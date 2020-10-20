Матье ван дер Пул о старте на Гент-Вевельгем («На полях Фландрии»)-2026

Матье ван дер Пул не планирует атаковать в одиночку задолго до финиша на Гент-Вевельгем

Матье ван дер Пул после Милан – Сан-Ремо и победы на Е3 Saxo Classic следующим стартом выбрал классику Гент-Вевельгем, где капитанские полномочия от разделит с Яспером Филипсеном.

Хотя теперь классика называется «В полях Фландрии» ( In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem), и вместо Гента пелотон стартует из Мидделкерке, по сути, это единственные отличия.

Гонщиков ждет привычный рецепт из девяти подъемов, трёх гравийных секторов и равнинный финиш. Финальный подъём – Кеммельберг - преодолевается по самой сложной стороне — 700 метров со средним градиентом 10,4%, а максимальный достигает суровых 21,1%. После прохождения его вершины - равнинные 35,5 км до финишной черты.

В прошлом году Мадс Педерсен атаковал в одиночку за 56 км до финиша и удержался преимущество, взяв свою третью победу на Гент-Вевельгем. В этом году он пропускает эту классику из-за болезни.

А Матье ван дер Пул, вырвавший третью в карьере победу на классике Е3, перед стартом на Гент-Вевельгем сказал, что не собирается атаковать в одиночку и задолго до финиша, а выберет более консервативный подход.

На вопрос Sporza, планирует ли он снова атаковать издалека, Матье ван дер Пул ответил: «После пятницы это желание у меня прошло. Думаю, я буду действовать скорее от обороны. На Е3 я действовал не так. Нужно посмотреть, как я восстановился.

Мы делим лидерство (с Яспером Филипсеном). У нас обоих есть шанс выиграть эту гонку. Какая карта будет разыграна, станет ясно во время или после холмистой части. Это главным образом зависит от того, как я буду чувствовать себя по ходу гонки. Яспер обычно всегда проходит отбор в небольшой группе, и есть другие команды со спринтерами. Вполне возможно, что дело закончится спринтом».

О показателях Матье ван дер Пула на E3 Saxo Classic

Матье ван дер Пул, возможно, выглядел измотанным на последних километрах E3 Saxo Classic-2026, но цифры, стоящие за его гонкой, рассказывают другую историю. Он сдержал позднюю попытку группы преследования из четырех гонщиков, одержав третью подряд победу в Харелбеке после того, как уехал в сольный отрыв за 42 километра до финиша. Его преимущество, которое в какой-то момент достигало почти минуты, сократилось до нескольких секунд на последнем километре, но переглядывания преследователей позволили ему одержать победу.

Domestique приводит показатели Матье ван дер Пула - за последние 90 минут гонки его средняя мощность составила 446 ватт — это самый высокий показатель устойчивого усилия за такой промежуток времени в его карьере.

В интервью Sporza его товарищ по команде Яспер Филипсен сказал: «Да, просто с ума сойти. Я не могу поддерживать подобную мощность так долго и, вероятно, никогда не смогу. Очень впечатляет. Лишь несколько гонщиков способны выдавать такие показатели».

Гонщик Red Bull Bora-hansgrohe Тим ван Дейк (Tim van Dijke) выразился еще более прямолинейно: «Такие мощностные показатели вызвали бы икоту у лошади. Невероятно видеть, как он выходит на такой высокий уровень».

Гент-Вевельгем пока нет в списке побед Матье ван дер Пула.