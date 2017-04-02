Тур Турции -2017 пройдёт в октябре

UCI согласился на перенос Тура Турции с апреля на октябрь в 2017 году

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Тур Турции, многодневная гонка, которая должна была пройти с 18 по 23 апреля, перенесена на октябрь. В этом году Тур Турции вошёл в календарь гонок Мирового тура, однако организаторы столкнулись с трудностями из-за сложной политической обстановки в стране и угрозы террористических атак.

В январе этого года стало известно, что лишь одна команда Мирового тура дала согласие принять участие в гонке. Международный союз велосипедистов подчеркнул, что в октябре Тур Турции будет проводиться лишь в этом году.

Каким будет календарь гонок Мирового тура в 2018 году, станет известно после следующего заседания Совета Международного союза велосипедистов, которое пройдёт в июне этого года.

В этом сезоне Тур Турции пройдёт с 10 по 15 октября, после классики Ломбардия и перед новой гонкой календаря Мирового тура – Туром Гуанси, который пройдёт в Китае с 19 по 24 октября.