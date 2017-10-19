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Тур Гуанси-2017. Маршрут

 Тур Гуанси-2017. Маршрут

 

 

  С 19 по 24 октября пройдёт Тур Гуанси (GREE-Tour Of Guangxi), финальная гонка в календаре Мирового тура 2017 года, которая будет состоять из 6 этапов. Общая протяжённость дистанции составит 1030,7 км.

 

 

Тур Гуанси-2017. Маршрут

 

 

  Тур Гуанси-2017 стартует в городе Бэйхай (Beihai), маршрут шести этапов проложен с юга на север провинции Гуанси и пройдёт через города Циньчжоу (Qinzhou), Наньнин (Nanning), Лючжоу (Liuzhou) и финиширует в Гуйлине (Guilin).

 

 

 Бэйхай

Тур Гуанси-2017. Маршрут

Циньчжоу

Наньнин

Лючжоу

 

 

 

 

 

 

 

  Три этапа Тура Гуанси-2017 подходят спринтерам, три – гонщикам-классикам. 4-й этап – единственный из этапов с финишем в подъём.

 

  На старт Тура Гуанси-2017 выйдут 16 команд Мирового тура – Astana, Bahrain-Merida, BMC, Bora – hansgrohe, Cannondale-Drapac, Dimension Data, Lotto Soudal, Movistar, Orica-Scott, Quick Step Floors, Katusha-Alpecin, LottoNL-Jumbo, Sky, Sunweb, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates , и две проконтинентальных команды - Caja Rural - Seguros RGA и Nippo - Vini Fantini.

 

 

Этапы Тура Гуанси-2017:

 

 

1 этап. Beihai Circuit Race, 107,4 км

 

 

2 этап. Qinzhou—Nanning, 156,7 км

 

 

 

3 этап. Nanning Circuit Race, 125,3 км

 

 

4 этап. Nanning—Nongla Scenic Spot, 151 км

 

 

 

5 этап. Liuzhou—Guilin, 212, 2 км

 

 

 

6 этап. Guilin Circuit Race, 168 км

 

 

 

 Стартовый состав:


ASTANA PRO TEAM


1 CATALDO Dario (Ita)
2 FOMINYKH Daniil (Kaz)
3 FUGLSANG Jakob (Den)
4 GRIVKO Andriy (Ukr)
5 KAMYSHEV Arman (Kaz)
6 KOZHATAYEV Bakhtiyar (Kaz)
7 ZAKHAROV Artyom (Kaz)


BAHRAIN – MERIDA

11 ARASHIRO Yukiya (Jpn)
12 BOLE Grega (Slo)
13 BONIFAZIO Niccolo (Ita)
14 BRAJKOVIC Janez (Slo)
15 COLBRELLI Sonny (Ita)
16 PIBERNIK Luka (Slo)
17 WANG Mei Yin (Chn)

BMC RACING TEAM

21 DILLIER Silvan (SUI)
22 GerTS Floris (Ned)
23 HERMANS Ben (Bel)
24 ROSSKOPF Joey (USA)
25 SENNI Manuel (Ita)
26 OSS Daniel (Ita)
27 ROCHE Nicholas (Irl)

BORA – HANSGROHE

31 ACKERMANN Pascal (Ger)
32 ARCHBOLD Shane (NZl)
33 HERKLOTZ Silvio (Ger)
34 KÖNIG Leopold (Cze)
35 PIMENTA COSTA MENDES José Joao (Por)
36 PELUCCHI Matteo (Ita)
37 SARAMOTINS Aleksejs (Lat)

CANNONDALE DRAPAC  

41 CARTHY Hugh (GBr)
42 CLARKE William (Aus)
43 CRADDOCK Lawson (USA)
44 LANGEVELD Sebastian (Ned)
45 VAN BAARLE Dylan (Ned)
46 VANMARCKE Sep (Bel)
47 WIPPERT Wouter (Ned)

TEAM DIMENSION DATA

51 DEBESAY Mekseb Abrha (Eri)
52 DOUGALL Nick (Aus)
53 EISEL Bernhard (AUT)
54 GIBBONS Ryan (RSA)
55 MORTON Lachlan David (Aus)
56 TEKLEHAYMANOT Daniel (Eri)
57 THOMSON Jay Robert (RSA)

LOTTO SOUDAL  

61 DE GENDT Thomas (Bel)
62 HANSEN Adam (Aus)
63 HOFLAND Moreno (Ned)
64 VAN DER SANDE Tosh (Bel)
65 VERVAEKE Louis (Bel)
66 WELLENS Tim (Bel)
67 WOUTERS Enzo (Bel)

MOVISTAR TEAM  

71 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey (CRc)
72 BICO MATOS Nuno Miguel Alves (Por)
73 CARRETERO Hector (Esp)
74 DOWSETT Alex (GBr)
75 HERRADA LOPEZ Jesús (Esp)
76 HERRADA LOPEZ José (Esp)
77 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney (Col)

ORICA – SCOTT  

81 EWAN Caleb (Aus)
82 HAIG Jack (Aus)
83 JUUL JENSEN Christopher (Den)
84 KEUKELEIRE Jens (Bel)
85 CORT NIELSEN Magnus (Den)
86 KLUGE RoGer (Ger)
87 –

QUICK-STEP FLOORS

91 ALAPHILIPPE Julian (Fra)
92 CAVAGNA Rémi (Fra)
93 GAVIRIA RENDON Fernando (Col)
94 VELITS Martin (Svk)
95 MARTINELLI Davide (Ita)
96 RICHEZE Ariel Maximiliano (Arg)
97 SERRY Pieter (Bel)

