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Фил Баухаус – победитель 3 этапа Тура Абу-Даби-2018

Фил Баухаус, Марсель Киттель, Элиа Вивиани, Николай Трусов о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2018

 

 

  23-летний немецкий велогонщик Фил Баухаус (Phil Bauhaus) принёс команде Sunweb первую победу в сезоне, выиграв 3-й этап Тура Абу-Даби-2018. В общем спринте он обошёл своих соотечественников Марселя Киттеля (Katusha-Alpecin) и Паскаля Акермана (BORA-hansgrohe). Элиа Вивиани (Quick Step Floors), финишировавший 4-м, сохранил на плечах красную майку лидера. Николай Трусов (Gazprom-RusVelo) продолжает лидировать в классификации лучшего гонщика на промежуточных спринтах.

 

Фил Баухаус – победитель 3 этапа Тура Абу-Даби-2018

Фил Баухаус – победитель 3 этапа Тура Абу-Даби-2018

Фил Баухаус – победитель 3 этапа Тура Абу-Даби-2018

Фил Баухаус – победитель 3 этапа Тура Абу-Даби-2018

Фил Баухаус – победитель 3 этапа Тура Абу-Даби-2018

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

 Фил Баухаус: «При таком составе спринтеров было трудно ожидать победы, но я знал, что у меня сильная команда. Я также был уверен, что перед стартом на Туре Абу-Даби-2018 хорошо поработал дома, поэтому моей целью был подиум или победа на одном из этапов. Я очень счастлив, что всё сработало.  

 

  Сегодня, когда пересекал финишную черту, не был уверен, что выиграл, особенно, когда Марсель Киттель был так близко, быстро накатив сзади. Когда же мне сказали, что победитель – я, то я был очень счастлив. Из последнего поворота я вышел на хорошей позиции, сидя за Элиа Вивиани, смог начать спринт с его колеса. Горжусь, что выиграл этап у таких звёздных гонщиков. Каждая победа важна. Эта отличается от той, что взял в прошлом году на Критериуме Дофине.

 

  Первая в сезоне победа принесла облегчение команде. Надеюсь, завтра в разделке и на финальном этапе мы продолжим так же с Томом Дюмулином и Вилко Келдерманом».

 

  Марсель Киттель: «Очень хаотичный спринт, точно как в прошлом году. Я очень разочарован, но сегодня был только первый день, когда чувствовал себя нормально. Последние пару дней приходилось себя немного преодолевать. Не уверен, почему, возможно, из-за жары. Но я настроен оптимистично. Мы впервые смогли почувствовать вкус победы. Сегодня был небольшой встречный ветер, мне пришлось искать просвет, и мне это удалось. Я пересёк финиш всего на тысячную долю секунды позже.

 

  Сейчас ещё февраль, впереди семь месяцев сезона, у нас будет ещё много шансов взять победу. Звучит легко – есть сильный спринтер, как Киттель, и очень хороший развозящий поезд команды Katusha-Alpecin, им просто надо ехать вместе, и они выиграют миллион гонок. Но на самом деле всё работает не так. Нам надо найти способ работать слаженно, мы начали это делать в Дубае и с каждым днём у нас получается всё лучше. Не всегда можно видеть результат, но мы продвигаемся вперёд маленькими шагами. Сегодня мы смогли увидеть прогресс, чем можем гордиться».

 

  Николай Трусов: «На старте этапа нашей целью была защита моей майки победителя промежуточных спринтов, для чего я должен был уехать в отрыв. Но у меня не получилось. После первого промежуточного спринта мы поняли, что гонщик команды Bardiani CSF Марко Маронезе угрожает моему лидерству, поэтому, чтобы сохранить майку, нам пришлось закрывать просвет и бороться за второй спринт. Приятно остаться лидером этой классификации. Будем бороться до самого финала Тура Абу-Даби».

 

  Элиа Вивиани: «Вся команда отработала великолепно, защищая меня от бокового ветра, вывозя на позицию для спринта. Из последнего поворота за 500 м до финиша я вышел, пилотируемый Сабой, но, к сожалению, встречный ветер стал ключевым фактором, он был даже сильнее, чем на первом этапе. Я расстроен, что не взял победу, но таков велоспорт. После равнинных этапов у меня осталась майка лидера и приличное преимущество в классификации лучшего спринтера благодаря трём финишам, где я был в топ-5, и сегодняшнему промежуточному спринту. Теперь выдам максимум на разделке, а потом постараюсь помочь нашим ребятам, которые будут бороться в общем зачёте на 5-м этапе».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Абу-Даби-2018

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Теги к статье: Фил Баухаус Phil Bauhaus Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 3 (11)
    velodoctor-Фото

    Прочитал в твиттере интервью Винокурова, что Астана под угрозой закрытия, это ужас друзья, не знаю как так в  богатом государстве нету денег на успешную из года в год команду, великолепный штаб, отличные трансферы каждый год, не знаю. Нет слов. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 3 (11)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: am14
    Спящий гигант долго спал, поздно очнулся... По силе рядом с Киттелем никто не стоял, но спринт - это не только тупая мощь.

