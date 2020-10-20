Матье ван дер Пул о старте на Гент-Вевельгем («На полях Фландрии»)-2026

Матье ван дер Пул после Милан – Сан-Ремо и победы на Е3 Saxo Classic следующим стартом выбрал классику Гент-Вевельгем, где капитанские полномочия от разделит с Яспером Филипсеном.

 

Хотя теперь классика называется «В полях Фландрии» ( In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem),  и вместо Гента пелотон стартует из Мидделкерке, по сути, это единственные отличия.

 

Гонщиков ждет привычный рецепт из девяти подъемов, трёх гравийных секторов и равнинный финиш. Финальный подъём – Кеммельберг - преодолевается по самой сложной стороне — 700 метров со средним градиентом 10,4%, а максимальный достигает суровых 21,1%. После прохождения его вершины  - равнинные 35,5 км до финишной черты.

 

В прошлом году Мадс Педерсен атаковал в одиночку за 56 км до финиша и удержался преимущество, взяв свою третью победу на Гент-Вевельгем. В этом году он пропускает эту классику из-за болезни.

 

А Матье ван дер Пул, вырвавший третью в карьере победу на классике Е3, перед стартом на Гент-Вевельгем сказал, что не собирается атаковать в одиночку и задолго до финиша, а выберет более консервативный подход.

 

На вопрос Sporza, планирует ли он снова атаковать издалека, Матье ван дер Пул ответил: «После пятницы это желание у меня прошло. Думаю, я буду действовать скорее от обороны. На Е3 я действовал не так. Нужно посмотреть, как я восстановился.

 

Мы делим лидерство (с Яспером Филипсеном). У нас обоих есть шанс выиграть эту гонку. Какая карта будет разыграна, станет ясно во время или после холмистой части. Это главным образом зависит от того, как я буду чувствовать себя по ходу гонки. Яспер обычно всегда проходит отбор в небольшой группе, и есть другие команды со спринтерами. Вполне возможно, что дело закончится спринтом».

 

О показателях Матье ван дер Пула на E3 Saxo Classic

 

Матье ван дер Пул, возможно, выглядел измотанным на последних километрах E3 Saxo Classic-2026, но цифры, стоящие за его гонкой, рассказывают другую историю. Он сдержал позднюю попытку группы преследования из четырех гонщиков, одержав третью подряд победу в Харелбеке после того, как уехал в сольный отрыв за 42 километра до финиша. Его преимущество, которое в какой-то момент достигало почти минуты, сократилось до нескольких секунд на последнем километре, но переглядывания преследователей позволили ему одержать победу.

 

Domestique приводит показатели Матье ван дер Пула - за последние 90 минут гонки его средняя мощность составила 446 ватт — это самый высокий показатель устойчивого усилия за такой промежуток времени в его карьере.

 

В интервью Sporza его товарищ по команде Яспер Филипсен сказал: «Да, просто с ума  сойти. Я не могу поддерживать подобную мощность так долго и, вероятно, никогда не смогу. Очень впечатляет. Лишь несколько гонщиков способны выдавать такие показатели».

 

Гонщик Red Bull Bora-hansgrohe Тим ван Дейк (Tim van Dijke) выразился еще более прямолинейно: «Такие мощностные показатели вызвали бы икоту у лошади. Невероятно видеть, как он выходит на такой высокий уровень».

 

Гент-Вевельгем пока нет в списке побед Матье ван дер Пула.

  1. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 15:21 | Регистрация: 20.10.2020

    Это была первая гонка на шоссе 24-летнего Матье ван дер Пула в 2019 г. несколько раз атаковал, Ван Арт ловил, причем без цели ехать вместе, отъезжать от пелотона. в спринте продирался издалека, но все же стал 4м. ВандерПул запомнил, на следущий год также ловил все атаки ВанАрта, о чем тот раздраженно предъявлял на финише, мол ехал не побеждать, а не дать победить другому. за 200 м до ленточки оба выдохлись, встали, их обошли, Педерсен взял свою первую победу из трех. 

    ВанАрт все же победил на следующий год, там кажется были милиметры. 

    А Вандер Пул точно, перед выходом на пенсию решил закрыть все гештальты, обосновать превосходные эпитеты типа Король классик, ГОАТ и т.д. Как можно носить все эти клички, если кроме нескольких Северных нет очень многого.  Кюрне может так и останется непокоренной. хотя гонка относительно скромная.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

