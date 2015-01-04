Видео-арбитры на Гран-турах и классиках-Монументах в 2018 году

В 2018 году на Гран-турах и четырёх классиках-Монументах появятся судьи, изучающие видеозапись

В 2018 году на трёх Гран-турах и четырёх классиках, входящих в список Монументов велоспорта (за исключением Ломбардии), а также на чемпионате мира по велоспорту появятся комиссары судейской бригады, которые будут изучать видео гонки. Как сообщает издание Het Nieuwsblad, в 2018 году Международный союз велосипедистов (UCI) собирается протестировать это нововведение на крупнейших велогонках календаря, а в случае успеха в дальнейшем расширить технологию на остальные велогонки.

Идея дополнительного судейства по видеозаписи озвучивалась и ранее, однако, толчком к конкретным мерам послужил случай исключения с Тур де Франс-2017 Петера Сагана.

«Видео-арбитры» будут отбираться из Франции, Италии, Испании и Бельгии, четырёх основных стран, где проводится большинство велогонок. Жюри каждой гонки будет состоять из четырёх судей, один из которых и будет видео-арбитром.

Как объяснил в интервью Het Nieuwsblad представитель жюри из Бельгии Ги Добблер (Guy Dobbelaere), «в отличие от футбола, где судья, изучающий видео, может лишь давать рекомендации, в велоспорте голос видео-арбитра сможет повлиять на финальное решение.

Судья видео будет находиться в особой мобильной комнате на финише, где в его распоряжении будут все доступные экраны, так как во время велогонки видеозапись охватывает гораздо больше моментов, чем попадает в телеэфир. Если судья по видео заметит нарушение прямолинейности, он запросит все доступные картинки, чтобы вынести вердикт. Потом он проинформирует председателя судейской коллегии. Если будет выявлена серьёзная ошибка, то главный судья сможет после совместной консультации немедленно начать процедуру исключения гонщика. Например, такое возможно в случае, когда гонщик игнорирует красный сигнал на железнодорожном переезде или, как в случае с Джанни Москоном на чемпионате мира в Бергене, когда гонщик держится за техничку.

В инциденте с Саганом и Кэвендишем во время Тур де Франс кадры не давали чётко понять, что и как произошло.

В футболе фиксированное игровое поле, где можно устанавливать сколько угодно видеокамер. Конечно, это невозможно во время велогонки, потому что количество мотоциклов с телеоператорами увеличить нельзя. Международный союз велосипедистов вместе с телеканалами проводит исследование, можно ли установить больше видеокамер в зоне финиша, чтобы спринт можно было рассмотреть под разными углами».