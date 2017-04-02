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Тур Турции -2017 пройдёт в октябре

UCI согласился на перенос Тура Турции с апреля на октябрь в 2017 году

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что Тур Турции, многодневная гонка, которая  должна была пройти с 18 по 23 апреля, перенесена на октябрь. В этом году Тур Турции вошёл в календарь гонок Мирового тура, однако организаторы столкнулись с трудностями  из-за сложной политической обстановки в стране и угрозы террористических атак.

 

 

  В январе этого года стало известно, что лишь одна команда Мирового тура дала согласие принять участие в гонке. Международный союз велосипедистов подчеркнул, что в октябре Тур Турции будет проводиться лишь в этом году.

 

  Каким будет календарь гонок Мирового тура в 2018 году, станет известно после следующего заседания Совета Международного союза велосипедистов, которое пройдёт в июне этого года.

 

  В этом сезоне Тур Турции пройдёт с 10 по 15 октября, после классики Ломбардия и перед новой гонкой календаря Мирового тура – Туром Гуанси, который пройдёт в Китае с 19 по 24 октября.

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Теги к статье: Тур Турции Tour of Turkey календарь гонок Мирового тура UCI

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Комментарии

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 3b (2)
    Николай Н.-Фото

    Три дня Де Панне в этом сезоне получился интересным. Борьба была до последнего этапа.

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 3b (2)
    velodoctor-Фото

    Кристофф на 30 секунд быстрее чем год назад. Меня лично норвежец удивил. 

    Порсев не ехал, пока сезон отвратительный.

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 3а (1)
    velodoctor-Фото

    Забавно что Киттель и Модоло вместе после завала за 10км добирали группу и в итоге 1 и 3. 

  • veloliveuser
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (21)
    veloliveuser-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Эх, Конта...как и на ПН, снова на подиуме, снова "серебро", но снова без побед(((

    мне кажется, опыт иногда преподносит обратный эффект. раньше он не упускал мелочей - и эио приносило ему плоды. теперь что-то он "опытным взглядом" пропускает - и это оборачивается против него.

    обидный промах, кажется, прошлого года - когда пася Фрума он "подарил" победу Талански. И теперь он пасет главных фаворитов, а дерзкая молодежь в спину дышит. складывается впечатление, что он не себя хочет превзойти по-чемпионски, а всего лишь оказаться быстрее того или иного гонца. где-то внутри он сдал...



    вот радости у Felix Großschartner - самого Фрума опередил! наверно, его ждет большое будущее. wink

  • RVL
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    RVL-Фото

    да выиграл бы он тогда, если бы не отрыв...

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    Николай Н.-Фото

    Что значит встречнея бокавая подача, група порвалась ка куски. Кристофф сегодня был на высоте. Молодец.

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    velodoctor-Фото

    Судя по флагам ветер не только встречный был, но и боковой. Кристофф грамотно вдоль щитов решил ехать. Ну и то как он сам себя раскатил и начал спринт, конечно забавно) Сегодня молодец. 

     Но согласитесь, сколько вариантов было у квиков выиграть сегодня. Тот же Ричезе мог заранее рвануть, но они почему-то выбрали Киттеля. 

  • Zlavus58
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    Zlavus58-Фото

    Вот теперь в воскресенье так же надо))

  • kwwk
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    kwwk-Фото

    На зубах финиш

  • EL-Fenomeno
    Филипп Жильбер: "Я хотел бы в ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Фил Жил действительно сейчас в очень хорошей форме, да не в такой когда брал ЧМ и свои Амстелы, но все же, у человека есть большое желание, цель и мотивация. Так что пускай команда и погода ему помогают на ТФ...ну и удача также) hi

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5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
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