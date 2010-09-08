Матье ван дер Пул 8-й на Милан – Сан-Ремо-2026: “Очень разочарован”

Матье ван дер Пул о Милан – Сан-Ремо-2026

 

 

Матье ван дер Пулу не удалось выиграть «Милан – Сан-Ремо» в третий раз. 31-летний нидерландский гонщик команды Alpecin–Premier Tech финишировал восьмым. На подъезде к Чипрессе он попал в массовый завал, от которого пострадали и его главные соперники — Тадей Погачар (UAE Team Emirates–XRG) и Ваут ван Арт (Visma–Lease a Bike). Однако если Погачар в итоге одержал победу, а Ван Арт финишировал третьим, то для Ван дер Пула последствия падения оказались критическими.

 

Лишь он и Том Пидкок (Pinarello Q36.5) ответили на атаку чемпиона мира на Чипрессе, но на финальном подъёме Поджио за 8,5 км до финиша Матье ван дер Пул не выдержал темпа и отстал, в итоге финишировав 8-м. После гонки он объяснил, что порезы на пальцах левой руки не позволяли ему нормально держать руль в момент решающих атак Погачара.

 

Photo Credits: LaPresse

 

Матье ван дер Пул рассказал о своих ощущениях в интервью Het Nieuwsblad:

 

«Во время того большого завала другой гонщик подъехал слева, и именно так я довольно сильно повредил руку. Думаю, повреждение не слишком серьезное, но это действительно больно. Команда отлично вернула меня в группу после того завала, но я чувствовал, что уже не в лучшей форме.  Я держался, но чувствовал себя неважно. Сказал по радио: „Я больше не могу нормально держать руль“. Я попробовал.

 

На Поджио я быстро перешел на свой темп, надеясь вернуться, как это сделал Филиппо Ганна в прошлом году, если они начнут следить друг на друга, но всё было кончено. Я пытался минимизировать потери, но они впереди продолжали ехать на полной мощности.

 

Я очень разочарован. После такой гонки, находясь в такой позиции, всегда надеешься на большее. Но из-за падения и того, как я себя чувствовал после него, сил просто не хватило».

 

 

Менеджер Alpecin-Premier Tech Филип Роодхофт в интервью Het Nieuwsblad сказал:

 

«Матье попробовал всё, что мог. Мы должны принять этот результат. Конечно, есть разочарование, но нельзя каждый раз побеждать. Я не думаю, что он допустил ошибки. Ему пришлось их отпустить, но у него ещё оставались силы. Ясно, что разница невелика и всё очень близко. Немалую роль сыграло и невезение. Матье не был полностью на своем истинном уровне».

 

Журналист и бывший велогонщик Тейс Зонневельд (Thijs Zonneveld) в подкасте In de Waaier проанализировал гонку и высказал мнение, что если на Милан – Сан-Ремо Матье ван дер Пул был в лучшей форме, то через две недели (5 апреля на Туре Фландрии) он не сможет конкурировать с Тадеем Погачаром.

 

Тейс Зонневельд: «Надо надеяться, что Ван дер Пул действительно серьёзно пострадал от того падения. Потому что если это был лучший Ван дер Пул, то через две недели его уничтожат».

 

Хаос, последовавший за массовым завалом перед Чипрессой, изменил динамику гонки, что в итоге сыграло против Матье ван дер Пула. Ключевым, по мнению Зонневельда, стало то, что Ван Дер Пул тоже попал в завал, и хотя он относительно быстро вернулся в голову группы, это дорого ему стоило.

 

Зонневельд указал на ключевое различие в том, как оба гонщика возвращались в гонку:

 

«Ван дер Пула за 500 метров до Чипрессы возвращает Филипсен, а затем он сам должен выбираться в голову пелотона».

 

Тадея Погачара  команда вывезла на позицию, причём Брэндон Макналти сыграл центральную роль, доставив лидера точно в нужный момент. То есть один возвращался в гонку при полной поддержке командой и с чёткой структурой действий. Другой в момент начала решающей фазы гонки вынужден был тратить свои силы:

 

«Из-за этого Чипресса потребовала от Матье ван дер Пула не девять‑десять минут приложения усилий, а четырнадцать‑пятнадцать минут. Было видно, что Погачар на спуске с Чипрессы так мощно задавал скорость, что Ван дер Пул ни разу не чувствовал себя комфортно на его колесе. Гонка стала тяжелее не только для него (Погачара), но и для Ван дер Пула. Именно этого Погачар и добивался».

