-м году, большую часть своей истории она считалась любительской. Активно набирать популярность «Тур Турции» начал в середине прошлого десятилетия. Еще 10 лет назад гонка имела вторую категорию, а в этом нынешнем году она стала частью мирового тура.

Многодневка стартует в Алании, а завершится в крупнейшем городе страны – в Стамбуле. За шесть дней участники преодолеют 1026 километров. Решающее значение в общем зачете будет иметь четвертый этап, который завершится на вершине тяжелого подъема в городе Сельчук. Спринтерам, в свою очередь, в большей степени подойдут первые два этапа. Остальные тоже могут закончиться групповым спринтом, но на заключительной части этих этапов будут непростые подъемы, которые могут оказаться слишком сложными для некоторых финишеров. Определенные шансы на успех будут и у атакующих гонщиков.

Gazprom – RusVelo впервые примет участие на «Туре Турции». Состав команды позволяет рассчитывать на хороший результат в любой день многодневки. Сергей Фирсанов нацелен на успех на самом сложном этапе, а действующий чемпион России Александр Порсев надеется на высокие места в спринте. Николай Трусов получит шанс на финишах этапов с более сложным рельефом. Остальным гонщикам придется по вкусу холмистый рельеф, характерный для большинства дней многодневки, он дает возможность попробовать свои силы в отрывах.

«Здорово закончить сезон в теплых погодных условиях и на гонке мирового тура. В составе предыдущей команды я два раза принимал участие в “Туре Турции”, но было это давно, да и сама гонка тогда проводилась в другой период сезона. В 2013-м я попал в первую пятерку на одном из этапов, в этом году ставлю перед собой цель выступить лучше, считаю, что шансы у меня неплохие. Сезон для меня получился непростым, так часто я еще не падал, но в последнее время все в порядке. Надеюсь напомнить о себе и доказать, что могу в спринте на равных бороться с сильными ребятами. Хочу отправиться в отпуск в хорошем настроении» - рассказал о своих планах на гонку Александр Порсев.

Состав: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Павел Брутт, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Иван Ровный, Александр Порсев, Николай Трусов.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo