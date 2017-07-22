VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тур Польши-2017. Маршрут

Тур Польши-2017. Маршрут и участники

 Тур Польши-2017

  

  С 29 июля по 4 августа состоится Тур Польши-2017, велогонка Мирового тура, на старт которой выйдут 154 велогонщика из 22 команд (по 7 человек в команде).

 За 7 дней гонки участники преодолеют более 1300 км. 4 этапа – спринтерских (1-й, 2-й, 4-й и 5-й) и 3 – горных. Кульминацией Тура Польши-2017 станет финальный, 7-й, горный этап с прохождением подъёма «Буковинская стена» и финишем в подъём на горнолыжном курорте  Буковина-Татшаньская, находящемся в сердце польских Татр, наивысшей части Карпат. В прошлом году этап до Буковины был отменён из-за дождя.

 

Победитель Тура Польши прошлого года Тим Велленс (Lotto Soudal) не приедет защищать свой титул.

 

Среди участников Тура Польши-2017 двукратный чемпион мира, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган, который возвращается на гонку впервые после триумфального дебюта в 2011, победитель Тура Польши-2014 Рафал Майка, а также Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Ильнур Закарин (Katusha- Alpecin), занимавший на Туре Польши в 2015 году 4-е место в общем зачёте и многие другие известные велогонщики.

 

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Туре Польши-2017

 

   8 очков получает лидер Тура Польши-2017 за ношение майки лидера на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

  50 очков получает победитель этапа Тура Польши-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 50; 20; 8)

  400 очков получает победитель генеральной классификации Тура Польши-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

 

1-10 место: 400; 320; 260; 220; 180; 140; 120; 100; 80; 68

11-15 место: 56; 48; 40; 32; 28

16-20 место: по 24 очка

21-30 место: по 16 очков

31-50 место: по 8 очков

51-55 место: по 4 очка

56-60 место: по 2 очка

 

 

Маршрут Тура Польши-2017

  

29.07. Этап 1. Krakow - Krakow, 130 км

 

Тур Польши-2017. Маршрут


30. 07. Этап 2. Tarnowskie Gory - Katowice, 142 км

Тур Польши-2017. Маршрут


31.07. Этап 3. Jaworzno – Szczyrk, 161 км

Тур Польши-2017. Маршрут


01. 08. Этап 4. Zawiercie – Zabrze, 238 км

Тур Польши-2017. Маршрут


02. 08. Этап 5. Olimp Nagawczyna – Rzeszow, 130 км

Тур Польши-2017. Маршрут

 Тур Польши-2017. Маршрут

 


03. 08. Этап 6. Kopalnia Soli „Wieliczka” – Zakopane, 189 км

Тур Польши-2017. Маршрут

 

Тур Польши-2017. Маршрут

 


04. 08. Этап 7. Bukovina Resort - Bukowina Tatrzanska, 132 км

 

 

Тур Польши-2017. Маршрут

 

Тур Польши-2017. Маршрут

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Польши Tour de Pologne гонка Мирового тура многодневная гонка маршрут

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

22 - 26 июля 2017

Тур Валлонии

29 июля 2017

Классика Сан-Себастьяна

29 июля - 4 августа 2017

Тур Польши

30 июля 2017

Prudential RideLondon-Surrey Classic

1 - 5 августа 2017

Вуэльта Бургоса

7 - 13 августа 2017

BinckBank Tour (Энеко Тур)


ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2017?

Комментарии

  • Znak
    Призовые команд на Тур де Фран ... (50)
    Znak-Фото

    Цитата: veloliveuser
    когда на Конту лили ушаты грязи - это ничего

     

    Попробуйте - узнаете!

  • veloliveuser
    Призовые команд на Тур де Фран ... (50)
    veloliveuser-Фото

    да, все так. официальные цифры известны и не оспариваются.
    но я о другом.
    в любой команде каждый этап анализируется - и сильные, и слабые моменты. и свои, и у соперников - тоже.
    вот я - об этом.
    но кому-то достаточно просто видеть итоговый результат.
    "каждому - свое".
    когда на Конту лили ушаты грязи - это ничего. а Фрум разве неприкасаемый? к тому же я его не порочу, а привожу спортивные аргументы, что он - не сильнейший.
    или "победителей не судят"?
    пока что я вижу, что против выступают фанаты Фрума/ская, а не велоболельщики (надеюсь, об их различии напоминать не надо?).

