Нейтан Хаас – победитель 2 этапа Тура Омана-2018

Нейтан Хаас, Грег Ван Авермат и Алексей Луценко о 2-м этапе Тура Омана-2018

Нейтан Хаас принёс команде Katusha-Alpecin первую победу в сезоне, выиграв 2-й этап Тура Омана-2018. На финальном подъёме этапа был пойман последний из гонщиков отрыва, подъём просеял пелотон, впереди осталась группа из 16 гонщиков, разыгравшая спринт, где 28-летний австралийский гонщик обошёл бельгийского гонщика Грега Ван Авермата (BMC) и казахстанского гонщика Алексея Луценко (Astana). Благодаря бонусным секундам Нейтан Хаас возглавил генеральную классификацию Тура Омана-2018.

Photo ©Muscat Municipality / A.S.O. / K.D. Thorstad

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Нейтан Хаас: «Сегодня моя команда Katusha-Alpecin была просто потрясающей. Впервые за долгое время мне можно было просто сидеть в группе и не думать ни о чём. Они вывезли меня, куда надо. В прошлом году на этом этапе я финишировал 5-м. Сегодня скорость была другой. Я решил сесть на колесо и просто забыть о том, что впереди будет спринт. Для меня было две финишных линии – на вершине и потом внизу. Я провёл кое-какое исследование, посмотрел записи гонки, понял, что не являюсь феноменальным велогонщиком, поэтому мне надо быть немного умнее или просто более подготовленным. Я знал, что мне над было находиться в спринте чуть позади, я немного скопировал действия Фабиана Канчеллары (выигравшим этот этап в 2015 году).

Думаю, в этом году иду подъёмы немного лучше, чем в прошлом, я стал чуть легче, и у меня потрясающий велосипед. Буду бороться до конца, удастся ли мне удержать красную майку или нет, возможно, поднимусь на подиум. Это велоспорт. Когда лидируешь, то удаётся показать нечто особенное».

Грег Ван Авермат: «Вся команда старалась вывезти меня на хорошую позицию, каждый из ребят сделал всё, что мог. Думаю, я начал спринтовать слишком рано, но, в общем, доволен результатом. Я привык финишировать здесь вторым или третьим, это показатель формы. Мы постараемся сделать максимум завтра. Такой подъём – хороший тест, нужно недолго прилагать усилия, и видно, кто из классиков смог удержаться с горняками. Для меня это также отличная тренировка».

Алексей Луценко: «Команда была сегодня просто великолепна, мы провели отличную гонку. В финале мои товарищи прекрасно отработали, и мы старались держаться вместе на последнем подъеме Аль Жиссах. Омар Фраиле сильно помог мне, ведя пелотон за собой на протяжении всего подъема. Позже, на заключительных 4-х километрах было несколько атак из нашей группы, но я и Мигель Анхель каждый раз отвечали на эти попытки. Конечно, пришлось потратить силы для этого и, возможно, мне немного не хватило энергии в самом финале. Кроме того, на последних 800 метрах был сильных боковой ветер, поэтому спринт получился непростым. Тем не менее, я сделал все, что возможно было, и могу быть доволен тем, как прошел этот этап и тем, как выглядела наша команда. Здесь, в Омане я провожу свою первую гонку сезона. Конечно, я еще далек от своей максимальной формы, но я хорошо себя чувствую и надеюсь, что в ближайшие дни и недели все пойдет по нарастающей».

По материалам пресс-релизов команд Katusha-Alpecin, BMC, Astana Pro Team