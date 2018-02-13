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Нейтан Хаас – победитель 2 этапа Тура Омана-2018

Нейтан Хаас, Грег Ван Авермат и Алексей Луценко о 2-м этапе Тура Омана-2018

 

 

  Нейтан Хаас принёс команде Katusha-Alpecin первую победу в сезоне, выиграв 2-й этап Тура Омана-2018. На финальном подъёме этапа был пойман последний из гонщиков отрыва, подъём просеял пелотон, впереди осталась группа из 16 гонщиков, разыгравшая спринт, где 28-летний австралийский гонщик обошёл бельгийского гонщика Грега Ван Авермата (BMC) и казахстанского гонщика Алексея Луценко (Astana). Благодаря бонусным секундам Нейтан Хаас возглавил генеральную классификацию Тура Омана-2018.

 

 

 

Нейтан Хаас – победитель 2 этапа Тура Омана-2018

 Photo ©Muscat Municipality / A.S.O. / K.D. Thorstad

 

Нейтан Хаас – победитель 2 этапа Тура Омана-2018

 Photo © @GettySport

 

 

  Нейтан Хаас: «Сегодня моя команда Katusha-Alpecin была просто потрясающей. Впервые за долгое время мне можно было просто сидеть в группе и не думать ни о чём. Они вывезли меня, куда надо. В прошлом году на этом этапе я финишировал 5-м. Сегодня скорость была другой. Я решил сесть на колесо и просто забыть о том, что впереди будет спринт. Для меня было две финишных линии – на вершине и потом внизу. Я провёл кое-какое исследование, посмотрел записи гонки, понял, что не являюсь феноменальным велогонщиком, поэтому мне надо быть немного умнее или просто более подготовленным. Я знал, что мне над было находиться в спринте чуть позади, я немного скопировал действия Фабиана Канчеллары (выигравшим этот этап в 2015 году).

  Думаю, в этом году иду подъёмы немного лучше, чем в прошлом, я стал чуть легче, и у меня потрясающий велосипед. Буду бороться до конца, удастся ли мне удержать красную майку или нет, возможно, поднимусь на подиум. Это велоспорт. Когда лидируешь, то удаётся показать нечто особенное».

 

  Грег Ван Авермат: «Вся команда старалась вывезти меня на хорошую позицию, каждый из ребят сделал всё, что мог. Думаю, я начал спринтовать слишком рано, но, в общем, доволен результатом. Я привык финишировать здесь вторым или третьим, это показатель формы. Мы постараемся сделать максимум завтра. Такой подъём – хороший тест, нужно недолго прилагать усилия, и видно, кто из классиков смог удержаться с горняками. Для меня это также отличная тренировка».

 

  Алексей Луценко: «Команда была сегодня просто великолепна, мы провели отличную гонку. В финале мои товарищи прекрасно отработали, и мы старались держаться вместе на последнем подъеме Аль Жиссах. Омар Фраиле сильно помог мне, ведя пелотон за собой на протяжении всего подъема. Позже, на заключительных 4-х километрах было несколько атак из нашей группы, но я и Мигель Анхель каждый раз отвечали на эти попытки. Конечно, пришлось потратить силы для этого и, возможно, мне немного не хватило энергии в самом финале. Кроме того, на последних 800 метрах был сильных боковой ветер, поэтому спринт получился непростым. Тем не менее, я сделал все, что возможно было, и могу быть доволен тем, как прошел этот этап и тем, как выглядела наша команда. Здесь, в Омане я провожу свою первую гонку сезона. Конечно, я еще далек от своей максимальной формы, но я хорошо себя чувствую и надеюсь, что в ближайшие дни и недели все пойдет по нарастающей».

 

 

По материалам пресс-релизов команд Katusha-Alpecin, BMC, Astana Pro Team

 

 

Результаты 2 этапаТура Омана-2018

 

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Теги к статье: Нейтан Хаас Nathan Haas Грег Ван Авермат Алексей Луценко Тур Омана Tour of Oman Asia Tour

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Комментарии

  • Гонщик
    Крис Фрум об отношении к нему ... (2)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    А вот на Velolive не такие любвеобильные люди обитают:)
    Дык ясное дело ни больше , ни меньше других асматиков не принимал , а народ накинулся .

  • Gottliche_Recht
    Крис Фрум об отношении к нему ... (2)
    Gottliche_Recht-Фото

    А вот на Velolive не такие любвеобильные люди обитают:)

  • Александра
    Микель Ланда о старте сезона н ... (12)
    Александра-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    в Мувистаре при живом Вальверде и мертвом,но любимом руководством Кинтане,шансов у него нет.

    Не знаю. С одной стороны, вроде, да. В смысле, нет шансов.) С другой, Кинтана не поедет все три Тура, а Вальверде, где бы ни ехал, такое ощущение, что катается ради фана, попутно собирая первые места. Поэтому на старика Вальверде можно не оглядываться, у него вторая молодость и вообще, красиво летит наш орел)), а вот в отсутствие Кинтаны шанс у Ланды есть.

    пы сы.
    у Дюмулана команда подобралась просто звездная.
    еперный театр-если он выиграл прошлую Джиро вдвоем с Гешке,то чож будет сча.
    если будет.
    в свете последних событий может логичнее замахнуться на Вильяма нашего Шекспира)

    Том вообще умница. Гонщик, который очень хорошо понимает, что делает, знает свои сильные и слабые стороны и умело использует то и другое. Тоже на него надеюсь.

    И пы.сы.

    Оплатила сегодня подписку на Евроспорт плеер. Поняла, что хочу видеть всю эту беду даже без Контадора.)

  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2018. Маршрут (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Где ГВА и где Зелёная гора та понятно же где - в Омане на местном Туре)
    Насчёт Лотто-Сюдаль как то даже странно что нету вообще (наверное готовятся к Абу-Даби туру), а вот если бы был Томас так почему бы и не оформить подиум
  • paziz
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    paziz-Фото
    Цитата: sab
    Нет, Модоло до линии финиша начал праздновать, а в этот момент Буда накатил. Потом на евроспорте показали итоговую таблицу
    Спасибо за инфу, посмотрел повтор и действительно
  • sab
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    sab-Фото
    Нет, Модоло до линии финиша начал праздновать, а в этот момент Буда накатил. Потом на евроспорте показали итоговую таблицу
  • paziz
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    paziz-Фото
    Смотрел трансляцию евроспорт и победителем стал Модоло, или я ошибаюсь?
  • Shalam s Urala
    Тур Омана-2018. Этап 2 (6)
    Shalam s Urala-Фото
    ну пока ещё Катин шампунь )
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Микель Ланда о старте сезона н ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Бакеша
    Он ушел с Астаны из-за Ару. Ланда видит, что он сильнее его, а руководство команды понадеялись , что Ару лучше него выступит
    В итоге оказалось право ,руководство Астаны
  • levonardo
    Тур Омана-2018. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Почему?

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