Матье ван дер Пул 8-й на Милан – Сан-Ремо-2026: “Очень разочарован”

Матье ван дер Пул о Милан – Сан-Ремо-2026

Матье ван дер Пулу не удалось выиграть «Милан – Сан-Ремо» в третий раз. 31-летний нидерландский гонщик команды Alpecin–Premier Tech финишировал восьмым. На подъезде к Чипрессе он попал в массовый завал, от которого пострадали и его главные соперники — Тадей Погачар (UAE Team Emirates–XRG) и Ваут ван Арт (Visma–Lease a Bike). Однако если Погачар в итоге одержал победу, а Ван Арт финишировал третьим, то для Ван дер Пула последствия падения оказались критическими.

Лишь он и Том Пидкок (Pinarello Q36.5) ответили на атаку чемпиона мира на Чипрессе, но на финальном подъёме Поджио за 8,5 км до финиша Матье ван дер Пул не выдержал темпа и отстал, в итоге финишировав 8-м. После гонки он объяснил, что порезы на пальцах левой руки не позволяли ему нормально держать руль в момент решающих атак Погачара.

Матье ван дер Пул рассказал о своих ощущениях в интервью Het Nieuwsblad:

«Во время того большого завала другой гонщик подъехал слева, и именно так я довольно сильно повредил руку. Думаю, повреждение не слишком серьезное, но это действительно больно. Команда отлично вернула меня в группу после того завала, но я чувствовал, что уже не в лучшей форме. Я держался, но чувствовал себя неважно. Сказал по радио: „Я больше не могу нормально держать руль“. Я попробовал.

На Поджио я быстро перешел на свой темп, надеясь вернуться, как это сделал Филиппо Ганна в прошлом году, если они начнут следить друг на друга, но всё было кончено. Я пытался минимизировать потери, но они впереди продолжали ехать на полной мощности.

Я очень разочарован. После такой гонки, находясь в такой позиции, всегда надеешься на большее. Но из-за падения и того, как я себя чувствовал после него, сил просто не хватило».

Менеджер Alpecin-Premier Tech Филип Роодхофт в интервью Het Nieuwsblad сказал:

«Матье попробовал всё, что мог. Мы должны принять этот результат. Конечно, есть разочарование, но нельзя каждый раз побеждать. Я не думаю, что он допустил ошибки. Ему пришлось их отпустить, но у него ещё оставались силы. Ясно, что разница невелика и всё очень близко. Немалую роль сыграло и невезение. Матье не был полностью на своем истинном уровне».

Журналист и бывший велогонщик Тейс Зонневельд (Thijs Zonneveld) в подкасте In de Waaier проанализировал гонку и высказал мнение, что если на Милан – Сан-Ремо Матье ван дер Пул был в лучшей форме, то через две недели (5 апреля на Туре Фландрии) он не сможет конкурировать с Тадеем Погачаром.

Тейс Зонневельд: «Надо надеяться, что Ван дер Пул действительно серьёзно пострадал от того падения. Потому что если это был лучший Ван дер Пул, то через две недели его уничтожат».

Хаос, последовавший за массовым завалом перед Чипрессой, изменил динамику гонки, что в итоге сыграло против Матье ван дер Пула. Ключевым, по мнению Зонневельда, стало то, что Ван Дер Пул тоже попал в завал, и хотя он относительно быстро вернулся в голову группы, это дорого ему стоило.

Зонневельд указал на ключевое различие в том, как оба гонщика возвращались в гонку:

«Ван дер Пула за 500 метров до Чипрессы возвращает Филипсен, а затем он сам должен выбираться в голову пелотона».

Тадея Погачара команда вывезла на позицию, причём Брэндон Макналти сыграл центральную роль, доставив лидера точно в нужный момент. То есть один возвращался в гонку при полной поддержке командой и с чёткой структурой действий. Другой в момент начала решающей фазы гонки вынужден был тратить свои силы:

«Из-за этого Чипресса потребовала от Матье ван дер Пула не девять‑десять минут приложения усилий, а четырнадцать‑пятнадцать минут. Было видно, что Погачар на спуске с Чипрессы так мощно задавал скорость, что Ван дер Пул ни разу не чувствовал себя комфортно на его колесе. Гонка стала тяжелее не только для него (Погачара), но и для Ван дер Пула. Именно этого Погачар и добивался».

Зонневельд считает, что в плане выносливости Тадей Погачар оказался недосягаем, и это опасный сигнал для Матье ван дер Пула перед Туром Фландрии, где они вновь сойдутся в дуэли.