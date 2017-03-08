Алексей Луценко: «Хотелось бы повторить на Париж-Ницце-2017 прошлогодний результат»



Сегодня в Париже стартует 75-е издание французской многодневной велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice)-2017. Алексей Луценко, казахстанский велогонщик из команды «Астана ПроТим», победитель 5-го этапа Париж-Ниццы-2016, выходит на старт с целью повторить свой прошлогодний успех - выиграть этап. Накануне старта велогонки Париж-Ницца-2017 сайт новостей о шоссейном велоспорте VeloLIVE.com связался с Алексеем Луценко и задал ряд вопросов о предстоящем старте, прошедшем чемпионате Азии и планах на ближайшее будущее.



- Прошли зимние сборы и на Туре Омана вы стали 18-м, каковы функциональные ощущения, всё идёт по плану?

- Да, всё по плану. Проехал уже первые гонки. Только что закончился Чемпионат Азии. Начинаются основные старты. Сейчас стартуем на Париж-Ницце-2017, где мне нужно будет уже показать результат.



- После Тура Омана вы проехали на чемпионате Азии командную разделку в составе сборной Казахстана и стали чемпионом Азии.

- Для меня и для сборной Казахстана чемпионат Азии в Бахрейне был важным стартом. И мы рады, что нам удалось завоевать золото в командной гонке на время. У второго места, сборной Японии, мы выиграли одну минуту. Я результатом доволен, для начала сезона победа в командной гонке на время, и я уже на пике физической формы, накануне важных стартов.



- Расскажите о трассе в Бахрейне.

- Сама гонка была техничной, потому что проходила по трассе Формулы-1, там много поворотов и в этот день был очень сильный ветер. Все три круга, каждый по 12 км, мы проезжали под сильным напряжением.



- Как считаете на чемпионате мира такую дисциплину можно ввести?

- Честно говоря я и сам задумывался об этом, почему на чемпионате мира эту дисциплину едут командой, а не национальной сборной. Думаю, проехать командную гонку на чемпионате в составе национальной сборной, было бы намного интереснее и так было бы правильней.



- Почему вы не приняли участие в групповой гонке?

- Так решили спортивные директора. До старта Париж-Ниццы-2017 оставалось совсем мало времени, поэтому я проехал только командную гонку и остальное время лучше было бы потратить на восстановление.



- Цели на Париж-Ниццу-2017?

- Амбиции всегда высокие. Хотелось бы показать результат, повторить хотя бы прошлогодний результат. Буду помогать нашим лидерам, которые будут бороться за генеральную классификацию. И, конечно же, хотелось бы проехать гонку в хорошей форме, без падений, заколов и прочих неприятностей.



- Скажите, Алексей, сколько раз поднимались на Коль де ла Куйоль готовясь к старту Париж-Ниццы-2017?

- Очень много раз, на самом деле я на тренировках частенько захватываю этот подъём. Маршрут предпоследнего этапа Париж-Ниццы-2017 я очень хорошо знаю. Мне хорошо знаком каждый поворот, кочка и ямка на асфальте.



- Дальнейший календарь?

- После Париж-Ниццы еду на Милан - Сан-Ремо, а затем стартую на весенних классиках. Милан - Сан-Ремо это уже будет важная для меня гонка.