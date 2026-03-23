Ваут ван Арт возглавит Visma Lease a Bike на классике Гент-Вевельгем-2026

Ваут ван Арт стартует на Гент-Вевельгем-2026, но его главные цели – Тур Фландрии и Париж-Рубэ

После подиума Милан – Сан-Ремо-2026 Ваут ван Арт возвращается в гонки и возглавит команду Visma Lease a Bike на классике «В полях Фландрии» (Гент-Вевельгем). Классику E3 Ваут ван Арт пропустил ради ещё одного тренировочного блока. Классики Гент-Вевельгем и Дварс доор Фландерен (1 апреля) должны стать ключевой проверкой перед его главными целями – Туром Фландрии и Париж-Рубэ.

В команде Visma Lease a Bike отметили, что не собирались менять график гонок Ван Арта, тщательно разработанный зимой, и третье место на Милан – Сан-Ремо не заставило поменять календарь гонок.

В интервью Domestique спортивный директор Visma Lease a Bike Артур ван Донген рассказал:

«В команде никогда не ставился вопрос о том, что он должен стартовать в Харелбеке. Это пошло от прессы, и всё. А зимой мы составили план, по которому идём. На Тиррено — Адриатико мы увидели, что он становился сильнее день ото дня, и убедились в этом в Сан-Ремо.

Мы думаем, что он готов, и увидим это в воскресенье на "Гент — Вевельгем", а также, надеюсь, на следующей неделе. Все признаки хорошие. Посмотрим.

Самое главное, чтобы он провёл хорошую гонку, а когда он участвует в гонке, то возможно всё. "Гент - Вевельгем" и "Дварс дор Фландерен" ему, конечно, подходят. У нас есть уверенность, и мы считаем, что он готов сражаться со своими главными соперниками.

Мы знаем, что Ваут очень хотел бы выиграть все эти гонки. Но выиграет он их или нет, это не определяет его карьеру. Это не так важно, учитывая, что он уже очень знаменит в Бельгии и у него уже выдающаяся карьера. Это не тот вопрос, который вызывает у него сомнения или трудности».

На старт Гент-Вевельгем вместе с Ваутом ван Артом выйдут Кристоф Лапорт, Эдоардо Аффини, Тимо Килих, Мэттью Бреннан, Оуэйн Доулл и Тим Рекс.

Но хотя Гент – Вевельгем даёт Вауту ван Арту возможность победить, он и команда знают, что успех его весны будет оцениваться исключительно по тому, как он проедет Тур Фландрии и Париж-Рубэ, где Тадей Погачар и Матье ван дер Пул выйдут на старт в качестве фаворитов.