Тур Абу-Даби-2018. Этап 2

Этап 2 Abu Dhabi/Yas Mall - Abu Dhabi/Yas Beach, 154 км 1 Elia Viviani (Ita) Quick Step Floors 3:15:30 2 Danny Van Poppel (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:00 3 Pascal Ackermann (Ger) - Hansgrohe 4 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 5 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton - Scott 6 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 7 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 8 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain - Merida 9 Rudy Barbier (Fra) Ag2r La Mondiale 10 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 11 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 12 Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo 13 Robert Wagner (Ger) Team LottoNL - Jumbo 14 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 15 Fabio Sabatini (Ita) Quick Step Floors 16 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 17 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 18 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 19 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Quick Step Floors 20 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 21 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 22 Michael Mørkøv (Den) Quick Step Floors 23 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 24 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r La Mondiale 25 Davide Formolo (Ita) Bora - Hansgrohe 26 Daniel McLay (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 27 José Rojas (Esp) Movistar Team 28 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 29 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha - Alpecin 30 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 31 Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo 32 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 33 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 34 Alexandre Geniez (Fra) Ag2r La Mondiale 35 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 36 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Team Emirates 37 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 38 Mathias Frank (Sui) Ag2r La Mondiale 39 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 40 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain - Merida 41 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 42 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 43 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 44 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 45 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 46 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 47 Simon Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 48 Michael Woods (Can) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 49 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 50 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Trek - Segafredo 51 Enric Mas Nicolau (Esp) Quick Step Floors 52 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 53 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 54 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton - Scott 55 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL - Jumbo 56 Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF 57 Mekseb Debesay (Eri) Team Dimension Data 58 Adam Hansen (Aus) Lotto - Soudal 59 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 60 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 61 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 62 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL - Jumbo 63 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 64 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 65 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 66 Daniel Moreno Fernandez (Esp) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 67 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 68 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 69 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 70 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 71 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 72 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 73 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 74 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 75 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 76 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 77 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 78 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 79 Svein Tuft (Can) Mitchelton - Scott 80 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 81 Rafael Valls Ferri (Esp) Movistar Team 82 Marcel Kittel (Ger) Team Katusha - Alpecin 83 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 84 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 85 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 86 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 87 Kim Magnusson (Swe) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 88 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 89 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 90 James Knox (Gbr) Quick Step Floors 91 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 92 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 93 Marco Haller (Aut) Team Katusha - Alpecin 94 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 0:00:18 95 Roger Kluge (Ger) Mitchelton - Scott 0:00:20 96 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain - Merida 0:00:23 97 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 98 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:31 99 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:00:35 100 Frederik Frison (Bel) Lotto - Soudal 0:00:50 101 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 102 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:00:55 103 Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo 0:01:14 104 Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha - Alpecin 0:01:36 105 Benoît Cosnefroy (Fra) Ag2r La Mondiale 0:04:07 106 Clément Chevrier (Fra) Ag2r La Mondiale 107 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 108 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 109 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 110 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal 111 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 112 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom - RusVelo 113 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 114 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 115 Michael Bresciani (Ita) Bardiani - CSF 116 Victor De La Parte (Esp) Movistar Team 117 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 118 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 119 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 120 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 121 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 122 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 123 Lachlan Morton (Aus) Team Dimension Data 124 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 125 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 126 G Lawson Craddock (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 127 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 128 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 129 Pierre Rolland (Fra) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 130 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 131 Stephen Cummings (Gbr) Team Dimension Data 132 Hendrikus Van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk 133 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 134 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 135 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 136 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 137 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:04:13 Генеральная классификация после 2 этапа 1 Elia Viviani (Ita) Quick Step Floors 8:03:44 2 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:00 3 Danny Van Poppel (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:04 4 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:06 5 Pascal Ackermann (Ger) - Hansgrohe 6 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:07 7 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo 8 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 9 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:00:08 10 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:00:09 11 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain - Merida 0:00:10 12 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 13 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 14 Rudy Barbier (Fra) Ag2r La Mondiale 15 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 16 Daniel McLay (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 17 Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo 18 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 19 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 20 Davide Formolo (Ita) Bora - Hansgrohe 21 Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo 22 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r La Mondiale 23 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - Merida 24 Fabio Sabatini (Ita) Quick Step Floors 25 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 26 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 27 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha - Alpecin 28 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 29 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 30 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 31 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 32 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 33 Mekseb Debesay (Eri) Team Dimension Data 34 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNL - Jumbo 35 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton - Scott 36 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Team Emirates 37 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 38 Mathias Frank (Sui) Ag2r La Mondiale 39 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain - Merida 40 Marcel Kittel (Ger) Team Katusha - Alpecin 41 Enric Mas Nicolau (Esp) Quick Step Floors 42 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 43 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 44 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 45 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 46 Alexandre Geniez (Fra) Ag2r La Mondiale 47 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 48 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 49 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 50 Michael Woods (Can) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 51 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 52 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 53 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 54 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 55 Michael Mørkøv (Den) Quick Step Floors 56 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 57 Simon Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 58 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 59 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 60 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 61 Adam Hansen (Aus) Lotto - Soudal 62 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 63 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 64 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 65 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL - Jumbo 66 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 67 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 68 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 69 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Trek - Segafredo 70 Marco Haller (Aut) Team Katusha - Alpecin 71 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 72 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Astana Pro Team 73 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 74 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL - Jumbo 75 Kim Magnusson (Swe) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 76 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 77 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 78 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 79 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 80 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 81 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 82 Rafael Valls Ferri (Esp) Movistar Team 83 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 84 Svein Tuft (Can) Mitchelton - Scott 85 Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF 0:00:24 86 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:00:25 87 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:00:30 88 Daniel Moreno Fernandez (Esp) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 89 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Quick Step Floors 0:00:31 90 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:33 91 Robert Wagner (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:00:34 92 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:00:45 93 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 0:00:49 94 Roger Kluge (Ger) Mitchelton - Scott 0:00:54 95 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 0:01:00 96 Frederik Frison (Bel) Lotto - Soudal 97 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 98 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:01:05 99 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain - Merida 0:01:10 100 Matthias Brändle (Aut) Trek - Segafredo 0:01:24 101 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 0:02:06 102 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 0:02:07 103 James Knox (Gbr) Quick Step Floors 0:02:10 104 Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha - Alpecin 0:02:36 105 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:04:13 106 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 107 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:04:15 108 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:04:16 109 Michael Bresciani (Ita) Bardiani - CSF 0:04:17 110 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 111 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal 112 Benoît Cosnefroy (Fra) Ag2r La Mondiale 113 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom - RusVelo 114 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 115 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 116 Clément Chevrier (Fra) Ag2r La Mondiale 117 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 118 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 119 G Lawson Craddock (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 120 Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo 121 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 122 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 123 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 124 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 125 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 126 Victor De La Parte (Esp) Movistar Team 127 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 128 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 129 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 130 Lachlan Morton (Aus) Team Dimension Data 131 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 132 Pierre Rolland (Fra) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 133 Stephen Cummings (Gbr) Team Dimension Data 134 Hendrikus Van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk 135 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 136 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 0:04:23 137 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:05:29 Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 