  • veloliveuser
    Призовые команд на Тур де Фран ... (50)
    veloliveuser-Фото
    биатлоном не увлекался - не знаю.
    скажу лишь, что и здоровым дышать на высотах тяжеловато, а астматикам да еще и на пределе физ. возможностей - даже не представляю. разве что на мотобайке.
  • Meilleur
    Призовые команд на Тур де Фран ... (50)
    Meilleur-Фото

    Цитата: veloliveuser
    Цитата: Camel
    А в чем проявляется уро дли вость ведения гонки? Скай - сильнейшая на сегодня команда в пелотоне, она диктует темп и тактику и, в связи с этим, определяет своего победителя. Возможно сейчас именно Скай является эталоном командной борьбы. Нельзя, на мой взгляд, не любить команду лишь потому, что она сильнее и умнее.

    я ж сразу написал - блокировками.
    я не люблю их не за их силу, а за их тактику. гонка - это кто быстрее. а они поступают наоборот - ну некрасиво и неинтересно это! к тому же чревато - Джи сам признался, что упал из-за этой самой блокировки скаем.
    что скай сильная - да, признаю. сильная своим количеством сильных гонцов. у других тоже есть не менее сильные, но их не так много. причина - в бюджете команд. 
    а терерь и о победителе.
    Фрум имеет свои слабости, но команда компенсирует это. вроде бы хорошо. но Фрум-то - не сильнейший! и бороться с ним можно вполе успешно - с его же "помощью". у него есть конкретные кондиции. они рассчитываются и распределяются по каждому этапу. поэтому он и едет по своему компьютеру. и команда создает ему рабочие условия для оптимальной езды. и только перед финишем он может выплеснуть остаток мощи. а вот если его дергать на 1-й половине (горных) этапов, - он никуда не дернется, иначе сдохнет до финиша. это и продемонстрировал Конта с Кинтаной на прошлой вуэльте - поймали момент, когда скаевцы разбрелись. Конта уж знает это.
    поэтому успех ская и Фрума вижу в количестве денег.
    про личные спорт-характеристики Фрума расписывать не буду, - не верю я, что астматик (не с предрасположенностью, а хроник) может быть профи-спортсменом с запредельными перегрузками, тем более, в горах...

    Фрум не сильнейший в горах. Но по сумме был сильнейший в Туре за счет разделок в первую голову. Или не так?)

  • veloliveuser
    Призовые команд на Тур де Фран ... (50)
    veloliveuser-Фото
    так они и рвали вперед в т.ч. и за этими бонификациями - и получили. и Фрум рвал, но менее удачно. и Уран рвал не только ради победы на этапе, но и радии этих секунд.
    а теперь вспомните, сколько скептицизма было в адрес и Урана, и Барде: один - колесник, другой - средненький, а вот в горах оказались лучше Фруминатора.
  • Серж
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (15)
    Серж-Фото

    Цитата: Viyatich
    нет.

    наверное правильно. Неча распыляццо.

  • Viyatich
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (15)
    Viyatich-Фото
    нет.
  • Серж
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (15)
    Серж-Фото

    А товарищ Димулен поедет Вуэльту?

  • Ярослав124
    Страницы истории велоспорта: Т ... (1)
    Ярослав124-Фото

    Ну Фрум золото взял

  • Meilleur
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (15)
    Meilleur-Фото

    Не был это экономичный режим. Скорее неидеальная форма и сезон, когда её, возможно, достичь так и не удастся. Один прокол в не самом удачном месте - и это могло бы быть всё. Команда вывезла, плюс универсальность как гонщика и очень большой опыт. Очень крутые ватты в ногах - не было их у Фрума в этом Туре.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 июля

Jesus Herrada (Movistar Team)

Brice Feillu (Fortuneo - Oscaro)

Julien Vermote (Quick-Step Floors)

Kristijan Durasek (UAE Team Emirates)

Danny Van Poppel (Team Sky)

Lorenzo Manzin (FDJ)

Romain Lemarchand (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (161)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)