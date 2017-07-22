- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Тур Польши-2017. Маршрут и участники
С 29 июля по 4 августа состоится Тур Польши-2017, велогонка Мирового тура, на старт которой выйдут 154 велогонщика из 22 команд (по 7 человек в команде).
За 7 дней гонки участники преодолеют более 1300 км. 4 этапа – спринтерских (1-й, 2-й, 4-й и 5-й) и 3 – горных. Кульминацией Тура Польши-2017 станет финальный, 7-й, горный этап с прохождением подъёма «Буковинская стена» и финишем в подъём на горнолыжном курорте Буковина-Татшаньская, находящемся в сердце польских Татр, наивысшей части Карпат. В прошлом году этап до Буковины был отменён из-за дождя.
Победитель Тура Польши прошлого года Тим Велленс (Lotto Soudal) не приедет защищать свой титул.
Среди участников Тура Польши-2017 двукратный чемпион мира, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган, который возвращается на гонку впервые после триумфального дебюта в 2011, победитель Тура Польши-2014 Рафал Майка, а также Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Ильнур Закарин (Katusha- Alpecin), занимавший на Туре Польши в 2015 году 4-е место в общем зачёте и многие другие известные велогонщики.
Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Туре Польши-2017
8 очков получает лидер Тура Польши-2017 за ношение майки лидера на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
50 очков получает победитель этапа Тура Польши-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 50; 20; 8)
400 очков получает победитель генеральной классификации Тура Польши-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 400; 320; 260; 220; 180; 140; 120; 100; 80; 68
11-15 место: 56; 48; 40; 32; 28
16-20 место: по 24 очка
21-30 место: по 16 очков
31-50 место: по 8 очков
51-55 место: по 4 очка
56-60 место: по 2 очка
Маршрут Тура Польши-2017
29.07. Этап 1. Krakow - Krakow, 130 км
30. 07. Этап 2. Tarnowskie Gory - Katowice, 142 км
31.07. Этап 3. Jaworzno – Szczyrk, 161 км
01. 08. Этап 4. Zawiercie – Zabrze, 238 км
02. 08. Этап 5. Olimp Nagawczyna – Rzeszow, 130 км
03. 08. Этап 6. Kopalnia Soli „Wieliczka” – Zakopane, 189 км
04. 08. Этап 7. Bukovina Resort - Bukowina Tatrzanska, 132 км
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (559)