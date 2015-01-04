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Видео-арбитры на Гран-турах и классиках-Монументах в 2018 году

В 2018 году на Гран-турах и четырёх классиках-Монументах появятся судьи, изучающие видеозапись

 

 

  В 2018 году на трёх Гран-турах и четырёх классиках, входящих в список Монументов велоспорта (за исключением Ломбардии), а также на чемпионате мира по велоспорту появятся комиссары судейской бригады, которые будут изучать видео гонки. Как сообщает издание Het Nieuwsblad, в 2018 году Международный союз велосипедистов (UCI) собирается протестировать это нововведение на крупнейших велогонках календаря, а в случае успеха в дальнейшем расширить технологию на остальные велогонки.

 

Идея дополнительного судейства по видеозаписи озвучивалась и ранее, однако, толчком к конкретным мерам послужил случай исключения с Тур де Франс-2017 Петера Сагана.

 

 

   «Видео-арбитры» будут отбираться из Франции, Италии, Испании и Бельгии, четырёх основных стран, где проводится большинство велогонок. Жюри каждой гонки будет состоять из четырёх судей, один из которых и будет видео-арбитром.

 

  Как объяснил в интервью Het Nieuwsblad представитель жюри из Бельгии Ги Добблер (Guy Dobbelaere), «в отличие от футбола, где судья, изучающий видео, может лишь давать рекомендации, в велоспорте голос видео-арбитра сможет повлиять на финальное решение.

 

  Судья видео будет находиться в особой мобильной комнате на финише, где в его распоряжении будут все доступные экраны, так как во время велогонки видеозапись охватывает гораздо больше моментов, чем попадает в телеэфир. Если судья по видео заметит нарушение прямолинейности, он запросит все доступные картинки, чтобы вынести вердикт. Потом он проинформирует председателя судейской коллегии. Если будет выявлена серьёзная ошибка, то главный судья сможет после совместной консультации немедленно начать процедуру исключения гонщика. Например, такое возможно в случае, когда гонщик игнорирует красный сигнал на железнодорожном переезде или, как в случае с Джанни Москоном на чемпионате мира в Бергене, когда гонщик держится за техничку.

 

  В инциденте с Саганом и Кэвендишем во время Тур де Франс кадры не давали чётко понять, что и как произошло.

 

  В футболе фиксированное игровое поле, где можно устанавливать сколько угодно видеокамер. Конечно, это невозможно во время велогонки, потому что количество мотоциклов с телеоператорами увеличить нельзя. Международный союз велосипедистов вместе с телеканалами проводит исследование, можно ли установить больше видеокамер в зоне финиша, чтобы спринт можно было рассмотреть под разными углами».

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Теги к статье: Видео-арбитр Мировой Тур UCI

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 13:40 | Регистрация: 4.01.2015

    Типа приехал на финиш, а тебе сразу НА - жёлтая карточка в виде денежного штрафа и снятия очков или секунд в общем зачёте, ну или же ещё жестче - красная карточка и "давай, до свиданья".

    Если судья по видео заметит нарушение прямолинейности, он запросит все доступные картинки, чтобы вынести вердикт. Потом он проинформирует председателя судейской коллегии. Если будет выявлена серьёзная ошибка, то главный судья сможет после совместной консультации немедленно начать процедуру исключения гонщика.

    Выходит, что если чел. серьёзно "попал" во время гонки/этапа, то может быть DQ сразу же во время соренвований? (как в ходьбе л.а)

    Технологии нужны, но не надо все велоСпорте превращать в "охоту на ведьм", а то болельщики просто могут забить и отвернуться от соревнований-спортсменов и все такое 

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • rude_rider
    Том Дюмулин примет участие в Д ... (19)
    rude_rider-Фото
    ну он там впрыскивал слоновые дозы .ингалировал по черному и говорит что всегда так делает.попробуй у такого выиграй
  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Berdok-Фото

    вот бы все зауважали чувака, скажи он вдруг - да, перебрал, "сознаю свою вину, меру, степень, глубину"... - не такое у него воспитание (с)

  • сервело
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    сервело-Фото
    "Ребёнок, букварь купи"
  • f16
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    f16-Фото
    а причем здесь политика? докажут, никто от ответственности не уйдет
  • Гонщик
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    Гонщик-Фото

    стимуляторы как жрали , так и будут жрать , в вело без них никак , ну и асматики неоспоримое преимущество перед другими спортсменами всётаки имеют , с этим нужно что-то делать 

  • Гонщик
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Гонщик-Фото

    почему не пишут о том , что Винокурова и Колобнева хотят осудить на три года , а Фрума отмажут , он в политику не лезет 

  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    пойман - вор.

    вор должен сидеть в тюрьме (с)

    особенно в такое интересное время, когда десятки "непойманневоров" в бан отправляют

    вот бы все зауважали чувака, скажи он вдруг - да, перебрал, "сознаю свою вину, меру, степень, глубину"...

    но.. сами всё понимаете. не в сказке живём. будет всё как обычно - "да я, да никогда". тьху

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    отмазать - это ж всё равно с какой-то формулировкой. во всяком случае, пока ещё, так положено, чтоб она была. вот это и интересно. - "пшикал, пшикал - перепшикал - ну с кем не бывает"? ))

    есть предельная норма. есть ответственность за её превышение. вроде всё очевидно. но не в наше время. сейчас возможно всё. и это интересно (по-своему)

  • rude_rider
    Стевен Крёйсвейк ставит целью ... (2)
    rude_rider-Фото

    помоему его пик карьры пришел на джиро 2016

    дальше теперь будет только в топ 5 максимум

  • sixpack
    Крис Фрум продолжает подготовк ... (17)
    sixpack-Фото

    Во-первых, на астматиков были нарекания. Во-вторых, PCS опубликовала статистику с процентом астматиков и выиранных ими медалей на разных олимпиадах. Больные оказались куда здоровее здоровых, ну да это не секрет. 

     

    Я думаю, что Фрумстера отмажут. Too big to fail. По крайней мере, сезона-2018 не лишат. И Фрум так же думает. И готовится.

     

    Вся система борьбы с допом нужна исключительно для политкорректной правки результатов в большом спорте. Поэтому она никуда не денется. Поломаные судьбы никого не трогают. Так что мы будем и дальше лицезреть отчисления из команд за снотворное и пожизненные дисквалы за то, что продается без рецепта в людой аптеке. 

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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