    В нынешнем формате спринтерского этапа командный спринтер вообще можеть спать всю дистанцию, не думать вовсе, круглым дураком быть и лишь на последних 300 метрах его будят разгоняющие. Во времена Абдужапарова, Робби Макюина, Олафа Людвига спринтеры были "шахматистами". Причем на протяжении всего этапа. Без радиосвязи. Каков уровень спринтера более зрелищен для велоспорта?
    Интереснее конечно времён абдуджапарова макюена и т.д.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (32)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну а для того что бы стать величайшим раздельщиком современности ему ещё хотябы три мира надо выиграть. Просто есть один гонщик в пелетоне , тоже величайший раздельшик , ну как бы побольше выиграл ... Это пы сы было.
  • marketbk
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (32)
    marketbk-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    , просто думулен оооочень спрогресировал,эдакая Золушка , в велоспорте так не бывает, он мне нравится , просто не очень хотелось бы расстраиватся как с фрумом, Армстронгом

     

    Не, тут же не е..ся супер шаман Мачо, пригните все голову, тот который во все услышенье здесь заявлял "Я ухожу", и в ответ - рыданье.... и вот ОН вернулся.. и в ответ сколько восторженных комментов! Люди очнитесь)))



    Вообщем клоун вернулся. Да с познаними в велоспорте, и не малыми, но все таки КЛОУН!

  • paziz
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (32)
    paziz-Фото
    Ару сильнее на голову... Даже добавить нечего
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (32)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да и я так думаю, просто думулен оооочень спрогресировал,эдакая Золушка , в велоспорте так не бывает, он мне нравится , просто не очень хотелось бы расстраиватся как с фрумом, Армстронгом , вигинсом, к которым у болельщиков так и не появилось доверия, и они правы во многом оказались, просто ооочень не хочется. Видно было ещё по джире на которой крюйсвик в майке был. Ну ту ещё под тома делали!!! Веньи обмолвился об этом, и король Голландии не зря в санвебовской техничке сидел, ( и старт был вы помните где?!) и вот прошлая Джиро ну не было у него команды он сам оставался всегда ,но рядом все дырки закрывала команда из Голландии с гос финансированием, и точно так же странным образом мальчик голландец из трека никогда не атаковал но никого не отпускал и вёз тома( если подзабыли есть ютуб для вас 9 этап 14-19 ) ну все об этом говорили писали. Что бы выигрывать все подряд ,как вы говорите или под него должны быть вложены ооочень большие деньги, или ооочень большие связи. В прошлый раз связи сыграли . Ну он тоже не железный, если выиграет то ему шапо. Но не уверен. А за ару я так говорю просто потому что думаю что он объективно сильнее многих на голову. А там будет видно. До гонок далеко одна простуда все на смарку. Кстати по поводу Лопеса , я почему-то не только его на подиум ставлю но и розу с берналем ( если Скай не закроется к джире) Лопес реально силён, чуток спуски надо прибавить, так как в этом году будет два места где команды уже не будет а надо будет ехать, и говорят он слушает советы а в техничке Мартинелли . а это о многом говорит, все таки номер 1 в велоспорте.так что удачи тому пусть я буду не прав.
  • marketbk
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 3 (11)
    marketbk-Фото

    Ага прям:
    1.Смотрю поезд в УАЕ круче))
    2. Киттель помнится на ТДФ-17 и без поезда косил не плохо. Видно все таки меньше в твиттере на пару с Тони п..ь надо по поводу Фрума, а заниматься делом)))

  • veloshar
    Тур Абу-Даби-2018. Этап 3 (11)
    veloshar-Фото
    Альпесиновый поезд вообще не выстроен. Зачем брали такого спринтера???Тупо на замену Кристофу, так он, видимо, поэтому там и стал затухать
  • Александра
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (32)
    Александра-Фото
    Думаете, это будет Фрум?)
  • marketbk
    Том Дюмулин: «Мои шансы на поб ... (32)
    marketbk-Фото

    Ну-ну, посмотрим в мае, как он спрогрессировал. Но один черт "хлеще Индурайна ему не быть", да даже не повторить ему того.

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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