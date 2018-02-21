Фил Баухаус – победитель 3 этапа Тура Абу-Даби-2018

Фил Баухаус, Марсель Киттель, Элиа Вивиани, Николай Трусов о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2018

23-летний немецкий велогонщик Фил Баухаус (Phil Bauhaus) принёс команде Sunweb первую победу в сезоне, выиграв 3-й этап Тура Абу-Даби-2018. В общем спринте он обошёл своих соотечественников Марселя Киттеля (Katusha-Alpecin) и Паскаля Акермана (BORA-hansgrohe). Элиа Вивиани (Quick Step Floors), финишировавший 4-м, сохранил на плечах красную майку лидера. Николай Трусов (Gazprom-RusVelo) продолжает лидировать в классификации лучшего гонщика на промежуточных спринтах.

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

Фил Баухаус: «При таком составе спринтеров было трудно ожидать победы, но я знал, что у меня сильная команда. Я также был уверен, что перед стартом на Туре Абу-Даби-2018 хорошо поработал дома, поэтому моей целью был подиум или победа на одном из этапов. Я очень счастлив, что всё сработало.

Сегодня, когда пересекал финишную черту, не был уверен, что выиграл, особенно, когда Марсель Киттель был так близко, быстро накатив сзади. Когда же мне сказали, что победитель – я, то я был очень счастлив. Из последнего поворота я вышел на хорошей позиции, сидя за Элиа Вивиани, смог начать спринт с его колеса. Горжусь, что выиграл этап у таких звёздных гонщиков. Каждая победа важна. Эта отличается от той, что взял в прошлом году на Критериуме Дофине.

Первая в сезоне победа принесла облегчение команде. Надеюсь, завтра в разделке и на финальном этапе мы продолжим так же с Томом Дюмулином и Вилко Келдерманом».

Марсель Киттель: «Очень хаотичный спринт, точно как в прошлом году. Я очень разочарован, но сегодня был только первый день, когда чувствовал себя нормально. Последние пару дней приходилось себя немного преодолевать. Не уверен, почему, возможно, из-за жары. Но я настроен оптимистично. Мы впервые смогли почувствовать вкус победы. Сегодня был небольшой встречный ветер, мне пришлось искать просвет, и мне это удалось. Я пересёк финиш всего на тысячную долю секунды позже.

Сейчас ещё февраль, впереди семь месяцев сезона, у нас будет ещё много шансов взять победу. Звучит легко – есть сильный спринтер, как Киттель, и очень хороший развозящий поезд команды Katusha-Alpecin, им просто надо ехать вместе, и они выиграют миллион гонок. Но на самом деле всё работает не так. Нам надо найти способ работать слаженно, мы начали это делать в Дубае и с каждым днём у нас получается всё лучше. Не всегда можно видеть результат, но мы продвигаемся вперёд маленькими шагами. Сегодня мы смогли увидеть прогресс, чем можем гордиться».

Николай Трусов: «На старте этапа нашей целью была защита моей майки победителя промежуточных спринтов, для чего я должен был уехать в отрыв. Но у меня не получилось. После первого промежуточного спринта мы поняли, что гонщик команды Bardiani CSF Марко Маронезе угрожает моему лидерству, поэтому, чтобы сохранить майку, нам пришлось закрывать просвет и бороться за второй спринт. Приятно остаться лидером этой классификации. Будем бороться до самого финала Тура Абу-Даби».

Элиа Вивиани: «Вся команда отработала великолепно, защищая меня от бокового ветра, вывозя на позицию для спринта. Из последнего поворота за 500 м до финиша я вышел, пилотируемый Сабой, но, к сожалению, встречный ветер стал ключевым фактором, он был даже сильнее, чем на первом этапе. Я расстроен, что не взял победу, но таков велоспорт. После равнинных этапов у меня осталась майка лидера и приличное преимущество в классификации лучшего спринтера благодаря трём финишам, где я был в топ-5, и сегодняшнему промежуточному спринту. Теперь выдам максимум на разделке, а потом постараюсь помочь нашим ребятам, которые будут бороться в общем зачёте на 5-м этапе».