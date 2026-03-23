Матье ван дер Пул третий год подряд выиграл классику E3 Saxo из сольного отрыва

Матье ван дер Пул: «Это было одно из моих лучших усилий, потому что уехал один при встречном ветре»

 

 

31-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Premier Tech Матье ван дер Пул стал трёхкратным победителем классики E3, причём выиграл её третий год подряд. Но на E3 Saxo Classic-2026 победа Матье ван дер Пула уже не казалась гарантированной – за километр до финиша его почти нагнали Пер Странд Хагененс (Visma Lease a Bike), Флориан Вермеерс (UAE Team Emirates XRG) и Стан Девульф (Decathlon CMA CGM).  Однако когда квартет преследователей уже почти дотянулся до Ван дер Пула, они бросили работать, разбираясь, кто должен проводить смены, что позволило нидерландскому гонщику дожать до финиша из последних сил и выиграть гонку с преимуществом в 3 секунды.

 

22-летний норвежец Пер Странд Хагенес и 27-летний бельгиец Флориан Вермеерс  поднялись на вторую и третью ступени подиума соответственно.

 

После финиша Матье ван дер Пул признался, что готов был сдаться, но колебания соперников дали ему импульс продолжать борьбу. В общей сложности Ван дер Пул проехал в отрыве 69 км.

 

Сначала он атаковал с Тимом ван Дейком (Red Bull–Bora–Hansgrohe) наТааенберге, а за 63 км до финиша нидерландский гонщик в одиночку атаковал ещё раз, нагнал отрыв дня за 48 км до финиша. Затем атаковав на Патерберге за 42 км до финиша, Матье ван дер Пул быстро создал просвет, на Ауде-Кваремонте у него было почти 30 секунд запаса, а до финиша оставалось 37 км.

 

Но квартет преследователей быстро сокращал просвет. За 5 км до финиша у Матье ван дер Пула осталось всего 10 секунд, а за километр до финиша Флориан Вермеерс почти догнал его, но оглянулся, призывая попутчиков по отрыву включиться в работу. И вэ тот момент  Матье ван дер Пул воспользовался заминкой соперников, продолжил продавливать и первым пересёк финишную черту.

 

Матье ван дер Пул: «Я очень рад победе, но она потребовала огромных сил. Считал, что смогу удержаться, но за 5 километров до финиша всё едва не пошло прахом. Особенно когда осталось чуть больше километра до финиша, ноги уже перестали нормально крутить.

 

Если честно, я уже сдался, потому что когда оглянулся, они были совсем близко. Но подумал, что если буду их ждать, то останусь пятым, потому что ноги для спринта уже не было. Поэтому я просто выложился до предела, не вставая из седла, и удержался до финиша.

 

  Думаю, они тоже подумали, что я сдался, и тогда я просто попытался ещё раз, сидя в седле, прибавить скорости. Полагаю, они немного засомневались, и благодаря этому я смог добраться до финиша. Я невероятно счастлив, потому что всегда гадко чувствуешь, если вкладываешь столько сил в такой отрыв, а тебя ловят за километр до финиша – это было бы действительно ужасно.

 

Я видел, что никто не собирается со мной работать, поэтому хотел атаковать, чтобы за мной поехали один или два гонщика, которые бы стали со мной проводить смены. Но на вершине я оказался один, и пути назад не было.

 

Здесь, на самом деле,  было одно из моих лучших усилий, потому что ветер сделал гонку очень тяжелой, когда я атаковал в одиночку, уже первые 30 километров мне пришлось ехать против ветра – это было очень сложно.

 

Я знал, что будет тяжело, что разрыв начнёт сокращаться, но просто боролся изо всех сил, надеясь ,что они начнут следить друг за другом по мере приближения к финишу, потому что, подобравшись ближе, они тоже стали думать о победе. Я просто сделал всё, что мог, не обращая внимания на то, какой остаётся просвет».

 

Филип Роодхофт, глава команды Alpecin-Premier Tech, в интервью Cyclingnews сказал после финиша: «Думаю, довольно очевидно, что после такой попытки удержаться в отрыве он больше не рассчитывал на спринт, потому что это было бы слишком оптимистично. В этом смысле ему было просто принять решение. Думаю, в конце концов, он больше ничего не говорил. Он просто пытался оставаться впереди, и это сработало».

