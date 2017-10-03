Гийом Мартен – победитель гонки Джиро делла Тоскана-2017

Двойная победа Гийома Мартена на Джиро делла Тоскана-2017

Гийом Мартен (Guillaume Martin), 24-летний французский велогонщик проконтинентальной команды Wanty - Groupe Gobert стал победителем гонки Джиро делла Тоскана-2017 (Giro della Toscana). На втором финальном прохождении 8-км подъёма со средним градиентом 5% Мартен отъехавший от пелотона с несколькими другими гонщиками, ответил на атаку Джованни Висконти (Bahrain-Merida), переложившемуся к отрыву. Вместе с Мартеном за Висконти поехали Маттиа Каттанео (Androni Giocattoli) и Антони Делаплас (Fortuneo - Vital Concept).

Затем Гийом Мартен атаковал в одиночку, уехав от попутчиков, и удержал минимальное преимущество до финиша в Вольтерре, где опередил ближайшего преследователя Джованни Висконти на 10 секунд. В итоге победа на заключительном этапе принесла 24-летнему французу победу в общем зачёте двухдневной велогонки Джиро делла Тоскана.

Джованни Висконти (Bahrain-Merida) и его соотечественник, итальянец Маттиа Каттанео из команды Androni–Sidermec–Bottecchia финишировали на этапе вторым и третьим соответственно, став также призёрами гонки.

Гийом Мартен: «Мы отлично провели гонку, как и вчера, когда в первой группе у нас ехал Бакарт, а затем мы отработали на Паскуалона. Вчера я был разочарован, что не попал в первую четвёрку, думал, что генеральная классификация для меня потеряна. Но я смог повернуть ситуацию в свою пользу, использовав шанс, когда получил больше свободы. Команда вывезла меня к финальному подъёму, Гаспаротто ускорился у подножия, я поехал за ним вместе с другими четырьмя гонщиками. Так как подъём не был достаточно крутым, надо было использовать свою тактику.

Я ускорился, мы с Висконти оказались впереди. В какой-то момент он не захотел проводить смену, и тогда я решил снова атаковать. Последние 2 км проехал в одиночку. Разрыв был хорошим, мне удалось его удержать. Но после вчерашних разрывов на этапе я не ожидал, что выиграю общий зачёт. Хотя даже зная, что в гонке принимают участие такие сильные гонщики, я знал, что смогу бороться с ними.

После моей первой победы в Лимузене я почувствовал, что когда начинаешь выигрывать, то хочешь делать это снова. Это сочетание психологического и физического аспектов, потому что после Тур де Франс мой прогресс был огромным. Часто говорят, что способен на большее, что правда, особенно в моём возрасте. Потом команда дала мне возможность взять роль лидера, что придало больше уверенности. Вся команда поддерживала меня, вывозила к подножию подъёма.

Я уже думаю о следующей гонке – Джиро д’Эмилия, тяжёлый маршрут которой мне подходит. Но я не планирую расслабляться, когда поеду Коппа Сабатини, потому что по итогам трёх дней итальянских гонок будет подсчитываться очковая классификация, в которой я сейчас лидирую. Завтра (на Коппа Сабатини) мы будем работать на Паскуалона, и я хочу набрать несколько очков».