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Гийом Мартен – победитель гонки Джиро делла Тоскана-2017

Двойная победа Гийома Мартена на Джиро делла Тоскана-2017

 

 

  Гийом Мартен (Guillaume Martin), 24-летний французский велогонщик проконтинентальной команды Wanty - Groupe Gobert стал победителем гонки Джиро делла Тоскана-2017 (Giro della Toscana). На втором финальном прохождении 8-км подъёма со средним градиентом 5% Мартен отъехавший от пелотона с несколькими другими гонщиками, ответил на атаку Джованни Висконти (Bahrain-Merida), переложившемуся к отрыву. Вместе с Мартеном за Висконти поехали Маттиа Каттанео (Androni Giocattoli) и Антони Делаплас (Fortuneo - Vital Concept).

 

  Затем Гийом Мартен атаковал в одиночку, уехав от попутчиков, и удержал минимальное преимущество до финиша в Вольтерре, где опередил ближайшего преследователя Джованни Висконти на 10 секунд. В итоге победа на заключительном этапе принесла 24-летнему французу победу в общем зачёте двухдневной велогонки Джиро делла Тоскана.

 

  Джованни Висконти (Bahrain-Merida) и его соотечественник, итальянец Маттиа Каттанео из команды Androni–Sidermec–Bottecchia финишировали на этапе вторым и третьим соответственно, став также призёрами гонки.

 

 

  Гийом Мартен: «Мы отлично провели гонку, как и вчера, когда в первой группе у нас ехал Бакарт, а затем мы отработали на Паскуалона. Вчера я был разочарован, что не попал в первую четвёрку, думал, что генеральная классификация для меня потеряна. Но я смог повернуть ситуацию в свою пользу, использовав шанс, когда получил больше свободы. Команда вывезла меня к финальному подъёму, Гаспаротто ускорился у подножия, я поехал за ним вместе с другими четырьмя гонщиками. Так как подъём не был достаточно крутым, надо было использовать свою тактику.

 

  Я ускорился, мы с Висконти оказались впереди. В какой-то момент он не захотел проводить смену, и тогда я решил снова атаковать. Последние 2 км проехал в одиночку. Разрыв был хорошим, мне удалось его удержать. Но после вчерашних разрывов на этапе я не ожидал, что выиграю общий зачёт. Хотя даже зная, что в гонке принимают участие такие сильные гонщики, я знал, что смогу бороться с ними.

 

  После моей первой победы в Лимузене я почувствовал, что когда начинаешь выигрывать, то хочешь делать это снова. Это сочетание психологического и физического аспектов, потому что после Тур де Франс мой прогресс был огромным. Часто говорят, что способен на большее, что правда, особенно в моём возрасте. Потом команда дала мне возможность взять роль лидера, что придало больше уверенности. Вся команда поддерживала меня, вывозила к подножию подъёма.

 

  Я уже думаю о следующей гонке – Джиро д’Эмилия, тяжёлый маршрут которой мне подходит. Но я не планирую расслабляться, когда поеду Коппа Сабатини, потому что по итогам трёх дней итальянских гонок будет подсчитываться очковая классификация, в которой я сейчас лидирую. Завтра (на Коппа Сабатини) мы будем работать на Паскуалона, и я хочу набрать несколько очков».

 

 

Результаты Джиро делла Тоскана-2017

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Теги к статье: Гийом Мартен Guillaume Martin Wanty - Groupe Gobert Джиро делла Тоскана Giro della Toscana гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Да где там Захаров покуривает? )
    Он вполне себе Курит (дай Бог ему здоровья)!

    ЗЫ: Гайдая не стоит недооценивать. 

  • VeloVelo
    Сергей Цветков в команде Unite ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, Сергей!

  • Stack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    Stack-Фото

    Томс Скуинш переходит в Трек из Кэннондэйла. Контракт на 2 года.
    http://www.treksegafredo.com/blog/toms-skujins-join-trek-segafredo

  • Сергей Александрович
    Велокоманда Bora-hansgrohe сфо ... (8)
    Сергей Александрович-Фото
    Есть "посудный" спонсор, есть "шампуньный", что не так? А Саган- чемпион мира. Тенденция, однако.
  • hodorik
    Джиро делла Тоскана-2017. Этап ... (1)
    hodorik-Фото

    Всем салют , когда мировой рэйтинг выкините ??? Интирестно!

  • Kreo69
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Футбол также приносит только расходы.

     

    Это не так, начиная от продажи билетов на стадион и заканчивая деньгами за трансфер "выращенных" игроков.

  • Meilleur
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Meilleur-Фото

    Цитата: collega2011
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

    По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

     

    Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.

  • 0x5F375A86
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    При том, что кроссовый чемпионат США довольно сильный, хоть и не Бельгия конечно.
  • Stack
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    Stack-Фото
    И правда лихо.
    Но интернеты соообщают, что он действительно 10-кратный чемпион США в циклокроссе - 8 раз в категории Junior и 2 раза подряд в Under-23.
    Всё это в промежутке 2005-2015 за исключением 2011 года.
  • collega2011
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    collega2011-Фото
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

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