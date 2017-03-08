VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Алексей Луценко: «Хотелось бы повторить на Париж-Ницце-2017 прошлогодний результат»

Алексей Луценко: «Хотелось бы повторить на Париж-Ницце-2017 прошлогодний результат»


  Сегодня в Париже стартует 75-е издание французской многодневной велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice)-2017. Алексей Луценко, казахстанский велогонщик из команды «Астана ПроТим», победитель 5-го этапа Париж-Ниццы-2016, выходит на старт с целью повторить свой прошлогодний успех - выиграть этап. Накануне старта велогонки Париж-Ницца-2017 сайт новостей о шоссейном велоспорте VeloLIVE.com связался с Алексеем Луценко и задал ряд вопросов о предстоящем старте, прошедшем чемпионате Азии и планах на ближайшее будущее.

 

Алексей Луценко: «Хотелось бы повторить на Париж-Ницце-2017 прошлогодний результат»


- Прошли зимние сборы и на Туре Омана вы стали 18-м, каковы функциональные ощущения, всё идёт по плану?
- Да, всё по плану. Проехал уже первые гонки. Только что закончился Чемпионат Азии. Начинаются основные старты. Сейчас стартуем на Париж-Ницце-2017, где мне нужно будет уже показать результат.


- После Тура Омана вы проехали на чемпионате Азии командную разделку в составе сборной Казахстана и стали чемпионом Азии.
- Для меня и для сборной Казахстана чемпионат Азии в Бахрейне был важным стартом. И мы рады, что нам удалось завоевать золото в командной гонке на время. У второго места, сборной Японии, мы выиграли одну минуту. Я результатом доволен, для начала сезона победа в командной гонке на время, и я уже на пике физической формы, накануне важных стартов.


- Расскажите о трассе в Бахрейне.
- Сама гонка была техничной, потому что проходила по трассе Формулы-1, там много поворотов и в этот день был очень сильный ветер. Все три круга, каждый по 12 км, мы проезжали под сильным напряжением.


- Как считаете на чемпионате мира такую дисциплину можно ввести?
- Честно говоря я и сам задумывался об этом, почему на чемпионате мира эту дисциплину едут командой, а не национальной сборной. Думаю, проехать командную гонку на чемпионате в составе национальной сборной, было бы намного интереснее и так было бы правильней.

 

Алексей Луценко: «Хотелось бы повторить на Париж-Ницце-2017 прошлогодний результат»


- Почему вы не приняли участие в групповой гонке?
- Так решили спортивные директора. До старта Париж-Ниццы-2017 оставалось совсем мало времени, поэтому я проехал только командную гонку и остальное время лучше было бы потратить на восстановление.


- Цели на Париж-Ниццу-2017?
- Амбиции всегда высокие. Хотелось бы показать результат, повторить хотя бы прошлогодний результат. Буду помогать нашим лидерам, которые будут бороться за генеральную классификацию. И, конечно же, хотелось бы проехать гонку в хорошей форме, без падений, заколов и прочих неприятностей.


- Скажите, Алексей, сколько раз поднимались на Коль де ла Куйоль готовясь к старту Париж-Ниццы-2017?
- Очень много раз, на самом деле я на тренировках частенько захватываю этот подъём. Маршрут предпоследнего этапа Париж-Ниццы-2017 я очень хорошо знаю. Мне хорошо знаком каждый поворот, кочка и ямка на асфальте.


- Дальнейший календарь?
- После Париж-Ниццы еду на Милан - Сан-Ремо, а затем стартую на весенних классиках. Милан - Сан-Ремо это уже будет важная для меня гонка.

Фотографии из Инстаграм Алексея Луценко

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: велоспорт Алексей Луценко Астана Париж-Ницца

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Александра
    Грег Ван Авермат и Тим Велленс ... (1)
    Александра-Фото

    Грег стоит с таким лицом, будто лимонов наелся.)

  • Адриен
    Результаты Страде Бьянке-2017 (18)
    Адриен-Фото

    ///А меня хоть убей-не цепляет...Все решает тупо готовность на сегодня...///
    А вот в этом - одновременно - вся прелесть и все недостатки вело однодневок. Кто мог вчера с большой вероятностью утверждать , что победит именно Квятковски ? Да, конечно, он был в списке главных претендентов - но не более. Это как детектив с закрученным сюжетом - только в финале становится ясным - КТО. А  негативная сторона - много зависит от Его Величества Случая. Как с Саганом ... Если на многодневке остается шанс наверстать , то здесь - увы ...

  • VeloVelo
    Петер Саган сошёл со Страде Бь ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Петя, Здоровья тебе! Zdravie pre vás!

  • VeloVelo
    Результаты Страде Бьянке-2017 (18)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, Приветствую! Что делаешь в Сен-Рафаэль?
    Решил проехать Париж-Ницца? ) 

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2017. Превью (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    С 4 этапа все начнётсяпо настоящему, а до этого генеральщикам главное не упасть и не простудится. Этап №7 украшение просто, такой бы очень смотрелся и "пригодился" на любом ТдФ.

    Не ставлюии не выбираю, но в это раз буду болеть за Альберто esp

  • EL-Fenomeno
    Результаты Страде Бьянке-2017 (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Эх, Зденчик:( Но Пан Квято был крут!

    Не зря поляк побеждал здесь в 2014г. Ну а Штыбара безусловно жаль больше всех. В прошлом году проиграл 1 место, в этом - подиум pardon

    А гонка то очень селективная, меньше 100 человек до финиша доехало (и ни одного итальянца в первой десятке)

  • EL-Fenomeno
    Имя Фабиана Канчеллары навсегд ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Мне кажется, его имя может быть частью каждой классики, ну или почти каждой

    Я уверен, что в будущем что то подобное произойдёт и на гонке Париж-Рубэ. Не удивлюсь если там же (ПР) или на Фландрии также уважат особым способом и Т.Боонена

  • milanza
    Результаты Страде Бьянке-2017 (18)
    milanza-Фото
    Готовность на завтрашний день, а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть... Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
  • Cyrill
    Результаты Страде Бьянке-2017 (18)
    Cyrill-Фото

    Блин, ну как же долго был Квят без больших побед - и ведь везде был при деле - и на Милан-Сан-Ремо и на Олимпийской трассе. Упорный clapping Тем слаще победа!

  • Cyrill
    Результаты Страде Бьянке-2017 (18)
    Cyrill-Фото
    А что должно решать ????????????????

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 марта

Christian Knees (Team Sky)

Alexis Gougeard (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
10 Квятковски М. (Pol) (SKY) 300

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (21)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)