TEAM KATUSHA ALPECIN

101 HALLER Marco (AUT)
102 ZABEL Rick (Ger)
103 KOCHETKOV Pavel (Rus)
104 MATHIS Marco (Ger)
105 MØRKØV Michael (Den)
106 TAARAMAE Rein (Est)
107 VICIOSO ARCOS Angel (Esp)

TEAM LOTTO NL – JUMBO

111 BOOM Lars (Ned)
112 CAMPENAERTS Victor (Bel)
113 GROENEWEGEN Dylan (Ned)
114 GROENDAHL JANSEN Amund (Nor)
115 OLIVIER Daan (Ned)
116 VAN HOECKE Gijs (Bel)
117 WAGNER Robert (Ger)

TEAM SKY

121 DIBBEN Jonathan (GBr)
122 DOULL Owain (GBr)
123 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (Esp)
124 LANDA MEANA Mikel (Esp)
125 POELS Wouter (Ned)
126 VAN POPPEL Danny (Ned)
127 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)

TEAM SUNWEB

131 KELDERMAN Wilco (Ned)
132 HOFSTEDE Lennard (Ned)
133 MATTHEWS Michael (Aus)
134 –
135 TEUNISSEN Mike (Ned)
136 TIMMER Albert (Ned)
137 WALSCHEID Max (Ger)

TREK – SEGAFREDO

141 –
142 BERNARD Julien (Fra)
143 DIDIER Laurent (Lux)
144 MOLLEMA Bauke (Ned)
145 NIZZOLO Giacomo (Ita)
146 RAST Grégory (SUI)
147 STETINA Peter (USA)

UAE TEAM EMIRATES

151 BONO Matteo (Ita)
152 CONTI Valerio (Ita)
153 DURASEK Kristijan (Cro)
154 GUARDINI Andrea (Ita)
155 ZURLO Federico (Ita)
156 MOHORIC Matej (Slo)
157 TROIA Oliviero (Ita)

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

161 MOLINA CANET Antonio (Esp)
162 BENITO DIEZ Miguel Angel (Esp)
163 –
164 FERRARI Fabricio (Uru)
165 IRISARRI RINCON Jon (Esp)
166 LASTRA MARTINEZ Jonathan (Esp)
167 PAGE Dylan (SUI)

NIPPO – VINI FANTINI

171 BERLATO Giacomo (Ita)
172 DE NEGRI Pier Paolo (Ita)
173 ITO Masakazu (Jpn)
174 KUBOKI Kazushige (Jpn)
175 MARINI Nicolas (Ita)
176 STACCHIOTTI Riccardo (Ita)
177 UCHIMA Kohei (Jpn)

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Комментарии

  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    Sezar-Фото

    Восхитительный маршрут. Лучший как минимум за последние 7 лет. Очень тяжелые горы, короткие этапы. длинная командная разделка. Укороченная личная разделка. Куча фаворитов. Главное не побиться на 1 неделе. Очень бы хотелось увидеть и Тома и Ланду.

  • Yuriy 17
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Adriano
    Ну да зная амбиции Ланды и Вальва, они не будут особо вкалывать на ацтека.

    Ацтеки - индейский народ в центральной Мексике.

    Наиро Кинтана из западной Колумбии, поэтому он муиск.

     

  • Rokka
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (7)
    Rokka-Фото
    Где Барде проявил себя, что бы его можно было назвать универсалом? Просто интересно. Фрум даже решил Париж Рубэ проехать ради тура, и на ТТТ у Ская команда априори лучше чем у французов, да и в разделке Фрум привезет ему достаточно. Так где же Роман решил побеждать Фрума?
  • Rokka
    Проконтинентальная команда Wan ... (1)
    Rokka-Фото
    Локосфинкс выше Газпрома. Это все что нужно знать
  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    ВИДОС: Полная версия презентации маршрута Тур де Франс 2018

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум перед презентацией маршрута Тур де Франс-2018 в третий раз в карьере получил премию Velo d’Or, присуждаемую лучшему велогонщику от журнала Velo путём голосования журналистов, освещающих велоспорт.

    https://www.youtube.com/watch?v=bYo6SDNZrBQ

    Но "лидирует" тут Альберто Контадор который 4 раза признавался лучшим в номинации Vélo d'Or (2007, 2008, 2009, 2014).

  • rude_rider
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (7)
    rude_rider-Фото

    Барде ..то же мне надежда франции

    не вижу его даже в тройке

    как обычно смелости не хватает

    а так хороший горняк

  • rude_rider
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (9)
    rude_rider-Фото

    Ланда будет биться на джиро со своим обидчиком Ару

    на тур вальв и индеец

    на вуелте все втроем ибо

    ланда отдохнувший а вальв и кинтана злые и неудачно после тура))))

  • rude_rider
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    rude_rider-Фото

    Фрум нацелен на то чтобы побить рекорды по туру

    впереди повторение рекорда

    через год побить рекорд

    так зачем ему ехать на джиру?

  • Крайний
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    Крайний-Фото
    В моих глазах, попытка важнее результата.
    Фрум же смог взять 2 подряд. Почему бы ему не взять Джиро? Пусть даже и не в одном сезоне. Пауза достаточная.
    Дональд Кэмпбэлл, "Синяя птица", знакомо? Погоня за мечтой. Его рекорд уже побит, но в историю гонок на воде навечно вошел именно он.

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
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