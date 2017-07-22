 Тур Польши-2017. Маршрут

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Призовые команд на Тур де Фран ... (50) Цитата: veloliveuser когда на Конту лили ушаты грязи - это ничего Попробуйте - узнаете!

veloliveuser

Призовые команд на Тур де Фран ... (50) да, все так. официальные цифры известны и не оспариваются.

но я о другом.

в любой команде каждый этап анализируется - и сильные, и слабые моменты. и свои, и у соперников - тоже.

вот я - об этом.

но кому-то достаточно просто видеть итоговый результат.

"каждому - свое".

когда на Конту лили ушаты грязи - это ничего. а Фрум разве неприкасаемый? к тому же я его не порочу, а привожу спортивные аргументы, что он - не сильнейший.

или "победителей не судят"?

пока что я вижу, что против выступают фанаты Фрума/ская, а не велоболельщики (надеюсь, об их различии напоминать не надо?).

veloliveuser

Призовые команд на Тур де Фран ... (50) биатлоном не увлекался - не знаю.

скажу лишь, что и здоровым дышать на высотах тяжеловато, а астматикам да еще и на пределе физ. возможностей - даже не представляю. разве что на мотобайке.

Meilleur

Призовые команд на Тур де Фран ... (50) Цитата: veloliveuser Цитата: Camel А в чем проявляется уро дли вость ведения гонки? Скай - сильнейшая на сегодня команда в пелотоне, она диктует темп и тактику и, в связи с этим, определяет своего победителя. Возможно сейчас именно Скай является эталоном командной борьбы. Нельзя, на мой взгляд, не любить команду лишь потому, что она сильнее и умнее.

я ж сразу написал - блокировками.

я не люблю их не за их силу, а за их тактику. гонка - это кто быстрее. а они поступают наоборот - ну некрасиво и неинтересно это! к тому же чревато - Джи сам признался, что упал из-за этой самой блокировки скаем.

что скай сильная - да, признаю. сильная своим количеством сильных гонцов. у других тоже есть не менее сильные, но их не так много. причина - в бюджете команд.

а терерь и о победителе.

Фрум имеет свои слабости, но команда компенсирует это. вроде бы хорошо. но Фрум-то - не сильнейший! и бороться с ним можно вполе успешно - с его же "помощью". у него есть конкретные кондиции. они рассчитываются и распределяются по каждому этапу. поэтому он и едет по своему компьютеру. и команда создает ему рабочие условия для оптимальной езды. и только перед финишем он может выплеснуть остаток мощи. а вот если его дергать на 1-й половине (горных) этапов, - он никуда не дернется, иначе сдохнет до финиша. это и продемонстрировал Конта с Кинтаной на прошлой вуэльте - поймали момент, когда скаевцы разбрелись. Конта уж знает это.

поэтому успех ская и Фрума вижу в количестве денег.

про личные спорт-характеристики Фрума расписывать не буду, - не верю я, что астматик (не с предрасположенностью, а хроник) может быть профи-спортсменом с запредельными перегрузками, тем более, в горах...

я ж сразу написал - блокировками.я не люблю их не за их силу, а за их тактику. гонка - это кто быстрее. а они поступают наоборот - ну некрасиво и неинтересно это! к тому же чревато - Джи сам признался, что упал из-за этой самой блокировки скаем.что скай сильная - да, признаю. сильная своим количеством сильных гонцов. у других тоже есть не менее сильные, но их не так много. причина - в бюджете команд.а терерь и о победителе.Фрум имеет свои слабости, но команда компенсирует это. вроде бы хорошо. но Фрум-то - не сильнейший! и бороться с ним можно вполе успешно - с его же "помощью". у него есть конкретные кондиции. они рассчитываются и распределяются по каждому этапу. поэтому он и едет по своему компьютеру. и команда создает ему рабочие условия для оптимальной езды. и только перед финишем он может выплеснуть остаток мощи. а вот если его дергать на 1-й половине (горных) этапов, - он никуда не дернется, иначе сдохнет до финиша. это и продемонстрировал Конта с Кинтаной на прошлой вуэльте - поймали момент, когда скаевцы разбрелись. Конта уж знает это.поэтому успех ская и Фрума вижу в количестве денег.про личные спорт-характеристики Фрума расписывать не буду, - не верю я, что астматик (не с предрасположенностью, а хроник) может быть профи-спортсменом с запредельными перегрузками, тем более, в горах... Фрум не сильнейший в горах. Но по сумме был сильнейший в Туре за счет разделок в первую голову. Или не так?)

veloliveuser

Призовые команд на Тур де Фран ... (50) так они и рвали вперед в т.ч. и за этими бонификациями - и получили. и Фрум рвал, но менее удачно. и Уран рвал не только ради победы на этапе, но и радии этих секунд.

а теперь вспомните, сколько скептицизма было в адрес и Урана, и Барде: один - колесник, другой - средненький, а вот в горах оказались лучше Фруминатора.

Серж

Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (15) Цитата: Viyatich нет. наверное правильно. Неча распыляццо.

Viyatich

Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (15) нет.

Серж

Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (15) А товарищ Димулен поедет Вуэльту?

Ярослав124

Страницы истории велоспорта: Т ... (1) Ну Фрум золото взял

Meilleur

Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (15) Не был это экономичный режим. Скорее неидеальная форма и сезон, когда её, возможно, достичь так и не удастся. Один прокол в не самом удачном месте - и это могло бы быть всё. Команда вывезла, плюс универсальность как гонщика и очень большой опыт. Очень крутые ватты в ногах - не было их у Фрума в этом Туре.