 

Зонневельд считает, что в плане выносливости Тадей Погачар оказался недосягаем, и это опасный сигнал для Матье ван дер Пула перед Туром Фландрии, где они вновь сойдутся в дуэли.

 

Милан - Сан-Ремо-2026. Результаты

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech Милан - Сан-Ремо-2026 Milano-Sanremo-2026 Монумент велоспорта гонка Мирового тура

  1. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 00:37 | Регистрация: 29.05.2013

    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.

    1. Имя: Юрий

      Starch27

      Сегодня, 00:53 | Регистрация: 8.09.2010

      А какие проблемы были у Погачара? Упал, протёрся, команда построила поезд из 5 гонщиков и вывезла Погачара в голову группы достаточно быстро.
      У МВП на тот момент в группе был только Филипсен, которого опять эксплуатировали не по назначению. В результате МВП потратился значительно сильнее, чем Погачар.
      Фото порезов на пальцах выкладывали на буржуйских форумах и они достаточно глубокие, чтобы внести серьёзный дискомфорт. Тут выкладывать не буду, а то вдруг забанят за неприемлемый контент. Кто захочет - тот найдёт.
      А по Фландрии, к сожалению, интриги не вижу. МВП всё же не в лучшей форме и как бы он не храбрился, но снова получит полторы-две минуты разрыва. Идеальная тактика - это работать хвостом как Пидкок на МСР и Скельмосе на АГР, но на Фландрии всё же торчки посерьёзнее чем Поджио и их гораздо больше. Как говорил Погачар, что если бы Йонас хотел ездить Фландрию, то он был бы главным конкурентом, а не МВП.

      1. Имя: игорь

        микеле оп-оп-оп

        Сегодня, 01:13 | Регистрация: 29.05.2013

        Не, проблем не было. А пять человек в поезде были, да.

      2. Имя: Арман

        Джамайка

        Сегодня, 02:03 | Регистрация: 20.10.2020

        если бы скрупулезно, сосредоточенно, точечно готовился к Ронде, и не ошибся в тактике, не отпускал Погачара ни на шаг, шансы были бы. А так да, как и прошлом году - на третьем круге Тадей сбросит всех, не только ВДП

  2. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 01:58 | Регистрация: 20.10.2020

    ясно, что промахнулись с формой. Падение сыграло, но не решающее. Сам ВДП неоднократно после падений возврашался (дебютный ТФ 2019 где он сильно грохнулся), не говоря про МЧ 2023. На Тадея не повлияло, уже не в превый раз - и на прошлой ТДФ, и прошлая СБ ...

    зачем отступать от проверенных методов? всегда сосредотачивался на основных важных стартах, и в 31 год вдруг решил косить все подряд. Очень напряжный сезон кросса - 14 гонок за полтора месяца, притом, что другие кроссмены свернули, Пидкок вообще завязал. Февраль как бы отдых, в т.ч. подготовка к шоссейному сезону. На Омлупе может и не очень напрягался, но Тиррено-Адриатико - зачем так рвать? ТА рассматривают как как проверку сил и подготовку к МСР, так и было в прошлом году. Причем и ранее, после той ТА 2021, по которой кто только не высказал ему, проиграл и Дворс, и основную Фландрию, хотя в тот сезон был готов хорошо, победил на Страде. 

    1 ваиант ответа - понимает, что карьера закнчивается, решил пополнить пальмарес. Гент до этого года еще не выигрывал, также как Омлуп

    2. в команде больше некому побеждать, кроме него и немного ФИлипсена, нужно набирать победы где возможно для спонсоров. понимает, что может и не победить на монументах, выбирает второстепенные гонки. в первоначальной программе кроме Омлупа, ТА, после МСР - еще и Саксо, и ГВ. В прошлом году Погачар отказался от первоначальо запланированных Е3 и ГВ, сосредосточился  на ФЛандрии и особенно н Рубе. 

  3. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 02:09 | Регистрация: 20.10.2020

    ну мож, пораненный пальчик подвигнет его пропустить ГВ и Е3? но шансы на ТФ от этого не вырастут.

    или, при таких обстоятельствах, наоборот, выложится, вырвать победу на ГВ (хоть что-то) и надеяться на подиум на ТФ

