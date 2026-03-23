Матье ван дер Пул третий год подряд выиграл классику E3 Saxo из сольного отрыва

Матье ван дер Пул: «Это было одно из моих лучших усилий, потому что уехал один при встречном ветре»

31-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Premier Tech Матье ван дер Пул стал трёхкратным победителем классики E3, причём выиграл её третий год подряд. Но на E3 Saxo Classic-2026 победа Матье ван дер Пула уже не казалась гарантированной – за километр до финиша его почти нагнали Пер Странд Хагененс (Visma Lease a Bike), Флориан Вермеерс (UAE Team Emirates XRG) и Стан Девульф (Decathlon CMA CGM). Однако когда квартет преследователей уже почти дотянулся до Ван дер Пула, они бросили работать, разбираясь, кто должен проводить смены, что позволило нидерландскому гонщику дожать до финиша из последних сил и выиграть гонку с преимуществом в 3 секунды.

22-летний норвежец Пер Странд Хагенес и 27-летний бельгиец Флориан Вермеерс поднялись на вторую и третью ступени подиума соответственно.

После финиша Матье ван дер Пул признался, что готов был сдаться, но колебания соперников дали ему импульс продолжать борьбу. В общей сложности Ван дер Пул проехал в отрыве 69 км.

Сначала он атаковал с Тимом ван Дейком (Red Bull–Bora–Hansgrohe) наТааенберге, а за 63 км до финиша нидерландский гонщик в одиночку атаковал ещё раз, нагнал отрыв дня за 48 км до финиша. Затем атаковав на Патерберге за 42 км до финиша, Матье ван дер Пул быстро создал просвет, на Ауде-Кваремонте у него было почти 30 секунд запаса, а до финиша оставалось 37 км.

Но квартет преследователей быстро сокращал просвет. За 5 км до финиша у Матье ван дер Пула осталось всего 10 секунд, а за километр до финиша Флориан Вермеерс почти догнал его, но оглянулся, призывая попутчиков по отрыву включиться в работу. И вэ тот момент Матье ван дер Пул воспользовался заминкой соперников, продолжил продавливать и первым пересёк финишную черту.

Матье ван дер Пул: «Я очень рад победе, но она потребовала огромных сил. Считал, что смогу удержаться, но за 5 километров до финиша всё едва не пошло прахом. Особенно когда осталось чуть больше километра до финиша, ноги уже перестали нормально крутить.

Если честно, я уже сдался, потому что когда оглянулся, они были совсем близко. Но подумал, что если буду их ждать, то останусь пятым, потому что ноги для спринта уже не было. Поэтому я просто выложился до предела, не вставая из седла, и удержался до финиша.

Думаю, они тоже подумали, что я сдался, и тогда я просто попытался ещё раз, сидя в седле, прибавить скорости. Полагаю, они немного засомневались, и благодаря этому я смог добраться до финиша. Я невероятно счастлив, потому что всегда гадко чувствуешь, если вкладываешь столько сил в такой отрыв, а тебя ловят за километр до финиша – это было бы действительно ужасно.

Я видел, что никто не собирается со мной работать, поэтому хотел атаковать, чтобы за мной поехали один или два гонщика, которые бы стали со мной проводить смены. Но на вершине я оказался один, и пути назад не было.

Здесь, на самом деле, было одно из моих лучших усилий, потому что ветер сделал гонку очень тяжелой, когда я атаковал в одиночку, уже первые 30 километров мне пришлось ехать против ветра – это было очень сложно.

Я знал, что будет тяжело, что разрыв начнёт сокращаться, но просто боролся изо всех сил, надеясь ,что они начнут следить друг за другом по мере приближения к финишу, потому что, подобравшись ближе, они тоже стали думать о победе. Я просто сделал всё, что мог, не обращая внимания на то, какой остаётся просвет».

Филип Роодхофт, глава команды Alpecin-Premier Tech, в интервью Cyclingnews сказал после финиша: «Думаю, довольно очевидно, что после такой попытки удержаться в отрыве он больше не рассчитывал на спринт, потому что это было бы слишком оптимистично. В этом смысле ему было просто принять решение. Думаю, в конце концов, он больше ничего не говорил. Он просто пытался оставаться впереди, и это сработало».