 

E3 Saxo Classic-2026. Результаты

Комментарии

  • M-07
    Вот за такие рискованные атаки мне и нравится ван Дер Пул, такие гонки интересно смотреть, когда борьба тактик, а не кто-то тупо уехал, потому что намного сильнее остальные, и его не догнать.

    А преследователи, конечно, лопухнулись, как это часто бывает, почти догнали, но в решающий момент усроили переглядки и всё.

  • M-07
    И там вспоминаем, как ван дер Пул как раз наплевал, что может кого-то привезти и выдал фантастический последний километр, благодаря чему выиграл. Он вообще до этого в соло несколько километров тащил. А тут совсем чуть оставалось его добрать, и началось, никто не захотел сделать последний шаг, чтобы добрать, и Матьё тут же уехал далеко
  • M-07
    Очередная скучная гонка, с этими двумя киборгами, которые вот уж сколько лет выносят остальных без шансов, смотреть гонки нет никакого желания, всё равно ничего интересного и никакой интриги. Сплошной коллапс.

    Армстронг ездил только одну гонку в год, а эти весь сезон выносят, особенно словенец, и всё типа чисто.

  • Джамайка
    ждем комментариев Хорнера "все идиоты"...особенно Матье. Де Кавуер мягче, но примерно то же говорит - лишние совсем не нужные усилия, трата сил.

    ВДП двинул за 60 км, имея Планкарта, ДельГроссо, в одиночку догонял отрыв, хотя мог взвть в попутчики того же Вермерса, одинаковые цели. 

    нужно будет еще раз пересмотреть финальный километр. 5 метров оставалюось, 1 секунда, пока Вермеерс требовал включиться - и ВДП уже укатил.

    но Тур Фландрии уже проиграл, за неделю не восстановится, соперники-то отдыхают. 

    эх. ничему не учится. 



    ну хоть что-то новое и неожиданое на СаксоКлассик. а том мог быть скучный одиночный финиш

  • MVDP
    Руководитель команды Visma Артур ван Донген: «Выступление Ван дер Пула снова исключительное. После Карнемелкбекстраат (30 километров до финиша) начинается серия длинных, прямых, широких дорог, где ветер дует беспрепятственно. И сегодня он определенно был не на его стороне. Тогда особенно сложно удержаться впереди в одиночку. Конечно, некоторые гонщики еще смогут приблизиться, но Ван дер Пул остается фаворитом на все предстоящие гонки».
    И Оливер Насен с этим согласен. Его команда Decathlon AG2R La Mondiale, несмотря на отсутствие Тиеша Бенота и Олава Кооя, произвела сильное впечатление на всех участниках на фламандских дорогах. «Встречный ветер сегодня чрезвычайно затруднял задачу атакующим. Я говорил об этом перед стартом. Весь день у нас было ощущение, что мы все еще можем бороться за победу в спринте. Хотя Матье сегодня снова отличился. Проехать так долго в одиночку против встречного ветра невероятно впечатляет. Думаю, нам следует сосредоточиться прежде всего на том, что он победил, несмотря ни на что, а не на том, что его чуть не догнали».
  • medmax
    Матвей отскочил конечно из-за тупости (трусости) этих ребят. Поэтому он часто первый, а эти вечно вторые и дальше. Хватит ли ему недели после того, как себя ушатал? Посмотрим. Возможно Фландрию пройдет, как подготовку к ПР.
  • RVL
    За 2 км до финиша де Вульф начал колесничать...пропустил пару смен, а на финиш один из первых полез..
    Может этих двух смен и не хватило.
    Но Матье молоток...боролся и поборол 

  • Гонщик
    Цитата: Стриж
    Йонас - молодец - боец!Тут то по серьезней были соперники чем на ПН. Теперь без падений до Джиро , Ну а по остальным- Эвенпул как всегда , Липовец у них намбер 1 на генерал. На а Альмейда - это шляпа , зря арабы его поставили на Джиро - у него будет психологическая травма тогда , мимо подиума так то.Мекса нужно было ставить , но его Тадеюшка забрал под себя. Короче до Джиро и на ней без травм и всё будет.
    Серьёзные соперники ? Липовец что-ли ? Посмешили . Прогрессируют разве что Торо и Аюсо , но их нет на этой гонке .



    Цитата: Геродот
    Неплохой комментатор на Еврике. Весьма достойно.
    На окко норм и без дурацкой рекламы .

  • Джамайка
    он постоянно так делает. во всяком случае на Саксо
  • error
    Всетаки весна время классик... там главная заруба... недельки в аут тренировочный опустили...что жаль

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

